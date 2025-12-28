集成指南
Safari 代理设置
快速轻松地设置您的代理。
如何在 Safari 中设置代理服务器
Safari 没有独立的代理设置。在 macOS 上，Safari 使用的是您在系统网络设置中为当前连接（如 Wi-Fi 或以太网）配置的代理。因此，所谓在 Safari 中设置代理，实际上就是在 macOS 系统设置中进行配置。 在本指南中，我们将介绍 macOS（Sequoia）系统级代理的标准配置方法。如果您只需要代理进行基本的网页浏览，请注意系统级代理也会影响依赖 macOS 网络设置的其他应用程序。
如果系统级设置无法满足您的工作流程（例如，您需要快速切换代理或更灵活的规则），最佳替代方案是 Mozilla Firefox 搭配 FoxyProxy 扩展。目前，这是在浏览器中直接管理代理最精准、最灵活的组合之一。
macOS 经典代理设置
打开网络设置
打开 Mac 上的系统设置（Apple 菜单 → 系统设置） 前往网络 选择您当前活跃的连接（通常是 Wi-Fi） 在您当前连接的网络旁，点击「详细信息…」（如截图所示） 这将打开连接设置，您可以在「代理」部分配置代理
打开代理设置部分
在连接设置窗口中，点击左侧边栏的「代理」（参见截图中高亮显示的项目） 您将看到可用的代理类型列表：Web 代理（HTTP）、安全 Web 代理（HTTPS）和 SOCKS 代理 要进行 SOCKS5 设置，请开启 SOCKS 代理（使用右侧的开关） 启用后，macOS 会显示额外的字段，您可以在其中输入代理服务器地址、端口以及用户名/密码（如有需要）
输入您的 SOCKS5 代理详细信息
开启 SOCKS 代理 在服务器字段中，输入您的代理 IP 地址或主机名 在端口中输入 1080（这是我们 SOCKS5 代理的推荐端口） 开启「代理服务器需要密码」（推荐） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击「好」以应用更改
可选：按应用路由
如果您需要仅将特定应用的流量通过代理路由（其余应用保持直连），则需要使用第三方工具。macOS 系统代理设置作用于网络层级，不支持按应用单独路由。
如需高级的按应用路由功能，请参阅我们的 Proxifier 指南 此处.
注意事项 & 故障排除
1. 代理设置按网络接口生效。如果您为 Wi-Fi 配置了代理，该设置不会自动应用于以太网（反之亦然）。
2. 如果您使用了 iCloud 专用代理（iCloud+），它可能会影响 Safari 的行为，并干扰基于代理的访问。如果页面未按预期加载，请尝试在不使用专用代理的情况下重新加载页面（Safari → 显示 → 重新载入并显示 IP 地址）。
3. 如果代理在某些应用中可用但在 Safari 中不行（或反之），请仔细检查您是否编辑了正确的活跃网络（当前已连接的网络），以及代理类型（HTTP/HTTPS/SOCKS）是否与您的服务匹配。
在哪里可以找到用于 Safari 代理设置 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 Safari 代理设置 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 Safari 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。