Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Opera

Opera là trình duyệt dựa trên Chromium, và tùy chọn proxy tích hợp của nó chỉ đơn giản là mở cài đặt proxy của hệ điều hành. Nói cách khác, Opera không cung cấp cấu hình proxy độc lập đầy đủ bên trong trình duyệt.

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cấp hệ thống, hãy làm theo hướng dẫn cho từng hệ điều hành tại đây: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web cơ bản, chúng tôi không khuyến nghị thiết lập proxy toàn hệ thống. Điều này ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị và có thể không ổn định — đặc biệt trên Windows, nơi cài đặt proxy tích hợp bị hạn chế và không hỗ trợ tốt các cấu hình proxy yêu cầu xác thực. Đối với việc duyệt web hàng ngày trên Opera, tốt hơn hết bạn nên cấu hình proxy trực tiếp trong tiện ích mở rộng của trình duyệt. Cách này giữ nguyên cài đặt hệ thống và giúp việc chuyển đổi proxy dễ dàng hơn nhiều.

Extension được khuyên dùng cho Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương pháp thiết lập qua extension, vì đây là tùy chọn thực tế nhất để duyệt web trong Opera (proxy profile, chuyển đổi nhanh, và không cần thay đổi cài đặt hệ thống).

Sử dụng Extension Proxy Switcher trong Opera

Step 1 Cài đặt Extension ProxySwitcher Truy cập ChromeWebStore. Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của tiện ích. Nhấp Add to Opera. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Click the image to view it in full size.

Step 2 Cấu hình proxy Chuyển sang tab Manual → bật Manual proxy Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật tùy chọn Use this proxy server for all protocols Chọn HTTP làm loại proxy Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây. Click the image to view it in full size.

Step 3 Kiểm tra kết quả Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không. Click the image to view it in full size.