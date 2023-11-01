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Proxy SEO para motores de búsqueda

Proxies IPv4 ISP (residenciales) y de datacenter para seguimiento de posiciones y scraping de SERP: segmentación geográfica, IP estática, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

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Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 300 IPs ISP europeos para el seguimiento de rangos SEO
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi proxy para motores de búsqueda
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

Proxy de trabajo cualitativo, rápido y estable, estoy muy feliz, esto es exactamente lo que necesitaba. En mi país (Ucrania) muchos sitios y redes sociales están bloqueados, ahora este problema se resuelve. Los precios están agradablemente satisfechos, por un gran número de proxy (1000+) Estoy pagando sólo 20 drs, es más barato y más rápido que un proxy que no encontrará en ningún lugar, por lo que le recomiendo este servicio a usted.

Darya MolchanovaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy.Org ofrece servicios proxy confiables con una amplia gama de direcciones IP, velocidades rápidas y cobertura global, garantizando la privacidad. Bien.

Mai TienSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo

7heGoatCR7Dieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Un servicio digno para aquellos que se preocupan por su seguridad en línea. Lo he estado usando durante 10 días y totalmente satisfecho con su velocidad. Y lo más agradable es que no hay límites de tráfico para un precio tan bajo.

Alex D.Plataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué necesito proxies para herramientas SEO?Escala y ubicación

Las herramientas SEO que verifican posiciones o analizan resultados de búsqueda realizan numerosas solicitudes automatizadas. Los motores de búsqueda lo detectan y responden con CAPTCHAs, límites de frecuencia o bloqueos de IP. Los proxies distribuyen las solicitudes entre múltiples IPs. Además, le permiten consultar resultados desde ubicaciones específicas en lugar de ver resultados personalizados basados en su propio historial de navegación.

¿Qué tipo de proxy es mejor para el seguimiento de posiciones?Proximos residenciales

Los proxies residenciales ofrecen los resultados más precisos porque utilizan IPs reales asignadas por ISP en las que los motores de búsqueda confían. Los proxies de datacenter son más económicos, pero muestran hasta un 43 % de discrepancia en los resultados porque los buscadores detectan y modifican las respuestas a IPs de datacenter. Para un seguimiento de posiciones serio, los proxies residenciales o de ISP valen la inversión.

¿Cuántos proxies necesito para trabajar en SEO?Depende del volumen

Depende del volumen de consultas y la velocidad requerida. Como regla general: un proxy por cada 20-30 consultas por hora para una operación segura. Para verificar 1.000 palabras clave diarias con pausas adecuadas, necesitará entre 30 y 50 proxies. Más proxies significan una ejecución más rápida, pero costes más elevados.

¿Puedo usar proxies gratuitos para el seguimiento de posiciones?No recomendado

No es recomendable. Los proxies gratuitos son lentos, poco fiables y probablemente ya están bloqueados por los motores de búsqueda. Además, se comparten entre miles de usuarios, lo que significa que el uso abusivo de otros afecta su acceso. Para trabajos de SEO donde la precisión de los datos es fundamental, los proxies gratuitos hacen perder más tiempo del que ahorran.

¿Por qué obtengo resultados diferentes con distintos proxies?Resultados personalizados

Los resultados de búsqueda están altamente personalizados según la ubicación, el idioma, el tipo de dispositivo y el historial de navegación. Distintas IP de proxy parecen provenir de diferentes ubicaciones con diferentes perfiles, por lo que los resultados varían. Esto es realmente útil para SEO: le muestra lo que los usuarios en diferentes ciudades ven en realidad. Utilice proxies de sus ubicaciones objetivo para obtener datos locales precisos.

¿Cómo evito ser bloqueado al hacer scraping en motores de búsqueda?Lenta y rota

Añada retrasos realistas entre solicitudes (40-50 segundos), utilice proxies residenciales o proxies ISP, rote los user agents de forma adecuada, mantenga las cookies de sesión y reduzca la velocidad cuando aparezcan CAPTCHAs — espere más tiempo antes de la siguiente solicitud. No use intervalos perfectamente regulares — añada aleatoriedad para parecer más humano.

¿Los proxies de FineProxy funcionan con herramientas SEO como Ahrefs, Semrush y Screaming Frog?

Sí. FineProxy es compatible con los protocolos HTTP, HTTPS y SOCKS5, lo que abarca todas las principales plataformas SEO. Puedes configurar nuestros proxies directamente en Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox y cualquier script de scraping personalizado. Nuestra API también permite la rotación y gestión automatizada de proxies para herramientas que admiten listas de proxies externas.

Guía

Seguimiento de posiciones, análisis de SERP y monitoreo de competidores

6 min leedEquipo de red FineProxy

Los motores de búsqueda bloquean activamente las solicitudes automatizadas con CAPTCHAs, límites de frecuencia y bloqueos de IP. Si se toma en serio el SEO — rastrear posiciones, analizar SERPs o monitorizar a la competencia — necesita un proxy para SEO capaz de superar estos desafíos.

Por qué el SEO necesita proxies

Los resultados de búsqueda son personalizados. Una misma palabra clave puede mostrar hasta un 72 % de resultados diferentes según la ubicación, el dispositivo, el historial de navegación y la hora del día. Sin proxies, usted ve su propia versión personalizada, no lo que ve su público objetivo. Un servicio de proxies para SEO le permite comprobar posiciones desde cualquier ubicación como un usuario nuevo.

Los límites de frecuencia se activan rápido. Ejecute un rastreador de posiciones que verifique cientos de palabras clave y activará bloqueos en cuestión de minutos. Los buscadores detectan consultas repetidas desde la misma IP y responden con CAPTCHAs o errores 403/429. Los proxies distribuyen sus solicitudes entre múltiples IPs, manteniéndole por debajo de los umbrales detección.

El SEO local requiere IP locales. Si está optimizando para «plumber in Chicago», necesita ver lo que los usuarios en Chicago realmente ven. Un buen servidor proxy para el monitoreo de motores de búsqueda le ofrece segmentación geográfica a nivel de ciudad para que pueda verificar rankings del local pack, resultados en mapas y funcionalidades específicas por ubicación.

Por qué los proxies baratos dan datos erróneos

No todos los proxies funcionan igual para SEO. Las investigaciones demuestran que los proxies de datacenter generan una tasa de discrepancia del 43 % en comparación con lo que ven los usuarios reales. Los motores de búsqueda detectan los rangos de IP de datacenter y ofrecen resultados modificados, a veces deliberadamente degradados para contaminar los datos extraídos.

Los proxies residenciales resuelven este problema al utilizar direcciones IP reales asignadas por ISP. Para Google, el tráfico proveniente de IPs residenciales se asemeja al de usuarios domésticos navegando por la web. Usted obtiene resultados de búsqueda auténticos sin penalizaciones por detección.

Para obtener los resultados más precisos en verificaciones de posicionamiento SEO, los proxies residenciales con sesiones persistentes (misma IP durante 5–10 minutos) proporcionan datos consistentes a lo largo de la paginación y las funcionalidades de SERP como los fragmentos destacados y los packs de mapas.

Qué puede hacer con proxies para SEO

Seguimiento de posiciones. Monitorea tus posiciones para cientos o miles de palabras clave en múltiples motores de búsqueda y ubicaciones. Ve exactamente dónde te posicionas en cada mercado objetivo.

Análisis de SERP. Analice los resultados de búsqueda para comprender qué muestra Google para sus consultas objetivo: fragmentos destacados, «People Also Ask», paquetes locales, anuncios, resultados orgánicos. Monitorice cómo estos cambian con el tiempo.

Monitorización de competidores. Consulte los rankings de la competencia, analice su presencia en las SERP y descubra las palabras clave que están utilizando. Con proxies, puede hacerlo a gran escala sin ser bloqueado.

Verificación de SEO local. Confirma que tu perfil de Google Business se muestra correctamente en los resultados locales de diferentes ciudades. Verifica el posicionamiento en el local pack y la visibilidad en mapas.

Prospección de enlaces. Busca oportunidades de guest posting, páginas de recursos y objetivos de link building sin alcanzar límites de velocidad.

Qué tipo de proxy elegir

Proxies residenciales. Ideales para la precisión. IPs reales de ISP en las que los motores de búsqueda confían. Esenciales para el seguimiento de posiciones donde la calidad de los datos importa. Coste más alto, pero vale la pena por la fiabilidad de los resultados.

Proxies estáticos ISP. Combina la autenticidad residencial con la velocidad de datacenter. Ideal para el análisis de SERP de alto volumen donde necesitas tanto precisión como rendimiento. FineProxy ofrece proxies ISP estáticos con ancho de banda ilimitado, perfectos para el monitoreo continuo.

Proxies de datacenter. Los más baratos y rápidos, pero con mayor riesgo detección. Pueden funcionar si configura una rotación adecuada y pausas entre solicitudes. Ideales para tareas masivas donde cierta pérdida de datos es aceptable.

Proxies móviles. Máximo nivel de confianza por parte de los motores de búsqueda, pero el coste más elevado. Úselos para tareas sensibles donde los bloqueos resultarían costosos.

Cómo configurar proxies para el scraping de motores de búsqueda

Respeta los límites de frecuencia. Incluso con proxies, no bombardees los motores de búsqueda. Añade pausas aleatorias de 40–50 segundos entre consultas. Los motores de búsqueda rastrean patrones de solicitudes: una cadencia mecánica activa la detección.

Usa sesiones fijas para el SEO local. Mantén la misma IP durante 5–10 minutos al consultar resultados locales o paginar entre SERP. Cambiar de IP a mitad de sesión resulta sospechoso.

Haz coincidir los user agents con tu proxy. Si estás usando una IP de datacenter, no envíes un user agent móvil: es una señal de alerta evidente.

Gestiona los bloqueos correctamente. Cuando recibas un CAPTCHA o un error 429, pausa esa IP durante al menos 60 minutos. Reintentar de forma agresiva solo prolonga el bloqueo.

Registra lo que funciona. Monitoriza qué proxies se bloquean y cuándo. Surgen patrones: ciertos horarios o volúmenes de consultas provocan más bloqueos.

Por qué elegir FineProxy para SEO

FineProxy opera su propia infraestructura con IP dedicadas que no se comparten entre las tareas SEO de otros clientes, lo que elimina el problema de las «IP quemadas» habitual en los revendedores. Obtienes reemplazo rápido de IP cuando lo necesitas, segmentación geográfica a nivel de ciudad en más de 30 países para verificaciones de ranking local, sesiones persistentes de hasta 30 minutos para una paginación SERP consistente, y compatibilidad total de protocolos (HTTP/HTTPS/SOCKS5) con herramientas como Ahrefs, Semrush, Screaming Frog y scrapers personalizados. Nuestro panel de control y API te permiten gestionar la rotación, monitorizar el uso y escalar de cientos a millones de consultas sin cambiar de proveedor.

Cuando los propios motores de búsqueda están bloqueados

A veces el problema no es el scraping, sino el acceso. Firewalls corporativos, redes educativas o restricciones regionales pueden bloquear Google, Bing u otros motores de búsqueda localizados por completo. Los proxies enrutan tu tráfico a través de ubicaciones sin restricciones, ofreciéndote acceso normal y sin bloqueos a los buscadores.