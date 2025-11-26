Opera è un browser basato su Chromium e la sua opzione proxy integrata apre semplicemente le impostazioni proxy del sistema operativo. In altre parole, Opera non offre una configurazione proxy completa e autonoma all'interno del browser.

Tuttavia, se avete bisogno di un proxy solo per la navigazione web di base, sconsigliamo di impostare un proxy a livello di sistema. Questo influisce su tutte le altre applicazioni del dispositivo e può risultare incoerente, soprattutto su Windows, dove le impostazioni proxy integrate sono limitate e non gestiscono in modo affidabile le configurazioni con autenticazione. Per la navigazione quotidiana in Opera, è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente tramite un'estensione del browser. In questo modo le impostazioni di sistema restano invariate e il passaggio da un proxy all'altro diventa molto più semplice.