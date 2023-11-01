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Dedikeeritud proksi

Ainult teie omad: HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi, IP-kohased SSL-sertifikaadid, piiramatu ribalaius, kiirused kuni 500 Mbps — alates 0,07 $ IP/kuu.

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Private IPv4One customer per address
From 1 IPConfigure the exact quantity
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma privaatsete puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Buy one dedicated proxy in the United States
  • Add dedicated proxies in another country
  • Export my dedicated proxy list as JSON
  • Update the IP allowlist for my proxy service
  • Show the status and next due date for my service
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma töötasin FineProxyga mitu kuud. Proxy'id on head. Olen juba pikka aega ostnud sotsiaalvõrgustikku. Kui on küsimusi, tuleb vastus väga kiiresti. tingimused on väga paindlikud, võite alati läbirääkimisi teha. Üldiselt on mulje kõige positiivsem. Soovitan väga.

Oleg BarFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Hea puhverserver, kontrollitud. Ostsin suure IP-paketi, kõik elavad, töötavad ilma kaebusteta. Kallim kui teine pakkuja, keda ma varem kasutasin, aga siin on parem kvaliteet ja suurem hulk aadresse. Ja see on ka mugav, et saate maksta kriptoga, minu jaoks on see ka pluss. Üldiselt olen ma rahul.

VladimmirisDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!

Tan NguyenProxyRate, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy teenuseid ja olen kvaliteediga väga rahul. Liidud on väga stabiilsed, IP-aadressid töötavad ilma probleemideta ja kiirus on järjepidevalt kiire. Klienditeenindus on vajadusel ka väga vastuvõetav. Soovitan väga kõigile, kes otsivad usaldusväärseid puhverservereid.

KrzyszofNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on tegelik vahe "privaatse" ja "dedikeeritud" proxy vahel?Praktikas —

Praktikas — mitte midagi. Tööstus kasutab mõlemat terminit sama asja kohta: proxy IP, mis on määratud ainuisikuliselt ühele kasutajale. Mõned teenusepakkujad eristavad “privaatset” (hetkel ei jagata) ja “dedikeeritut” (püsivalt määratud), kuid FineProxy puhul tähendavad mõlemad sama: teie IP, teie ainuõiguslik juurdepääs kogu rendiperioodi vältel.

Mis vahe on dedikeeritud ja roteeruvatel puhverserveritel?Dedikeeritud puhverserver annab

Dedikeeritud puhverserver annab teile fikseeritud IP-aadressi, mis jääb samaks kogu rendiperioodiks — te kujundate ja kontrollite selle mainet aja jooksul. Roteeruv puhverserver määrab iga päringu (või kindla intervalli) korral uue IP, mis on kasulik suuremahuliseks andmekogumiseks, kus vajate aadresside mitmekesisust. Kompromiss: roteeruvate puhverserverite puhul ei kontrolli te iga IP ajalugu, seega võite sattuda juba märgistatud aadressidele. Dedikeeritud puhverserverid on parem valik, kui oluline on järjepidev identiteet ja puhas maine — kontohaldus, SEO jälgimine või mis tahes ülesanne, kus sama usaldusväärse külastajana tuntud olemine on eelis.

Mille poolest erineb see jagatud proxy'st?Jagatud proxy puhul

Jagatud proxy puhul saadavad mitu kasutajat liiklust samaaegselt sama IP kaudu. Kui mõni teine kasutaja selle aadressi musta nimekirja satub, mõjutab see ka teid. IPinfo’ analüüs enam kui 170 miljoni proxy IP kohta näitas, et enamus jagatud IPv4 aadresse on korraga kättesaadavad mitme teenuse kaudu — see tähendab, et teie “privaatne” jagatud proxy tõenäoliselt pole üldse privaatne. Dedikeeritud proxy kõrvaldab selle riski — ainult teie kasutate seda aadressi.

Ostsin teiselt pakkujalt "dedikeeritud" proxy'd ja need olid juba blokeeritud. Miks?Seda juhtub

Seda juhtub sagedamini, kui arvate. Paljud pakkujad taaskasutavad eelmiste klientide IP-aadresse ilma neid korralikult puhastamata, või tähendab nende "dedikeeritud" märgistus lihtsalt seda, et IP-d ei jagata hetkel aktiivselt — kuid varem jagati ja kahju on juba tehtud. Mõned pakkujad ei kontrolli IP-aadresse üldse, sest müüvad edasi ülemsüsteemi võrkudest. FineProxy's kuulub taristu ja aadressid meile. Teie IP-d ei ole enne teieni jõudmist teiste teenuste kaudu läbi käidud.

Mitu proxy-d mul on vaja?Sõltub ülesandest. Üks

Sõltub ülesandest. Üks proxy ühe sotsiaalmeediakonto või isikliku sirvimise jaoks. Üks iga konto kohta, kui haldate mitut profiili (10 kontot = 10 proxy't). Andmete kogumiseks sõltub arv sihtkoha tundlikkusest ja päringute mahust — 50-st kuni tuhandeteni. Müüme nii üksikuid proxy'sid kui ka hulgipakette.

Kas liiklus on tõesti piiramatu?Jah

Jah. FineProxy privaatsed mõõtmata proxy-aadressid tulevad ilma liikluspiiranguteta. Laadige alla, üles, voogedastage — ilma GB-põhiste tasudeta ja ilma kiiruspiirangueta. See kehtib iga protokolli kohta: HTTP, HTTPS ja SOCKS5.

Kas ma saan kasutada sama proxy't nii HTTP kui ka SOCKS5 jaoks?Jah

Jah. Iga dedikeeritud proxy toetab kõiki kolme protokolli samal IP-aadressil. Vahetage HTTP, HTTPS ja SOCKS5 vahel vastavalt oma rakenduse vajadustele. Eraldi ostmist pole vaja.

Mida tähendab minu jaoks "individuaalne SSL-sertifikaat iga IP kohta"?See tähendab

See tähendab, et ühendus teie seadmest proxy'ni on krüpteeritud SSL/TLS-iga — mitte ainult proxy-veebisaidi lõik. Enamik pakkujaid krüpteerib ainult teise poole, jättes teie proxy mandaadid ja päringu päised esimesel hüppel avatuks. Meie IP-põhised SSL-sertifikaadid sulgevad selle lünga täielikult.

Kuidas ma tean, et IP-d on enne ostmist puhtad?Saate kontrollida meie

Saate kontrollida meie ASN-i mainet avalike tööriistade abil, nagu IPinfo.io või IPQS. Lisaks sellele kuuluvad FineProxy IP-aadressid meile — me ei müü edasi jagatud kogumeid, mis esinevad mitmes proxy-teenuses. Kui IP saabub puhtana ja ainult teie kasutate seda, jääb see puhtaks. Soovitame testida oma tegelike sihtlehtede vastu, et veenduda.

Kas garanteerite tööaega? Mis juhtub, kui mu proxy katkeb?Tagame kogu

Tagame kogu oma infrastruktuuris 99.9% tööaja, mida toetab ööpäevaringne seire. Kõik võrgukanalid on reserveeritud ja serverikoormused tasakaalustatud, et häireid minimeerida. Kui probleem siiski tekib, saate avada tugipäringu ning me asendame mõjutatud alamvõrgud kiiresti — teenus taastatakse tavaliselt mõne tunni jooksul.

Kas te aktsepteerite krüptovaluutat?Jah

Jah. Bitcoin ja teised krüptovaluutad on maksmisel aktsepteeritud. Tasulise privaatse proxy hind ja toode on maksemeetodist sõltumata identsed.

Kas ma saan proxyd konkreetses riigis?Jah

Jah. FineProxy pakub dedikeeritud proxysid erinevates asukohtades. Saate ostu sooritamisel valida vajaliku riigi ja saada selle piirkonna IP-aadressid. Asukoht on garanteeritud kogu rendiperioodi jooksul.

Privaatsed puhverserverid:
Miks privaatne IP muudab kõike

IPinfo.io uuring, mis analüüsis üle 170 miljoni proxy IP-aadressi, tuvastas, et peaaegu pooled jagatud proxy IP-d on samaaegselt kättesaadavad mitme teenusepakkuja võrgu kaudu. Teie “privaatne” proxy jagatud paketis? On reaalne võimalus, et keegi teine teises teenuses saadab praegu liiklust sama aadressi kaudu — ja teil pole aimugi, mida ta sellega teeb. Just see ongi põhiprobleem, mida pühendatud proksid lahendavad. Üks IP, üks kasutaja, täielik kontroll.

01

Mida „pühendatud" tegelikult tähendab

Kui ostate FineProxy-lt pühendatud proksi, määratakse see IPv4-aadress kogu rendiperioodiks ainult teile. Mitte keegi teine meie platvormil — ega ühelgi teisel platvormil — ei saa seda kasutada. Oleme teenusepakkuja, mitte edasimüüja: need IP-aadressid eksisteerivad ainult meie võrgus ega ole müügil ühegi teise teenuse kaudu.

See on olulisem, kui esmapilgul tundub. Inimesed avastavad regulaarselt, et teiste pakkujate „pühendatud

02

Seisva IP-panga probleem

Teine levinud pettumus: pakkujad, kes müüvad „eluaegseid" või „tähtajatuid" proksipakette. Kõlab ahvatlevalt, kuid majanduslik loogika ei tööta kliendi kasuks. Ilma korduvate tuludeta puudub neil pakkujatel igasugune motivatsioon oma IP-kogumeid hooldada või uuendada. Aja jooksul koguneb aadressidele sadade eelmiste kasutajate kuritarvitusi, edukusmäärad langevad alla 80% ning „eluaegne" proksi muutub sisuliselt kasutuskõlbmatuks.

FineProxy töötab teisiti. Me haldame oma ligikaudu 100 000 andmekeskuse IPv4-aadressi kogumit. Kuna kontrollime taristut otse, jälgime IP-aadresside seisundit ja eemaldame kohe iga aadressi, mis satub rämpspostiandmebaasi nagu Spamhaus. See, mida teie saate, töötab tegelikult juba esimesest päevast.

03

Miks jagatud proksi maine on teie probleem

Jagatud proksi puhul muutub teiste kasutajate käitumine teie peavaluks. Kui keegi teine pommitas eile sellelt IP-lt e-poe saiti, jätab sait selle meelde. Teie puhas ja õiguspärane päring saabub täna — ning blokeeritakse kohe, sest aadress on juba märgistatud.

IPQS andmetel lisavad tuvastusandmebaasid mustnimekirjadesse üle 10 000 proksi iga sekund. Jagatud taristus väheneb puhta aadressi saamise tõenäosus iga päevaga. Uuringud näitavad, et 30%-line blokeerimismäär jagatud proksidel muudab teie nominaalse 3 $/GB hinna tegelikuks 4,29 $/GB-ks, kui arvestada raisatud päringuid ja korduskatseid.

Ja on veel sügavam probleem, mida paljud ei märka: ASN-i maine. Veebisaidid ei kontrolli ainult üksikuid IP-aadresse — nad hindavad kogu võrguplokki (ASN), kuhu IP kuulub. Kui pakkuja aadressivahemik on tuntud robotiliikluse poolest, saab iga selle vahemiku IP-aadress täiendava kontrolli alla, olenemata sellest, kas teie konkreetset aadressi on kunagi kuritarvitatud. Kuna FineProxy omab oma IP-plokke ja kontrollib seal toimuvat, säilitab meie ASN puhta tausta — teie personaalne IP saab sellest kollektiivsest mainest kasu.

FineProxy personaalse (individuaalse) proksiga kontrollite mainet alates esimesest päevast. IP oli puhas, kui selle saite, ja jääb puhtaks, sest keegi teine seda ei kasuta.

04

Pakkuja vs. edasimüüja: miks see oluline on

Enamik proksituru „pakkujaid" on tegelikult edasimüüjad. Nad ostavad hulgijuurdepääsu käputäielt ülesvooluvõrkudelt ja pakendavad selle ümber. Tulemus? Samad IP-kogumid ilmuvad eri kaubamärkide all ning blokeering ühes teenuses võib tähendada, et teie „dedikeeritud" proksi teisest teenusest on juba kompromiteeritud.

FineProxy omab oma andmekeskuse infrastruktuuri. Me ei müü edasi kellegeri teise aadresse. Kui me ütleme, et sinu IP on eksklusiivne, ei eksisteeri see sõna otseses mõttes ühegi teise proksiserveriteenuse kataloogis. See on väide, mida enamik pakkujaid ei saa esitada — ja see on üks peamisi tegureid, mis hoiavad sinu proksuserverid pikemas perspektiivis töötavad.

05

Autentimine: kuidas te ühenduse loote

FineProxy nõuab kõigi ühenduste jaoks IP-sidumist — registreerite oma tegeliku IP-aadressi meie juures ja iga ühendus sellelt aadressilt autoriseeritakse automaatselt. Pole vaja edastada paroole, pole midagi, mis võiks lekkida. Parim valik serveritele ja tööjaamadele, millel on staatiline avalik IP.

Kui teie avalik IP muutub (sülearvutid, dünaamilise aadressiga koduühendused), pakume lisaks sidumisele kasutajanime ja parooliga autentimist. Selles režiimis töötab sidumine /21 alamvõrgumaski piires, nii et isegi kui teie ISP muudab aadressi selle vahemiku sees, ei katke juurdepääs. Mõlemad meetodid töötavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokollidega.

Paljud meie kliendid kasutavad mõlemat varianti: ranget IP-sidumist tootmisserveritele ning kasutajanime ja parooli koos /21 paindlikkusega arendus- ja testkeskkondade jaoks.

06

Protokollid: HTTP, HTTPS koos SSL-iga ja SOCKS5

Iga FineProxy privaatne proxy toetab kolme protokolli:

HTTP — standardne veebiliiklus. Kiire, lihtne, ühildub kõigega.

HTTPS — krüpteeritud ühendus teie seadmest proxy-ni. Igal FineProxy IP-l on oma individuaalne SSL-sertifikaat, seega esimene lõik (teie seadmest proxy-ni) on krüpteeritud, mitte ainult proxy-veebi vaheline osa. Enamik teenusepakkujaid krüpteerib ainult teise poole, jättes teie andmed esimesel lõigul avatuks. Meie krüpteerime kogu ahela. SSL/HTTPS privaatsed proxy-ühendused FineProxy kaudu on tõeliselt turvatud kogu ulatuses.

SOCKS5 — käsitleb igat tüüpi liiklust, mitte ainult veebiliiklust. VoIP, mängud, kohandatud protokollid — SOCKS5 tunneldab kõike. Meie SOCKS5 proxy-d sisaldavad täielikku UDP toe, mis on oluline reaalajarakenduste, näiteks häälkõnede ja voogedastuse jaoks.

07

Ostmine koguse järgi: ühest tuhandeteni

Vajate ainult ühte proxy-t isiklikuks projektiks? Saate osta 1 privaatse proxy sotsiaalmeedia jaoks — üks staatiline IP, mis kuulub ainult teile, ideaalne ühele kontole, mis vajab järjepidevat identiteeti.

Juhite agentuuri, millel on kümneid kontosid erinevatel platvormidel? Iga konto saab oma privaatse IP-proxy SEO positsioneerimiseks, sotsiaalmeedia haldamiseks või mis tahes muu ülesande jaoks. IP-d ei kattu, sessioonid ei segune.

Skaleerite sadu või tuhandeid proxy-sid andmekogumiseks või monitooringuks? FineProxy müüb soodsat privaatset andmekeskuse proxy-teenust hulgipakettidena. Hind IP kohta langeb mahu kasvades ja iga aadress sisaldab endiselt piiramatut ribalaiust, individuaalset SSL-i ja täielikku protokollituge.

Meeskondadele, kes vajavad kiiret privaatset proxy-teenust ja -pakkujat suuremahuliselt, pakub meie andmekeskuse infrastruktuur kiiruseid kuni 500 Mbps ühenduse kohta. Võrdluseks: odavamad pakkujad pakuvad sageli 1,5–3 sekundit päringu kohta 75–85% õnnestumismääraga. Meie infrastruktuur on ehitatud kiiruse prioriteediga — proxy ei tohiks kunagi olla see, mis teid aeglustab.

08

Kuidas kontrollida proxy kvaliteeti enne ostmist

Mõistlik mure igaühele, kes on varem pettunud: kuidas teada, kas IP-d on tegelikult puhtad, enne kui maksate?

Küsige, kas teenusepakkuja omab IP-sid ise või müüb neid edasi. Kui selget vastust ei tule — see on hoiatav märk. Kontrollige tööriistadega nagu IPinfo.io või IPQS, kas teenusepakkuja ASN-il on puhas ajalugu, ning otsige 24-tunnist raha tagastamise garantiid, et saaksite teenust oma tegelikel sihtlehtedel testida. Vältige ka „eluaegseid

FineProxy võimaldab teil kõike ise kontrollida: IP-d kuuluvad meile, ASN on avalikult auditeeritav ning 24-tunnine raha tagastamise garantii annab võimaluse testida teenust tegelikel sihtmärkidel. Võrrelge tulemusi sellega, mida praegu kasutate — see on otsuse tegemiseks usaldusväärsem alus kui ükskõik milline väide maandumislehel.