LinkedIn 차단 해제

LinkedIn은 자동화에 관대하지 않습니다. 아웃리치 캠페인을 실행하든, 리드 데이터를 수집하든, 단순히 플랫폼을 이용할 수 없는 지역에서 계정에 접속하려는 것이든 — 어느 시점에서든 제한에 부딪히게 됩니다. 실제로 어떤 일이 발생하며 프록시가 어떻게 도움이 되는지 설명해 드리겠습니다.

패턴 문제

LinkedIn은 단순히 행동 횟수만 세지 않습니다. 행동 패턴을 추적합니다. 클릭 속도, 연결 요청 사이의 간격, 페이지 탐색 방식, 스크롤을 하는지 아니면 바로 「Connect」 버튼으로 이동하는지까지 분석합니다. 행동이 기계적으로 보이면 하루에 연결 요청 20건만으로도 경고가 발생할 수 있습니다.문제가 발생하고 있다는 초기 징후: 강제 로그아웃, 「본인 확인」 프롬프트, 이유 없이 만료되는 세션. 이것은 버그가 아닙니다 — LinkedIn이 속도를 줄이라고 알려주는 것입니다.

IP가 중요한 이유

LinkedIn은 데이터센터에 연결된 IP 대역 목록을 관리합니다. 사용 중인 IP가 알려진 호스팅 제공업체에 속하면, 플랫폼은 해당 주소에서 발생하는 모든 활동을 더욱 의심스럽게 취급합니다. 데이터센터 IP에 자동화를 결합하면 403 오류 또는 전면적인 계정 제한을 초래할 수 있습니다.이것이 바로 계정 활동과 관련된 모든 작업에서 주거용 프록시가 기본 선택이 되는 이유입니다. 일반 가정용 연결처럼 보이므로, LinkedIn이 플래그 처리할 이유가 없습니다.그렇다고 해서 데이터센터 프록시가 쓸모없는 것은 아닙니다. 공개된 채용 공고나 기업 페이지를 스크래핑하는 등 계정 로그인이 필요 없는 작업에서는 로테이션만 적절히 적용하면 데이터센터 IP로도 충분합니다. FineProxy는 수백 명의 사용자가 공유하지 않는 전용 데이터센터 IP를 제공하며, 이 차이가 실제 성능에 큰 영향을 줍니다.

작업에 적합한 프록시 선택 방법

리드 생성 및 아웃리치 용도에는 계정당 하나의 고정 주거용 IP를 사용하십시오. 공유도, 전환도 없어야 합니다. LinkedIn은 계정을 위치에 연결하며, 뉴욕에서 싱가포르로 갑자기 변경되면 즉시 플래그 처리됩니다.대규모 스크래핑에는 200~300건 요청마다 IP를 전환하는 로테이션 프록시를 사용하십시오. 데이터센터 프록시는 이 용도에 빠르고 비용 효율적입니다. FineProxy의 100,000개 데이터센터 IP 풀은 충분한 여유를 제공합니다.접속이 제한된 지역에서 LinkedIn에 접속하려면 — 프록시를 사용하여 어떤 위치에서든 LinkedIn을 열 수 있습니다. 해당 플랫폼이 이용 가능한 국가의 서버를 선택하십시오. FineProxy의 ISP 프록시는 데이터센터급 속도의 안정성과 실제 인터넷 제공업체에 소속된 IP 주소를 결합하므로 이 용도에 매우 적합합니다.

브라우저 핑거프린팅을 잊지 마십시오

클린 IP만으로는 충분하지 않습니다. LinkedIn은 브라우저 핑거프린트도 검사합니다 — User-Agent 문자열, HTTP 헤더, 화면 해상도, 시간대, 언어 설정 등이 포함됩니다. 핑거프린트가 프록시의 지역 정보와 일치하지 않거나 기본 헤드리스 브라우저 시그니처처럼 보이면, 주거용 IP를 사용하더라도 차단될 수 있습니다. 안티디텍트 브라우저를 사용하시거나, 자동화 도구(Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper 등)가 프록시 위치에 맞는 현실적인 헤더를 전송하도록 설정하십시오. FineProxy의 프록시는 모든 주요 LinkedIn 자동화 플랫폼과 원활하게 연동되므로 IP 측면은 해결됩니다 — 나머지 설정도 일치하는지만 확인하시면 됩니다.

워밍업 규칙

신규 또는 휴면 계정에는 워밍업 기간이 필요합니다. 새 계정을 자동화 도구에 연결하자마자 첫날부터 100건의 요청을 보내지 마십시오. 수동으로 시작하십시오 — 브라우징하고, 게시물에 좋아요를 누르고, 연결 요청을 5~10건 정도 직접 보내십시오. 2~3주에 걸쳐 점진적으로 늘리십시오. LinkedIn은 현재 활동을 과거 이력과 비교하므로, 제로 상태에서 공격적인 자동화로의 급격한 증가는 제한을 받는 가장 빠른 방법입니다.

프록시 하나, 계정 하나