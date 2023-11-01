ISP Proxy
Staatilised residentsiaalsed IPv4 aadressid päris ISP-delt: HTTP/HTTPS/SOCKS5, kuni 500 Mbps, piiramatu andmemaht — GB-põhist arveldust, rotatsiooni ega õiglase kasutuse piiranguid ei ole.
Koostage oma staatiliste ISP-puhverserverite pakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|Siin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Buy 100 static ISP proxies in Europe
- Export my ISP proxy list as JSON
- Update the IP allowlist for my ISP proxy service
- Show the status and next due date for my service
- Show the invoice details for my ISP proxy plan
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Aktiivsed kontod
Igaühel on õigus vabadusele ja nüüd on mul ka see väga tagasihoidliku hinnaga. Kuna ma sain tellimuse, ei olnud kiiruse ega ligipääsetavuse probleemid ja nüüd saan osaleda mu sõprade igas sotsiaalses tegevuses välismaal. Pealegi, muidugi ei keelata.) Seadmine oli sujuv ja lihtne. FineProxy toetus on üsna vastuvõetav ja kasulik.
Kasutasin seda Twitchi botiga ja see töötas suurepäraselt. Tänan FineProxyt selle eest, et nad on loonud väga hea süsteemi just minu konkreetsete vajaduste jaoks.
Liiklust ei mõõdeta
Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.
Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.
Kiirus koormuse all
FineProxy pakub usaldusväärset ja kiiret proxy lahendust, millel on laiaulatuslik IP, taskukohased plaanid ja usaldusväärne klienditeenindus.
FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.
Mis vahe on ISP proxydel ja tavalistel residentsitel proxydel?Tavalised elukoha-puhverserverid suunavad
Tavalised elukoha-puhverserverid suunavad liiklust läbi tegelike koduseadmete — kellegi telefoni või ruuteri, mis on puhverserveri võrguga liitunud. Need IP-d roteeruvad sageli (tihti iga päringu järel), kiirused sõltuvad vastava isiku koduühendusest ja hinnastamine on gigabaidi-põhine. ISP puhverserverid kasutavad sama tüüpi elukoha IP-aadresse, kuid majutavad neid andmekeskuse serverites. IP on staatiline (ei muutu), kiirused on stabiilsed ja kiired ning FineProxy arvestab tasu IP-põhiselt piiramatu ribalaiusega, mitte GB-põhiselt.
Kas ISP puhverserverid on paremad kui andmekeskuse puhverserverid?Ülesannete puhul, kus
Ülesannete puhul, kus platvormid kontrollivad IP tüüpi — jah. ISP proxy'd läbivad residentsed kontrollid, milles andmekeskuse IP-d läbi kukuvad. Uuringud näitavad, et ISP proxy'd saavutavad kaitstud saitidel 85–95% edukusmäära, võrreldes andmekeskuse proxy'de 40–60%-ga. Kuid kui teie sihtkoht ei blokeeri andmekeskuse liiklust (avalikud API-d, kaitsmata kataloogid, uudistesaidid), on andmekeskuse proxy'd odavamad ja sama tõhusad. Alustage andmekeskuse omadega, vahetage ISP vastu vajadusel.
Kuidas ma tean, kas "ISP puhverserver" on tõesti elukoha-põhine?Kontrollige IP-aadressi WHOIS-andmebaasides
Kontrollige IP-aadressi WHOIS-andmebaasides või tööriistades nagu IPinfo.io. Päris ISP-proksi jäljed viivad tarbija Interneti-teenuse pakkujani (Comcast, AT&T jne), mitte hostinguettevõtte või pilveplatvormi juurde. Kui see näitab andmekeskuse ASN-i, on see ümarmärgistatud andmekeskuse proksi olenemata sellest, kuidas müüja seda nimetab.
Kas ribalaiust on tõesti piiramatu?Jah
Jah. FineProxy ISP puhverserveritel puuduvad liikluspiirangud, pidurdusläved ja nn õiglase kasutuse põhimõtted, mis teatud kasutustaseme ületamisel jõudlust vähendavad. Piiramatu tähendab piiramatu — igal IP-l, igal protokollil, igal päeval.
Kas ISP puhverservereid saab kasutada veebist andmete kraapimiseks?Jah
Jah, ja need on eriti tõhusad saitide skreepimisel, mis blokeerivad andmekeskuse proxy'sid. Kuna IP näib residentne, kohtleb robotitõrjesüsteem seda suurema usaldusega. Suuremahulise skreepimise puhul, kus vajate sadu IP-sid, on andmekeskuse proxy'd kaitsmata sihtmärkide jaoks kuluefektiivsemad. ISP proxy'd on mõttekad siis, kui sihtkoht nõuab konkreetselt residentsena näivaid aadresse.
Milliseid protokolle toetatakse?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS ja SOCKS5 — kõik samal IP-l. HTTPS-ühendused on kaitstud individuaalsete SSL-sertifikaatidega iga IP-aadressi kohta. SOCKS5 sisaldab UDP toe reaalajarakenduste jaoks.
Mitu ISP puhverserverit on vaja sotsiaalmeedia haldamiseks?Üks konto kohta
Üks konto kohta on kõige turvalisem lähenemine. Kui haldate 50 kontot, vajate 50 ISP puhverserverit. Mõned kasutajad käitavad 2–3 väheaktiivset kontot ühe IP taga, kuid platvormid tunnevad seda üha paremini ära, seega soovitame üks-ühele suhet.
Staatilised ISP-puhverserverid:
Andmekeskuse kiirus koos kodukasutaja IP usaldusväärsusega
Andmekeskuse puhverserverite ja tavapäraste elukoha-puhverserverite vahel haigutab lõhe. Andmekeskuse IP-d on kiired ja soodsad, kuid saavad märgistatud platvormidel, mis kontrollivad ühenduse taga olevat kasutajat. Elukoha IP-d näevad välja usaldusväärsed, kuid roteeruvad pidevalt, töötavad koduseadmete kaudu ettearvamatu kiirusega ning nende eest makstakse gigabaidi kaupa — mis läheb kiiresti kalliks, kui ülesanne hõlmab rohkem kui paar sada päringut. ISP puhverserverid asuvad täpselt selles lõhes. Staatiline elukoha IP-aadress, mille on väljastanud tõeline internetiteenuse pakkuja, kuid mis on majutatud andmekeskuse taseme serverites. Teie ühendus näib iga IP päritolu kontrolliva veebisaidi jaoks elukoha-pärane. Kuid kulisside taga töötab see professionaalsel infrastruktuuril, mille kiirus ja töökindlus on koduühenduste jaoks kättesaamatu.
Kuidas ISP proxyd tegelikult töötavad
IP-aadress kuulub ISP-le — WHOIS andmebaasides kuvatakse see kui elukoha aadress, mis on seotud legitiimse teenusepakkujaga. Kuid selle asemel, et liiklus suunataks läbi kellegi koduse ruuteri, hostitakse seda serveris, millel on otse fiibrühendus magistraalvõrkudega. Tulemus: sihtleht näeb puhta ajalooga residentsaalset IP-aadressi, samal ajal kui teie saate andmekeskuse jõudluse.
Just see hübriidlähenemine on põhjus, miks ISP proxyd saavutavad 85–95% edukusmäära platvormidel, mis aktiivselt blokeerivad andmekeskuse liiklust. Traditsioonilised andmekeskuse IP-d jõuavad samadel sihtmärkidel vaid 40–60%-ni. Usalduse erinevus on reaalne ja mõõdetav.
Miks piiramatu ribalaius muudab kõike
Enamik ISP proxy pakkujaid küsib tasu gigabaidi kohta: $5–12/GB on tavapärane vahemik. Esmapilgul tundub see mõistlik — kuni arvutate välja, mida tegelik kasutus maksma läheb.
20 sotsiaalmeediakonto haldamine meediamahuka sisuga kulutab kergesti 30–50 GB kuus. Voogedastuse kontrollimine mitmest asukohast neelab 1080p kvaliteediga 2–5 GB tunnis. Igapäevane e-kaubanduse hindade jälgimine tuhandete toodete lõikes tekitab sadu gigabaite kuus. $5/GB juures läheb 200 GB kuine töökoormus maksma $1000. $12/GB juures on see juba $2400.
FineProxy staatilise residentsaalse proxy piiramatu ribalaiusega paketid kõrvaldavad selle probleemi täielikult. Fikseeritud hind IP kohta, liiklusmõõdikut pole, lisatasusid pole. Teie proxy kaudu liikuv andmemaht on teie asi, mitte rida meie arvel.
Ja erinevalt mõnest pakkujast, kes reklaamib “piiramatut”, kuid kehtestab varjatud ausa kasutuse piirangud, mõtleb FineProxy seda sõna-sõnalt. Ei mingit kiiruselangetust pärast teatud piirmäära, ei üheaegsete seansside vähendamist, ei tärnikesi.
Mida FineProxy ISP proxyd sisaldavad
Staatilised IPv4 aadressid reaalsetelt ISP-delt. Iga aadress jääb teile kogu rendiperioodiks — see ei roteeru, ei muutu ega määrata ümber. See on tõeliselt staatiline ühendus, mitte “püsiseanss”, mis aegub 30 minuti pärast.
Iga IP toetab kolme protokolli: HTTP, HTTPS individuaalse SSL-sertifikaadiga, mis krüpteerib kogu tee teie seadmest puhverserverini, ja staatiline residentne proxy SOCKS5 mitte-veebiliikluse jaoks. Kõik kolm protokolli töötavad samal IP-l, nii et saate nende vahel vahetada vastavalt ülesandele, ilma et vajate eraldi aadresse.
Autentimine toimib kohustusliku IP sidumise kaudu, valikulise kasutajanime/parooli ligipääsuga /21 alamvõrgumaski kaudu dünaamilise IP olukordade jaoks. Kiirused ulatuvad kuni 500 Mbps ühenduse kohta meile kuuluval infrastruktuuril — need pole kolmanda osapoole võrgust renditud IP-d, mis on meie brändi alla pakendatud.
Kes kasutab staatilisi residentsaalseid proxysid ja miks
Kontohaldus on peamine kasutusjuht. Sotsiaalmeediaplatvormid, turuplatsid, reklaamipaneelid — kõik, kus iga konto vajab ühtlast, residentsaalse välimusega IP-aadressi, mis seansside vahel ei muutu. Üks IP konto kohta, kattumist ega ristseoseid pole.
E-kaubanduse operatsioonid tuginevad neile ülesannetes, kus andmekeskuse IP-d blokeeritakse: hindade jälgimine bot-kaitsega platvormidel, piiratud tiraaži toodete ostu automatiseerimine ning mitmete piirkondlike kontode haldamine.
Voogedastuse ja meedia kontrollimeeskonnad kasutavad ISP proxysid sisu kättesaadavuse ja reklaamipaigutuse kontrollimiseks eri piirkondades. Piiramatu ribalaius on siin oluline — GB-põhine arveldus muudab sellise pideva seire ülemäära kulukaks.
SEO spetsialistid kasutavad neid positsiooni jälgimiseks ja SERP analüüsiks, kus otsingumootorid piiravad või blokeerivad andmekeskuse IP-vahemikke. Kiire ISP proxy server residentsaalse sõrmejäljega tagastab samad tulemused, mida näeks tavaline kasutaja.
Kuidas eristada tõelisi ISP proxy'sid ümbernimetatud andmekeskuse proxy'dest
Ostjate püsiv kaebused: mõned pakkujad müüvad standardseid andmekanali IP-sid, mis on märgistatud "ISP" või "staatiline residentsiaalne". IP ei jälgi tegelikult tarbija ISP-le WHOIS-s — see jälgib hostimisettevõttele. "Residentsiaalne" märk on turundus, mitte tegelikkus.
Enne ISP proxy aadresside ostmist kontrollige IP päritolu. Sellised tööriistad nagu IPinfo.io näitavad, kas aadress kuulub residentsele ISP-le või andmekeskuse ASN-ile. FineProxy staatilised residentsed IP-d jälgitakse tagasi legitiimsete internetiteenuse pakkujateni — just seetõttu kohtlevad platvormid neid andmekeskuse aadressidest erinevalt. See erinevus pole kosmeetiline — see on sisse ehitatud viisi, kuidas robotitõrjesüsteemid sissetulevaid ühendusi klassifitseerivad.
Meie tasuline residentne proxy-teenus ei ole andmekeskuse IP-de ümbernimetamine. Need on tõelised residentsed proxy'd päris ISP-delt, mis töötavad meie enda infrastruktuuril.