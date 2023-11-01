Ava ligipääs LinkedIn'ile

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Pühendatud IPv4 proxyd LinkedIn jaoks: üks IP konto kohta, 100 000 andmekeskuse IP-d andmete kogumiseks, HTTP/HTTPS/SOCKS5, kohene aktiveerimine.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 ISP IPs LinkedIn account management
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma töötan selle teenusega üle aasta ja alati on kõik korras, ei ole keelatud ega erinevusi! Lihtne kasutada, pole vajalikke funktsioone, see on kõik, mida vajame. Ma teen seda duši all! Ma ei leidnud selles puhverserveris puudusi.

Anton SmirnovFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

FineProxy on tugev proxy-pakkuja, kellel on hea valik serverite üle kogu maailma. Olen nende teenuseid mitu kuud kasutanud, peamiselt SEO-vahendeid ja turuuuringute jaoks, ning tulemuslikkus on olnud järjepidevalt usaldusväärne. Võrgu kiirus on kiire ja IP-d on harva märgistatud või blokeeritud. Nende paneeril on lihtne navigeerida ja proxyde seadistamine on lihtne. Klienditeenindus on professionaalne ja vastab küsimustele kiiresti. Hinnakonstruktsioon on konkurentsivõimeline, eriti pakendite puhul. Kokkuvõttes pakub FineProxy.org suurepärast väärtust ja usaldusväärset teenust nii isiklikuks kui ka äriliseks kasutamiseks.

KavieDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen väga rahul FineProxy teenusega. Nende proxyvõrk on suur ja võimas, pakkudes stabiilset ja kiiret ühendust. Nende veebilehte on lihtne navigeerida ja tehniline toetus on reageeritav ja kasulik. See on usaldusväärne valik neile, kes soovivad oma brausimist turvata või kõrvale hoida geograafilisi piiranguid.

amarghezaliSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Parim proxy-teenus, mida kunagi kasutati. Väga soovitatav. Kasutab üle 8 kuu ilma probleemideta.

matTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas LinkedIn blokeerib andmekeskuse proksid?Mitte

Mitte kõiki, kuid platvorm märgistab IP-vahemikud, mis kuuluvad tuntud hostingu pakkujatele. Jagatud andmekeskuse IP-d, mida kasutab korraga palju inimesi, blokeeritakse kiiresti. Dedikeeritud andmekeskuse IP-d – nagu need, mida FineProxy pakub – peavad palju paremini vastu, sest teie olete sellel aadressil ainus kasutaja. Kõige puhul, mis hõlmab kontole sisselogimist, on residentsiaalsed või ISP proksid siiski turvalisem valik.

Sain vea „403 Forbidden". Mida teha?See tähendab tavaliselt

See tähendab tavaliselt, et LinkedIn blokeeris teie IP-aadressi. Lülituge teisele proxy'le, kustutage küpsised ja oodake enne uuesti proovimist vähemalt paar tundi. Kui see kordub, on teie proxy pakkuja IP-d tõenäoliselt LinkedIn'is põlenud — kaaluge üleminekut pakkujale, kes pakub parimat proxy't LinkedIn'i jaoks, näiteks FineProxy, kus IP-d on puhtamad ja mitte ülemüüdud.

Kas saan kasutada ühte proksit mitme LinkedIn konto jaoks?Ei

Ei. LinkedIn jälgib, millised IP-d millistele kontodele ligi pääsevad. Kaks kontot samal IP-l näevad välja nagu üks inimene, kes üritab süsteemi üle kavaldada. Kasutage alati ühte dedikeeritud proksit konto kohta.

Mis juhtub, kui minu kontole kehtestatakse piirang?Peatage kogu

Peatage kogu automatiseerimine kohe. Logige kõigist tööriistadest välja. Tühjendage brauser. Oodake 48–72 tundi – ärge proovige selle aja jooksul sisse logida. Pärast ooteperioodi logige käsitsi sisse puhtalt IP-lt (residentsiaalne või ISP). Kui piirang ei kao, võtke ühendust LinkedIni toega ja hoidke oma isikut tõendav dokument käepärast.

Milline proksi tüüp sobib LinkedIn kraapimiseks kõige paremini?Avalike lehtede kraapimiseks

Avalike lehtede kraapimiseks ilma sisselogimiseta sobivad hästi rotatsiooniga andmekeskuse proksid. Kontole sisse logitud kraapimise korral kasutage residentsiaalseid proksisid – üks konto kohta. FineProxy andmekeskuse kogum (100 000 IP-d) on kindel valik suuremahuliseks avalike andmete kogumiseks, kus vajate mahtu ja kiirust.

Juhend

Kuidas LinkedIn teid tabab – ja mida selle vastu ette võtta

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

LinkedIn ei suhtu automatiseerimisse leebelt. Olenemata sellest, kas tegelete müügikampaaniatega, kogute müügivihjete andmeid või proovite lihtsalt oma kontole ligi pääseda piirkonnast, kus platvorm pole kättesaadav – mingil hetkel põrkate piirangute otsa. Siin on see, mis tegelikult toimub ja kuidas proksid aitavad.

Mustrite probleem

LinkedIn ei loe lihtsalt teie tegevusi. See jälgib, kuidas te käitute. Klikkide kiirust, aega ühenduskutsete vahel, kuidas te lehel navigeerite, kas kerite või hüppate otse “Connect” nupu juurde. Kui teie käitumine näib mehaaniline, võib isegi 20 ühendust päevas hoiatuse käivitada.Varajased märgid, et olete hädas: sundväljalogimine, “kinnitage oma identiteet” päringud, seansid aeguvad põhjuseta. Need ei ole vead — LinkedIn annab teile märku, et aeglustage.

Miks teie IP on oluline

LinkedIn peab nimekirju IP-vahemikest, mis on seotud andmekeskustega. Kui teie IP kuulub tuntud hostinguteenuse pakkujale, käsitleb platvorm igat sellelt aadressilt tehtud toimingut suurema kahtlusega. Kombineerimine andmekeskuse IP mis tahes automatiseerimisega tähendab, et 403 viga või täielik konto piiramine on vaid aja küsimus.Just seepärast on residentsiaalsed proxyd vaikimisi valik kõige jaoks, mis hõlmab kontotegevust. Need näevad välja nagu tavalised kodused ühendused, seega pole LinkedInil põhjust neid märgistada.Samas pole andmekeskuse proxyd kasutud. Avalike tööpakkumiste või ettevõtete lehtede kraapimiseks — ülesannete jaoks, kus te kontole sisse ei logi — sobivad andmekeskuse IP-d hästi, kui neid roteerida. FineProxy pakub spetsiaalseid andmekeskuse IP-sid, mida ei jagata sadade kasutajate vahel, mis teeb tõelist vahet.

Õige proxy valimine oma ülesande jaoks

Müügivihjete genereerimiseks ja suhtluseks — üks staatiline residentsiaalne IP konto kohta. Ilma jagamise ja vahetamiseta. LinkedIn seob teie konto asukohaga ning ootamatu hüpe New Yorgist Singapuri toob koheselt kaasa konto märgistamise.Suuremahuliseks andmete kogumiseks — roteeruvad proxy'd, IP vahetamine iga 200–300 päringu järel. Andmekeskuse proxy'd on selleks kiired ja soodsad. FineProxy 100 000 andmekeskuse IP-st koosnev kogum annab teile piisavalt ruumi.LinkedInile ligipääsuks piiratud piirkondadest sobib proxy, mis avab LinkedIni mis tahes asukohast. Valige server riigis, kus platvorm on kättesaadav. FineProxy ISP proxyd on siin suurepärane valik, sest need ühendavad andmekeskuse kiiruse stabiilsuse IP-aadressidega, mis kuuluvad tegelikele internetiteenuse pakkujatele.

Ärge unustage brauseri sõrmejälgistamist

Puhas IP üksi ei piisa. LinkedIn kontrollib ka teie brauseri sõrmejälge — User-Agent stringi, HTTP päiseid, ekraani eraldusvõimet, ajavööndit ja keeleseadeid. Kui sõrmejälg ei vasta teie proxy geograafilisele asukohale või näeb välja nagu headless-brauseri vaikesignatuur, märgistatakse teid isegi residentsiaalselt IP-lt. Kasutage antidetect-brausereid või veenduge, et teie automatiseerimistööriist (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper jne) saadab realistlikke päiseid, mis vastavad teie proxy asukohale. FineProxy proxyd töötavad sujuvalt kõigi peamiste LinkedIni automatiseerimisplatvormidega, seega IP-pool on kaetud — veenduge lihtsalt, et ülejäänud seadistus vastaks samuti.

Soojendamise reegel

Uued või uinuvad kontod vajavad soojendusperioodi. Ärge ühendage värsket kontot automatiseerimistööriistaga ega saatke esimesel päeval kohe 100 päringut. Alustage käsitsi — sirvige, meeldige mõned postitused, saatke käsitsi 5–10 ühenduskutset. 2–3 nädala jooksul suurendage järk-järgult. LinkedIn võrdleb teie praegust aktiivsust teie ajalooga, seega äkiline hüpe nullist agressiivse automatiseerimiseni on kiireim viis piirangu saamiseks.

Üks proxy, üks konto

See on mitme konto haldamise kõige olulisem reegel. Igal LinkedIni kontol peab olema oma pühendatud IP. Kui kaks kontot jagavad sama IP-d, seob LinkedIn need omavahel — ja kui üks blokeeritakse, järgneb teine.