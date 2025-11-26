Hoe u proxyserverinstellingen configureert in Opera

Opera is een op Chromium gebaseerde browser, en de ingebouwde proxyoptie opent simpelweg de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. Met andere woorden: Opera biedt geen volledige zelfstandige proxyconfiguratie binnen de browser.

Als u de voorkeur geeft aan de methode op systeemniveau, volg dan de besturingssysteemhandleidingen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Als u echter alleen een proxy nodig heeft voor regulier browsen, raden wij het instellen van een systeembrede proxy niet aan. Dit beïnvloedt andere apps op uw apparaat en kan inconsistent werken — vooral op Windows, waar de ingebouwde proxy-instellingen beperkt zijn en niet betrouwbaar omgaan met geauthenticeerde proxyconfiguraties. Voor dagelijks browsen in Opera is het doorgaans beter om de proxy rechtstreeks in een browserextensie te configureren. Zo blijven uw systeeminstellingen onaangeroerd en wordt het wisselen van proxy veel eenvoudiger.

Aanbevolen extensie voor Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

In deze handleiding richten we ons op het instellen via de extensiemethode, aangezien dit de meest praktische optie is voor browsen in Opera (proxyprofielen, snel schakelen en geen wijzigingen aan systeeminstellingen).

Gebruik de Proxy Switcher-extensie in Opera

Step 1 Installeer de ProxySwitcher-extensie Ga naar de ChromeWebStore. Zoek naar Proxy Switcher en ga naar de pagina. Klik op Toevoegen aan Opera. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Een proxy configureren Ga naar het tabblad Manual → schakel Manual proxy in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel „Gebruik deze proxyserver voor alle protocollen Selecteer HTTP als proxytype Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Click the image to view it in full size.

Step 3 Controleer het resultaat Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd. Click the image to view it in full size.