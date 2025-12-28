Hướng dẫn tích hợp
cài đặt proxy Safari
Cấu hình proxy nhanh chóng và dễ dàng.
Cách thiết lập cài đặt proxy server trong Safari
Safari không có cài đặt proxy riêng biệt. Trên macOS, Safari sử dụng cấu hình proxy được thiết lập trong cài đặt mạng hệ thống (cho kết nối hiện tại của bạn, chẳng hạn như Wi-Fi hoặc Ethernet). Đó là lý do tại sao «thiết lập proxy trong Safari» thường có nghĩa là cấu hình nó trong Cài đặt Hệ thống macOS. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập proxy cấp hệ thống tiêu chuẩn trên macOS (Sequoia). Nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web cơ bản, hãy lưu ý rằng proxy toàn hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng khác phụ thuộc vào cài đặt mạng của macOS.
Nếu cách thiết lập ở cấp hệ thống này không phù hợp với quy trình làm việc của bạn (ví dụ: bạn cần chuyển đổi proxy nhanh hoặc cần các quy tắc linh hoạt hơn), giải pháp thay thế tốt nhất là Mozilla Firefox với tiện ích mở rộng FoxyProxy. Hiện tại, đây là một trong những tổ hợp chính xác và linh hoạt nhất để quản lý proxy trực tiếp trong trình duyệt.
Thiết lập proxy cổ điển trên macOS
mở cài đặt mạng (networks settings)
Mở System Settings trên Mac (menu Apple → System Settings) Đi tới Mạng chọn kết nối đang hoạt động của bạn (thường là wi-fi) Bên cạnh mạng mà bạn đang kết nối, nhấn Details… (như trong ảnh chụp màn hình) Thao tác này sẽ mở cài đặt kết nối, nơi bạn có thể cấu hình proxy trong mục Proxies
mở mục proxies
Trong cửa sổ cài đặt kết nối, nhấp vào Proxies trong thanh bên trái (xem mục được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình) Bạn sẽ thấy danh sách các loại proxy khả dụng: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), và SOCKS proxy Để thiết lập SOCKS5, hãy bật SOCKS proxy (sử dụng công tắc bên phải) Sau khi bật, macOS sẽ hiển thị các trường bổ sung nơi bạn có thể nhập địa chỉ máy chủ proxy, cổng, và (nếu cần) tên đăng nhập/mật khẩu
Nhập thông tin proxy SOCKS5 của bạn
Bật SOCKS proxy Trong phần Server, nhập địa chỉ IP hoặc hostname của proxy Trong Port, nhập 1080 (đây là cổng được khuyến nghị cho proxy SOCKS5 của chúng tôi) Bật tùy chọn Proxy server requires password (khuyến nghị) Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Nhấn OK để áp dụng các thay đổi
Tùy chọn: Định tuyến theo từng ứng dụng
Nếu bạn cần định tuyến chỉ một số ứng dụng cụ thể qua proxy (trong khi giữ các kết nối còn lại trực tiếp), bạn sẽ cần một công cụ bên thứ ba. Cài đặt proxy cấp hệ thống macOS áp dụng tại cấp mạng và không hỗ trợ định tuyến theo từng app.
Để định tuyến nâng cao theo từng ứng dụng, hãy xem hướng dẫn Proxifier của chúng tôi đây.
Lưu ý & Xử lý sự cố
1. Cài đặt proxy áp dụng theo từng giao diện mạng. Nếu bạn cấu hình proxy cho Wi-Fi, nó sẽ không tự động áp dụng cho Ethernet (và ngược lại).
2. Nếu bạn sử dụng iCloud Private Relay (iCloud+), tính năng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Safari và gây xung đột với truy cập qua proxy. Nếu trang web không tải đúng như mong đợi, hãy thử tải lại mà không dùng Private Relay (Safari → View → Reload and Show IP Address).
3. Nếu proxy hoạt động trong một số ứng dụng nhưng không hoạt động trong Safari (hoặc ngược lại), hãy kiểm tra lại rằng bạn đã chỉnh sửa đúng mạng đang hoạt động (mạng đang kết nối) và loại proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS) khớp với dịch vụ của bạn.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho cài đặt proxy Safari ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy cài đặt proxy Safari đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu cài đặt proxy Safari không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.