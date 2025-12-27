So verwenden Sie Proxifier

Step 4

Nur ausgewählte Anwendungen über den Proxy leiten

Sie können den Proxy auch nur für bestimmte Programme nutzen, während andere Programme weiterhin eine direkte Verbindung verwenden: Öffnen Sie Profile → Proxification Rules… → Add Klicken Sie unter Applications auf Browse und wählen Sie die ausführbare Datei der Anwendung aus, die Sie über den Proxy leiten möchten. Wählen Sie unter Action die Option Proxy, wählen Sie dann Ihren SOCKS5-Proxy aus und klicken Sie auf OK, um die Regel zu speichern.