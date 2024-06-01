Chi è FineProxy

Un laureato in un’università tecnica scelse i proxy rispetto all’hosting — meno concorrenza, una barriera d’ingresso più bassa e un business gestibile in totale autonomia. All’inizio una sola persona si occupava di tutto: amministrazione server, supporto e vendite.

Un partner si unì al progetto per guidare l’acquisizione clienti e la base utenti crebbe rapidamente. La strategia era semplice ma efficace: offrire più valore rispetto ai concorrenti — centinaia di IP laddove gli altri proponevano piani da appena 5–10.

Scalabilità

Costruire la nostra infrastruttura

Abbiamo stipulato accordi diretti per i server in diversi Paesi e alla fine abbiamo lanciato il nostro datacenter. Questo ha gettato le basi per la FineProxy di oggi: range IPv4 di proprietà, server e reti grazie a partnership dirette con i datacenter — non un livello di gestione sugli IP di qualcun altro.