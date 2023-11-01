Kehtiv seisuga 5. jaanuar 2026 Prindi

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on „isikuandmed

„Mitteisikuandmed

Kui isikuandmeid kombineeritakse mitteisikuandmetega, käsitletakse kombineeritud andmeid isikuandmetena. Pöördumatult anonüümitud teavet loetakse mitteisikuandmeteks.

Kuidas me teavet kogume#

Me võime koguda teie kohta teavet järgmistel viisidel:

kui tuletame teavet teie esitatud andmete põhjal, näiteks kasutades tehnilisi andmeid teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kasutajakogemuse lokaliseerimiseks.

kui esitate meile teavet otse (näiteks konto loomisel või klienditoega ühendust võttes);

kui teavet kogutakse automaatselt meie teenuste kasutamise käigus;

Kuidas me teavet kasutame#

Kasutame kogutud teavet käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas olevatel eesmärkidel, sealhulgas selleks, et:

pakkuda, hallata ja hoida toimimas meie teenuseid;

töödelda tehinguid ja hallata kasutajakontosid;

parandada, jälgida ja kaitsta meie teenuseid;

suhelda kasutajatega teenusega seotud küsimustes;

täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi.

Teabe avaldamine#

Me võime avaldada isikuandmeid järgmistel juhtudel:

Õiguslikud nõuded.

Juhul kui avalikustamine on nõutud kohaldatava seaduse, määruse, õigusliku menetluse või riigiasutuse taotluse alusel.

Juhul kui avalikustamine on nõutud kohaldatava seaduse, määruse, õigusliku menetluse või riigiasutuse taotluse alusel. Õiguste ja turvalisuse kaitse.

Juhul kui meil on heas usus põhjendatud veendumus, et avalikustamine on mõistlikult vajalik FineProxy, meie kasutajate või üldsuse õiguste, vara või turvalisuse kaitseks.

Me ei müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Andmete säilitamine ja turvalisus#

Rakendame mõistlikke halduslikke, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on kavandatud isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, kadumise, väärkasutuse või muutmise eest. Kuigi ükski andmeedastuse ega säilitamise meetod ei ole täielikult turvaline, võtame asjakohaseid meetmeid meile usaldatud teabe kaitsmiseks.

Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi.

Isikuandmetega seotud andmeturbe intsidendi korral võtame asjakohased meetmed vastavalt kohaldatavatele õiguslikele nõuetele.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas#

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Kõik muudatused avaldatakse meie veebisaidil koos uuendatud jõustumiskuupäevaga. Teenuste jätkuv kasutamine pärast selliste muudatuste jõustumist loetakse muudetud privaatsuspoliitika aktsepteerimiseks.

Maksete töötlemine ja turvalisus#

FineProxy ei salvesta ega töötle maksekaardi andmeid otse. Kõiki maksetehinguid käsitlevad kolmandatest osapooltest makseteenuse pakkujad, kes vastutavad makseteabe turvalise säilitamise ja töötlemise eest vastavalt kohaldatavatele turvanõuetele, nagu PCI-DSS. Saame ainult piiratud tehingutega seotud teavet, mis on vajalik maksete kinnitamiseks ja teenuste osutamiseks.