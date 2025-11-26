Integratiehandleiding
Opera proxy-instellingen
Configureer uw proxy in Opera eenvoudig in een paar simpele stappen
Hoe u proxyserverinstellingen configureert in Opera
Opera is een op Chromium gebaseerde browser, en de ingebouwde proxyoptie opent simpelweg de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. Met andere woorden: Opera biedt geen volledige zelfstandige proxyconfiguratie binnen de browser.
Als u de voorkeur geeft aan de methode op systeemniveau, volg dan de besturingssysteemhandleidingen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Als u echter alleen een proxy nodig heeft voor regulier browsen, raden wij het instellen van een systeembrede proxy niet aan. Dit beïnvloedt andere apps op uw apparaat en kan inconsistent werken — vooral op Windows, waar de ingebouwde proxy-instellingen beperkt zijn en niet betrouwbaar omgaan met geauthenticeerde proxyconfiguraties. Voor dagelijks browsen in Opera is het doorgaans beter om de proxy rechtstreeks in een browserextensie te configureren. Zo blijven uw systeeminstellingen onaangeroerd en wordt het wisselen van proxy veel eenvoudiger.
Aanbevolen extensie voor Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In deze handleiding richten we ons op het instellen via de extensiemethode, aangezien dit de meest praktische optie is voor browsen in Opera (proxyprofielen, snel schakelen en geen wijzigingen aan systeeminstellingen).
Gebruik de Proxy Switcher-extensie in Opera
Installeer de ProxySwitcher-extensie
Ga naar de ChromeWebStore. Zoek naar Proxy Switcher en ga naar de pagina. Klik op Toevoegen aan Opera. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Een proxy configureren
Ga naar het tabblad Manual → schakel Manual proxy in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel „Gebruik deze proxyserver voor alle protocollen Selecteer HTTP als proxytype Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Als u geavanceerde proxyroutering nodig heeft, niet alleen voor de browser maar ook voor specifieke desktoptoepassingen, raden wij aan om Proxifier te gebruiken.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Opera proxy-instellingen?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Opera proxy-instellingen werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Opera proxy-instellingen geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.