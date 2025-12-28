Cách thiết lập cài đặt proxy server trong Safari

Safari không có cài đặt proxy riêng biệt. Trên macOS, Safari sử dụng cấu hình proxy được thiết lập trong cài đặt mạng hệ thống (cho kết nối hiện tại của bạn, chẳng hạn như Wi-Fi hoặc Ethernet). Đó là lý do tại sao «thiết lập proxy trong Safari» thường có nghĩa là cấu hình nó trong Cài đặt Hệ thống macOS. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập proxy cấp hệ thống tiêu chuẩn trên macOS (Sequoia). Nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web cơ bản, hãy lưu ý rằng proxy toàn hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng khác phụ thuộc vào cài đặt mạng của macOS.

Nếu cách thiết lập ở cấp hệ thống này không phù hợp với quy trình làm việc của bạn (ví dụ: bạn cần chuyển đổi proxy nhanh hoặc cần các quy tắc linh hoạt hơn), giải pháp thay thế tốt nhất là Mozilla Firefox với tiện ích mở rộng FoxyProxy. Hiện tại, đây là một trong những tổ hợp chính xác và linh hoạt nhất để quản lý proxy trực tiếp trong trình duyệt.

Thiết lập proxy cổ điển trên macOS

Step 1 mở cài đặt mạng (networks settings) Mở System Settings trên Mac (menu Apple → System Settings) Đi tới Mạng chọn kết nối đang hoạt động của bạn (thường là wi-fi) Bên cạnh mạng mà bạn đang kết nối, nhấn Details… (như trong ảnh chụp màn hình) Thao tác này sẽ mở cài đặt kết nối, nơi bạn có thể cấu hình proxy trong mục Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 mở mục proxies Trong cửa sổ cài đặt kết nối, nhấp vào Proxies trong thanh bên trái (xem mục được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình) Bạn sẽ thấy danh sách các loại proxy khả dụng: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), và SOCKS proxy Để thiết lập SOCKS5, hãy bật SOCKS proxy (sử dụng công tắc bên phải) Sau khi bật, macOS sẽ hiển thị các trường bổ sung nơi bạn có thể nhập địa chỉ máy chủ proxy, cổng, và (nếu cần) tên đăng nhập/mật khẩu Click the image to view it in full size.

Step 3 Nhập thông tin proxy SOCKS5 của bạn Bật SOCKS proxy Trong phần Server, nhập địa chỉ IP hoặc hostname của proxy Trong Port, nhập 1080 (đây là cổng được khuyến nghị cho proxy SOCKS5 của chúng tôi) Bật tùy chọn Proxy server requires password (khuyến nghị) Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Nhấn OK để áp dụng các thay đổi Click the image to view it in full size.

Tùy chọn: Định tuyến theo từng ứng dụng

Nếu bạn cần định tuyến chỉ một số ứng dụng cụ thể qua proxy (trong khi giữ các kết nối còn lại trực tiếp), bạn sẽ cần một công cụ bên thứ ba. Cài đặt proxy cấp hệ thống macOS áp dụng tại cấp mạng và không hỗ trợ định tuyến theo từng app.

Để định tuyến nâng cao theo từng ứng dụng, hãy xem hướng dẫn Proxifier của chúng tôi đây.

Lưu ý & Xử lý sự cố

1. Cài đặt proxy áp dụng theo từng giao diện mạng. Nếu bạn cấu hình proxy cho Wi-Fi, nó sẽ không tự động áp dụng cho Ethernet (và ngược lại).

2. Nếu bạn sử dụng iCloud Private Relay (iCloud+), tính năng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Safari và gây xung đột với truy cập qua proxy. Nếu trang web không tải đúng như mong đợi, hãy thử tải lại mà không dùng Private Relay (Safari → View → Reload and Show IP Address).