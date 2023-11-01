Ava ligipääs LinkedIn'ile

LinkedIn ei suhtu automatiseerimisse leebelt. Olenemata sellest, kas tegelete müügikampaaniatega, kogute müügivihjete andmeid või proovite lihtsalt oma kontole ligi pääseda piirkonnast, kus platvorm pole kättesaadav – mingil hetkel põrkate piirangute otsa. Siin on see, mis tegelikult toimub ja kuidas proksid aitavad.

Mustrite probleem

LinkedIn ei loe lihtsalt teie tegevusi. See jälgib, kuidas te käitute. Klikkide kiirust, aega ühenduskutsete vahel, kuidas te lehel navigeerite, kas kerite või hüppate otse “Connect” nupu juurde. Kui teie käitumine näib mehaaniline, võib isegi 20 ühendust päevas hoiatuse käivitada.Varajased märgid, et olete hädas: sundväljalogimine, “kinnitage oma identiteet” päringud, seansid aeguvad põhjuseta. Need ei ole vead — LinkedIn annab teile märku, et aeglustage.

Miks teie IP on oluline

LinkedIn peab nimekirju IP-vahemikest, mis on seotud andmekeskustega. Kui teie IP kuulub tuntud hostinguteenuse pakkujale, käsitleb platvorm igat sellelt aadressilt tehtud toimingut suurema kahtlusega. Kombineerimine andmekeskuse IP mis tahes automatiseerimisega tähendab, et 403 viga või täielik konto piiramine on vaid aja küsimus.Just seepärast on residentsiaalsed proxyd vaikimisi valik kõige jaoks, mis hõlmab kontotegevust. Need näevad välja nagu tavalised kodused ühendused, seega pole LinkedInil põhjust neid märgistada.Samas pole andmekeskuse proxyd kasutud. Avalike tööpakkumiste või ettevõtete lehtede kraapimiseks — ülesannete jaoks, kus te kontole sisse ei logi — sobivad andmekeskuse IP-d hästi, kui neid roteerida. FineProxy pakub spetsiaalseid andmekeskuse IP-sid, mida ei jagata sadade kasutajate vahel, mis teeb tõelist vahet.

Õige proxy valimine oma ülesande jaoks

Müügivihjete genereerimiseks ja suhtluseks — üks staatiline residentsiaalne IP konto kohta. Ilma jagamise ja vahetamiseta. LinkedIn seob teie konto asukohaga ning ootamatu hüpe New Yorgist Singapuri toob koheselt kaasa konto märgistamise.Suuremahuliseks andmete kogumiseks — roteeruvad proxy'd, IP vahetamine iga 200–300 päringu järel. Andmekeskuse proxy'd on selleks kiired ja soodsad. FineProxy 100 000 andmekeskuse IP-st koosnev kogum annab teile piisavalt ruumi.LinkedInile ligipääsuks piiratud piirkondadest sobib proxy, mis avab LinkedIni mis tahes asukohast. Valige server riigis, kus platvorm on kättesaadav. FineProxy ISP proxyd on siin suurepärane valik, sest need ühendavad andmekeskuse kiiruse stabiilsuse IP-aadressidega, mis kuuluvad tegelikele internetiteenuse pakkujatele.

Ärge unustage brauseri sõrmejälgistamist

Puhas IP üksi ei piisa. LinkedIn kontrollib ka teie brauseri sõrmejälge — User-Agent stringi, HTTP päiseid, ekraani eraldusvõimet, ajavööndit ja keeleseadeid. Kui sõrmejälg ei vasta teie proxy geograafilisele asukohale või näeb välja nagu headless-brauseri vaikesignatuur, märgistatakse teid isegi residentsiaalselt IP-lt. Kasutage antidetect-brausereid või veenduge, et teie automatiseerimistööriist (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper jne) saadab realistlikke päiseid, mis vastavad teie proxy asukohale. FineProxy proxyd töötavad sujuvalt kõigi peamiste LinkedIni automatiseerimisplatvormidega, seega IP-pool on kaetud — veenduge lihtsalt, et ülejäänud seadistus vastaks samuti.

Soojendamise reegel

Uued või uinuvad kontod vajavad soojendusperioodi. Ärge ühendage värsket kontot automatiseerimistööriistaga ega saatke esimesel päeval kohe 100 päringut. Alustage käsitsi — sirvige, meeldige mõned postitused, saatke käsitsi 5–10 ühenduskutset. 2–3 nädala jooksul suurendage järk-järgult. LinkedIn võrdleb teie praegust aktiivsust teie ajalooga, seega äkiline hüpe nullist agressiivse automatiseerimiseni on kiireim viis piirangu saamiseks.

Üks proxy, üks konto