Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Opera
Configura il tuo proxy in Opera in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del proxy server in Opera
Opera è un browser basato su Chromium e la sua opzione proxy integrata apre semplicemente le impostazioni proxy del sistema operativo. In altre parole, Opera non offre una configurazione proxy completa e autonoma all'interno del browser.
Se preferite il metodo a livello di sistema, seguite le guide per il vostro OS qui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Tuttavia, se avete bisogno di un proxy solo per la navigazione web di base, sconsigliamo di impostare un proxy a livello di sistema. Questo influisce su tutte le altre applicazioni del dispositivo e può risultare incoerente, soprattutto su Windows, dove le impostazioni proxy integrate sono limitate e non gestiscono in modo affidabile le configurazioni con autenticazione. Per la navigazione quotidiana in Opera, è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente tramite un'estensione del browser. In questo modo le impostazioni di sistema restano invariate e il passaggio da un proxy all'altro diventa molto più semplice.
Estensione consigliata per Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In questa guida ci concentreremo sulla configurazione tramite estensione, poiché è l'opzione più pratica per la navigazione in Opera (profili proxy, cambio rapido e nessuna modifica alle impostazioni di sistema).
Utilizzare l'estensione Proxy Switcher in Opera
Installate l'estensione ProxySwitcher
Visitate il ChromeWebStore. Cercate Proxy Switcher e accedete alla relativa pagina. Fai clic su Aggiungi a Opera. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Configurare un proxy
Andate alla scheda Manual → abilitate il proxy manuale Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (8080 per HTTP) Abilitate l'opzione «Usa questo server proxy per tutti i protocolli» Selezionate HTTP come tipo di proxy Abilitate l'autenticazione e inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Se avete bisogno di un routing proxy avanzato non solo per il browser ma anche per applicazioni desktop specifiche, vi consigliamo di utilizzare Proxifier.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di Opera?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di Opera funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di Opera non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.