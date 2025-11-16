Come configurare un proxy server su Windows 10 & 11

Prima di iniziare, stabilite a cosa vi serve il proxy: questo influisce sul metodo di configurazione migliore su Windows. 1. Se utilizzate un computer aziendale con indirizzo IP statico e avete bisogno solo del supporto proxy di base, potete configurare il proxy tramite le impostazioni di Windows. Tenete presente che questa opzione è limitata e potrebbe non funzionare in modo affidabile per use case che vanno oltre il semplice utilizzo HTTP. 2. Se il vostro obiettivo è la navigazione web generica (siti web, streaming video, messenger, ecc.), l'approccio più stabile è configurare il proxy direttamente nel browser. Di solito è la scelta migliore per la navigazione quotidiana. Come impostare il proxy in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Se avete bisogno di un controllo granulare — instradare applicazioni e browser specifici attraverso il proxy mantenendo gli altri su connessione diretta — la soluzione migliore su Windows è Proxifier. Offre la configurazione più affidabile per il routing avanzato, ma si tratta di un'applicazione a pagamento.

⚠️ Attenzione: le impostazioni proxy integrate di Windows sono limitate e possono risultare instabili. Per una configurazione stabile, consigliamo vivamente un proxy manager dedicato come Proxy Switcher, Proxifier o ProxyCap, soprattutto se avete bisogno di SOCKS5, autenticazione con username/password, UDP o routing specifico per applicazione.

Configurazione proxy classica

Step 1 Aprire le impostazioni proxy di Windows Andate su: Impostazioni → Rete & Internet → Proxy Andate a Configurazione manuale del proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Inserite i dettagli del proxy Attivate l'opzione Usa un server proxy e inserite: Address: l'IP o l'hostname del proxy Port: la porta del proxy (utilizzate la porta 8080 per proxy HTTP) Click the image to view it in full size.

Questa è l'unica configurazione in cui le impostazioni proxy integrate di Windows tendono a funzionare in modo più o meno coerente. Purtroppo, Windows non supporta in modo affidabile altre porte o protocolli proxy tramite le impostazioni native. Per un'esperienza più fluida e una maggiore stabilità, consigliamo vivamente di utilizzare un proxy manager dedicato: questi strumenti semplificano notevolmente la configurazione dei proxy e aiutano a prevenire problemi di connessione.

Configurazione consigliata: Proxifier (a livello di sistema + routing per applicazione)

Se avete bisogno di SOCKS5, autenticazione tramite username/password o prestazioni proxy più affidabili, vi consigliamo di configurare il proxy tramite Proxifier. Permette di utilizzare il proxy a livello di sistema e di scegliere quali applicazioni devono passare attraverso il proxy e quali devono connettersi direttamente (senza proxy). È il modo più semplice per ottenere funzionalità complete e un routing stabile su Windows.

Step 1 Installate e avviate Proxifier Scaricate l'ultima versione di Proxifier dal sito ufficiale. Avviate il programma di installazione e completate la configurazione → Lanciate Proxifier Quindi andate su Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Aggiunta di un proxy server SOCKS5 Cliccate su Add nella finestra Proxy Servers Inserite nel campo Address l'IP del proxy o l'hostname (utilizzate la porta 1080 per un proxy SOCKS5) Seleziona il SOCKS5 protocollo e abilitare Autenticazione Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password dell'account). Potete trovare i vostri servizi nella vostra area clienti: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Abilitazione del tunneling a livello di sistema Per instradare tutto il traffico in uscita attraverso il vostro proxy SOCKS5, aggiornate la regola Default: Vai su Profilo → Regole di Proxification… Selezionate la regola Default, quindi scegliete il vostro proxy dal menu a tendina Action Fai clic su OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Instradamento solo per applicazioni selezionate È possibile utilizzare il proxy anche solo per determinati programmi, mantenendo gli altri su una connessione diretta: Aprite Profile → Proxification Rules… → Add In Applicazioni, fate clic su Browse e selezionate il file eseguibile dell'app che desiderate instradare attraverso il proxy. In Action, scegliete Proxy, quindi selezionate il vostro proxy SOCKS5 e fate clic su OK per salvare la regola. Click the image to view it in full size.