Proxy voor bots

Elke bot loopt uiteindelijk tegen dezelfde muur aan: de doelsite detecteert herhaalde verzoeken vanaf één IP en blokkeert het. De oplossing is altijd proxy's — maar welk type hangt volledig af van wat uw bot doet en waar deze verbinding maakt.
Scraping- en parsingbots
Crawlers, prijsmonitors, SERP-trackers, data-extractors — alles wat op grote schaal informatie van websites ophaalt. Deze bots doen duizenden verzoeken per uur, en de grootste vijand is rate-limiting.
Datacenter-proxy's zijn de standaardkeuze. Ze zijn snel, goedkoop per IP, en u kunt er honderden of duizenden kopen om de belasting te verdelen. De meeste scrapingdoelen geven er niet om of het IP er residentieel uitziet — ze letten op de aanvraagfrequentie per adres. Verdeel uw verzoeken over een grote pool en houd de rate per IP laag.
Voor doelen met agressieve anti-botmaatregelen (Google, Amazon, social media) helpen ISP-proxy's — ze zien eruit als thuisgebruikers, maar hebben geen verkeerslimieten.
Sociale-mediabots
Accountbeheertools, planningstools voor berichten, automatisering van engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — allemaal koppelen ze accounts aan gedeelde IP's en browser-fingerprints.
De regel is hier strikt: één statisch IP per account. Het adres moet elke sessie hetzelfde blijven en het moet er residentieel uitzien. ISP-proxy's voldoen aan beide vereisten. Combineer ze met een anti-detect browser voor fingerprint-isolatie.
Datacenter-proxy's zijn te riskant voor accountactiviteit op grote platformen — ze worden gemarkeerd bij het plaatsen van berichten en reageren. Prima voor het lezen en verzamelen van openbare data, maar niet voor acties die aan een account gekoppeld zijn.
Sneaker- en aankoopbots
AIO-bots, Nike SNKRS-bots, Supreme-bots — ze automatiseren het afrekenproces tijdens gelimiteerde releases. Eén proxy per bottaak, zonder uitzonderingen. Snelheid is net zo belangrijk als onzichtbaarheid.
ISP-proxy's voor wachtrijgebaseerde sites (Nike, Adidas). Datacenter-proxy's voor snelheidsgebaseerde Shopify-drops. Stem het land van de proxy af op de releaseregio — retailers controleren dit aan de hand van factuurgegevens.
API- en tradingbots
Crypto-tradingbots, AI API-wrappers, monitoringscripts. Deze maken verbinding met API's, niet met websites, dus de regels zijn anders. API's authenticeren op basis van een key, en de server maakt het niet uit of uw IP er residentieel uitziet.
Datacenter-proxy's werken uitstekend. Meerdere API-keys, elk gerouteerd via een eigen dedicated proxy, vermenigvuldigen uw rate limits evenredig. Voor API's die HTTPS vereisen biedt FineProxy proxy's met individuele SSL-certificaten per IP.
Ticket- en retailbots
Vergelijkbaar met sneakerbots: automatiseer aankopen voordat de voorraad op is. Ticketmaster, evenementensites, gelimiteerde productdrops. Anti-botbescherming varieert, maar het principe is hetzelfde — één IP per sessie, schone adressen en een overeenkomende geolocatie.
Een proxyserver voor bots moet passen bij de taak van uw bot, en geen one-size-fits-all-oplossing zijn. Het verkeerde type zorgt ervoor dat u sneller geblokkeerd wordt of meer betaalt dan nodig is.