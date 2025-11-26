Hướng dẫn tích hợp
Cài đặt proxy trên Opera
Cấu hình proxy trong Opera dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản
Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Opera
Opera là trình duyệt dựa trên Chromium, và tùy chọn proxy tích hợp của nó chỉ đơn giản là mở cài đặt proxy của hệ điều hành. Nói cách khác, Opera không cung cấp cấu hình proxy độc lập đầy đủ bên trong trình duyệt.
Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cấp hệ thống, hãy làm theo hướng dẫn cho từng hệ điều hành tại đây: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web cơ bản, chúng tôi không khuyến nghị thiết lập proxy toàn hệ thống. Điều này ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị và có thể không ổn định — đặc biệt trên Windows, nơi cài đặt proxy tích hợp bị hạn chế và không hỗ trợ tốt các cấu hình proxy yêu cầu xác thực. Đối với việc duyệt web hàng ngày trên Opera, tốt hơn hết bạn nên cấu hình proxy trực tiếp trong tiện ích mở rộng của trình duyệt. Cách này giữ nguyên cài đặt hệ thống và giúp việc chuyển đổi proxy dễ dàng hơn nhiều.
Extension được khuyên dùng cho Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương pháp thiết lập qua extension, vì đây là tùy chọn thực tế nhất để duyệt web trong Opera (proxy profile, chuyển đổi nhanh, và không cần thay đổi cài đặt hệ thống).
Sử dụng Extension Proxy Switcher trong Opera
Cài đặt Extension ProxySwitcher
Truy cập ChromeWebStore. Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của tiện ích. Nhấp Add to Opera. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Cấu hình proxy
Chuyển sang tab Manual → bật Manual proxy Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật tùy chọn Use this proxy server for all protocols Chọn HTTP làm loại proxy Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không.
Nếu bạn cần định tuyến proxy nâng cao không chỉ cho trình duyệt mà còn cho các ứng dụng desktop cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Proxifier.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cài đặt proxy trên Opera ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cài đặt proxy trên Opera đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cài đặt proxy trên Opera không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.