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HTTP-Proxy

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren HTTP-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 3.000 HTTP-kompatible Datacenter-IPs in Europa
  • Exportieren Sie meine HTTP-Proxy-Liste als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen HTTP-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine HTTP-Proxy-Pläne
  • Aktualisieren Sie meine HTTP-Proxy-Liste, sobald der nächste kostenlose Tausch verfügbar ist
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Sehr anständiger Service, habe ein gemischtes Paket auf Primärniveau genommen, waren zufrieden. Die Geschwindigkeit entspricht voll und ganz. Alle Protokolle, die ich brauche, werden unterstützt. Ausfälle und „Verlangsamungen“ während der gesamten Nutzungsdauer wurden nicht beobachtet. Im Allgemeinen eine großartige Option für diejenigen, die ihre Aktivität im Netz nicht zur Schau stellen möchten. Ich kann die Jungs, die ihre Arbeit machen, nur empfehlen.

Denni RiggInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich nutze die Dienste von FineProxy nun schon seit einiger Zeit und bin äußerst zufrieden mit der Qualität. Die Verbindungen sind sehr stabil, die IP-Adressen funktionieren ohne Probleme, und die Geschwindigkeit ist konstant hoch. Der Kundensupport ist ebenfalls super reaktionsschnell, wann immer er gebraucht wird. Ich kann es jedem empfehlen, der nach zuverlässigen Proxys sucht.

KrzyszofNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.

omkaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sie stellen APIs bereit, über die Nutzer Proxys von ihrer Website abrufen können. Obwohl der Kundendienst nicht besonders gut Englisch sprach, hat er sich sehr bemüht, mir zu helfen. Außerdem bieten sie einen IP-Wechsel nach sieben Tagen.

Anonymous UserTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist der Unterschied zwischen HTTP- und HTTPS-Proxy?Verschlüsselungsumfang

Ein HTTP-Proxy handhabt unverschlüsselten Web-Traffic — der Proxy kann die vollständige Anfrage und Antwort sehen und bearbeiten. Ein HTTPS-Proxy baut mit der CONNECT-Methode einen verschlüsselten Tunnel zwischen Ihrem Gerät und der Zielwebseite auf — der Proxy leitet verschlüsselte Daten weiter, ohne den Inhalt zu sehen. Bei FineProxy trägt jede IP auch ein individuelles SSL-Zertifikat, das die Verbindung von Ihrem Gerät zum Proxy selbst verschlüsselt und Ihre Proxy-Anmeldedaten und Request-Metadaten im ersten Hop schützt.

Sind kostenlose HTTP-Proxy-Listen sicher zu verwenden?Nein

Nein. Eine akademische Studie, die über 30 Monate hinweg mehr als 640.000 kostenlose Proxys analysierte, zeigte, dass fast 17.000 aktiv den durchgeleiteten Traffic manipulierten — indem sie Anzeigen einschleusten, Requests umleiteten oder Dateien durch Malware ersetzten. Etwa 10 % der funktionierenden kostenlosen Proxys fangen TLS-Traffic ab oder sammeln Anmeldeinformationen. Und 92 % der aufgelisteten Adressen sind schlicht nicht erreichbar. Ein kostenpflichtiger Service von einem Anbieter, der seine eigene Infrastruktur betreibt, ist nicht nur schneller und zuverlässiger — sondern grundlegend sicherer.

Was bedeutet "Elite-Anonymität"?Kein Header-Leak

Das bedeutet, der Proxy entfernt alle Header, die seine Anwesenheit verraten könnten. Transparente Proxys senden Ihre echte IP im X-Forwarded-For-Header. Anonyme Proxys verbergen Ihre IP, lassen aber Via oder andere Proxy-anzeigenden Header stehen. Elite-Proxys entfernen alles — die Zielseite sieht eine normale Verbindung ohne jeden Hinweis auf einen Proxy. FineProxy arbeitet bei allen Proxy-Typen auf Elite-Niveau.

Sollte ich HTTP oder SOCKS5 verwenden?HTTP fürs Web

Für alles Web-basierte — Scraping, Browser-Sessions, API-Requests, Kontoverwaltung — ist HTTP die einfachere und kompatiblere Wahl. Jedes Tool unterstützt es nativ. Für Nicht-Web-Traffic (Spiele, VoIP, Torrents, benutzerdefinierte Protokolle) oder wenn Sie UDP-Unterstützung und remote DNS-Auflösung benötigen, nutzen Sie SOCKS5. FineProxy unterstützt beide Protokolle auf jedem Proxy, sodass Sie ohne Kauf eines anderen Produkts wechseln können.

Wie viele Proxys benötige ich zum Web-Scraping?50–100, moderates Tempo

Das hängt vom Ziel und der Menge ab. Für ungeschützte Seiten bei moderatem Tempo bewältigen 50–100 IPs mehrere tausend Seiten täglich. Für geschützte Ziele oder hochvolumiges Sammeln halten hunderte bis tausende IPs die Request-Dichte niedrig genug, um Blockierungen zu vermeiden. FineProxy verkauft einzelne Proxys und Bulk-Pakete mit Mengenrabatten.

Kann ich denselben Proxy für HTTP und SOCKS5 verwenden?Ja

Ja. Jeder FineProxy-Proxy — dediziert, Rechenzentrums- oder ISP-Proxy — unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5 auf derselben IP-Adresse. Keine zusätzlichen Kosten, keine separate Stufe.

Leitfaden

HTTP-Proxy: Das Protokoll, das Ihr Browser bereits spricht

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jede Webanfrage, die Ihr Browser stellt, verwendet HTTP. Wenn Sie einen HTTP-Proxy in die Verbindung einbinden, fließt Ihr Traffic durch einen Server, der dieses Protokoll nativ versteht — er kann die Anfrage lesen, sie an das richtige Ziel weiterleiten und die Antwort zurück an Sie übermitteln. Keine Übersetzungsschichten, keine Protokollkonvertierung, nur direkte Verarbeitung der Sprache, auf der das Web läuft.

Deshalb bleibt HTTP das am weitesten unterstützte Proxy-Protokoll. Jeder Browser, jedes Scraping-Framework, jedes Automation-Tool, jedes Betriebssystem hat integrierte HTTP-Proxy-Unterstützung. Die Konfiguration ist eine einzige Zeile: eine IP-Adresse und ein Port.

Wie ein HTTP-Proxy Ihren Traffic verarbeitet

Bei regulären HTTP-Anfragen empfängt der Proxy die vollständige URL, ruft den Inhalt vom Ziel-Server ab und gibt ihn an Sie zurück. Der Proxy sieht alles — Header, Inhalte, Cookies — weil HTTP-Traffic standardmäßig unverschlüsselt ist.

Bei HTTPS-Traffic ändert sich der Prozess. Ihr Browser sendet eine CONNECT-Anfrage an den Proxy, die den Ziel-Host und Port angibt. Der Proxy öffnet einen TCP-Tunnel zu diesem Host und leitet von da an verschlüsselte Bytes in beide Richtungen weiter. Er kann den Inhalt nicht sehen — nur, dass eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Ziel besteht.

Dieses Dualverhalten ist wichtig zu verstehen. Bei HTTP hat der Proxy volle Sichtbarkeit. Bei HTTPS wird er zu einem blinden Relay. Beide Modi sind je nach Aufgabe nützlich.

Anonymitätsstufen: Was Ihr Proxy über Sie verrät

Nicht alle HTTP-Proxys schützen Sie gleich. Die Branche klassifiziert sie in drei Kategorien, und der Unterschied ist wichtiger, als die meisten Menschen denken.

Transparente Proxys leiten Ihre Anfrage weiter, fügen aber Ihre echte IP-Adresse im X-Forwarded-For-Header ein. Die Zielseite weiß genau, wer Sie sind und dass Sie einen Proxy verwenden. Für alles, was Privatsphäre erfordert, sind sie nutzlos — sie sind für Unternehmens-Caching und Content-Filterung gedacht, nicht für Schutz.

Anonyme Proxys verbergen Ihre echte IP, geben sich aber dennoch als Proxy zu erkennen. Header wie Via oder X-Forwarded-For enthalten Proxy-bezogene Informationen. Die Zielseite kennt Ihre Adresse nicht, weiß aber, dass ein Proxy im Spiel ist. Studien zeigen, dass 78 % solcher Verbindungen allein durch Header-Analyse identifizierbar sind (litport.net).

Elite-Proxys (High-Anonymity) entfernen sämtliche Proxy-bezogenen Header. Die Zielseite sieht eine saubere Verbindung ohne Hinweis auf einen Proxy. Ihre echte IP ist verborgen, und die Existenz des Proxys bleibt auf HTTP-Header-Ebene unsichtbar.

FineProxy’s HTTP-Proxys arbeiten auf Elite-Ebene. Keine X-Forwarded-For-, Via- oder Proxy-Connection-Header, die durchsickern. Wenn eine Website Ihre Anfrage untersucht, sieht sie eine Standard-Verbindung von der IP-Adresse des Proxys — nichts mehr.

Warum kostenlose HTTP-Proxy-Listen wirklich gefährlich sind

Wer nach “free HTTP proxy list” sucht, erhält Millionen von Ergebnissen. Die Verlockung ist nachvollziehbar – warum zahlen, wenn tausende Adressen kostenlos verfügbar sind? Hier ist die Antwort.

Eine 30-monatige akademische Studie, die über 640.000 kostenlose Proxy-Server analysierte, stellte fest, dass 16.923 davon aktiv Inhalte modifizierten, die durch sie hindurchflossen (HAL/arxiv, 2024). Das ist kein Bug — es ist beabsichtigt. Betreiber injizieren Werbung, leiten Traffic um und ersetzen heruntergeladene Dateien mit malwareverseuchten Versionen. Dieselbe Studie identifizierte 4.452 unterschiedliche Sicherheitslücken auf kostenlosen Proxy-IPs, darunter 1.755, die Remote-Code-Execution auf verbundenen Geräten ermöglichten.

Zusätzlich dazu hat Forschung ergeben, dass etwa 10 % der funktionsfähigen kostenlosen Proxys explizit böswilliges Verhalten aufweisen: TLS-Interception (Lesen Ihres verschlüsselten Traffics durch gefälschte Zertifikate), Ad-Injection und Credential Harvesting. Und 92 % der Adressen auf kostenlosen Proxy-Listen funktionieren überhaupt nicht — es sind tote IPs, die Ihre Zeit verschwenden, bevor Sie überhaupt auf die gefährlichen treffen.

Ein kostenpflichtiger HTTP-Proxy von einem Provider, der seine Infrastruktur selbst betreibt, beseitigt all das. FineProxy monetarisiert Ihren Traffic nicht — wir monetarisieren die Dienstleistung. Ihre Daten fließen unberührt und ungeloggt hindurch.

Wann HTTP das richtige Protokoll ist

HTTP-Proxys sind die Standardwahl für webzentrierte Arbeit. Scraping, Browser-Automation, API-Aufrufe, SEO-Monitoring, Ad-Verification, Kontoverwaltung über einen Browser — wenn die Aufgabe über HTTP oder HTTPS läuft, behandelt ein HTTP-Proxy sie nativ mit der breitesten Kompatibilität und einfachster Konfiguration.

Für Nicht-Web-Traffic — Gaming, VoIP, FTP, benutzerdefinierte TCP/UDP-Protokolle — ist SOCKS5 das richtige Werkzeug. Bei FineProxy unterstützt jeder Proxy beide: HTTP, HTTPS (mit einem individuellen SSL-Zertifikat pro IP für vollständige First-Hop-Verschlüsselung) und SOCKS5 mit UDP. Dieselbe Adresse, dasselbe Abonnement, wählen Sie das Protokoll pro Aufgabe.

Was FineProxy’s HTTP-Proxys beinhalten

Jeder Proxy bietet Elite-Anonymität ohne Header-Leakage, unbegrenzte Bandbreite mit Geschwindigkeiten bis zu 500 Mbps und flexible Authentifizierung per IP-Whitelisting oder Login/Passwort — verfügbar über dedizierte, Rechenzentrums- und ISP-Proxys. Das gesamte Netzwerk läuft auf unserer eigenen Infrastruktur und unseren eigenen IP-Adressen innerhalb eines sauberen ASN, das wir kontinuierlich über Spamhaus überwachen — so bleibt Ihr Traffic auf Hardware, die wir vom ersten bis zum letzten Hop vollständig kontrollieren.