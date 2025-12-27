Cómo configurar un proxy en macOS

En macOS, la configuración de proxy se realiza a nivel de red, lo que significa que se aplica a la conexión específica que seleccione (por ejemplo, Wi-Fi o Ethernet). Esto puede resultar práctico cuando desea que varias aplicaciones utilicen un proxy, pero tenga en cuenta que la configuración de proxy del sistema puede afectar a más que solo su navegador: cualquier aplicación que dependa de los ajustes de red de macOS puede verse afectada.

Particularidades de la configuración de proxy en macOS

Los ajustes de proxy se configuran por interfaz de red. Si configuras un proxy para Wi-Fi, no se aplicará automáticamente a Ethernet, y viceversa.

macOS admite varios modos de proxy, incluidos HTTP, HTTPS y SOCKS. Solo activas los que necesitas, según el tipo de proxy que estés utilizando.

Si tu proxy requiere autenticación (usuario/contraseña), macOS gestiona esto de forma independiente para cada tipo de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Asegúrate de introducir las credenciales en la misma sección donde está habilitado el proxy.

Recomendación: usa un proxy a nivel de navegador solo para navegación web

Si solo necesita un proxy para navegación web (sitios web, streaming de vídeo, etc.), generalmente es mejor configurar el proxy dentro de su navegador (mediante una extensión). Así mantiene la configuración del sistema macOS intacta y evita afectar a otras aplicaciones. La configuración de proxy a nivel de sistema es más útil cuando desea que el proxy se aplique de forma más amplia, en múltiples aplicaciones. Cómo configurar el proxy en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Te guiaremos paso a paso por el método estándar para configurar un proxy en macOS utilizando los ajustes de red integrados del sistema.

Configuración clásica de proxy en macOS

Step 1 Abrir Configuración de Red Abre Ajustes del Sistema en tu Mac (menú Apple → Ajustes del Sistema) Ir a la red Selecciona tu conexión activa (normalmente Wi-Fi) Junto a la red a la que estás conectado actualmente, haz clic en Detalles… (como se muestra en la captura de pantalla) Se abrirá la configuración de la conexión, donde podrás configurar el proxy en la sección Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Abre la sección Proxies En la ventana de configuración de la conexión, haz clic en Proxies en la barra lateral izquierda (consulta elemento resaltado en la captura de pantalla) Verá una lista de tipos de proxy disponibles: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) y SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, active SOCKS proxy (utilice el interruptor de la derecha) Una vez activado, macOS mostrará campos adicionales donde podrá introducir la dirección del servidor proxy, el puerto y (si es necesario) el nombre de usuario y la contraseña Click the image to view it in full size.

Step 3 Introduzca los datos de su proxy SOCKS5 Active SOCKS proxy En Server, introduzca la dirección IP o el nombre de host de su proxy En Port, introduzca 1080 (este es el puerto recomendado para nuestros proxies SOCKS5) Active Proxy server requires password (recomendado) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Haga clic en OK para aplicar los cambios Click the image to view it in full size.

Opcional: Enrutamiento por aplicación

Si necesita dirigir solo aplicaciones específicas a través del proxy (manteniendo el resto conexión directa), necesitará una herramienta de terceros. La configuración de proxy del sistema en macOS se aplica a nivel de red y no permite el enrutamiento por aplicación.