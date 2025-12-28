Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Safari

Safari nie posiada własnych, odrębnych ustawień proxy. W macOS Safari korzysta z konfiguracji proxy ustawionej w systemowych ustawieniach sieci (dla bieżącego połączenia, np. Wi-Fi lub Ethernet). Dlatego „konfiguracja proxy w Safari W tym poradniku pokażemy standardową konfigurację proxy na poziomie systemu w macOS (Sequoia). Jeśli potrzebujesz proxy tylko do podstawowego przeglądania stron, pamiętaj, że proxy systemowe może również wpływać na inne aplikacje korzystające z ustawień sieciowych macOS.

Jeśli ta konfiguracja na poziomie systemu nie odpowiada Twojemu stylowi pracy (na przykład potrzebujesz szybkiego przełączania proxy lub bardziej elastycznych reguł), najlepszą alternatywą jest Mozilla Firefox z rozszerzeniem FoxyProxy. Obecnie jest to jedna z najbardziej precyzyjnych i elastycznych kombinacji do zarządzania proxy bezpośrednio w przeglądarce.

Klasyczna konfiguracja proxy w macOS

Step 1 Otwórz ustawienia sieci Otwórz Ustawienia systemowe na Macu (menu Apple → Ustawienia systemowe) Przejdź do sieci Wybierz aktywne połączenie (zazwyczaj Wi-Fi) Obok sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, kliknij Szczegóły… (jak pokazano na zrzucie ekranu) Otworzy się okno ustawień połączenia, w którym możesz skonfigurować proxy w sekcji Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Otwórz sekcję Proxies W oknie ustawień połączenia kliknij Proxies na lewym pasku bocznym (zobacz podświetlony element na zrzucie ekranu) Zobaczysz listę dostępnych typów proxy: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) oraz SOCKS proxy Aby skonfigurować SOCKS5, włącz opcję SOCKS proxy (użyj przełącznika po prawej stronie) Po włączeniu macOS wyświetli dodatkowe pola, w których możesz wpisać adres serwera proxy, port oraz (jeśli jest wymagane) nazwę użytkownika i hasło Click the image to view it in full size.

Step 3 Wpisz dane swojego proxy SOCKS5 Włącz proxy SOCKS W polu Server wpisz adres IP lub nazwę hosta swojego proxy W polu Port wpisz 1080 (to zalecany port dla naszych proxy SOCKS5) Włącz opcję Serwer proxy wymaga hasła (zalecane) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij OK, aby zastosować zmiany Click the image to view it in full size.

Opcjonalnie: routing per aplikacja

Jeśli chcesz kierować przez proxy tylko wybrane aplikacje (pozostawiając resztę na bezpośrednim połączeniu), potrzebujesz narzędzia zewnętrznego. Systemowe ustawienia proxy w macOS działają na poziomie sieci i nie umożliwiają routingu per aplikacja.

Zaawansowany routing per aplikacja znajdziesz w naszym przewodniku po Proxifier tutaj.

Uwagi & rozwiązywanie problemów

1. Ustawienia proxy dotyczą konkretnego interfejsu sieciowego. Jeśli skonfigurujesz proxy dla Wi-Fi, nie zostanie ono automatycznie zastosowane do Ethernetu (i odwrotnie).

2. Jeśli korzystasz z iCloud Private Relay (iCloud+), może to wpływać na działanie Safari i kolidować z dostępem przez proxy. Jeśli strona nie ładuje się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj przeładować ją bez Private Relay (Safari → Widok → Przeładuj i pokaż adres IP).