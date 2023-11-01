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LinkedIn 차단 해제

LinkedIn 전용 IPv4 프록시: 계정당 하나의 IP, 스크래핑용 100,000개 데이터센터 IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 즉시 제공.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 ISP IPs 용 LinkedIn account management 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

이 서비스를 일 년 넘게 이용하고 있으며 항상 모든 것이 좋고 차단이나 문제도 없습니다! 사용하기 쉽고 불필요한 기능이 없으며 필요한 것은 모두 있습니다. 샤워하면서도 합니다! 이 프록시에서 어떤 결점도 찾지 못했습니다.

Anton SmirnovFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

Fineproxy는 전 세계에 걸쳐 좋은 서버 선택지를 갖춘 탄탄한 프록시 업체입니다. 몇 달 동안 주로 SEO 도구와 시장 조사에 이 서비스를 사용했는데 성능이 꾸준히 안정적이었습니다. 연결 속도가 빠르고 IP가 표시되거나 차단되는 일도 드뭅니다. 대시보드는 탐색하기 쉽고 프록시 설정도 간단합니다. 고객 지원팀은 전문적이며 문의에 빠르게 답변합니다. 가격 구조는 특히 대량 패키지의 경우 경쟁력이 있습니다. 전반적으로 Fineproxy.org는 개인용과 업무용 모두에 뛰어난 가치와 믿을 수 있는 서비스를 제공합니다.

KavieDieg, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy의 서비스에 매우 만족합니다. 프록시 네트워크가 크고 강력하여 안정적이고 빠른 연결을 제공합니다. 사이트는 탐색하기 쉽고 기술 지원팀은 신속하고 친절하게 대응합니다. 브라우징을 안전하게 보호하거나 지역 제한을 우회하려는 분들에게 확실한 선택입니다.

amarghezaliSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

지금까지 이용한 최고의 프록시 서비스입니다. 강력히 추천합니다. 8개월 넘게 아무 문제 없이 사용하고 있습니다.

matTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
LinkedIn은 데이터센터 프록시를 차단합니까?전부는

전부는 아니지만, 플랫폼은 알려진 호스팅 제공업체에 속하는 IP 대역을 플래그 처리합니다. 많은 사용자가 동시에 사용하는 공유 데이터센터 IP는 빠르게 차단됩니다. FineProxy에서 제공하는 것과 같은 전용 데이터센터 IP는 해당 주소의 유일한 사용자이기 때문에 훨씬 안정적으로 유지됩니다. 계정 로그인이 관련된 작업에는 주거용 또는 ISP 프록시가 여전히 더 안전한 선택입니다.

「403 Forbidden」 오류가 발생했습니다. 어떻게 해야 합니까?이는 일반적으로 LinkedIn이

이는 일반적으로 LinkedIn이 해당 IP를 차단했음을 의미합니다. 다른 프록시로 전환하고, 쿠키를 삭제한 후, 재시도 전 최소 몇 시간 이상 대기하십시오. 이런 상황이 반복된다면 프록시 제공업체의 IP가 LinkedIn에서 이미 소진되었을 가능성이 높습니다 — IP가 깨끗하고 과잉 판매되지 않는 FineProxy와 같이 LinkedIn 접속에 최적화된 프록시 제공업체로 전환을 고려하십시오.

하나의 프록시로 여러 LinkedIn 계정을 사용할 수 있습니까?사용할

사용할 수 없습니다. LinkedIn은 어떤 IP가 어떤 계정에 접속하는지 추적합니다. 동일한 IP에서 두 개의 계정이 접속하면 한 사람이 시스템을 악용하는 것으로 인식됩니다. 반드시 계정당 하나의 전용 프록시를 사용하십시오.

계정이 제한되면 어떻게 됩니까?모든 자동화를

모든 자동화를 즉시 중단하십시오. 모든 도구에서 로그아웃하십시오. 브라우저를 초기화하십시오. 48~72시간 동안 대기하며, 이 기간 동안 로그인을 시도하지 마십시오. 대기 기간이 끝나면 클린 IP(주거용 또는 ISP)에서 수동으로 로그인하십시오. 제한이 해제되지 않으면 신분증을 준비한 후 LinkedIn 지원팀에 문의하십시오.

LinkedIn 스크래핑에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까?로그인 없이 공개

로그인 없이 공개 페이지를 스크래핑하는 경우, 로테이션 기능이 있는 데이터센터 프록시가 잘 작동합니다. 계정에 로그인한 상태에서 스크래핑하는 경우에는 주거용 프록시를 계정당 하나씩 사용하십시오. FineProxy의 데이터센터 풀(100,000개 IP)은 볼륨과 속도가 필요한 대규모 공개 데이터 수집에 탁월한 선택입니다.

가이드

LinkedIn이 감지하는 방법 — 그리고 대처 방안

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

LinkedIn은 자동화에 관대하지 않습니다. 아웃리치 캠페인을 실행하든, 리드 데이터를 수집하든, 단순히 플랫폼을 이용할 수 없는 지역에서 계정에 접속하려는 것이든 — 어느 시점에서든 제한에 부딪히게 됩니다. 실제로 어떤 일이 발생하며 프록시가 어떻게 도움이 되는지 설명해 드리겠습니다.

패턴 문제

LinkedIn은 단순히 행동 횟수만 세지 않습니다. 행동 패턴을 추적합니다. 클릭 속도, 연결 요청 사이의 간격, 페이지 탐색 방식, 스크롤을 하는지 아니면 바로 「Connect」 버튼으로 이동하는지까지 분석합니다. 행동이 기계적으로 보이면 하루에 연결 요청 20건만으로도 경고가 발생할 수 있습니다.문제가 발생하고 있다는 초기 징후: 강제 로그아웃, 「본인 확인」 프롬프트, 이유 없이 만료되는 세션. 이것은 버그가 아닙니다 — LinkedIn이 속도를 줄이라고 알려주는 것입니다.

IP가 중요한 이유

LinkedIn은 데이터센터에 연결된 IP 대역 목록을 관리합니다. 사용 중인 IP가 알려진 호스팅 제공업체에 속하면, 플랫폼은 해당 주소에서 발생하는 모든 활동을 더욱 의심스럽게 취급합니다. 데이터센터 IP에 자동화를 결합하면 403 오류 또는 전면적인 계정 제한을 초래할 수 있습니다.이것이 바로 계정 활동과 관련된 모든 작업에서 주거용 프록시가 기본 선택이 되는 이유입니다. 일반 가정용 연결처럼 보이므로, LinkedIn이 플래그 처리할 이유가 없습니다.그렇다고 해서 데이터센터 프록시가 쓸모없는 것은 아닙니다. 공개된 채용 공고나 기업 페이지를 스크래핑하는 등 계정 로그인이 필요 없는 작업에서는 로테이션만 적절히 적용하면 데이터센터 IP로도 충분합니다. FineProxy는 수백 명의 사용자가 공유하지 않는 전용 데이터센터 IP를 제공하며, 이 차이가 실제 성능에 큰 영향을 줍니다.

작업에 적합한 프록시 선택 방법

리드 생성 및 아웃리치 용도에는 계정당 하나의 고정 주거용 IP를 사용하십시오. 공유도, 전환도 없어야 합니다. LinkedIn은 계정을 위치에 연결하며, 뉴욕에서 싱가포르로 갑자기 변경되면 즉시 플래그 처리됩니다.대규모 스크래핑에는 200~300건 요청마다 IP를 전환하는 로테이션 프록시를 사용하십시오. 데이터센터 프록시는 이 용도에 빠르고 비용 효율적입니다. FineProxy의 100,000개 데이터센터 IP 풀은 충분한 여유를 제공합니다.접속이 제한된 지역에서 LinkedIn에 접속하려면 — 프록시를 사용하여 어떤 위치에서든 LinkedIn을 열 수 있습니다. 해당 플랫폼이 이용 가능한 국가의 서버를 선택하십시오. FineProxy의 ISP 프록시는 데이터센터급 속도의 안정성과 실제 인터넷 제공업체에 소속된 IP 주소를 결합하므로 이 용도에 매우 적합합니다.

브라우저 핑거프린팅을 잊지 마십시오

클린 IP만으로는 충분하지 않습니다. LinkedIn은 브라우저 핑거프린트도 검사합니다 — User-Agent 문자열, HTTP 헤더, 화면 해상도, 시간대, 언어 설정 등이 포함됩니다. 핑거프린트가 프록시의 지역 정보와 일치하지 않거나 기본 헤드리스 브라우저 시그니처처럼 보이면, 주거용 IP를 사용하더라도 차단될 수 있습니다. 안티디텍트 브라우저를 사용하시거나, 자동화 도구(Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper 등)가 프록시 위치에 맞는 현실적인 헤더를 전송하도록 설정하십시오. FineProxy의 프록시는 모든 주요 LinkedIn 자동화 플랫폼과 원활하게 연동되므로 IP 측면은 해결됩니다 — 나머지 설정도 일치하는지만 확인하시면 됩니다.

워밍업 규칙

신규 또는 휴면 계정에는 워밍업 기간이 필요합니다. 새 계정을 자동화 도구에 연결하자마자 첫날부터 100건의 요청을 보내지 마십시오. 수동으로 시작하십시오 — 브라우징하고, 게시물에 좋아요를 누르고, 연결 요청을 5~10건 정도 직접 보내십시오. 2~3주에 걸쳐 점진적으로 늘리십시오. LinkedIn은 현재 활동을 과거 이력과 비교하므로, 제로 상태에서 공격적인 자동화로의 급격한 증가는 제한을 받는 가장 빠른 방법입니다.

프록시 하나, 계정 하나

이것은 멀티 계정 운영에서 가장 중요한 규칙입니다. 모든 LinkedIn 계정에는 고유한 전용 IP가 필요합니다. 두 계정이 하나의 IP를 공유하면 LinkedIn이 이를 연결하며, 하나가 차단되면 다른 계정도 따라서 차단됩니다.