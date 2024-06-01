Chi è FineProxy

IPv4 & ASN di proprietà01
Pool di livello provider dai nostri range — nessun IP rivenduto.
Azienda
Infrastruttura proxy di livello provider basata su intervalli IP, server e reti di proprietà: nessun IP rivenduto.
Basato su la nostra infrastruttura proxy proprietaria — range IP, server e reti di proprietà. IP mai rivenduti.
FineProxy fornisce servizi proxy dal 2011. Operiamo su un’infrastruttura di proprietà — che include range IPv4, server e reti — e collaboriamo direttamente con i datacenter. Non siamo un reseller né un livello aggiuntivo sopra gli IP di qualcun altro. In diversi Paesi operiamo come provider ufficiale, offrendo infrastruttura isolata con range IP dedicati per team e aziende.
Pool di livello provider dai nostri range — nessun IP rivenduto.
Server e reti gestiti con accordi diretti.
Status di provider autorizzato in diversi Paesi.
Range IP dedicati per team e aziende.
Un laureato in un’università tecnica scelse i proxy rispetto all’hosting — meno concorrenza, una barriera d’ingresso più bassa e un business gestibile in totale autonomia. All’inizio una sola persona si occupava di tutto: amministrazione server, supporto e vendite.
Un partner si unì al progetto per guidare l’acquisizione clienti e la base utenti crebbe rapidamente. La strategia era semplice ma efficace: offrire più valore rispetto ai concorrenti — centinaia di IP laddove gli altri proponevano piani da appena 5–10.
Abbiamo stipulato accordi diretti per i server in diversi Paesi e alla fine abbiamo lanciato il nostro datacenter. Questo ha gettato le basi per la FineProxy di oggi: range IPv4 di proprietà, server e reti grazie a partnership dirette con i datacenter — non un livello di gestione sugli IP di qualcun altro.
FineProxy oggi copre supporto tecnico, sviluppo software e QA, con un team basato principalmente tra Europa e Asia. Una rete di partner genera fino al 30% del nostro fatturato, erogando tra 7 e 10,5 milioni di proxy ogni mese. Operiamo in numerosi Paesi — provider ufficiale in diversi di essi, con infrastruttura isolata e range IP dedicati.
Pool stabili, prestazioni prevedibili
Soddisfazione costantemente elevata
Uplink backbone 10–40 Gbit/s per host
Nessun reseller. Pool di livello provider
Distribuzione globale, architettura ridondante
10–40 Gbit/s, scalabile
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