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Telegrami puhvr

Staatilised andmekeskuse ja ISP proxy'd Telegrami jaoks: SOCKS5/HTTPS, 1:1 IP-konto sidumine, piiramatult liiklust, loodud andmete kogumiseks ja gruppide haldamiseks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Telegrami puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one privaatset IP-d asukohas Saksamaa Telegram ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita which puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Uuenda every puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Asenda the IP assigned to minu Euroopa account group when the next refresh is free
  • Ekspordi minu praeguseid puhverserverite loendeid JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

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Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kasutati 2 kuud ja täiesti rahul, puhas IP, ei blokeeritud, hea toetus. Väga sobiv mitu kontot korraga juhtimiseks!

phuongheocon98Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Ma ostan mini-proxy pakette ainult siin! See on väga mugav töötada kitsas ringis! Ja pole mõtet maksma liiga palju selle eest, mida sa ei vaja! Eelisväärsed tariifid, madalam hind ja töö ebaõnnestumiseta!

Asmik RolinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tere! Otsisin pikka aega suurt hulka taskukohase hinnaga puhverservereid. Lõpuks leidsin need saidilt fineproxy.org. Varem maksin kümme korda rohkem. Kuu aja möödudes töötab kõik. Tänan teid teenuse eest!

MaksymTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Olen olnud mõnda aega FineProxyga tuttav. FineProxy on lahendanud mu probleemid andmete väljastamiseks internetist ja hea asi selle teenuse juures on selle stabiilsus ja kättesaadavus ning nende proxyde arv. Proxy-ruutimisteenus, mille hind on äärmiselt mõistlik, on vähendanud mu kulusid andme eemaldamisel internetist. Ja hea asi FineProxy juures on selle toetus, mis vastab meie küsimustele ja lahendab meie probleeme võimalikult lühikese aja jooksul. Kui vajate oma teenusteks proxy, siis soovitan kindlasti osta FineProxy'i proxy-ruutingiteenuse.

reza bhmSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!

Tan NguyenProxyRate, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis vahe on SOCKS5 proxy-del ja MTProto-l?SOCKS5 on üldotstarbeline

SOCKS5 on üldotstarbeline protokoll, mis suunab kogu teie liikluse läbi proxy-serveri, samas kui MTProto on Telegrami enda krüpteerimisprotokoll, mis on loodud spetsiaalselt turvaliseks sõnumivahetuseks. SOCKS5 töötab kõigis rakendustes ja tööriistades, sealhulgas Telegramis, brauserites ja bottides, seevastu MTProto toimib ainult Telegrami klientides. MTProto proxyd käitlevad üksnes Telegrami liiklust ja sisaldavad selle rakenduse jaoks optimeeritud krüpteerimiskihti. Need ei ole omavahel vahetatavad — SOCKS5 pakub laiemat paindlikkust, MTProto on mõeldud ainult Telegrami jaoks.

Kas te pakute Telegrami jaoks MTProto proxy'sid?FineProxy keskendub SOCKS5

FineProxy keskendub SOCKS5 ja täielikult krüpteeritud HTTPS proxy-dele MTProto asemel. Kiire SOCKS5 proxy Telegrami jaoks (kasutajanime ja parooli) autentimisega töötab suurepäraselt nii rakenduse kui ka teiste platvormidega, samas kui MTProto piirdub ainult Telegramiga. SOCKS5 ja HTTPS ühendused on täielikult krüpteeritud ning neid on lihtsam integreerida automatiseerimistööriistadesse, API klientidesse või töölauatarkvarasse. Need võimaldavad kasutada ühte proxy-t mitme platvormi jaoks ühe rakenduse asemel. Enamikes reaalsetes stsenaariumides on kvaliteetne SOCKS5 proxy stabiilsem ja turvalisem kui avalik MTProto server.

Kas ma saan kasutada teie proxy'sid MTProto asemel?Jah

Jah, kindlasti. FineProxy’ SOCKS5 ja HTTPS proxyd ühilduvad Telegramiga täielikult ning asendavad MTProto'd igas praktilises stsenaariumis. Ühendus jääb otsast otsani krüpteerituks ning jõudlus on sageli kõrgem, kuna liiklus läbib optimeeritud andmekeskuse infrastruktuuri. Sama proxy't saate kasutada ka brauserites, bottides ja muudes automatiseerimistööriistades — midagi, mida MTProto ei toeta. Seega on SOCKS5 ja HTTPS paindlikum ja töökindlam valik nii Telegrami kui ka mitmeplatvormsete töövoogude jaoks.

Kas teie puhverserverid töötavad Telegrami robotitega?Jah

Jah, FineProxy’ SOCKS5 proxy-d töötavad kõigi peamiste Telegrami bottide ja automatiseerimisraamistikega. Arendajatele, kes otsivad kiireimat proxy-t Telegrami API päringute jaoks, pakub meie andmekeskuse infrastruktuur madalat latentsust ja stabiilseid vastamise aegu. Saate genereerida proxy-loendeid mis tahes mugavas formaadis loendi konstruktori abil — CSV, TXT, JSON või API kaudu. Iga proxy töötab FineProxy’ enda IPv4 infrastruktuuril piiramatuga liiklusega ja stabiilse tööajaga, tagades ühtlase boti jõudluse ka suuremahuliste ülesannete puhul.

Kas teie proxy'd ühilduvad Telethoni, Pyrogrami ja teiste Telegrami automatiseerimise teekidega?Jah

Jah, FineProxy SOCKS5 ja HTTPS proxyd integreeruvad sujuvalt Telethoni, Pyrogrami, Aiogrami ja teiste populaarsete Telegrami Python teekidega. Need raamistikud toetavad SOCKS5 protokolli natiivsel tasemel python-socks või PySocks pakettide kaudu — lihtsalt edastage proxy host, port ja autentimisandmed kliendi konstruktorisse. Telethoni puhul kasutage proxy parameetrit TelegramClient() funktsioonis; Pyrogrami puhul konfigureerige proxy sõnastik Client() funktsioonis. Staatilised andmekeskuse või ISP proxyd sobivad siin kõige paremini, kuna need hoiavad püsivaid sessioone ja vähendavad korduvaid autentimistsükleid. Määrake igale kontole üks staatiline IP, hoidke oma sõltuvused ajakohasena ning teie automatiseerimise töövoog töötab usaldusväärselt ka suurte mahtude korral.

Kas ma saan neid kasutada mitme Telegrami konto jaoks?Tehniliselt jah, kuid

Tehniliselt jah, kuid soovitame määrata igale Telegrami kontole ühe staatilise IP, et hoida sessioonid stabiilsena ja vähendada sisselogimise kinnituspäringuid. Selline lähenemine isoleerib kontode vahelise tegevuse ja aitab aja jooksul säilitada puhtamat IP-mainet. Suuremahuliste seadistuste puhul kasutage eraldi alamvõrke või proxy-loendeid kontogrupi kohta.

Kas on oht, et Telegram mind blokeerib?Igat tüüpi

Igat tüüpi proxy kasutamine kätkeb teatud riski ajutisteks piiranguteks või blokeeringuteks, sõltuvalt kasutaja käitumisest. FineProxy pakub puhtaid ja privaatseid IPv4 proxy'sid, kuid vastutustundlik kasutamine on oluline: vältige rämpssõnumite saatmist, agressiivset automatiseerimist ja sagedast asukoha vahetamist. Risk sõltub rohkem sellest, kuidas tegutsete, mitte proxy'st iseeneset.

Kas ma pean Telegramis midagi seadistama?Jah

Jah, avage Telegrami jaotis “Network & Proxy”, valige SOCKS5 ning sisestage oma proxy IP-aadress, port ja autentimisandmed. Kasutada võib ka mis tahes proxy-toega tarkvara, näiteks automatiseerimisraamistikke või brauseripõhiseid kliente. Pärast ühenduse loomist suunab Telegram kogu liikluse teie valitud FineProxy serveri kaudu täieliku IPv4 toega.

Juhend

Proxy'd Telegrami jaoks: praktiline juhend grupitoiminguteks ja avalike andmete kogumiseks

Uuendatud 16 Aug 2026 · 3 min lugemist · FineProxy võrgumeeskond

Telegrami operatsioonide jooksutamine suurel skaalal — auditooriumi parsimine, avalike andmete kogumine, kasutajate kutsumine või paljude gruppide haldamine — nõuab usaldusväärset proxy infrastruktuuri ja järjepidevaid töövooge. Meeskondadele, kes otsivad parimat proxy't Telegrami jaoks FineProxy'lt, pakume staatilisi andmekeskuse proxy'sid, staatilisi ISP proxy'sid ja rotatsioonilisi andmekeskuse proxy'sid FineProxy enda IPv4 vahemikes ja riistvaral. Kõik sõlmed töötavad AMD Threadripperil Tier-III/IV rajatistes 10–40 Gbit/s ühendustega, 99,9% tööajaga ja piiramatult liiklusega; plaanid erinevad ainult samaaegsuse poolest, et saaksite läbilaskevõimet prognoositavalt skaleerida.

Proxy tüübid Telegrami töökoormuste jaoks

Staatilised andmekeskuse proxyd Kuluefektiivne ja madala latentsusega, kui kontrollite päringute sagedust. Sobib hästi stabiilseteks administreerimissessioonideks, modereerimistööriistadeks ja kergeks automatiseerimiseks, mis on seotud teadaolevate kontodega. Kasutage „üks staatiline IP administraatori/konto kohta

Staatilised ISP proxyd Teenusepakkuja poolt väljastatud IP-d, mis hoiavad pikaajalisi seansse stabiilsena. Kasulik ärikriitiliste administraatorite, verifitseeritud organisatsioonide või piirkonnaga piiratud tegevuste jaoks, kus IP järjepidevus vähendab tõrkeid.

Rotatsioonilised andmekeskuse proxy'd Parim valik avaliku HTML/HTTP sisu kogumiseks, kus IP-de mitmekesisus päringu kohta hoiab korduskatsete arvu madalal. Kasutage neid avalike gruppide metaandmete kataloogimiseks, liikmete nimekirjade kogumiseks (kui need on kättesaadavad), avalike postituste jälgimiseks või veebiliidestest nähtavate profiililõikude kogumiseks. Rotatsioon parandab läbilaskevõimet; viisakad crawl-seaded on endiselt vajalikud.

MTProto vs SOCKS5 — miks soovitame universaalseid proxy'sid

Telegram toetab SOCKS5 ja MTProto protokolle. MTProto on Telegrami’ enda transpordiprotokoll ja töötab ainult Telegrami klientides. SOCKS5 ja täielikult krüpteeritud HTTPS proxy-d töötavad nii Telegramiga kui ka mis tahes muu tarkvaraga — brauserid, automatiseerimisraamistikud, API kliendid. Sama hinna juures pakuvad SOCKS5/HTTPS laiemat kasutusvõimalust, lihtsamat tööriistade tuge ning hõlpsamat logimist ja auditeerimist.

Usaldusväärne Telegrami proxy server kiireks allalaadimiseks teeb vahet, kui edastate meediafaile gruppidest või kanalitest. Suure ribalaiusega SOCKS5 või HTTPS proxy-d käsitlevad mahukaid faile ilma kiirust piiramata, samas kui avalikud MTProto lõpp-punktid ei paku sageli stabiilseid kiirusi. Piiratud piirkondade kasutajad saavad korrektselt seadistatud SOCKS5 või HTTPS proxy-de kaudu Telegrami täielikult deblokeerida, taastades juurdepääsu vestlustele, kõnedele ja meediale.

sülearvuti taga istuv mees

Praktilised seadistused reaalsete ülesannete jaoks

A) Grupikasutajate kogumine

  • Kasutage andmekogumise töötajate jaoks rotatsioonilisi andmekeskuse proxy'sid; lisage 400–900 ms juhuslik viivitus.
  • Piirake samaaegsust sihtpinna kohta (nt avaliku grupi leht, otsingutulemuste lehed), et vältida sünkroniseeritud päringupurskeid.
  • Säilitage sessioonipõhised identifikaatorid (UA, küpsised, kui see on asjakohane) ja vältige kiiret gruppide vahel hüppamist ühe sessiooni jooksul.

Jälgitavad signaalid: kasvav 429/5xx vastuste arv, pikenevad aegumised, muutuv tulemuste kvaliteet. Reageerige samaaegsuse vähendamise ja viivituse hajuvuse suurendamisega.

B) Avaliku grupi teabe kraapimine

  • Rotatsioonipoolid andmete kogujatele; andmekeskuse staatilised IP-d juhtpaneelide jaoks.
  • Eraldage salvestusruum gruppide kaupa ja logige muudatuste ajatemplid; vältige muutumata sisu uuesti laadimist.
  • Järgige lehekülgede jaotust ja rakendage ajutiste vigade korral eksponentsiaalset taganemisstrateegiat.

C) Kasutajate kutsumine gruppidesse

  • Kasutage staatilisi proxy'sid (andmekeskuse- või ISP-põhised), mis on seotud 1:1 administraatorikontodega.
  • Hoidke asukohad järjepidevad; ärge hüpake administreerimise seansside ajal piirkondade vahel.
  • Soojendage kontosid järk-järgult; jaotage tegevused ajaliselt; jälgige turvaküsimuste ilmumist.

Riskikontroll: peamine oht on käitumine, mitte transport. Kui turvaküsimusi tuleb rohkem, tehke paus, vähendage päevaseid kutsete arve ja pikendage intervalle.

D) Paljude gruppide haldamine (modereerimine, ajastamine, analüütika)

  • Seostage iga admin- või teenusekonto oma staatilise IP-ga.
  • Kasutage meeskondade/projektide jaoks eraldi alamloendeid; ärge kunagi lubage kraapijatel kasutada adminite IP-aadresse.
  • Hoidke tööriista sõrmejäljed järjepidevad (ärge vaheldage juhuslikult headless- ja täisbrauseri režiime).

Alustamine

Olete valmis ostma töötavat proxy't Telegrami jaoks? Valige pakett vastavalt oma samaaegsuse vajadustele: staatilised IP-d kontoga seotud sessioonide jaoks, rotatsioonipoolid andmete kogumiseks. Kõik paketid sisaldavad piiramatut liiklust, IP- või sisselogimisautentimist ning HTTP/HTTPS + SOCKS5 tuge.