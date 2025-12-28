Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Safari
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Safari
Safari nie posiada własnych, odrębnych ustawień proxy. W macOS Safari korzysta z konfiguracji proxy ustawionej w systemowych ustawieniach sieci (dla bieżącego połączenia, np. Wi-Fi lub Ethernet). Dlatego „konfiguracja proxy w Safari W tym poradniku pokażemy standardową konfigurację proxy na poziomie systemu w macOS (Sequoia). Jeśli potrzebujesz proxy tylko do podstawowego przeglądania stron, pamiętaj, że proxy systemowe może również wpływać na inne aplikacje korzystające z ustawień sieciowych macOS.
Jeśli ta konfiguracja na poziomie systemu nie odpowiada Twojemu stylowi pracy (na przykład potrzebujesz szybkiego przełączania proxy lub bardziej elastycznych reguł), najlepszą alternatywą jest Mozilla Firefox z rozszerzeniem FoxyProxy. Obecnie jest to jedna z najbardziej precyzyjnych i elastycznych kombinacji do zarządzania proxy bezpośrednio w przeglądarce.
Klasyczna konfiguracja proxy w macOS
Otwórz ustawienia sieci
Otwórz Ustawienia systemowe na Macu (menu Apple → Ustawienia systemowe) Przejdź do sieci Wybierz aktywne połączenie (zazwyczaj Wi-Fi) Obok sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, kliknij Szczegóły… (jak pokazano na zrzucie ekranu) Otworzy się okno ustawień połączenia, w którym możesz skonfigurować proxy w sekcji Proxies
Otwórz sekcję Proxies
W oknie ustawień połączenia kliknij Proxies na lewym pasku bocznym (zobacz podświetlony element na zrzucie ekranu) Zobaczysz listę dostępnych typów proxy: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) oraz SOCKS proxy Aby skonfigurować SOCKS5, włącz opcję SOCKS proxy (użyj przełącznika po prawej stronie) Po włączeniu macOS wyświetli dodatkowe pola, w których możesz wpisać adres serwera proxy, port oraz (jeśli jest wymagane) nazwę użytkownika i hasło
Wpisz dane swojego proxy SOCKS5
Włącz proxy SOCKS W polu Server wpisz adres IP lub nazwę hosta swojego proxy W polu Port wpisz 1080 (to zalecany port dla naszych proxy SOCKS5) Włącz opcję Serwer proxy wymaga hasła (zalecane) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij OK, aby zastosować zmiany
Opcjonalnie: routing per aplikacja
Jeśli chcesz kierować przez proxy tylko wybrane aplikacje (pozostawiając resztę na bezpośrednim połączeniu), potrzebujesz narzędzia zewnętrznego. Systemowe ustawienia proxy w macOS działają na poziomie sieci i nie umożliwiają routingu per aplikacja.
Zaawansowany routing per aplikacja znajdziesz w naszym przewodniku po Proxifier tutaj.
Uwagi & rozwiązywanie problemów
1. Ustawienia proxy dotyczą konkretnego interfejsu sieciowego. Jeśli skonfigurujesz proxy dla Wi-Fi, nie zostanie ono automatycznie zastosowane do Ethernetu (i odwrotnie).
2. Jeśli korzystasz z iCloud Private Relay (iCloud+), może to wpływać na działanie Safari i kolidować z dostępem przez proxy. Jeśli strona nie ładuje się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj przeładować ją bez Private Relay (Safari → Widok → Przeładuj i pokaż adres IP).
3. Jeśli Twoje proxy działa w niektórych aplikacjach, ale nie w Safari (lub odwrotnie), sprawdź dokładnie, czy edytowałeś ustawienia właściwej aktywnej sieci (tej, z którą jesteś aktualnie połączony) oraz czy typ proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS) odpowiada Twojej usłudze.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Safari?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Safari działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Safari nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.