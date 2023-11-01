FineProxy es un servicio de alquiler de servidores proxy que opera con infraestructura propia. Utilizamos hardware de servidor moderno basado en AMD, desplegado en decenas de centros de datos de todo el mundo. Nuestra red cuenta con enlaces de alta capacidad de hasta 80 Gbps, lo que garantiza un rendimiento estable incluso con cargas elevadas. Todos los proxies proceden de nuestros propios bloques de IP (operamos como proveedor directo) y permanecen activos durante todo el período de alquiler pagado.
Centro de ayuda
Preguntas frecuentes de FineProxy
Respuestas prácticas sobre servicios proxy, pedidos, gestión del panel, acceso a la API, límites, resolución de problemas y soporte.
Preguntas frecuentes
Consulte preguntas frecuentes sobre los servicios FineProxy, pedidos, configuración, límites y soporte.
Acerca de FineProxy3 respuestas
Ofrecemos proxies de centro de datos en paquetes, proxies dedicados asignados a un único cliente, proxies ISP estáticos y productos de proxies rotativos.
Los protocolos compatibles son HTTP, HTTPS, SOCKS4 y SOCKS5. Se puede añadir UDP a cualquier plan, excepto a los proxies rotativos, tanto al realizar el pedido como posteriormente desde la página del servicio activo. Si se añade más tarde, el importe se prorratea según los días de servicio restantes.
En la mayoría de los casos, las direcciones IP no coincidirán, ya que cada pedido se aprovisiona por separado.
Sin embargo, con los proxies de paquete, en teoría puede producirse una pequeña coincidencia, ya que las IP pueden compartirse entre un número limitado de clientes. La probabilidad de coincidencia puede aumentar con paquetes de mayor tamaño, aunque en la práctica es poco frecuente.
Si necesita garantizar que las IP sean únicas, los proxies dedicados son la opción adecuada.
Tipos de proxy y selección de ubicación7 respuestas
Un pedido de proxies de centro de datos en paquete puede incluir uno o varios países, siempre que el pedido total contenga al menos 100 direcciones IP. Los proxies dedicados no están sujetos a este mínimo de paquete.
Los planes Country Mix permiten excluir los países que no desee y ajustar la cantidad de direcciones IP de cada país antes o después de la compra, según el plan y el inventario disponible.
Los proxies dedicados son direcciones IP asignadas en exclusiva a un cliente durante todo el período de alquiler. Ningún otro cliente utiliza estos proxies durante el plazo contratado y permanecen sin cambios durante todo el período pagado, salvo que solicite un reemplazo o una renovación. Son una buena opción cuando necesita una IP estática de uso estrictamente exclusivo.
Los proxies de paquete se entregan en lotes con un número fijo de direcciones IP. Según el plan, cada IP de un paquete puede ser utilizada simultáneamente por un número limitado de clientes (normalmente, hasta 3–5). Este modelo está pensado para situaciones en las que el volumen de IP importa más que la exclusividad de cada IP.
Todos los proxies de paquete siguen siendo direcciones IP propias que funcionan en nuestra infraestructura. No son proxies gratuitos ni proceden de listas de terceros recopiladas de Internet: son IP controladas disponibles únicamente dentro de nuestro servicio proxy.
La diferencia principal es el modelo de exclusividad.
Con los proxies dedicados, las IP se asignan a un único cliente y no se comparten durante el período de alquiler. Las IP permanecen vinculadas a su pedido.
Con los proxies de paquete, las IP se proporcionan en un lote y pueden compartirse entre un número limitado de clientes (normalmente, hasta 3–5). Esto nos permite ofrecer mayores volúmenes de IP a un precio más bajo, pero no garantiza el uso exclusivo de cada IP. Este modelo funciona bien cuando la escala es más importante que disponer de IP estrictamente dedicadas.
Los proxies ISP son direcciones IP residenciales estáticas que pertenecen a proveedores de internet domésticos comunes, pero están alojadas en servidores de un centro de datos.
Así obtienes lo mejor de ambos tipos de proxy. Del centro de datos, alta velocidad, una dirección IP estática que no cambia y un uptime estable. De los proxies residenciales, la confianza: los sitios web ven el ASN de un proveedor de internet normal y no el de una empresa de hosting, por lo que estas IP se marcan o bloquean con mucha menos frecuencia.
Consulta planes y precios en la página de proxies ISP.
Los créditos de API son las unidades internas de facturación que miden la carga que generan sus solicitudes. Cada plan incluye una cantidad fija de créditos, y cada solicitud saliente descuenta una cantidad determinada en función de la complejidad de la página web destino.
Una solicitud sencilla que solo carga HTML o JSON suele costar 1 crédito. Las solicitudes que activan múltiples recursos en paralelo —como scripts, imágenes, archivos CSS, fuentes, APIs y peticiones de seguimiento— consumen más créditos. Cada recurso cuenta como una solicitud descendente independiente.
Estas cifras son aproximadas y varían según el sitio web:
- 1 crédito — solicitud sencilla tipo API, sin navegador, sin JS
- 2–3 créditos — solicitud de navegador sin JS (DOM básico, sin renderizado)
- ≈10 créditos — navegador headless completo con renderizado JS, carga típica de proxy DC
- 10–15+ créditos — páginas pesadas con muchos scripts, rastreadores, anuncios, analíticas o grandes paquetes de recursos
Cada sitio web tiene una estructura DOM, paquetes JS y cadenas de recursos diferentes. Un sitio puede cargar solo unos pocos archivos; otro puede generar más de 30 solicitudes secundarias por página.
¿Cómo calcular su consumo real?
Puede estimar fácilmente el uso de créditos antes de contratar un plan:
- Abra la página que desea scrapear.
- Verifique cuántas solicitudes paralelas realiza utilizando una herramienta como RequestMap
- El número de recursos cargados ≈ número de créditos por carga de página.
Esto le permite predecir con precisión cuántos créditos API consumirá su flujo de trabajo. Cualquier solicitud que llegue a nuestra infraestructura consume créditos, incluidas las respuestas como 404, 429, 503 o tiempos de espera agotados. Aunque el sitio destino haya devuelto un error, nosotros igualmente procesamos y enrutamos la solicitud.
No. La ubicación solo puede seleccionarse por país. No se admite la segmentación por ciudad dentro de un país. Las direcciones IP se asignan automáticamente desde las redes con menor carga de nuestra infraestructura.
Pedidos, monedero y pagos6 respuestas
Puede recargar el saldo del panel mediante tarjeta de crédito, Apple Pay o criptomonedas: BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 y USDT ERC20. Paddle y Stripe procesan los pagos con tarjeta y Apple Pay.
Todas las recargas se realizan exclusivamente a través de procesadores de pago; no aceptamos transferencias directas de criptomonedas. Las opciones disponibles dependen de su región.
Los proxies se entregan automáticamente en cuanto el pago se completa correctamente. Con los planes estándar, el acceso aparece en su cuenta personal de inmediato y sin procesamiento manual. No enviamos los datos de los proxies por correo electrónico.
La única excepción son los pedidos personalizados o no estándar realizados mediante el sistema de tickets. En esos casos, la entrega de los proxies puede tardar hasta 24 horas.
El periodo de alquiler estándar es de al menos 30 días. También hay un plazo de pago de 48 horas para todos los productos excepto los proxies rotativos.
Elige cualquier producto de proxy no rotativo, configura los países, la cantidad de IP y los complementos, y selecciona 48 horas. El catálogo calcula y muestra el precio total de la configuración elegida antes del pago.
Si los resultados le satisfacen, puede ampliar el mismo servicio a 30 días: el nombre de usuario, la contraseña y la lista de direcciones IP no cambian, por lo que no tendrá que reconfigurar nada.
Ten en cuenta que los pedidos de 48 horas no admiten reembolso.
El panel dispone de un único monedero interno. Puede recargarlo manualmente o activar las recargas automáticas; todos los servicios y complementos se pagan con este saldo, sin tener que abonar una factura independiente por cada compra.
Todas las recargas del panel se procesan exclusivamente mediante procesadores de pago. No aceptamos transferencias directas de criptomonedas.
Al contratar un servicio por adelantado durante 3 meses obtiene un 10% de descuento; durante 6 meses, un 15%; y durante 12 meses, un 20%. El descuento se aplica automáticamente al seleccionar el plazo durante el pago.
Gestión de un servicio activo8 respuestas
Todos los proxies permanecen activos durante todo el período de alquiler pagado y no requieren un reemplazo obligatorio. Las direcciones IP siguen activas mientras continúe renovando el servicio.
Sí. El reemplazo programado de la lista de IP es gratuito: puede realizarlo usted mismo en el panel una vez cada 8 días.
Si no desea esperar al reemplazo programado, puede solicitar un reemplazo no programado, total o parcial. Esta opción es de pago: $10 por operación, que se descuentan del saldo del panel.
Los proxies rotativos no necesitan reemplazo: sus direcciones cambian automáticamente.
Abra el servicio activo → Más acciones (arriba a la derecha) → Actualizar IP. Desde ahí puede actualizar toda la lista, reemplazar solo las direcciones seleccionadas o reemplazar las direcciones de un país concreto.
Si el plan y el inventario disponible lo permiten, al actualizar también puede aumentar o reducir la proporción de un país en su paquete. El reemplazo programado una vez cada 8 días es gratuito; uno no programado cuesta $10. Consulte «¿Puedo reemplazar direcciones IP antes de que termine el período de alquiler?» para obtener más información.
Todas las direcciones de su servicio aparecen en la página del servicio activo, en Direcciones IP. Allí verá la lista completa con el país de cada dirección; el filtro por país le permite seleccionar rápidamente las que necesite.
Puede exportar la lista de dos formas:
- Archivo TXT sin formato — seleccione los países que necesite y descargue únicamente sus direcciones, con un proxy por línea.
- Generador personalizado — defina su propio formato de línea con las variables {ip}, {port}, {login}, {password} y {scheme}, de modo que el archivo sea compatible con su software sin necesidad de editarlo manualmente.
Para obtener información sobre los puertos y el generador, consulte «¿Qué puertos y formatos de lista de proxies están disponibles?».
Utilice el puerto correspondiente a su protocolo y método de autenticación:
|Protocolo
|Puerto con credenciales
|Puerto con lista de IP permitidas
|Funciones
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP estándar
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Solo autenticación por IP
|HTTP/2 (puerto 993, elusión de DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Variables del generador:
- {ip} — dirección IP del proxy
- {port} — puerto de conexión
- {login} — nombre de usuario del servicio
- {password} — contraseña del servicio
- {scheme} — protocolo proxy
Ordénelas con cualquier separador o texto para obtener el formato de salida que desee.
Estas son las credenciales del servicio, no las de acceso al panel. Cambie el nombre de usuario en Conexión y la contraseña en Gestión → Contraseña.
Esto resulta útil al migrar esquemas de nombres o actualizar numerosos archivos de configuración existentes; actualice esos archivos con los nuevos valores antes de cambiar las cargas de trabajo.
Vaya al servicio activo → Gestión → IP adicionales. Añada direcciones IP de uno o varios países sin cancelar el servicio.
El precio se prorratea según los días restantes.
Vaya al servicio activo → Gestión y seleccione «Cancelar este servicio» al final de la página. El importe no utilizado se devuelve a su monedero.
Si cancela el servicio dentro de las primeras 24 horas, puede solicitar mediante un ticket el reembolso al método de pago original, con arreglo a la política de reembolsos.
Límites de tráfico y conexiones10 respuestas
No imponemos límites artificiales de velocidad en los planes. El rendimiento real depende principalmente de factores externos, como las limitaciones del cliente, la configuración del software, la calidad de la red y el comportamiento de los sitios web de destino.
En condiciones reales, la velocidad en servidores remotos puede alcanzar hasta 700 Mbps. En redes domésticas habituales, suele situarse en torno a 200–300 Mbps. No obstante, no garantizamos una velocidad mínima, ya que no puede ser uniforme en todas las redes y situaciones de uso.
No utilizamos formatos de proxy obsoletos limitados a 10–20 Mbps. Los parámetros de velocidad se especifican para cada dirección IP, no como promedio de todo el paquete.
La transferencia de datos es ilimitada. En cuanto al ancho de banda, recomendamos respetar las siguientes pautas, que dependen del tamaño del paquete:
- Paquetes de hasta 300 direcciones IP — hasta 100 Mbps
- Paquetes de hasta 3,000 direcciones IP — hasta 500 Mbps
- Paquetes de 3,001 a 5,000 direcciones IP — hasta 1 Gbps
- Paquetes de 5,001 a 15,000 direcciones IP — hasta 1.5 Gbps
- Paquetes de 15,001 a 25,000 direcciones IP — hasta 2.5 Gbps
- Paquetes de 25,001+ direcciones IP — hasta 5 Gbps
No son límites automáticos: técnicamente, nada reduce su velocidad. Le pedimos que se mantenga dentro de estos valores; si los supera de forma continuada, el equipo de soporte puede abrir un ticket para solicitarle que reduzca la carga.
El límite de conexiones proxy activas al mismo tiempo (el término técnico es «conexiones simultáneas») depende del tamaño del paquete:
- Paquetes de hasta 999 direcciones IP — 1,500 conexiones simultáneas
- Paquetes de 1,000 a 4,999 direcciones IP — 3× el número de direcciones IP
- Paquetes de 5,000 a 14,999 direcciones IP — 2× el número de direcciones IP
- Paquetes con 15,000+ direcciones IP — el mismo número de conexiones que de direcciones IP
Cierre las conexiones cuando termine cada tarea. De lo contrario, una conexión puede permanecer activa hasta que se agote el tiempo de espera de 120 segundos, lo que reduce la capacidad efectiva de solicitudes.
Si su carga de trabajo no coincide con las estadísticas, pida al desarrollador de su software que compruebe cómo se gestionan las conexiones.
Las conexiones simultáneas indican cuántas conexiones proxy pueden funcionar al mismo tiempo.
Cada vez que su navegador, aplicación o script envía una solicitud a través de un proxy, se abre una conexión. Mientras se procesa la solicitud, la conexión permanece activa y cuenta como conexión simultánea. Cuando la solicitud termina y la conexión se cierra, deja de contabilizarse.
Es importante entender que abrir un sitio web no siempre implica una sola conexión.
Al cargar una página, el navegador solicita primero el archivo HTML principal. Después puede cargar muchos recursos adicionales, como imágenes, scripts, hojas de estilo, fuentes y solicitudes de API. Cada solicitud puede abrir su propia conexión mientras se procesa.
Por ello, una visita a un sitio web puede generar varias conexiones simultáneas. El número real depende de la estructura del sitio, de la cantidad de recursos que cargue y de cómo gestione esas solicitudes el navegador o la aplicación.
El servicio entra automáticamente en Slow Mode, un modo que restringe las conexiones simultáneas. Mientras está activo, solo se permite una conexión por dirección IP.
Su duración depende de las infracciones cometidas en un período de 24 horas:
- Hasta 2 infracciones — 5 minutos
- De 3 a 6 infracciones — 15 minutos
- De 7 a 10 infracciones — 30 minutos
- Más de 10 infracciones — 60 minutos
Cuando finaliza el período de restricción, el servicio vuelve automáticamente al funcionamiento normal.
Los hilos son tareas de software paralelas; las conexiones son sesiones de red activas que esas tareas abren a través de proxies. Un hilo puede utilizar varias conexiones simultáneas.
Ejemplos habituales:
- Solicitud de API — normalmente 1 conexión
- Solicitud HTTP sencilla (HTML o JSON) — normalmente 1 conexión
- Solicitud del navegador sin JavaScript — 2–3 conexiones
- Navegador headless con renderizado de JavaScript — unas 10 conexiones de media
- Página pesada con anuncios, analítica, seguimiento y muchos recursos — 10–15+ conexiones
Cada script, hoja de estilo, imagen, fuente, llamada a la API o rastreador que se carga puede crear una conexión descendente independiente.
Para saber cuántas conexiones necesitará realmente, mida la carga antes de elegir un plan:
- Abra en Chrome o Firefox el sitio web con el que vaya a trabajar.
- Pulse F12 (o haga clic con el botón derecho → Inspeccionar) para abrir las herramientas para desarrolladores y seleccione la pestaña Red. Allí se muestran todas las solicitudes que envía la página mientras se carga.
- Vuelva a cargar la página y compruebe cuántas solicitudes se ejecutan al mismo tiempo. El número de recursos que se cargan en paralelo (imágenes, scripts, hojas de estilo, fuentes y llamadas a la API) equivale aproximadamente al número de conexiones por carga de página. La herramienta en línea Request Map también ofrece una útil vista general.
- Multiplique esa cifra por el número de hilos o tareas paralelas de su software y añada un margen del 20–30% para los picos de carga.
Los sitios web están construidos de formas distintas: uno carga unos pocos archivos y otro envía 30 solicitudes o más por cada carga de página. Por eso debe medir el sitio de destino real en lugar de basarse en promedios.
Abra la página del servicio activo → Estadísticas. En el gráfico, seleccione la pestaña Conexiones: muestra su límite, el uso actual y un indicador de Slow Mode si se ha aplicado.
Sí. Si el límite de conexiones de su paquete no es suficiente, puede comprar conexiones simultáneas adicionales al realizar el pedido o en cualquier momento mientras el servicio esté activo.
Todo se gestiona en el panel, desde la página del servicio activo: elija la cantidad que necesite y, una vez pagada con su saldo, el límite aumentará automáticamente, sin necesidad de abrir un ticket de soporte.
El precio es de $30 por cada 1,000 conexiones durante 30 días. Si añade conexiones a un servicio ya activo, el importe se prorratea según los días restantes: solo paga por el resto del período.
El límite de conexiones simultáneas se aplica al servicio en su conjunto, no a cada dirección IP incluida en la lista permitida. Si hay varias direcciones permitidas —por ejemplo, la de su oficina, un PC doméstico y un servidor—, de forma predeterminada comparten el límite común.
Para evitar que una vinculación consuma las conexiones de las demás, puede especificar cuántas conexiones asignar a cada una al añadirla o editarla en Gestión → Lista de IP permitidas. Por ejemplo, con un límite de 1,500: 1,000 para el servidor, 300 para la oficina y 200 para el PC doméstico.
La suma de todas las cuotas no puede superar el límite del servicio. Puede cambiar las cuotas posteriormente editando la vinculación.
Lista de IP permitidas y acceso4 respuestas
La lista de IP permitidas determina qué direcciones IP de origen pueden acceder a sus proxies. Las demás direcciones de origen se rechazan.
El acceso desde una dirección IP de origen recién añadida suele activarse en unos 10 segundos.
Sí. Puede gestionarlas en la página del servicio activo, en Gestión → Lista de IP permitidas.
Hasta 5 vinculaciones son gratuitas. Cada vinculación adicional cuesta $1 al mes y se cobra del monedero del panel.
No. No se admite el uso de proxies sin incluir la IP en la lista permitida. Para acceder a los proxies, debe añadir su dirección IP a dicha lista.
Si su proveedor de Internet cambia su dirección IP dentro de la misma subred, los proxies seguirán funcionando sin tener que actualizar constantemente la lista permitida.
Añada su dirección IP actual en la configuración del servicio y utilice la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña. El sistema determina automáticamente el intervalo de subred permitido.
Para las conexiones con credenciales, utilice:
- HTTP — puerto 8080
- SOCKS5 — puerto 1080
Por ejemplo, con 85.249.3.145, el sistema puede permitir el intervalo 85.249.0.0–85.249.7.255. El acceso se mantiene si su dirección cambia dentro de ese intervalo. Puede comprobarlo con cualquier calculadora CIDR, pero no necesita introducirlo manualmente.
API, MCP y webhooks3 respuestas
La API permite que el software utilice las funciones compatibles de una cuenta de FineProxy. MCP ofrece a las herramientas de IA compatibles una forma estándar de utilizarlas.
Cree las claves en Configuración → Claves de API. El secreto se muestra una sola vez; cópielo y guárdelo de forma segura. Utilice claves separadas con los mínimos privilegios para cada integración.
Conceda únicamente los permisos necesarios:
- customer:read — consultar la información del cliente.
- customer:write — actualizar la información del cliente.
- wallet:read — consultar los datos del monedero.
- wallet:deposit — gestionar los depósitos del monedero.
- services:read — consultar los servicios.
- services:write — crear o modificar servicios.
- tickets:read — consultar tickets.
- tickets:write — crear o actualizar tickets.
- catalog:read — consultar productos y opciones.
- usage:read — consultar los datos de uso.
- wallet:spend — permite que la automatización gaste fondos del monedero.
- webhooks — gestionar webhooks.
wallet:spend es un permiso financiero: una automatización que lo tenga puede gastar fondos del monedero.
Un webhook es una notificación automática que FineProxy envía a la dirección que especifique (una URL HTTPS) cuando se produce un evento de facturación en su cuenta, por ejemplo, actividad en el monedero o cambios en los pagos de servicios. No necesita iniciar sesión en el panel ni consultar continuamente la API: el sistema informa del evento a su servicio de forma automática.
Usos prácticos:
- Contabilidad — registrar automáticamente los pagos y las recargas en su CRM o sistema contable.
- Supervisión de servicios — recibir una señal cuando se pague o renueve un servicio y activar de inmediato sus propios procesos, como actualizar la lista de proxies de su software.
- Alertas — reenviar las notificaciones a Telegram, Slack o al correo electrónico para que su equipo conozca los eventos sin abrir el panel.
- Control del saldo — vincular los eventos del monedero a sus propias comprobaciones y recargar a tiempo para que los servicios nunca se interrumpan.
Configuración: Configuración → Webhooks → introduzca la dirección HTTPS en la que su servicio acepta solicitudes. Al crear el webhook se muestra un secreto una sola vez; guárdelo, ya que su servicio lo utiliza para verificar que una notificación procede realmente de FineProxy y no de un tercero.
Si no dispone de un servidor propio, puede recibir webhooks mediante herramientas sin código como Zapier, Make o n8n.
Pruebas de proxies y recursos bloqueados5 respuestas
Esto se debe a la lista de IP permitidas. La dirección IP que utiliza el verificador en línea es distinta de la incluida en la lista permitida de su cuenta personal, por lo que el verificador no puede acceder a los proxies. Nuestros proxies solo funcionarán desde la dirección IP autorizada.
Realice la prueba en el mismo entorno y software que vaya a utilizar:
- Configure los proxies en Firefox con la extensión FoxyProxy.
- Utilice SOCKS5 con autenticación.
- Pruebe varios sitios web.
- Si siguen sin funcionar, compruebe la dirección IP de origen en la lista de IP permitidas.
Realice la prueba con una carga mínima y compruebe la lista de IP permitidas, especialmente si ha cambiado su dirección IP de origen o su subred.
Pruebe otros sitios web. Si solo falla uno, consulte la política de sitios web y servicios bloqueados. Los recursos incluidos en ella no se pueden desbloquear.
Si el recurso no está bloqueado, envíe al equipo de soporte el código de error, los registros y una captura de pantalla de la configuración del proxy.
Todas las solicitudes relacionadas con problemas técnicos, comprobaciones de proxies y situaciones no estándar se gestionan exclusivamente mediante el sistema de tickets. Esto nos permite realizar un seguimiento adecuado de cada caso y ofrecer una respuesta precisa. El tiempo medio de respuesta es de hasta 1–2 horas, mientras que el SLA oficial de respuesta es de hasta 24 horas.
Nuestros proxies funcionan con restricciones a nivel de infraestructura que se aplican a todos los usuarios y planes. Si un recurso está sujeto a estas restricciones, no es posible acceder a él mediante nuestros proxies ni solicitar su desbloqueo.
- Los servicios de correo electrónico y los protocolos de correo (SMTP, IMAP y POP3) están completamente bloqueados, independientemente del caso de uso.
- Los recursos gubernamentales, incluidos todos los dominios .gov, están bloqueados para todos los países y planes.
- Los resultados de Google Search están bloqueados (los demás servicios de Google siguen disponibles).
La lista completa de sitios web y servicios bloqueados está disponible aquí
Si un recurso figura en esa lista, no funcionará a través de nuestros proxies.
Garantías y reembolsos3 respuestas
Garantizamos la disponibilidad de los proxies durante todo el período pagado siempre que se respeten las condiciones y los límites del servicio.
No garantizamos el acceso a todos los sitios web ni la compatibilidad con un servicio concreto. Los resultados pueden depender de cambios en las reglas del destino, sistemas antibot, perfiles del navegador, encabezados, ajustes headless y otras configuraciones del software.
Si determinadas direcciones no le resultan adecuadas, puede reemplazarlas. Las opciones se describen en «¿Puedo reemplazar direcciones IP antes de que termine el período de alquiler?».
Sí. Ofrecemos un reembolso sin complicaciones durante las 24 horas posteriores a la compra del servicio. Los reembolsos se procesan con el mismo método de pago utilizado para la compra. Si el pago se realizó con criptomonedas, deberá proporcionar una dirección de monedero y el nombre de la red. Todas las solicitudes de reembolso deben enviarse exclusivamente mediante el sistema de tickets en su cuenta personal. Antes de solicitar el reembolso del saldo de su cuenta, debe cancelar manualmente el servicio activo desde la cuenta personal. Esto es necesario para cumplir los requisitos normativos y de procedimiento.
Un reembolso puede rechazarse cuando:
- El servicio se utilizó infringiendo sus normas.
- Han transcurrido más de 24 horas desde el pago.
- El servicio se compró por 48 horas; los pedidos de 48 horas no admiten reembolso.
Después de 24 horas, aún puede cancelar un servicio activo. El importe no utilizado se abona en el monedero del panel para compras futuras.