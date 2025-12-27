Step 3

输入您的 SOCKS5 代理详细信息

开启 SOCKS 代理 在服务器字段中，输入您的代理 IP 地址或主机名 在端口中输入 1080（这是我们 SOCKS5 代理的推荐端口） 开启「代理服务器需要密码」（推荐） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击「好」以应用更改