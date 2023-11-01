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IP-aadress kuulub ISP-le — WHOIS andmebaasides kuvatakse see kui elukoha aadress, mis on seotud legitiimse teenusepakkujaga. Kuid selle asemel, et liiklus suunataks läbi kellegi koduse ruuteri, hostitakse seda serveris, millel on otse fiibrühendus magistraalvõrkudega. Tulemus: sihtleht näeb puhta ajalooga residentsaalset IP-aadressi, samal ajal kui teie saate andmekeskuse jõudluse.

Just see hübriidlähenemine on põhjus, miks ISP proxyd saavutavad 85–95% edukusmäära platvormidel, mis aktiivselt blokeerivad andmekeskuse liiklust. Traditsioonilised andmekeskuse IP-d jõuavad samadel sihtmärkidel vaid 40–60%-ni. Usalduse erinevus on reaalne ja mõõdetav.