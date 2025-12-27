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集成指南

macOS 代理设置

快速轻松地设置您的代理。

更新日期2026年6月23日
格式分步指南

如何在 macOS 上设置代理

在 macOS 上，代理设置在网络层级进行配置，这意味着它会应用于您所选择的特定连接（例如 Wi-Fi 或以太网）。当您希望多个应用都使用代理时，这会非常方便。但请注意，系统代理设置可能影响的不仅仅是浏览器——任何依赖 macOS 网络设置的应用都可能受到影响。

macOS 代理设置要点

  • 代理设置按网络接口单独配置。如果您为 Wi-Fi 设置了代理，该设置不会自动应用到以太网，反之亦然。
  • macOS 支持多种代理模式，包括 HTTP、HTTPS 和 SOCKS。您只需根据所使用的代理类型启用相应的模式即可。
  • 如果您的代理需要身份验证（用户名/密码），macOS 会为每种代理类型（HTTP/HTTPS/SOCKS）单独处理。请确保在启用代理的同一部分中输入凭据。

建议：仅用于网页浏览时，使用浏览器级别的代理

如果您只需要在网页浏览（网站、流媒体视频等）时使用代理，通常更建议在浏览器内（通过扩展）配置代理。这样可以保持 macOS 系统设置不受影响，也不会干扰其他应用。系统级代理设置在您希望代理更广泛地应用于多个应用时最为实用。如何在以下浏览器中设置代理 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

接下来，我们将引导您使用 macOS 内置的系统网络设置完成代理的标准配置方法。

macOS 经典代理设置

Step 1

打开网络设置

打开 Mac 上的系统设置（Apple 菜单 → 系统设置） 前往网络 选择您当前活跃的连接（通常是 Wi-Fi） 在您当前连接的网络旁，点击「详细信息…」（如截图所示） 这将打开连接设置，您可以在「代理」部分配置代理

Step 2

打开代理设置部分

在连接设置窗口中，点击左侧边栏的「代理」（参见截图中高亮显示的项目） 您将看到可用的代理类型列表：Web 代理（HTTP）、安全 Web 代理（HTTPS）和 SOCKS 代理 要进行 SOCKS5 设置，请开启 SOCKS 代理（使用右侧的开关） 启用后，macOS 会显示额外的字段，您可以在其中输入代理服务器地址、端口以及用户名/密码（如有需要）

Step 3

输入您的 SOCKS5 代理详细信息

开启 SOCKS 代理 在服务器字段中，输入您的代理 IP 地址或主机名 在端口中输入 1080（这是我们 SOCKS5 代理的推荐端口） 开启「代理服务器需要密码」（推荐） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击「好」以应用更改

可选：按应用路由

如果您需要仅将特定应用的流量通过代理路由（其余应用保持直连），则需要使用第三方工具。macOS 系统代理设置作用于网络层级，不支持按应用单独路由。

如需高级的按应用路由功能，请参阅我们的 Proxifier 指南 此处.

在哪里可以找到用于 macOS 代理设置 的 FineProxy 凭据？

在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。

需要输入 FineProxy 账户密码吗？

不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。

如何确认 macOS 代理设置 的代理配置正常工作？

启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。

如果 macOS 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？

先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。

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