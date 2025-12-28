Come configurare le impostazioni del server proxy in Safari

Safari non dispone di impostazioni proxy proprie e separate. Su macOS, Safari utilizza la configurazione proxy definita nelle impostazioni di rete del sistema (per la connessione attiva, ad esempio Wi-Fi o Ethernet). Ecco perché «configurare un proxy in Safari» significa in realtà configurarlo nelle Impostazioni di Sistema di macOS. In questa guida vi mostreremo la configurazione proxy standard a livello di sistema su macOS (Sequoia). Se avete bisogno di un proxy solo per la navigazione web di base, tenete presente che un proxy a livello di sistema può influire anche su altre app che si appoggiano alle impostazioni di rete di macOS.

Se questa configurazione a livello di sistema non è adatta al vostro flusso di lavoro (ad esempio, avete bisogno di un cambio rapido di proxy o di regole più flessibili), la migliore alternativa è Mozilla Firefox con l'estensione FoxyProxy. Al momento, questa è una delle combinazioni più precise e flessibili per gestire i proxy direttamente nel browser.

Configurazione proxy classica su macOS

Step 1 Aprite le Impostazioni di rete Aprite Impostazioni di Sistema sul vostro Mac (menu Apple → Impostazioni di Sistema) Vai a Rete Selezionate la connessione attiva (solitamente Wi-Fi) Accanto alla rete a cui siete attualmente connessi, fate clic su Dettagli… (come mostrato nello screenshot) Si aprirà la schermata delle impostazioni di connessione, dove potrete configurare il proxy nella sezione Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Aprire la sezione Proxy Nella finestra delle impostazioni di connessione, fate clic su Proxies nella barra laterale sinistra (vedete l'elemento evidenziato nello screenshot) Vedrete un elenco dei tipi di proxy disponibili: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) e SOCKS proxy Per una configurazione SOCKS5, attivate SOCKS proxy (utilizzate l'interruttore sulla destra) Una volta attivato, macOS mostrerà campi aggiuntivi in cui potrete inserire l'indirizzo del server proxy, la porta e (se richiesti) username/password Click the image to view it in full size.

Step 3 Inserite i dettagli del vostro proxy SOCKS5 Attivate SOCKS proxy In Server, inserite l'indirizzo IP del proxy o l'hostname Nel campo Port, inserite 1080 (è la porta consigliata per i nostri proxy SOCKS5) Attivate l'opzione Proxy server requires password (consigliato) Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Fate clic su OK per applicare le modifiche Click the image to view it in full size.

Opzionale: routing per singola applicazione

Se avete bisogno di instradare solo determinate applicazioni attraverso il proxy (mantenendo tutto il resto in connessione diretta), è necessario utilizzare uno strumento di terze parti. Le impostazioni proxy di sistema di macOS operano a livello di rete e non consentono il routing per singola applicazione.

Per il routing avanzato per singola applicazione, consultate la nostra guida a Proxifier qui.

Note & Risoluzione dei problemi

1. Le impostazioni proxy si applicano per interfaccia di rete. Se configurate un proxy per il Wi-Fi, non verrà applicato automaticamente all'Ethernet (e viceversa).

2. Se utilizzate iCloud Private Relay (iCloud+), questo può influire sul comportamento di Safari e interferire con l'accesso tramite proxy. Se una pagina non si carica come previsto, provate a ricaricarla senza Private Relay (Safari → Vista → Ricarica e mostra indirizzo IP).