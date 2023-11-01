¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes de FineProxy

Respuestas prácticas sobre servicios proxy, pedidos, gestión del panel, acceso a la API, límites, resolución de problemas y soporte.

Temas9 categorías
Base de conocimientos48 respuestas

Preguntas frecuentes

Consulte preguntas frecuentes sobre los servicios FineProxy, pedidos, configuración, límites y soporte.

01

Acerca de FineProxy

3 respuestas

02

Tipos de proxy y selección de ubicación

7 respuestas

03

Pedidos, monedero y pagos

6 respuestas

04

Gestión de un servicio activo

8 respuestas

05

Límites de tráfico y conexiones

10 respuestas

06

Lista de IP permitidas y acceso

4 respuestas

07

API, MCP y webhooks

3 respuestas

08

Pruebas de proxies y recursos bloqueados

5 respuestas

09

Garantías y reembolsos

3 respuestas