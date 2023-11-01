Proxys für BAS
IPv4-Proxys für BAS-Multithread-Szenarien: HTTP/SOCKS5 mit Remote-DNS, API-Bereitstellung und IP-Isolation pro Thread zur Vermeidung von Rate-Limits.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 500 Datacenter-IPs für ein 50-Thread-BAS-Projekt
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Verlängern Sie jeden Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
API- und Agent-Zugang
Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.
Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!
Traffic nie limitiert
Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!
Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.
Support
Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden. Der Preis ist niedrig, aber das Produkt ist ausgezeichnet. Es gefällt mir, dass private Proxys verfügbar sind. Bequemes Bedienfeld, kompetenter Support und sofortiger Start direkt nach dem Kauf) Ich empfehle es Freunden und Bekannten, tolles Ding!)
Was gefällt Ihnen am meisten an FineProxy.org? Ich habe FineProxy.org durch Empfehlungen von Freunden entdeckt, und die Servicequalität ist wirklich ausgezeichnet. Die Kosten sind ziemlich niedrig, was unserem Unternehmen hilft, erheblich bei den Ausgaben zu sparen. Ich schätze die begeisterte Unterstützung vom FineProxy.org-Support-Team sehr. Sie sind sehr engagiert und reagieren sofort. FineProxy.org hilft mir, schneller auf Daten zuzugreifen und verbessert die Sicherheit. Ich schätze auch die Servicequalität und die Rückerstattungsrichtlinie, wenn der Service die Bedürfnisse der Nutzer nicht erfüllt. Bewertung gesammelt von und gehostet auf G2.com. Was gefällt Ihnen nicht an FineProxy.org? Ich würde gerne ein großes Werbepaket für Vielnutzer sehen und eine ergänzende Werberichtlinie.
Wie viele IPs benötige ich für großangelegte BAS-Projekte?Zehn pro Thread
Als praktische Richtlinie sollten Sie mit etwa 10 IPs pro aktivem Thread rechnen — bei 50 Threads also mindestens 500 IPs einplanen. Große Volumina sind nötig, um Threads zu parallelisieren und Risiken zu streuen. Verschiedene Regionen/Domains sollten unterschiedliche Adressen nutzen, mit separaten IPs für „Sticky"-Sessions. Das reduziert überlappende Limits und beschleunigt die Aufgabenausführung. IP-Adressen benötigen zudem regelmäßige Ruhepausen, und wir empfehlen mehrmals täglich kleine Rotationen durchzuführen, um die Anzahl der 403/429-Fehler auf der Zielseite zu reduzieren.
Welches Protokoll ist besser für BAS: HTTP, HTTPS oder SOCKS5?HTTP oder SOCKS5
Für Web-Automatisierung wird HTTP am häufigsten verwendet (einfache Kompatibilität). Wenn dir Remote-DNS und neutraler Transport wichtig sind, nimm SOCKS5 (in BAS den Modus mit DNS-Auflösung über den Proxy einstellen). Unsere Proxys unterstützen beide Optionen; UDP gibt es als separate Option (wird in klassischen Web-Szenarien selten gebraucht).
Wie verteilt man Proxys auf Threads, um Überschneidungen zu vermeiden?1.000 IPs nutzen
In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung eines Pakets mit 1.000 IPs für 20–30 Threads. Auf diese Weise vermeiden Sie Grenzen bei gleichzeitigen Verbindungen und halten die IPs für Ihre Website während der gesamten Mietdauer sauber. BAS ist sehr ressourcenintensiv, daher muss die Last sorgfältig verwaltet werden.
Autorisierung: Login/Passwort oder IP-Binding — was ist in BAS praktischer?Je nach Umgebung
Wenn deine Skripte auf einem VPS laufen, erspart dir IP-Binding die Login/Passwort-Autorisierung. Bei Workstations oder dynamischen Setups ist Login/Passwort einfacher. Wir unterstützen beide Methoden; die Listenformate sind fertig zum Import in BAS.
Wie verhindert man echte IP-Leaks (DNS/WebRTC) in Browser-Szenarien?Alles routen
Aktivieren Sie in BAS die WebRTC-Richtlinie auf „Nicht-proxied UDP blockieren" bzw. „WebRTC deaktivieren", verwenden Sie SOCKS5 mit Remote-Auflösung (damit DNS-Anfragen über den Proxy laufen), deaktivieren Sie Preloading und Predictive DNS im Profil, und leiten Sie nach Möglichkeit den gesamten Tab-Traffic über den Proxy.