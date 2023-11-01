NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy Canada

Proxy static affidabili per il Canada con IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Canada e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Canadian proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

FineProxy è un servizio proxy affidabile, noto per la vasta rete di IP e i piani flessibili. Propone un'ampia gamma di opzioni proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) e copre numerose località nel mondo, risultando adatto ad attività online come web scraping, navigazione anonima e accesso a contenuti con restrizioni geografiche. Gli utenti apprezzano la velocità di connessione, l'interfaccia facile da navigare e la possibilità di scegliere tra proxy condivisi o privati. Il team di assistenza FineProxy risponde prontamente e garantisce aiuto quando serve. Può costare leggermente più di alcune alternative, ma prestazioni e stabilità ne fanno una scelta valida per privati e aziende che necessitano di un servizio proxy affidabile.

hamouPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy ha superato le mie aspettative! I proxy sono veloci, sicuri e incredibilmente affidabili. L'ampia gamma di IP e località consente di personalizzare facilmente il servizio in base alle mie esigenze. Il team di assistenza è reattivo e disponibile e risolve rapidamente qualsiasi problema. Fortemente consigliato a chi cerca un servizio proxy degno di fiducia!

tan55633035gNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

FineProxy è un servizio eccellente per chi dà importanza alla stabilità e alla sicurezza. I proxy funzionano senza interruzioni e il team di assistenza è sempre disponibile, risolvendo rapidamente qualsiasi problema. I prezzi sono piacevolmente accessibili!

DarrelFaulknerSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assolutamente colpito! Le velocità sono incredibili e mi permettono di navigare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni. L'interfaccia utente è intuitiva e rende semplice cambiare server. Se vi serve un proxy affidabile e veloce, questo è quello giusto!

Nadeem KhanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!

hamzaerkoDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
I workaround per i blackout NHL con un proxy di un'altra provincia funzionano davvero?Dipende dal servizio

Dipende dal servizio. Sportsnet+ Standard e TSN verificano l'IP rispetto alle zone di trasmissione. Un IP esterno alla zona di blackout — ad esempio un IP di Vancouver per un blackout su Toronto — aggira il controllo. Sportsnet+ Premium ($34.99/mese) elimina i blackout del tutto, quindi alcuni valutano il costo del proxy rispetto all'upgrade. I proxy ISP funzionano in modo più affidabile per lo streaming rispetto ai datacenter. Il rilevamento di TSN è più leggero, quello di Sportsnet più rigido.

CBC Gem e Crave dall'estero?Entrambi geo-bloccati

Entrambi geo-bloccati. CBC Gem mostra contenuti gratuiti con pubblicità solo agli IP nazionali — il pubblico principale sono gli espatriati e i viaggiatori. Crave (Bell Media) funziona allo stesso modo. I proxy ISP passano più facilmente, i datacenter vengono rilevati più rapidamente, specialmente su Crave. La stessa pagina di supporto di CBC consiglia disattivare qualsiasi VPN o proxy per la risoluzione dei problemi — sanno che vengono utilizzati.

Lo scraping di siti locali è legale secondo il PIPEDA?Il PIPEDA tratta

Il PIPEDA tratta le informazioni personali disponibili pubblicamente come dati protetti. Il Privacy Commissioner ha pubblicato una dichiarazione congiunta nel 2024: le organizzazioni devono implementare misure anti-scraping multilivello, e lo scraping massivo di dati personali può configurare una violazione soggetta a segnalazione. Per i dati non personali — prezzi dei prodotti, metadati degli annunci, offerte di lavoro senza nominativi — il rischio legale è inferiore. Tuttavia, i siti canadesi tendono ad applicare restrizioni più severe rispetto a quelli americani.

È possibile fare scraping di realtor.ca per gli annunci MLS?Tecnicamente viola i

Tecnicamente viola i loro ToS. Il DDF di CREA è il canale ufficiale, ma copre solo il 60-65% degli annunci nazionali — Saskatchewan e Quebec sono esclusi, e non tutte le agenzie partecipano. L'accesso alle API richiede l'iscrizione a CREA e una licenza di intermediazione. Esistono strumenti di scraping per i dati pubblici degli annunci, ma realtor.ca monitora gli accessi non autorizzati. È necessario un IP locale per visualizzare gli annunci completi.

Cosa distingue FineProxy dagli altri provider?Come servizio proxy

Come servizio proxy Canada (CA), FineProxy gestisce un proprio ASN — gli IP datacenter non sono cloud-hosted, tariffa fissa per IP, traffico illimitato. Per il monitoraggio di Shopify, Kijiji e siti che non effettuano controlli sul tipo di IP. ISP IPv4 su Rogers, Bell, Telus per lo streaming e le piattaforme che filtrano per tipo di connessione. Rotating con CA nel pool. Targeting a livello nazionale. Come miglior fornitore di indirizzi IP canadesi per attività ad alto volume — nessuna fatturazione per GB.

Proxy attivi in Canada
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Canada, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
505 online·Ve ne servono altri? →
23.227.39.78:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h fa
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
1.57 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h fa
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h fa
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h fa
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h fa
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.66 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h fa
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h fa
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h fa
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h fa
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h fa
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h fa
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 505

Guida

Cosa cambia davvero un IP canadese — dai prezzi su Shopify ai blackout NHL

2 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Shopify alimenta oltre 1,7 milioni di negozi, e una grossa fetta è canadese. Il GeoIP integrato di Shopify reindirizza i visitatori in base all'IP — un IP locale mostra i prezzi in CAD, le opzioni di spedizione nazionali, a volte anche una disponibilità di prodotti diversa. Un IP statunitense sullo stesso store mostra USD, spedizione US e magari un catalogo differente. Se state monitorando prezzi, disponibilità o tempi di consegna della concorrenza su store CA, avete bisogno di un server proxy canadese, altrimenti state confrontando dati sbagliati.

I blackout regionali NHL sono l'altro motivo per cui si cercano proxy CA. La lega impone che le partite di ogni squadra siano oscurate nella rispettiva area di trasmissione locale su determinati streaming. Sportsnet+ Standard, TSN — tutti li applicano. A Toronto non è possibile guardare certe partite dei Leafs sul feed nazionale. Vancouver, stessa cosa per i Canucks. Un IP da una provincia diversa aggira il blackout locale senza dover pagare Sportsnet+ Premium a $34.99 al mese.

Gli IP locali sono importanti anche per la raccolta dati. Kijiji (il Craigslist canadese, di proprietà Adevinta) filtra gli annunci per regione in base all'IP. Realtor.ca limita i dati MLS attraverso il DDF di CREA — solo il 60-65% degli annunci è disponibile tramite l'API ufficiale, Saskatchewan e Quebec completamente esclusi. Il PIPEDA (legge federale sulla privacy) considera le informazioni personali pubblicamente accessibili come comunque protette — il Privacy Commissioner ha pubblicato una dichiarazione congiunta sullo scraping nel 2024. Lo scraping massivo di dati personali può configurarsi come una violazione soggetta a notifica. Più restrittivo degli USA, più vicino agli standard UE.

Acquistando l'accesso ai proxy Canada da FineProxy, otterrete IPv4 datacenter e ISP. I datacenter operano su ASN proprietario, con tariffa fissa per IP e traffico illimitato. Gli ISP — registrati su provider come Rogers, Bell, Telus — superano i controlli sul tipo di IP nello streaming. Ogni IP funziona come proxy anonimo in Canada: nessun header di forwarding, certificato SSL proxy individuale. HTTP/HTTPS e SOCKS5, a livello nazionale.