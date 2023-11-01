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Globaalne proxy

100–50 000 andmekeskuse IP-d erinevates alamvõrkudes, oma ASN, HTTP/HTTPS/SOCKS5, kuni 500 Mbps — fikseeritud hind, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 5,000 andmekeskuse IP-sid from the world mix ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra üle minu global proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Hiljuti kontrollisin FineProxy üksikasjalikku ülevaadet ja otsustasin seda ise proovida. Minu jaoks oli oluline see, kui paindlik ja kasutajasõbralik see teenus on. Nad pakuvad erinevaid proxy'id (IPv4, mobiil, elukoht) ja laia valikut asukohta, mis muudab selle sobivaks paljude kasutusjuhtumite jaoks nagu SEO, scraping või üldine brausimine. Hinnad on ka üsna paindlikud, nii väikeste kui ka suurete kasutajate jaoks. Mulle meeldis, et nad pakuvad tasuta proovi, nii et saate enne kohustust testida. Teine positiivne punkt on lihtne kontrolllaua ja lihtne seadistamine. Isegi algajad saavad algust ilma segadusteta. Lisaks sellele muudab nende keskendumine turvalisusele ja anonüümsusele teenust usaldusväärseks pikaajaliseks kasutamiseks. Üldiselt, nii läbivaatuse kui ka minu kogemuse põhjal, tundub FineProxy olevat kindel ja usaldusväärne proxy-pakkuja, kellel on hea jõudlus, õiglased hinnad ja kasulikud funktsioonid.

BasharDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy kontrollpaneel on intuitiivne ja lihtne kasutada. Ma saan vahetada IP-id või riike sekundites ilma tehnilist mureteta.

NisargFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

FineProxy on suurepärane valik kõigile, kes on mures internetis turvalisuse pärast. Nende proxy ei ole ainult kiire ja usaldusväärne, vaid ka täiesti ohutu. Ma tunnen enesekindlust nende teenuste kasutamisel, teades, et nad prioriteerivad turvalisust ja privaatsust. Väga soovitatav, et sa ei muretse!

kavm.85Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on mu valik sujuva, katkestamatuse navigeerimiseks. Nende puhverserverid töötavad hästi erinevate ülesannete täitmiseks ja toimivad ilma probleemideta. Hinnaplaanid on paindlikud, mis on suur pluss. Ma ei saanud rohkem paluda!

josseramaSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks andmekeskuse, mitte residentsed proxy-d masskraapimiseks?Hind

Hind. Residentsed proxy-d maksavad 5–15 $/GB. 30 000+ päevapäringu korral tähendab see sadu kuni tuhandeid dollareid kuus ainuüksi ribalaiuse eest. Andmekeskuse IP-d FineProxy-s on fikseeritud hinnaga — piiramatu liiklus ühe IP kohta. Kiirus: andmekeskus vastab 2–5 korda kiiremini kui residentsed proxy-d. Tuvastamisrisk: jah, mõned agressiivsed saidid märgistavad andmekeskuse vahemikke. Kuid Steam, otsingumootorid, enamik e-kaubandust, reklaamivõrgustikud — andmekeskus saab nendega hästi hakkama, kui roteerite korralikult jaotate alamvõrkude vahel.

Kui kiired on World Mix IP-d?Kuni 500 Mbps

Kuni 500 Mbps ühe IP kohta. Oma ASN, otseühendused. Paralleliseeritud kraapimise puhul (tuhandeid samaaegseid ühendusi) on kitsaskohaks tavaliselt sihtserveri vastamiskiirus, mitte proxy kiirus. HTTP/HTTPS ja SOCKS5. Individuaalne SSL-sertifikaat iga IP kohta.

Roteeruv vs staatiline — millal kumba kasutada?Staatiline: kui vajate

Staatiline: kui vajate sama IP-d kogu seansi jooksul — sisselogimispõhine kraapimine, kontohaldus, pikaajalised indekseerimised, mis jälgivad olekut. Roteeruv: kui iga päring on sõltumatu — hindade kontroll, SERP-päringud, reklaamide verifitseerimine. Roteeruv on toormahtude jaoks tõhusam, sest blokeeritud IP-d asendatakse automaatselt kogumist.

Aktiivsed Üle maailma puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Üle maailma puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
10033 võrgus·Kas vajate rohkem? →
47.91.104.88:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 t tagasi
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 t tagasi
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 t tagasi
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 t tagasi
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 t tagasi
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.11 Mbps
96.8%
1 t tagasi
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 t tagasi
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.66 Mbps
85.5%
1 t tagasi
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 t tagasi
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 t tagasi
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 t tagasi
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 t tagasi
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 t tagasi
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
99.6%
1 t tagasi
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
99.8%
1 t tagasi
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
99.7%
1 t tagasi
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
99.7%
1 t tagasi
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
99.0%
1 t tagasi
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
99.8%
1 t tagasi
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
99.9%
1 t tagasi
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
99.6%
1 t tagasi
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 t tagasi
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
99.7%
1 t tagasi
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
99.9%
1 t tagasi
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
98.1%
1 t tagasi
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 t tagasi
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
99.4%
1 t tagasi
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
99.4%
1 t tagasi
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 t tagasi
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
99.7%
1 t tagasi
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 t tagasi
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
98.8%
1 t tagasi
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
94.7%
1 t tagasi
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
96.5%
1 t tagasi
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
93.3%
1 t tagasi
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
2.62 Mbps
31.2%
1 t tagasi
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
907 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
938 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
940 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
941 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
942 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
943 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
972 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
905 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
997 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
998 Kbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
968 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
976 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
986 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
98.6%
1 t tagasi
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
99.1%
1 t tagasi
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 t tagasi
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
98.5%
1 t tagasi
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
97.9%
1 t tagasi
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
99.6%
1 t tagasi
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
962 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
99.9%
1 t tagasi
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.19 Mbps
94.1%
1 t tagasi
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
802 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
807 Kbps
100.0%
1 t tagasi
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 t tagasi
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
895 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
856 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
856 Kbps
100.0%
1 t tagasi
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
857 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
858 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
858 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
860 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
830 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
809 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
739 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
854 Kbps
99.6%
1 t tagasi
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
786 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
842 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
871 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
806 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
806 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
795 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
795 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
796 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
798 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
851 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
853 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
853 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
871 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
872 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
872 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
887 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
862 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
889 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
880 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
880 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
884 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
884 Kbps
100.0%
1 t tagasi
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 t tagasi
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
873 Kbps
99.9%
1 t tagasi
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
872 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
887 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
805 Kbps
100.0%
1 t tagasi
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
787 Kbps
100.0%
1 t tagasi
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
867 Kbps
97.5%
1 t tagasi
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 t tagasi
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 t tagasi
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 t tagasi
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDronten
558 Kbps
33.5%
1 t tagasi
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
842 Kbps
53.4%
1 t tagasi
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 t tagasi
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
445 Kbps
36.0%
1 t tagasi
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevAshburn
227 Kbps
25.1%
1 t tagasi
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOsaka
979 Kbps
17.3%
1 t tagasi
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 t tagasi
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 t tagasi
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMorelia
337 Kbps
10.0%
1 t tagasi
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