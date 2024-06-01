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Azienda

Chi è FineProxy

Infrastruttura proxy di livello provider basata su intervalli IP, server e reti di proprietà: nessun IP rivenduto.

Operating since2011
InfrastructureOwned and directly operated

Basato su la nostra infrastruttura proxy proprietaria — range IP, server e reti di proprietà. IP mai rivenduti.

FineProxy fornisce servizi proxy dal 2011. Operiamo su un’infrastruttura di proprietà — che include range IPv4, server e reti — e collaboriamo direttamente con i datacenter. Non siamo un reseller né un livello aggiuntivo sopra gli IP di qualcun altro. In diversi Paesi operiamo come provider ufficiale, offrendo infrastruttura isolata con range IP dedicati per team e aziende.

Infrastructure first

Cosa ci distingue

IPv4 & ASN di proprietà

01

Pool di livello provider dai nostri range — nessun IP rivenduto.

Contratti diretti con i datacenter

02

Server e reti gestiti con accordi diretti.

Provider ufficiale

03

Status di provider autorizzato in diversi Paesi.

Infrastruttura isolata

04

Range IP dedicati per team e aziende.

2011 — today

Il nostro percorso

  1. 2011

    L'inizio

    Un laureato in un’università tecnica scelse i proxy rispetto all’hosting — meno concorrenza, una barriera d’ingresso più bassa e un business gestibile in totale autonomia. All’inizio una sola persona si occupava di tutto: amministrazione server, supporto e vendite.

  2. Crescita

    Da decine a centinaia

    Un partner si unì al progetto per guidare l’acquisizione clienti e la base utenti crebbe rapidamente. La strategia era semplice ma efficace: offrire più valore rispetto ai concorrenti — centinaia di IP laddove gli altri proponevano piani da appena 5–10.

  3. Scalabilità

    Costruire la nostra infrastruttura

    Abbiamo stipulato accordi diretti per i server in diversi Paesi e alla fine abbiamo lanciato il nostro datacenter. Questo ha gettato le basi per la FineProxy di oggi: range IPv4 di proprietà, server e reti grazie a partnership dirette con i datacenter — non un livello di gestione sugli IP di qualcun altro.

  4. Oggi

    Un team completo

    FineProxy oggi copre supporto tecnico, sviluppo software e QA, con un team basato principalmente tra Europa e Asia. Una rete di partner genera fino al 30% del nostro fatturato, erogando tra 7 e 10,5 milioni di proxy ogni mese. Operiamo in numerosi Paesi — provider ufficiale in diversi di essi, con infrastruttura isolata e range IP dedicati.

Network at a glance

FineProxy Performance Board

Clienti

>22.000in oltre 69 paesi

Pool stabili, prestazioni prevedibili

Recensioni verificate

>1.900su piattaforme affidabili

Soddisfazione costantemente elevata

Traffico mensile

>1500 TBtrasferimento aggregato

Uplink backbone 10–40 Gbit/s per host

IPv4 esclusivi

>100,000 IPrange e ASN di proprietà

Nessun reseller. Pool di livello provider

Server

>500Data center Tier-III/IV

Distribuzione globale, architettura ridondante

Uplink di rete

≤40 Gbit/sper host

10–40 Gbit/s, scalabile

Talk to our team

Contatti

Reach FineProxy by phone or email, or review our registered company information.

PhoneUSA + 1 646 328-50-65PhoneCanada + 1 647 84-651-50Emailsupport@fineproxy.orgEmailadmin@fineproxy.org
Company registration and addressesInformazioni finanziarie