Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Windows
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare un proxy server su Windows 10 & 11
Prima di iniziare, stabilite a cosa vi serve il proxy: questo influisce sul metodo di configurazione migliore su Windows. 1. Se utilizzate un computer aziendale con indirizzo IP statico e avete bisogno solo del supporto proxy di base, potete configurare il proxy tramite le impostazioni di Windows. Tenete presente che questa opzione è limitata e potrebbe non funzionare in modo affidabile per use case che vanno oltre il semplice utilizzo HTTP. 2. Se il vostro obiettivo è la navigazione web generica (siti web, streaming video, messenger, ecc.), l'approccio più stabile è configurare il proxy direttamente nel browser. Di solito è la scelta migliore per la navigazione quotidiana. Come impostare il proxy in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Se avete bisogno di un controllo granulare — instradare applicazioni e browser specifici attraverso il proxy mantenendo gli altri su connessione diretta — la soluzione migliore su Windows è Proxifier. Offre la configurazione più affidabile per il routing avanzato, ma si tratta di un'applicazione a pagamento.
⚠️ Attenzione: le impostazioni proxy integrate di Windows sono limitate e possono risultare instabili. Per una configurazione stabile, consigliamo vivamente un proxy manager dedicato come Proxy Switcher, Proxifier o ProxyCap, soprattutto se avete bisogno di SOCKS5, autenticazione con username/password, UDP o routing specifico per applicazione.
Configurazione proxy classica
Aprire le impostazioni proxy di Windows
Andate su: Impostazioni → Rete & Internet → Proxy Andate a Configurazione manuale del proxy
Inserite i dettagli del proxy
Attivate l'opzione Usa un server proxy e inserite: Address: l'IP o l'hostname del proxy Port: la porta del proxy (utilizzate la porta 8080 per proxy HTTP)
Questa è l'unica configurazione in cui le impostazioni proxy integrate di Windows tendono a funzionare in modo più o meno coerente. Purtroppo, Windows non supporta in modo affidabile altre porte o protocolli proxy tramite le impostazioni native. Per un'esperienza più fluida e una maggiore stabilità, consigliamo vivamente di utilizzare un proxy manager dedicato: questi strumenti semplificano notevolmente la configurazione dei proxy e aiutano a prevenire problemi di connessione.
Configurazione consigliata: Proxifier (a livello di sistema + routing per applicazione)
Se avete bisogno di SOCKS5, autenticazione tramite username/password o prestazioni proxy più affidabili, vi consigliamo di configurare il proxy tramite Proxifier. Permette di utilizzare il proxy a livello di sistema e di scegliere quali applicazioni devono passare attraverso il proxy e quali devono connettersi direttamente (senza proxy). È il modo più semplice per ottenere funzionalità complete e un routing stabile su Windows.
Installate e avviate Proxifier
Scaricate l'ultima versione di Proxifier dal sito ufficiale. Avviate il programma di installazione e completate la configurazione → Lanciate Proxifier Quindi andate su Profile → Proxy Servers…
Aggiunta di un proxy server SOCKS5
Cliccate su Add nella finestra Proxy Servers Inserite nel campo Address l'IP del proxy o l'hostname (utilizzate la porta 1080 per un proxy SOCKS5) Seleziona il SOCKS5 protocollo e abilitare Autenticazione Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password dell'account). Potete trovare i vostri servizi nella vostra area clienti: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Abilitazione del tunneling a livello di sistema
Per instradare tutto il traffico in uscita attraverso il vostro proxy SOCKS5, aggiornate la regola Default: Vai su Profilo → Regole di Proxification… Selezionate la regola Default, quindi scegliete il vostro proxy dal menu a tendina Action Fai clic su OK
Instradamento solo per applicazioni selezionate
È possibile utilizzare il proxy anche solo per determinati programmi, mantenendo gli altri su una connessione diretta: Aprite Profile → Proxification Rules… → Add In Applicazioni, fate clic su Browse e selezionate il file eseguibile dell'app che desiderate instradare attraverso il proxy. In Action, scegliete Proxy, quindi selezionate il vostro proxy SOCKS5 e fate clic su OK per salvare la regola.
Potete ripetere questa procedura per qualsiasi applicazione che necessiti di utilizzare il proxy. Proxifier elabora le regole dall'alto verso il basso. Posiziona le regole specifiche per applicazione sopra la regola Default.
Come disattivare il proxy su Windows 10 & 11 e impostare \
Se state cercando come disattivare il proxy in Windows 11, aprite Impostazioni → Rete & Internet → Proxy. Disattivate “Rileva automaticamente impostazioni” e disabilitate “Usa un server proxy”. In questo modo eliminerete completamente il proxy su Windows e ripristinerete la connessione diretta a Internet.
Windows non è riuscito a rilevare automaticamente le impostazioni proxy di questa rete — come risolvere?
L'errore “Windows non è in grado di rilevare automaticamente le impostazioni proxy” compare generalmente a causa di una configurazione automatica errata. Apri Pannello di controllo → Opzioni Internet → Connessioni → Impostazioni LAN e disattivate “Rileva automaticamente impostazioni”, quindi applicate le modifiche e riavviate la connessione di rete.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.