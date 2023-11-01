03

Jagatud proksi puhul muutub teiste kasutajate käitumine teie peavaluks. Kui keegi teine pommitas eile sellelt IP-lt e-poe saiti, jätab sait selle meelde. Teie puhas ja õiguspärane päring saabub täna — ning blokeeritakse kohe, sest aadress on juba märgistatud.

IPQS andmetel lisavad tuvastusandmebaasid mustnimekirjadesse üle 10 000 proksi iga sekund. Jagatud taristus väheneb puhta aadressi saamise tõenäosus iga päevaga. Uuringud näitavad, et 30%-line blokeerimismäär jagatud proksidel muudab teie nominaalse 3 $/GB hinna tegelikuks 4,29 $/GB-ks, kui arvestada raisatud päringuid ja korduskatseid.

Ja on veel sügavam probleem, mida paljud ei märka: ASN-i maine. Veebisaidid ei kontrolli ainult üksikuid IP-aadresse — nad hindavad kogu võrguplokki (ASN), kuhu IP kuulub. Kui pakkuja aadressivahemik on tuntud robotiliikluse poolest, saab iga selle vahemiku IP-aadress täiendava kontrolli alla, olenemata sellest, kas teie konkreetset aadressi on kunagi kuritarvitatud. Kuna FineProxy omab oma IP-plokke ja kontrollib seal toimuvat, säilitab meie ASN puhta tausta — teie personaalne IP saab sellest kollektiivsest mainest kasu.

FineProxy personaalse (individuaalse) proksiga kontrollite mainet alates esimesest päevast. IP oli puhas, kui selle saite, ja jääb puhtaks, sest keegi teine seda ei kasuta.