Jah, kindlasti. FineProxy’ SOCKS5 ja HTTPS proxyd ühilduvad Telegramiga täielikult ning asendavad MTProto'd igas praktilises stsenaariumis. Ühendus jääb otsast otsani krüpteerituks ning jõudlus on sageli kõrgem, kuna liiklus läbib optimeeritud andmekeskuse infrastruktuuri. Sama proxy't saate kasutada ka brauserites, bottides ja muudes automatiseerimistööriistades — midagi, mida MTProto ei toeta. Seega on SOCKS5 ja HTTPS paindlikum ja töökindlam valik nii Telegrami kui ka mitmeplatvormsete töövoogude jaoks.