Proxy Dedicado

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En un proxy compartido, el comportamiento de otros usuarios se convierte en tu dolor de cabeza. Si ayer otro usuario bombardeó un sitio de comercio electrónico desde esa IP, el sitio lo recuerda. Tu solicitud legítima y limpia llega hoy — y se bloquea de inmediato porque la dirección ya está marcada.

Según IPQS, las bases de datos detección añaden más de 10 000 proxies a listas negras cada segundo. En infraestructura compartida, las probabilidades de obtener una dirección limpia se reducen día a día. Diversos estudios muestran que una tasa de bloqueo del 30 % en proxies compartidos convierte tu coste nominal de $3/GB en $4.29/GB una vez que se contabilizan las solicitudes desperdiciadas y los reintentos.

Y hay un problema aún más profundo que muchos pasan por alto: la reputación del ASN. Los sitios web no solo verifican IPs individuales — evalúan todo el bloque de red (ASN) al que pertenece la IP. Si el rango de direcciones de un proveedor es conocido por tráfico de bots, cada IP de ese rango recibe un escrutinio adicional, independientemente de si tu dirección específica fue abusada alguna vez. Dado que FineProxy es propietario de sus bloques de IP y controla lo que ocurre en ellos, nuestro ASN mantiene un historial limpio — tu IP dedicada se beneficia de esa reputación colectiva.

Con un proxy personal (individual) de FineProxy, tú controlas la reputación desde el primer día. La IP estaba limpia cuando la recibiste, y se mantiene limpia porque nadie más la utiliza.