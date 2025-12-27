Integrations-Guide
Proxifier Setup-Anleitung
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
So verwenden Sie Proxifier
Proxifier ist ein fortgeschrittener Proxy-Client für Windows und macOS, mit dem Sie bestimmte Anwendungen über einen Proxy leiten können, während andere Apps direkt verbunden bleiben. Er ist besonders nützlich, wenn Sie App-spezifisches Routing, SOCKS5 mit Benutzername/Passwort-Authentifizierung oder ein zuverlässigeres Proxy-Verhalten benötigen, als es die Systemeinstellungen bieten können.
Proxifier ist eine kostenpflichtige Anwendung. Wenn Sie kein App-spezifisches Routing benötigen, gibt es in der Regel keinen Grund, es zu installieren. Für das tägliche Surfen im Web reicht es normalerweise aus, den Proxy direkt im Browser einzurichten.
Proxifier installieren und starten
Laden Sie die neueste Version von Proxifier von der offizielle Website. Führen Sie den Installer aus und schließen Sie das Setup ab → Proxifier starten Gehen Sie dann zu Profil → Proxy-Server…
Einen SOCKS5-Proxy-Server hinzufügen
Klicken Sie im Fenster „Proxy-Server Geben Sie unter „Adresse 1080 für einen SOCKS5-Proxy) Wählen Sie das SOCKS5 Protokoll aus und aktivieren Sie Authentifizierung Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie in Ihrem Kundenbereich: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
System-weites Tunneling aktivieren
Um den gesamten ausgehenden Traffic über Ihren SOCKS5-Proxy zu leiten, aktualisieren Sie die Standard-Regel: Gehen Sie zu Profil → Proxification Rules… Wählen Sie die Standard-Regel aus und wählen Sie dann Ihren Proxy aus dem Action-Dropdown OK klicken
Nur ausgewählte Anwendungen über den Proxy leiten
Sie können den Proxy auch nur für bestimmte Programme nutzen, während andere Programme weiterhin eine direkte Verbindung verwenden: Öffnen Sie Profile → Proxification Rules… → Add Klicken Sie unter Applications auf Browse und wählen Sie die ausführbare Datei der Anwendung aus, die Sie über den Proxy leiten möchten. Wählen Sie unter Action die Option Proxy, wählen Sie dann Ihren SOCKS5-Proxy aus und klicken Sie auf OK, um die Regel zu speichern.
Diesen Vorgang können Sie für beliebig viele Anwendungen wiederholen, die den Proxy nutzen sollen. Proxifier verarbeitet Regeln von oben nach unten. Platzieren Sie anwendungsspezifische Regeln oberhalb der Default-Regel.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Proxifier Setup-Anleitung?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Proxifier Setup-Anleitung funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Proxifier Setup-Anleitung keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.