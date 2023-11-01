필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 500 데이터센터 IP 용 a 50-thread BAS project 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- every 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주 갱신하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
API 및 에이전트 액세스
5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.
뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!
무제한 트래픽
환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!
가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.
지원
전반적으로 매우 만족합니다. 가격은 저렴하지만 제품은 훌륭합니다. 개인 전용 프록시를 이용할 수 있다는 점이 기쁩니다. 편리한 제어판, 유능한 지원, 구매 직후의 즉시 개통도 좋습니다) 친구와 지인들에게 추천합니다. 정말 멋진 서비스입니다!)
FineProxy.org에서 가장 마음에 드는 점은 무엇인가요? 친구들의 추천으로 FineProxy.org를 알게 되었는데 서비스 품질이 정말 훌륭합니다. 비용이 상당히 저렴해서 회사가 경비를 크게 절감하는 데 도움이 됩니다. FineProxy.org 지원팀의 열정적인 지원을 높이 평가합니다. 이들은 매우 열정적이며 즉시 답변합니다. FineProxy.org 덕분에 데이터에 더 빠르게 접근하고 보안을 강화할 수 있습니다. 서비스 품질과 서비스가 사용자의 요구를 충족하지 못할 때 적용되는 환불 정책도 높이 평가합니다. G2.com에서 수집하고 호스팅한 리뷰입니다. FineProxy.org에서 마음에 들지 않는 점은 무엇인가요? 대량 이용자를 위한 대규모 프로모션 패키지와 추가 프로모션 정책이 생기면 좋겠습니다.
대규모 BAS 프로젝트에는 몇 개의 IP가 필요한가요?실무 가이드라인으로, 활성
실무 가이드라인으로, 활성 스레드당 약 10개의 IP를 계획하십시오. 즉, 50개 스레드라면 최소 500개 IP로 시작해야 합니다. 스레드를 병렬화하고 리스크를 분산하려면 대량의 IP가 필요합니다. 서로 다른 지역/도메인에는 서로 다른 주소를 사용하고, “스티키” 세션에는 별도의 IP를 할당해야 합니다. 이렇게 하면 제한 중복이 줄어들고 작업 실행 속도가 빨라집니다. IP 주소도 주기적인 휴식이 필요하며, 대상 사이트의 403/429 오류를 줄이기 위해 하루에 여러 차례 소규모 로테이션을 수행하시는 것을 권장합니다.
BAS에 더 적합한 프로토콜은 HTTP, HTTPS, SOCKS5 중 어느 것인가요?웹 자동화의 경우
웹 자동화의 경우 HTTP가 더 일반적으로 사용됩니다(간단한 호환성). 원격 DNS 및 중립 전송이 중요한 경우 SOCKS5를 사용하세요(BAS에서 프록시를 통한 DNS 확인 모드를 지정하세요). 저희 프록시는 두 가지 옵션을 모두 지원하며, UDP는 별도의 옵션으로 제공됩니다(기존 웹 시나리오에서는 거의 필요하지 않음).
중복을 피하기 위해 여러 스레드에 프록시를 분산하는 방법은 무엇입니까?이 경우, 20~30개
이 경우, 20~30개 스레드에 대해 1,000개 IP 패키지를 사용하시는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 동시 연결 제한에 걸리지 않으며, 전체 대여 기간 동안 해당 사이트에 대해 IP를 클린 상태로 유지할 수 있습니다. BAS는 리소스 소모가 매우 크므로, 부하를 신중하게 관리해야 합니다.
인증: 로그인/비밀번호 또는 IP 바인딩 - BAS에서는 어느 것이 더 편리한가요?스크립트가 VPS에서 실행되는
스크립트가 VPS에서 실행되는 경우 IP 바인딩을 사용하면 로그인/비밀번호 인증이 필요 없습니다. 워크스테이션/동적 설정의 경우 로그인/비밀번호 인증이 더 간편합니다. 두 가지 방법 모두 지원하며, 목록 형식은 BAS로 가져올 수 있습니다.
브라우저 시나리오에서 실제 IP 누출(DNS/WebRTC)을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?BAS에서 WebRTC
BAS에서 WebRTC 정책을 “block non-proxied UDP”/”Disable WebRTC”로 설정하고, 원격 리졸빙이 가능한 SOCKS5를 사용하여 DNS가 프록시를 통해 처리되도록 하십시오. 프로필에서 프리로딩/예측 DNS를 비활성화하고, 가능하다면 모든 탭 트래픽이 프록시를 통해 라우팅되도록 유지하십시오.