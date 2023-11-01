Proxy per paese
Scegli il tuo Paese: ogni località opera sull’ASN proprietario di FineProxy con tariffa fissa e traffico illimitato.
Scegliete la
posizione del proxy.
Esplorate i pool di proxy per Paese. Ogni posizione offre gli stessi piani con traffico illimitato, strumenti condivisi e attivazione immediata nella dashboard.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 100 IP datacenter nel Paese selezionato e allowlist 203.0.113.7
- Mostrate di oggi tasso di successo tra i miei posizioni proxy
- Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
- Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
- Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Località e disponibilità
Uso il servizio proxy FineProxy da diversi mesi e ne sono molto soddisfatto. L'elevata velocità di connessione, la protezione affidabile dei dati e l'ampia scelta di località ne fanno uno strumento eccellente per lavorare su Internet. Lo consiglio!
Uso FineProxy da molto tempo ed è stato fantastico! Il servizio è veloce, affidabile e offre moltissimi IP tra cui scegliere. Che serva per la privacy o per accedere a contenuti da regioni diverse, FineProxy ha sempre dato ottimi risultati.
Velocità sotto carico
È davvero uno dei migliori proxy che abbia usato. È stabile, l'assistenza clienti è impeccabile e il prezzo è veramente accessibile. Continuerò senz'altro a usarli!
Uso i proxy del servizio dall'inizio di quest'anno. Ho apprezzato la sua stabilità: durante tutto il periodo di utilizzo non si è verificata una sola interruzione significativa né alcun problema tecnico. Un altro vantaggio è la possibilità di pagare in criptovalute.
Traffico mai misurato
Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.
Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.
Quanto è estesa la vostra rete proxy?La nostra rete
La nostra rete proxy è una delle più grandi e affidabili al mondo. L'intera infrastruttura e tutti i range IP sono di proprietà e gestiti direttamente da FineProxy — non rivendiamo apparecchiature di terze parti. Offriamo proxy dedicati in numerosi Paesi con targeting esclusivamente a livello nazionale (nessun targeting per città o ASN su questa linea di prodotto).
Quali paesi sono disponibili e come funziona il targeting geografico?Questa pagina elenca
Questa pagina elenca tutti i paesi supportati. Offriamo proxy datacenter in ciascun paese indicato. Per questa linea di prodotti il targeting è a livello di paese; il targeting per città e ASN non è disponibile.
Come posso iniziare a utilizzare il vostro servizio?Hai due opzioni
Hai due opzioni rapide: effettuare un test gratuito senza attese oppure acquistare un piano con attivazione istantanea — i proxy sono pronti subito dopo il pagamento. In entrambi i casi avrai a disposizione una dashboard intuitiva, una configurazione veloce e un supporto reattivo.
Cosa rende FineProxy unico?Infrastruttura di proprietà
Infrastruttura di proprietà: Gestiamo hardware e range IP propri — nessuna rivendita di terze parti. Potenza di calcolo elevata: Server dedicati con processori AMD di ultima generazione per un throughput costante e a bassa latenza. Ampi pool di IP statici: Targeting a livello di Paese su range IPv4 first-party estesi. Traffico realmente illimitato: Nessun costo per GB né limiti nascosti. Soluzioni personalizzate su richiesta: Possiamo configurare subnet dedicate, hardware isolato e routing personalizzato per ogni cliente.
Come garantite il successo ai vostri clienti?Iniziamo dimensionando il
Iniziamo dimensionando il mix ideale di pool statici datacenter/ISP o rotating per il vostro caso d'uso, quindi attiviamo tutto istantaneamente sul nostro hardware e sui range IP first-party. Avrete traffico illimitato, targeting a livello di Paese, autenticazione flessibile (allowlist IP o username/password), una dashboard intuitiva e REST API, e un uptime del 99,9%+. I nostri ingegneri vi assistono sui dettagli che mantengono stabili le pipeline — ritmo delle richieste, gestione di consenso/cookie e strategia di sessione — affinché la raccolta dati proceda senza intoppi. Se avete bisogno di più, possiamo configurare subnet dedicate o hardware isolato, monitorare e ottimizzare il routing ed effettuare sostituzioni IP idonee, il tutto supportato da un'assistenza rapida basata su ticket.
Quali linee di proxy posso acquistare per paese?Due opzioni statiche
Due opzioni statiche: Datacenter IPv4 e, dove disponibile, Static ISP (static-residential) IPv4. Entrambe sono statiche e fatturate per IP. I rotating proxy sono un prodotto separato e non vengono venduti in questa pagina.
Quali restrizioni avete sull'utilizzo dei proxy?Il traffico è
Il traffico è illimitato, ma ogni piano prevede limiti di connessioni simultanee e velocità di connessione per proteggere la stabilità della rete per voi e per gli altri clienti. Siamo un servizio conforme e legale: le porte email sono bloccate (ad es. 25/465/587/110/143/993/995) e i siti governativi non sono accessibili tramite i nostri proxy. L'utilizzo deve rispettare leggi vigenti e i termini di ciascun sito; attività come spam, credential stuffing, port scanning, distribuzione di malware o altri abusi sono vietate. In caso di superamento dei limiti del piano o di rilevamento di pattern abusivi, potremmo limitare o sospendere gli endpoint coinvolti per mantenere stabile la piattaforma.
Quali protocolli e metodi di autenticazione sono supportati?HTTP/HTTPS e SOCKS5
HTTP/HTTPS e SOCKS5 (con UDP opzionale). SOCKS4 è supportato (senza autenticazione). Sono disponibili più porte standard in parallelo. È richiesta l'allowlisting degli IP; è inoltre possibile abilitare l'autenticazione tramite username/password. È possibile inserire in allowlist fino a 5 IP sorgente.
Come garantite un'affidabilità di livello carrier?L'intera infrastruttura è
L'intera infrastruttura è costruita e di proprietà della nostra azienda — non noleggiamo server o IP di terze parti. Ogni proxy funziona su hardware AMD enterprise-grade connettività ridondante, bilanciamento intelligente del carico e failover automatico per eliminare i tempi di inattività. Il monitoraggio continuo 24/7 garantisce prestazioni stabili e un rapido ripristino anche sotto carichi elevati.
Come sono strutturati i piani? Il traffico è illimitato?Il prezzo è
Il prezzo è per IP con traffico illimitato (nessun costo per GB). Il periodo predefinito è mensile, con opzioni di pagamento anticipato fino a un anno; i rinnovi beneficiano di uno sconto del 20%. Valuta di fatturazione: USD.