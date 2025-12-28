如何在 Safari 中设置代理服务器

Safari 没有独立的代理设置。在 macOS 上，Safari 使用的是您在系统网络设置中为当前连接（如 Wi-Fi 或以太网）配置的代理。因此，所谓在 Safari 中设置代理，实际上就是在 macOS 系统设置中进行配置。 在本指南中，我们将介绍 macOS（Sequoia）系统级代理的标准配置方法。如果您只需要代理进行基本的网页浏览，请注意系统级代理也会影响依赖 macOS 网络设置的其他应用程序。

macOS 经典代理设置

Step 1 打开网络设置 打开 Mac 上的系统设置（Apple 菜单 → 系统设置） 前往网络 选择您当前活跃的连接（通常是 Wi-Fi） 在您当前连接的网络旁，点击「详细信息…」（如截图所示） 这将打开连接设置，您可以在「代理」部分配置代理 Click the image to view it in full size.

Step 2 打开代理设置部分 在连接设置窗口中，点击左侧边栏的「代理」（参见截图中高亮显示的项目） 您将看到可用的代理类型列表：Web 代理（HTTP）、安全 Web 代理（HTTPS）和 SOCKS 代理 要进行 SOCKS5 设置，请开启 SOCKS 代理（使用右侧的开关） 启用后，macOS 会显示额外的字段，您可以在其中输入代理服务器地址、端口以及用户名/密码（如有需要） Click the image to view it in full size.

Step 3 输入您的 SOCKS5 代理详细信息 开启 SOCKS 代理 在服务器字段中，输入您的代理 IP 地址或主机名 在端口中输入 1080（这是我们 SOCKS5 代理的推荐端口） 开启「代理服务器需要密码」（推荐） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击「好」以应用更改 Click the image to view it in full size.

可选：按应用路由

如果您需要仅将特定应用的流量通过代理路由（其余应用保持直连），则需要使用第三方工具。macOS 系统代理设置作用于网络层级，不支持按应用单独路由。

如需高级的按应用路由功能，请参阅我们的 Proxifier 指南 此处.

注意事项 & 故障排除

1. 代理设置按网络接口生效。如果您为 Wi-Fi 配置了代理，该设置不会自动应用于以太网（反之亦然）。

2. 如果您使用了 iCloud 专用代理（iCloud+），它可能会影响 Safari 的行为，并干扰基于代理的访问。如果页面未按预期加载，请尝试在不使用专用代理的情况下重新加载页面（Safari → 显示 → 重新载入并显示 IP 地址）。