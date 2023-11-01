Dedikeeritud proksi
Ainult teie omad: HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi, IP-kohased SSL-sertifikaadid, piiramatu ribalaius, kiirused kuni 500 Mbps — alates 0,07 $ IP/kuu.
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Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Buy one dedicated proxy in the United States
- Add dedicated proxies in another country
- Export my dedicated proxy list as JSON
- Update the IP allowlist for my proxy service
- Show the status and next due date for my service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Aktiivsed kontod
Ma töötasin FineProxyga mitu kuud. Proxy'id on head. Olen juba pikka aega ostnud sotsiaalvõrgustikku. Kui on küsimusi, tuleb vastus väga kiiresti. tingimused on väga paindlikud, võite alati läbirääkimisi teha. Üldiselt on mulje kõige positiivsem. Soovitan väga.
Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid
Minimaalne tellimus
Hea puhverserver, kontrollitud. Ostsin suure IP-paketi, kõik elavad, töötavad ilma kaebusteta. Kallim kui teine pakkuja, keda ma varem kasutasin, aga siin on parem kvaliteet ja suurem hulk aadresse. Ja see on ka mugav, et saate maksta kriptoga, minu jaoks on see ka pluss. Üldiselt olen ma rahul.
Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.
Tugi
Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!
Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy teenuseid ja olen kvaliteediga väga rahul. Liidud on väga stabiilsed, IP-aadressid töötavad ilma probleemideta ja kiirus on järjepidevalt kiire. Klienditeenindus on vajadusel ka väga vastuvõetav. Soovitan väga kõigile, kes otsivad usaldusväärseid puhverservereid.
Mis on tegelik vahe "privaatse" ja "dedikeeritud" proxy vahel?Praktikas —
Praktikas — mitte midagi. Tööstus kasutab mõlemat terminit sama asja kohta: proxy IP, mis on määratud ainuisikuliselt ühele kasutajale. Mõned teenusepakkujad eristavad “privaatset” (hetkel ei jagata) ja “dedikeeritut” (püsivalt määratud), kuid FineProxy puhul tähendavad mõlemad sama: teie IP, teie ainuõiguslik juurdepääs kogu rendiperioodi vältel.
Mis vahe on dedikeeritud ja roteeruvatel puhverserveritel?Dedikeeritud puhverserver annab
Dedikeeritud puhverserver annab teile fikseeritud IP-aadressi, mis jääb samaks kogu rendiperioodiks — te kujundate ja kontrollite selle mainet aja jooksul. Roteeruv puhverserver määrab iga päringu (või kindla intervalli) korral uue IP, mis on kasulik suuremahuliseks andmekogumiseks, kus vajate aadresside mitmekesisust. Kompromiss: roteeruvate puhverserverite puhul ei kontrolli te iga IP ajalugu, seega võite sattuda juba märgistatud aadressidele. Dedikeeritud puhverserverid on parem valik, kui oluline on järjepidev identiteet ja puhas maine — kontohaldus, SEO jälgimine või mis tahes ülesanne, kus sama usaldusväärse külastajana tuntud olemine on eelis.
Mille poolest erineb see jagatud proxy'st?Jagatud proxy puhul
Jagatud proxy puhul saadavad mitu kasutajat liiklust samaaegselt sama IP kaudu. Kui mõni teine kasutaja selle aadressi musta nimekirja satub, mõjutab see ka teid. IPinfo’ analüüs enam kui 170 miljoni proxy IP kohta näitas, et enamus jagatud IPv4 aadresse on korraga kättesaadavad mitme teenuse kaudu — see tähendab, et teie “privaatne” jagatud proxy tõenäoliselt pole üldse privaatne. Dedikeeritud proxy kõrvaldab selle riski — ainult teie kasutate seda aadressi.
Ostsin teiselt pakkujalt "dedikeeritud" proxy'd ja need olid juba blokeeritud. Miks?Seda juhtub
Seda juhtub sagedamini, kui arvate. Paljud pakkujad taaskasutavad eelmiste klientide IP-aadresse ilma neid korralikult puhastamata, või tähendab nende "dedikeeritud" märgistus lihtsalt seda, et IP-d ei jagata hetkel aktiivselt — kuid varem jagati ja kahju on juba tehtud. Mõned pakkujad ei kontrolli IP-aadresse üldse, sest müüvad edasi ülemsüsteemi võrkudest. FineProxy's kuulub taristu ja aadressid meile. Teie IP-d ei ole enne teieni jõudmist teiste teenuste kaudu läbi käidud.
Mitu proxy-d mul on vaja?Sõltub ülesandest. Üks
Sõltub ülesandest. Üks proxy ühe sotsiaalmeediakonto või isikliku sirvimise jaoks. Üks iga konto kohta, kui haldate mitut profiili (10 kontot = 10 proxy't). Andmete kogumiseks sõltub arv sihtkoha tundlikkusest ja päringute mahust — 50-st kuni tuhandeteni. Müüme nii üksikuid proxy'sid kui ka hulgipakette.
Kas liiklus on tõesti piiramatu?Jah
Jah. FineProxy privaatsed mõõtmata proxy-aadressid tulevad ilma liikluspiiranguteta. Laadige alla, üles, voogedastage — ilma GB-põhiste tasudeta ja ilma kiiruspiirangueta. See kehtib iga protokolli kohta: HTTP, HTTPS ja SOCKS5.
Kas ma saan kasutada sama proxy't nii HTTP kui ka SOCKS5 jaoks?Jah
Jah. Iga dedikeeritud proxy toetab kõiki kolme protokolli samal IP-aadressil. Vahetage HTTP, HTTPS ja SOCKS5 vahel vastavalt oma rakenduse vajadustele. Eraldi ostmist pole vaja.
Mida tähendab minu jaoks "individuaalne SSL-sertifikaat iga IP kohta"?See tähendab
See tähendab, et ühendus teie seadmest proxy'ni on krüpteeritud SSL/TLS-iga — mitte ainult proxy-veebisaidi lõik. Enamik pakkujaid krüpteerib ainult teise poole, jättes teie proxy mandaadid ja päringu päised esimesel hüppel avatuks. Meie IP-põhised SSL-sertifikaadid sulgevad selle lünga täielikult.
Kuidas ma tean, et IP-d on enne ostmist puhtad?Saate kontrollida meie
Saate kontrollida meie ASN-i mainet avalike tööriistade abil, nagu IPinfo.io või IPQS. Lisaks sellele kuuluvad FineProxy IP-aadressid meile — me ei müü edasi jagatud kogumeid, mis esinevad mitmes proxy-teenuses. Kui IP saabub puhtana ja ainult teie kasutate seda, jääb see puhtaks. Soovitame testida oma tegelike sihtlehtede vastu, et veenduda.
Kas garanteerite tööaega? Mis juhtub, kui mu proxy katkeb?Tagame kogu
Tagame kogu oma infrastruktuuris 99.9% tööaja, mida toetab ööpäevaringne seire. Kõik võrgukanalid on reserveeritud ja serverikoormused tasakaalustatud, et häireid minimeerida. Kui probleem siiski tekib, saate avada tugipäringu ning me asendame mõjutatud alamvõrgud kiiresti — teenus taastatakse tavaliselt mõne tunni jooksul.
Kas te aktsepteerite krüptovaluutat?Jah
Jah. Bitcoin ja teised krüptovaluutad on maksmisel aktsepteeritud. Tasulise privaatse proxy hind ja toode on maksemeetodist sõltumata identsed.
Kas ma saan proxyd konkreetses riigis?Jah
Jah. FineProxy pakub dedikeeritud proxysid erinevates asukohtades. Saate ostu sooritamisel valida vajaliku riigi ja saada selle piirkonna IP-aadressid. Asukoht on garanteeritud kogu rendiperioodi jooksul.
Privaatsed puhverserverid:
Miks privaatne IP muudab kõike
IPinfo.io uuring, mis analüüsis üle 170 miljoni proxy IP-aadressi, tuvastas, et peaaegu pooled jagatud proxy IP-d on samaaegselt kättesaadavad mitme teenusepakkuja võrgu kaudu. Teie “privaatne” proxy jagatud paketis? On reaalne võimalus, et keegi teine teises teenuses saadab praegu liiklust sama aadressi kaudu — ja teil pole aimugi, mida ta sellega teeb. Just see ongi põhiprobleem, mida pühendatud proksid lahendavad. Üks IP, üks kasutaja, täielik kontroll.
Mida „pühendatud" tegelikult tähendab
Kui ostate FineProxy-lt pühendatud proksi, määratakse see IPv4-aadress kogu rendiperioodiks ainult teile. Mitte keegi teine meie platvormil — ega ühelgi teisel platvormil — ei saa seda kasutada. Oleme teenusepakkuja, mitte edasimüüja: need IP-aadressid eksisteerivad ainult meie võrgus ega ole müügil ühegi teise teenuse kaudu.
See on olulisem, kui esmapilgul tundub. Inimesed avastavad regulaarselt, et teiste pakkujate „pühendatud
Seisva IP-panga probleem
Teine levinud pettumus: pakkujad, kes müüvad „eluaegseid" või „tähtajatuid" proksipakette. Kõlab ahvatlevalt, kuid majanduslik loogika ei tööta kliendi kasuks. Ilma korduvate tuludeta puudub neil pakkujatel igasugune motivatsioon oma IP-kogumeid hooldada või uuendada. Aja jooksul koguneb aadressidele sadade eelmiste kasutajate kuritarvitusi, edukusmäärad langevad alla 80% ning „eluaegne" proksi muutub sisuliselt kasutuskõlbmatuks.
FineProxy töötab teisiti. Me haldame oma ligikaudu 100 000 andmekeskuse IPv4-aadressi kogumit. Kuna kontrollime taristut otse, jälgime IP-aadresside seisundit ja eemaldame kohe iga aadressi, mis satub rämpspostiandmebaasi nagu Spamhaus. See, mida teie saate, töötab tegelikult juba esimesest päevast.
Miks jagatud proksi maine on teie probleem
Jagatud proksi puhul muutub teiste kasutajate käitumine teie peavaluks. Kui keegi teine pommitas eile sellelt IP-lt e-poe saiti, jätab sait selle meelde. Teie puhas ja õiguspärane päring saabub täna — ning blokeeritakse kohe, sest aadress on juba märgistatud.
IPQS andmetel lisavad tuvastusandmebaasid mustnimekirjadesse üle 10 000 proksi iga sekund. Jagatud taristus väheneb puhta aadressi saamise tõenäosus iga päevaga. Uuringud näitavad, et 30%-line blokeerimismäär jagatud proksidel muudab teie nominaalse 3 $/GB hinna tegelikuks 4,29 $/GB-ks, kui arvestada raisatud päringuid ja korduskatseid.
Ja on veel sügavam probleem, mida paljud ei märka: ASN-i maine. Veebisaidid ei kontrolli ainult üksikuid IP-aadresse — nad hindavad kogu võrguplokki (ASN), kuhu IP kuulub. Kui pakkuja aadressivahemik on tuntud robotiliikluse poolest, saab iga selle vahemiku IP-aadress täiendava kontrolli alla, olenemata sellest, kas teie konkreetset aadressi on kunagi kuritarvitatud. Kuna FineProxy omab oma IP-plokke ja kontrollib seal toimuvat, säilitab meie ASN puhta tausta — teie personaalne IP saab sellest kollektiivsest mainest kasu.
FineProxy personaalse (individuaalse) proksiga kontrollite mainet alates esimesest päevast. IP oli puhas, kui selle saite, ja jääb puhtaks, sest keegi teine seda ei kasuta.
Pakkuja vs. edasimüüja: miks see oluline on
Enamik proksituru „pakkujaid" on tegelikult edasimüüjad. Nad ostavad hulgijuurdepääsu käputäielt ülesvooluvõrkudelt ja pakendavad selle ümber. Tulemus? Samad IP-kogumid ilmuvad eri kaubamärkide all ning blokeering ühes teenuses võib tähendada, et teie „dedikeeritud" proksi teisest teenusest on juba kompromiteeritud.
FineProxy omab oma andmekeskuse infrastruktuuri. Me ei müü edasi kellegeri teise aadresse. Kui me ütleme, et sinu IP on eksklusiivne, ei eksisteeri see sõna otseses mõttes ühegi teise proksiserveriteenuse kataloogis. See on väide, mida enamik pakkujaid ei saa esitada — ja see on üks peamisi tegureid, mis hoiavad sinu proksuserverid pikemas perspektiivis töötavad.
Autentimine: kuidas te ühenduse loote
FineProxy nõuab kõigi ühenduste jaoks IP-sidumist — registreerite oma tegeliku IP-aadressi meie juures ja iga ühendus sellelt aadressilt autoriseeritakse automaatselt. Pole vaja edastada paroole, pole midagi, mis võiks lekkida. Parim valik serveritele ja tööjaamadele, millel on staatiline avalik IP.
Kui teie avalik IP muutub (sülearvutid, dünaamilise aadressiga koduühendused), pakume lisaks sidumisele kasutajanime ja parooliga autentimist. Selles režiimis töötab sidumine /21 alamvõrgumaski piires, nii et isegi kui teie ISP muudab aadressi selle vahemiku sees, ei katke juurdepääs. Mõlemad meetodid töötavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokollidega.
Paljud meie kliendid kasutavad mõlemat varianti: ranget IP-sidumist tootmisserveritele ning kasutajanime ja parooli koos /21 paindlikkusega arendus- ja testkeskkondade jaoks.
Protokollid: HTTP, HTTPS koos SSL-iga ja SOCKS5
Iga FineProxy privaatne proxy toetab kolme protokolli:
HTTP — standardne veebiliiklus. Kiire, lihtne, ühildub kõigega.
HTTPS — krüpteeritud ühendus teie seadmest proxy-ni. Igal FineProxy IP-l on oma individuaalne SSL-sertifikaat, seega esimene lõik (teie seadmest proxy-ni) on krüpteeritud, mitte ainult proxy-veebi vaheline osa. Enamik teenusepakkujaid krüpteerib ainult teise poole, jättes teie andmed esimesel lõigul avatuks. Meie krüpteerime kogu ahela. SSL/HTTPS privaatsed proxy-ühendused FineProxy kaudu on tõeliselt turvatud kogu ulatuses.
SOCKS5 — käsitleb igat tüüpi liiklust, mitte ainult veebiliiklust. VoIP, mängud, kohandatud protokollid — SOCKS5 tunneldab kõike. Meie SOCKS5 proxy-d sisaldavad täielikku UDP toe, mis on oluline reaalajarakenduste, näiteks häälkõnede ja voogedastuse jaoks.
Ostmine koguse järgi: ühest tuhandeteni
Vajate ainult ühte proxy-t isiklikuks projektiks? Saate osta 1 privaatse proxy sotsiaalmeedia jaoks — üks staatiline IP, mis kuulub ainult teile, ideaalne ühele kontole, mis vajab järjepidevat identiteeti.
Juhite agentuuri, millel on kümneid kontosid erinevatel platvormidel? Iga konto saab oma privaatse IP-proxy SEO positsioneerimiseks, sotsiaalmeedia haldamiseks või mis tahes muu ülesande jaoks. IP-d ei kattu, sessioonid ei segune.
Skaleerite sadu või tuhandeid proxy-sid andmekogumiseks või monitooringuks? FineProxy müüb soodsat privaatset andmekeskuse proxy-teenust hulgipakettidena. Hind IP kohta langeb mahu kasvades ja iga aadress sisaldab endiselt piiramatut ribalaiust, individuaalset SSL-i ja täielikku protokollituge.
Meeskondadele, kes vajavad kiiret privaatset proxy-teenust ja -pakkujat suuremahuliselt, pakub meie andmekeskuse infrastruktuur kiiruseid kuni 500 Mbps ühenduse kohta. Võrdluseks: odavamad pakkujad pakuvad sageli 1,5–3 sekundit päringu kohta 75–85% õnnestumismääraga. Meie infrastruktuur on ehitatud kiiruse prioriteediga — proxy ei tohiks kunagi olla see, mis teid aeglustab.
Kuidas kontrollida proxy kvaliteeti enne ostmist
Mõistlik mure igaühele, kes on varem pettunud: kuidas teada, kas IP-d on tegelikult puhtad, enne kui maksate?
Küsige, kas teenusepakkuja omab IP-sid ise või müüb neid edasi. Kui selget vastust ei tule — see on hoiatav märk. Kontrollige tööriistadega nagu IPinfo.io või IPQS, kas teenusepakkuja ASN-il on puhas ajalugu, ning otsige 24-tunnist raha tagastamise garantiid, et saaksite teenust oma tegelikel sihtlehtedel testida. Vältige ka „eluaegseid
FineProxy võimaldab teil kõike ise kontrollida: IP-d kuuluvad meile, ASN on avalikult auditeeritav ning 24-tunnine raha tagastamise garantii annab võimaluse testida teenust tegelikel sihtmärkidel. Võrrelge tulemusi sellega, mida praegu kasutate — see on otsuse tegemiseks usaldusväärsem alus kui ükskõik milline väide maandumislehel.