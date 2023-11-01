Proxy Dedicado
Exclusivamente suyos: soporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, certificados SSL por IP, ancho de banda ilimitado, velocidades de hasta 500 Mbps — desde $0.07 IP/mes.
Configure su un plan proxy dedicado.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar un proxy dedicado en los Estados Unidos
- Añadir proxies dedicados en otro país
- Exportar mi lista de proxy dedicada como JSON
- Actualizar la lista blanca de IP de mi servicio de proxies
- Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Cuentas corrientes
Trabajé con FineProxy durante varios meses. Las proxies son buenas. He estado comprando para las redes sociales durante mucho tiempo. Si hay preguntas, la respuesta es muy rápida. Las condiciones son muy flexibles, siempre se puede negociar. En general, las impresiones son las más positivas. Altamente recomendable.
Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.
Mínimos de pedido
Buenos proxies, comprobado. Compré un paquete grande de IP, todos están vivos, trabajan sin quejas. Más caro que otro proveedor que usé antes, pero aquí hay mejor calidad y un mayor número de direcciones. Y también es conveniente que se puede pagar con cripto, para mí esto es también un plus. En general estoy satisfecho.
Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.
Apoyo
He tenido una gran experiencia usando FineProxy. La velocidad y estabilidad de sus proxies son excepcionales, y ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes casos de uso. La configuración fue sencilla, y su atención al cliente siempre está disponible y es eficiente. ¡Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que necesite una solución proxy confiable!
He estado utilizando los servicios de FineProxy por un tiempo y estoy muy satisfecho con la calidad. Las conexiones son muy estables, las direcciones IP funcionan sin problemas, y la velocidad es consistentemente rápida. El servicio de atención al cliente también es súper sensible cuando se necesita. Altamente recomendable para cualquier persona que busca proxies confiables
¿Cuál es la diferencia real entre un proxy "privado" y uno "dedicado"?Sin diferencia
En la práctica, ninguna. La industria utiliza ambos términos para lo mismo: una IP de proxy asignada exclusivamente a un solo usuario. Algunos proveedores distinguen entre “privado” (no compartido en este momento) y “dedicado” (asignado permanentemente), pero en FineProxy ambos significan lo mismo: su IP, su acceso exclusivo, durante todo el período de alquiler.
¿Cuál es la diferencia entre proxies dedicados y rotativos?Fijo o rotativo
Un proxy dedicado le asigna una dirección IP fija que permanece igual durante todo el período de alquiler — usted construye y controla su reputación a lo largo del tiempo. Un proxy rotativo asigna una nueva IP en cada solicitud (o a intervalos definidos), lo cual resulta útil para scraping de alto volumen donde se necesita diversidad de direcciones. La contrapartida: con los proxies rotativos no tiene control sobre el historial de cada IP, por lo que puede encontrarse con direcciones que ya están marcadas. Los proxies dedicados son la mejor opción cuando la identidad consistente y una reputación limpia importan — gestión de cuentas, monitoreo SEO o cualquier tarea en la que ser reconocido como el mismo visitante de confianza suponga una ventaja.
¿En qué se diferencia de un proxy compartido?Acceso exclusivo
En un proxy compartido, múltiples usuarios envían tráfico a través de la misma IP simultáneamente. Si otro usuario provoca que esa dirección sea incluida en una lista negra, usted también se ve afectado. El análisis de IPinfo sobre más de 170 millones de IPs de proxy reveló que la mayoría de las direcciones IPv4 compartidas son accesibles a través de múltiples servicios al mismo tiempo — lo que significa que su proxy compartido “privado” probablemente no sea privado en absoluto. Un proxy dedicado elimina ese riesgo — solo usted utiliza la dirección.
Compré proxies "dedicados" en otro proveedor y ya estaban bloqueados. ¿Por qué?Direcciones recicladas
Esto ocurre con más frecuencia de lo que imagina. Muchos proveedores reciclan IPs de clientes anteriores sin una limpieza adecuada, o su etiqueta de “dedicado” simplemente significa que la IP no se comparte activamente en ese momento, pero se compartió antes y el daño ya está hecho. Algunos proveedores ni siquiera controlan las IPs porque las revenden desde redes de terceros. En FineProxy, somos dueños de la infraestructura y de las direcciones. Su IP no ha pasado por otros servicios antes de llegar a usted.
¿Cuántos proxies necesito?Una por cuenta
Depende de la tarea. Un proxy por cada cuenta de redes sociales o navegación personal. Uno por cuenta si gestiona múltiples perfiles (10 cuentas = 10 proxies). Para scraping, la cantidad depende de la sensibilidad del objetivo y el volumen de solicitudes: desde 50 hasta miles. Vendemos tanto proxies individuales como paquetes en volumen.
¿El ancho de banda es realmente ilimitado?Sí
Sí. Las direcciones de proxy privadas sin medición de FineProxy no tienen límites de tráfico. Descargue, suba, transmita: sin cargos por GB y sin limitación de velocidad. Esto aplica para todos los protocolos: HTTP, HTTPS y SOCKS5.
¿Puedo usar el mismo proxy tanto para HTTP como para SOCKS5?Sí
Sí. Cada proxy dedicado admite los tres protocolos en la misma IP. Alterne entre HTTP, HTTPS y SOCKS5 según las necesidades de su aplicación. No se requiere ninguna compra adicional.
¿Qué significa "certificado SSL individual por IP" para mí?Cifrado inicial
Significa que la conexión desde su dispositivo hasta el proxy está cifrada con SSL/TLS, no solo el tramo entre el proxy y el sitio web destino. La mayoría de los proveedores solo cifran la segunda mitad, dejando sus credenciales de proxy y las cabeceras de solicitud expuestas en el primer salto. Nuestros certificados SSL por IP eliminan esa vulnerabilidad por completo.
¿Cómo puedo saber que las IP están limpias antes de comprar?Comprobación y ensayo
Puede verificar la reputación de nuestro ASN utilizando herramientas públicas como IPinfo.io o IPQS. Además, FineProxy es propietario de sus direcciones IP: no revendemos desde pools compartidos que aparecen en múltiples servicios de proxy. Si una IP llega limpia y solo usted la utiliza, se mantiene limpia. Le sugerimos realizar pruebas contra sus sitios destino reales para comprobarlo.
¿Garantizan el tiempo de actividad? ¿Qué ocurre si mi proxy deja de funcionar?Uptime del 99,9%
Mantenemos un 99.9% de uptime en toda nuestra infraestructura, respaldado por monitoreo 24/7. Todos los canales de red son redundantes y las cargas de los servidores están balanceadas para minimizar interrupciones. Si se produce algún incidente, puede abrir un ticket de soporte y reemplazaremos las subredes afectadas de forma inmediata — el servicio se restablece normalmente en pocas horas.
¿Aceptan criptomonedas?Sí
Sí. Se aceptan Bitcoin y otras criptomonedas en el proceso de pago. El precio y el producto del proxy privado de pago son idénticos independientemente del método de pago.
¿Puedo obtener proxies en un país específico?Sí
Sí. FineProxy ofrece proxies dedicados en diversas ubicaciones. Puede elegir el país que necesita al momento de la compra y recibir direcciones IP de esa región. La ubicación está garantizada durante todo el período de alquiler.
Proxies privadas:
Por qué una IP dedicado cambia todo
Una investigación de IPinfo.io que analizó más de 170 millones de direcciones IP de proxy descubrió que casi la mitad de las IPs de proxy compartidas son accesibles a través de múltiples redes de proveedores al mismo tiempo. ¿Su proxy “privado” en un plan compartido? Existe una posibilidad real de que alguien en otro servicio esté enviando tráfico a través de la misma dirección en este momento — y usted no tiene idea de lo que está haciendo con ella. Ese es el problema central que resuelven los proxies dedicados. Una IP, un usuario, control total.
Qué significa realmente “dedicado”
Cuando compra un proxy dedicado en FineProxy, esa dirección IPv4 se asigna exclusivamente a usted durante todo el período de alquiler. Nadie más en nuestra plataforma —ni en ninguna otra— puede utilizarla. Somos el proveedor, no un revendedor: estas IP existen únicamente en nuestra red y no se comercializan a través de ningún otro servicio.
Esto importa más de lo que parece. Con frecuencia, los usuarios descubren que los proxies “dedicados” de otros proveedores resultan ser direcciones recicladas de un pool compartido con una etiqueta de marketing encima. El proveedor reasigna la misma IP a un nuevo cliente sin realizar limpieza alguna, y el comprador la encuentra ya incluida en listas negras antes siquiera de enviar su primera solicitud. En FineProxy, la IP que recibe no ha pasado de mano en mano entre servicios: proviene de nuestra propia infraestructura y permanece exclusivamente suya.
El problema de los pools estancados
Otra frustración habitual: proveedores que venden paquetes de proxies “de por vida” o “sin fecha de expiración”. Suena atractivo, pero la economía no juega a favor del cliente. Sin ingresos recurrentes, estos proveedores no tienen ningún incentivo para mantener o renovar sus pools de IP. Con el tiempo, las direcciones acumulan abusos de cientos de usuarios anteriores, las tasas de éxito caen por debajo del 80 % y el proxy “de por vida” se vuelve prácticamente inútil.
FineProxy funciona de manera diferente. Gestionamos nuestro propio pool de aproximadamente 100 000 direcciones IPv4 de datacenter. Como controlamos la infraestructura directamente, monitorizamos el estado de cada IP y retiramos de inmediato cualquier dirección que aparezca en bases de datos de spam como Spamhaus. Lo que usted recibe funciona de verdad desde el primer día.
Por qué la reputación de un proxy compartido es tu problema
En un proxy compartido, el comportamiento de otros usuarios se convierte en tu dolor de cabeza. Si ayer otro usuario bombardeó un sitio de comercio electrónico desde esa IP, el sitio lo recuerda. Tu solicitud legítima y limpia llega hoy — y se bloquea de inmediato porque la dirección ya está marcada.
Según IPQS, las bases de datos detección añaden más de 10 000 proxies a listas negras cada segundo. En infraestructura compartida, las probabilidades de obtener una dirección limpia se reducen día a día. Diversos estudios muestran que una tasa de bloqueo del 30 % en proxies compartidos convierte tu coste nominal de $3/GB en $4.29/GB una vez que se contabilizan las solicitudes desperdiciadas y los reintentos.
Y hay un problema aún más profundo que muchos pasan por alto: la reputación del ASN. Los sitios web no solo verifican IPs individuales — evalúan todo el bloque de red (ASN) al que pertenece la IP. Si el rango de direcciones de un proveedor es conocido por tráfico de bots, cada IP de ese rango recibe un escrutinio adicional, independientemente de si tu dirección específica fue abusada alguna vez. Dado que FineProxy es propietario de sus bloques de IP y controla lo que ocurre en ellos, nuestro ASN mantiene un historial limpio — tu IP dedicada se beneficia de esa reputación colectiva.
Con un proxy personal (individual) de FineProxy, tú controlas la reputación desde el primer día. La IP estaba limpia cuando la recibiste, y se mantiene limpia porque nadie más la utiliza.
Proveedor vs. revendedor: por qué importa
La mayoría de los “proveedores” del mercado de proxies son en realidad revendedores. Compran acceso masivo a un puñado de redes upstream y lo reempaquetan. ¿El resultado? Los mismos pools de IPs aparecen bajo distintas marcas, y un bloqueo en un servicio puede significar que tu proxy “dedicado” de otro servicio ya esté comprometido.
FineProxy es propietario de su infraestructura de datacenter. No revendemos direcciones de terceros. Cuando decimos que tu IP es exclusiva, literalmente no existe en el catálogo de ningún otro servicio de proxies. Esa es una afirmación que la mayoría de los proveedores no pueden hacer — y es el factor más determinante para que tus proxies sigan funcionando a largo plazo.
Autenticación: cómo te conectas
FineProxy requiere vinculación de IP para todas las conexiones — registras tu dirección IP real con nosotros y cualquier conexión desde esa dirección se autoriza automáticamente. Sin credenciales que transmitir, nada que pueda filtrarse. Ideal para servidores y estaciones de trabajo con una IP pública estable.
Si tu IP pública cambia (portátiles, conexiones domésticas con direcciones dinámicas), ofrecemos autenticación por usuario y contraseña además de la vinculación. En este modo, tu vinculación funciona dentro de una máscara de subred /21, de modo que aunque tu ISP cambie tu dirección dentro de ese rango, el acceso no se interrumpe. Ambos métodos funcionan con HTTP, HTTPS y SOCKS5.
Muchos de nuestros clientes utilizan ambos: vinculación estricta de IP para sus servidores de producción y credenciales de acceso con flexibilidad /21 para entornos desarrollo y pruebas.
Protocolos: HTTP, HTTPS con SSL y SOCKS5
Cada proxy dedicado de FineProxy soporta tres protocolos:
HTTP — tráfico web estándar. Rápido, sencillo, compatible con todo.
HTTPS — conexión cifrada desde su dispositivo hasta el proxy. Cada IP de FineProxy cuenta con su propio certificado SSL individual, por lo que el primer tramo (de su dispositivo al proxy) está cifrado, no solo el tramo proxy-sitio web. La mayoría de proveedores solo cifran la segunda mitad, dejando sus credenciales expuestas en el primer salto. Nosotros ciframos toda la cadena. Las conexiones de proxy privado SSL/HTTPS a través de FineProxy son genuinamente seguras de extremo a extremo.
SOCKS5 — gestiona cualquier tipo de tráfico, no solo web. VoIP, gaming, protocolos personalizados: SOCKS5 los tuneliza todos. Nuestros proxies SOCKS5 incluyen soporte completo de UDP asociado, algo fundamental para aplicaciones en tiempo real como llamadas de voz y streaming.
Compra por cantidad: desde uno hasta miles
¿Necesita un solo proxy para un proyecto personal? Puede comprar 1 proxy privado para redes sociales: una IP estática exclusivamente suya, perfecta para una única cuenta que requiere una identidad consistente.
¿Gestiona una agencia con decenas de cuentas en múltiples plataformas? Cada cuenta obtiene su propio proxy con IP dedicada para posicionamiento SEO, gestión de redes sociales o cualquier otra tarea que lo requiera. Las IP no se solapan, las sesiones no se mezclan.
¿Necesita escalar a cientos o miles para scraping o monitorización? FineProxy ofrece paquetes de servicio de proxy dedicado en datacenter a precios competitivos y en grandes volúmenes. El precio por IP disminuye a medida que aumenta el volumen, y cada dirección sigue incluyendo ancho de banda ilimitado, SSL individual y soporte completo de protocolos.
Para equipos que necesitan un servicio y proveedor de proxy privado rápido a gran escala, nuestra infraestructura de datacenter ofrece velocidades de hasta 500 Mbps por conexión. A modo de comparación, los proveedores económicos suelen entregar entre 1,5 y 3 segundos por solicitud con tasas de éxito del 75-85%. Nuestra infraestructura está diseñada priorizando la velocidad: el proxy nunca debería ser lo que le ralentiza.
Cómo verificar la calidad de un proxy antes de comprarlo
Una preocupación razonable para cualquiera que haya tenido malas experiencias: ¿cómo saber si las IP están realmente limpias antes de pagar?
Pregunte si el proveedor es propietario de las IP o las revende. Si no puede responder con claridad, es una señal de alerta. Compruebe con herramientas como IPinfo.io o IPQS que el ASN del proveedor tenga un historial limpio. Después, aproveche la garantía de devolución de 24 horas para comprobar los proxies en sus sitios objetivo reales. Evite también las ofertas "de por vida": si el precio parece demasiado bueno, es probable que el pool de IP esté estancado.
FineProxy le ofrece una base clara para verificar la calidad: IP propias, un ASN auditable públicamente y una garantía de devolución de 24 horas para realizar pruebas en sus objetivos reales. Haga sus comprobaciones y compare los resultados con lo que utiliza actualmente — esa es una base más fiable para decidir que cualquier afirmación en una landing page.