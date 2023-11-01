Servizi aggiuntivi

Aggiornato al 17 agosto 2026 Stampa

Oltre ai pacchetti proxy standard, FineProxy offre una serie di servizi opzionali per i clienti con esigenze tecniche non standard. Questi servizi includono la composizione personalizzata di liste IP, l’ottimizzazione GEO tramite database di terze parti, la verifica dell’accesso a risorse specifiche e limiti di connessione estesi.

Questo elenco non è esaustivo — siamo disponibili per ulteriori personalizzazioni su richiesta.

Qualsiasi servizio aggiuntivo può essere richiesto tramite il sistema di ticket nel proprio account personale.

Se siete un cliente aziendale e necessitate di una soluzione completamente personalizzata di livello enterprise, offriamo anche soluzioni proxy Business ed Enterprise su misura per le esigenze della vostra azienda: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Ottimizzazione del pacchetto proxy (lista IP personalizzata) — $100 (una tantum)#

Servizio per qualsiasi intervento manuale/personalizzato sulle liste proxy in base alle esigenze del cliente.

Casi d’uso più comuni: un cliente acquista 2–3–5 pacchetti, alcuni IP si sovrappongono ed è necessario avere liste completamente univoche in ciascun servizio. Altro caso frequente: il cliente ha già utilizzato alcuni proxy in precedenza e ci invia una lista di IP che non devono comparire nel nuovo servizio.

Cosa include:

Rimozione degli IP duplicati tra più pacchetti acquistati

Creazione di liste IP completamente individuali per ciascun pacchetto, senza sovrapposizioni

Esclusione di IP specifici forniti dal cliente (ad esempio, IP già utilizzati in precedenza)

Consegna una tantum di una lista IP personalizzata conforme alle regole del cliente

Non incluso:

Ri-ottimizzazione dopo che il cliente modifica o aggiorna la propria lista proxy

Adeguamenti periodici/ricorrenti ogni mese

Qualsiasi garanzia per ordini futuri (ogni nuovo ordine costituisce un servizio separato)

2. Ottimizzazione GEO tramite database di geolocalizzazione personalizzato — $100 (una tantum)#

Questo servizio viene utilizzato quando il cliente desidera una selezione degli IP basata su un proprio database GEO, diverso dalla geobase standard di FineProxy.

Verifichiamo il nostro pool di proxy rispetto alla geobase del cliente e selezioniamo esclusivamente gli IP corrispondenti al paese richiesto o a un elenco di paesi. È inoltre possibile creare pacchetti GEO misti, ad esempio 700 IP dagli USA e 300 IP dall’Europa in unico servizio.

Cosa include:

Verifica completa del nostro pool IP nella geobase del cliente

Selezione degli IP per un singolo paese di destinazione

Selezione degli IP per più paesi di destinazione

Creazione di pacchetti GEO misti (ad esempio, N IP dal paese A + M IP dal paese B)

Non incluso:

Verifica continuativa nella geobase del cliente dopo la consegna

Ricontrolli automatici dopo aggiornamenti lato cliente

Qualsiasi futura riorganizzazione dello stesso pacchetto (si tratta di una nuova richiesta a pagamento)

3. Selezione IP per un sito o una risorsa specifica — $60 (una tantum)#

Il cliente fornisce un sito web o una pagina specifica. Eseguiamo un checker per individuare quali IP proxy hanno accesso a quel sito. Sulla base dei risultati, creiamo un elenco dedicato per il cliente.

Cosa include:

Verifica automatizzata una tantum dell’accesso al sito/pagina specificato

Selezione degli IP che aprono correttamente il sito al momento del test

Consegna di un elenco IP filtrato e preparato per il cliente

Non incluso:

Monitoraggio continuativo dell’uptime del sito

Verifiche successive in caso di modifiche alla protezione del sito o blocco di alcuni IP

Garanzia che l’accesso resterà invariato anche in futuro

4. Suddivisione del pacchetto — $80 (una tantum)#

Suddivisione di un pacchetto proxy esistente in più parti.

Cosa include:

Divisione di un pacchetto esistente in 2, 3, 5 o 10 parti

Lavoro tecnico di suddivisione e rilascio di liste/servizi separati

Mantenimento della dimensione minima di ciascuna parte non inferiore al pacchetto più piccolo disponibile sul sito

Non incluso:

Eventuale ribilanciamento o riorganizzazione successiva se il cliente desidera uno schema di suddivisione diverso

Unione dei pacchetti o conversione in altri piani tariffari

Regole importanti per i servizi 1–4#

Tutti e quattro i servizi sono configurazioni IP personalizzate.

L’opzione standard di «aggiornamento della lista proxy» non si applica a questi servizi.

Se il cliente aggiorna o modifica la lista proxy dal pannello, la configurazione personalizzata viene persa.

Il pagamento è una tantum per ogni operazione.

5. Proxy dedicati per una risorsa specifica — +50% sul prezzo del pacchetto (mensile)#

Il cliente utilizza i proxy del pacchetto, ma desidera che una risorsa specifica (ad esempio Twitch o Steam) su questi IP sia riservata esclusivamente a lui.

Cosa include:

Riservazione degli IP affinché la risorsa indicata non venga utilizzata da altri clienti sugli stessi IP

Mantenimento mensile di questa esclusività per la risorsa scelta

Non incluso:

Status completamente

Trasferimento automatico di questa opzione a pacchetti nuovi o diversi senza ordine aggiuntivo

6. Supporto UDP#

Il supporto per il protocollo UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) può essere aggiunto a qualsiasi piano di servizio. Una volta abilitato, il traffico UDP è supportato tramite SOCKS5.

L’abilitazione del supporto per il protocollo UDP comporta un aumento del 50% del prezzo del servizio, applicato per l’intero periodo in cui il supporto UDP rimane attivo.

Il supporto del protocollo UDP è fornito come servizio aggiuntivo e richiede l’attivazione manuale tramite il sistema di ticket.

7. Connessioni simultanee aggiuntive — $0,03 per connessione (mensile)#

Connessioni simultanee extra oltre il limite standard.

Cosa include:

Connessioni simultanee aggiuntive in blocchi da 500 connessioni

Esempio di prezzo: $30 per 1.000 connessioni

Fatturazione mensile insieme al servizio principale

Servizi gratuiti#

8. Esclusione indirizzo IP — gratuita entro 24 ore dall’acquisto#

Entro 24 ore dall’acquisto, il cliente può inviare:

Un elenco pulito di IP da escludere

o

o Un elenco pulito di IP da mantenere

Gli IP esclusi vengono sostituiti con altri IP del pool in base alla tariffa.

9. Esclusione subnet (/24) — gratuita entro 24 ore dall’acquisto#

Entro 24 ore dall’acquisto, il cliente può inviare un elenco di subnet /24 da escludere o da mantenere.

Anche gli IP esclusi vengono sostituiti con altri del pool in base alla tariffa.

Limite: i servizi 8 e 9 possono essere utilizzati non più di 2 volte dopo l’acquisto.