NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy voor bots

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 300 datacenter-IP’s voor mijn automation bot
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijsten als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Verleng elke proxyservice die deze week verloopt voor minder dan $ 500
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Uitstekende proxy service. Ik gebruik ze al een lange tijd en heb nooit gefaald me. Alles werkt als een klok en niets vliegt. Ik ben erg blij en ik adviseer deze service aan al mijn vrienden.

NyashaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb een geweldige ervaring met behulp van FineProxy. De snelheid en stabiliteit van hun proxies zijn uitstekend, en ze bieden een breed scala aan opties voor verschillende use cases. Het opzetten was eenvoudig, en hun klantenondersteuning is altijd beschikbaar en efficiënt. Ik beveel FineProxy voor iedereen die een betrouwbare proxy-oplossing nodig heeft!

Tan NguyenProxyRate, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Deze proxypagina is de beste die ik ooit heb geprobeerd. De proxy’s worden nergens geblokkeerd en zijn volledig privé. Ik ben er dol op.

Andres DomfTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!

hamzaerkoDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hebben alle bots proxy's nodig?Elke

Elke bot die herhaalde verzoeken naar hetzelfde doel stuurt — ja. Zonder proxy's ziet het doel al het verkeer vanaf één adres en blokkeert het. Zelfs bots die op bescheiden snelheden draaien (een paar verzoeken per minuut) profiteren van meerdere IP's, omdat veel sites cumulatieve activiteit per adres bijhouden over uren en dagen.

Hoeveel proxy's per bot?Voor scraping

Voor scraping: hangt af van de strengheid en snelheid van het doel. 100–500 IP's voor matige scraping, duizenden voor grootschalige dataverzameling. Voor accountbots: één IP per account, niet delen. Voor aankoopbots: één IP per taak. Voor API-bots: één IP per API-key.

Kan ik één proxytype voor alles gebruiken?Technisch gezien wel

Technisch gezien wel, maar u betaalt te veel of presteert ondermaats. ISP-proxy's werken overal, maar kosten meer — ze gebruiken voor bulkscraping is duur. Datacenter-proxy's zijn goedkoop in volume, maar worden gemarkeerd bij accountwerk. Stem het type af op de taak.

Welke protocollen hebben bots nodig?De meeste

De meeste bots gebruiken HTTP/HTTPS. Sommige hebben SOCKS5 nodig — vooral als ze werken met niet-HTTP-verkeer (VoIP-bots, gamebots, UDP-gebaseerde protocollen). FineProxy ondersteunt HTTP, HTTPS, SOCKS5 en SOCKS5 met UDP voor bots die dat nodig hebben.

Handleiding

De juiste proxy kiezen voor uw bot

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elke bot loopt uiteindelijk tegen dezelfde muur aan: de doelsite detecteert herhaalde verzoeken vanaf één IP en blokkeert het. De oplossing is altijd proxy's — maar welk type hangt volledig af van wat uw bot doet en waar deze verbinding maakt.

Scraping- en parsingbots

Crawlers, prijsmonitors, SERP-trackers, data-extractors — alles wat op grote schaal informatie van websites ophaalt. Deze bots doen duizenden verzoeken per uur, en de grootste vijand is rate-limiting.

Datacenter-proxy's zijn de standaardkeuze. Ze zijn snel, goedkoop per IP, en u kunt er honderden of duizenden kopen om de belasting te verdelen. De meeste scrapingdoelen geven er niet om of het IP er residentieel uitziet — ze letten op de aanvraagfrequentie per adres. Verdeel uw verzoeken over een grote pool en houd de rate per IP laag.

Voor doelen met agressieve anti-botmaatregelen (Google, Amazon, social media) helpen ISP-proxy's — ze zien eruit als thuisgebruikers, maar hebben geen verkeerslimieten.

Sociale-mediabots

Accountbeheertools, planningstools voor berichten, automatisering van engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — allemaal koppelen ze accounts aan gedeelde IP's en browser-fingerprints.

De regel is hier strikt: één statisch IP per account. Het adres moet elke sessie hetzelfde blijven en het moet er residentieel uitzien. ISP-proxy's voldoen aan beide vereisten. Combineer ze met een anti-detect browser voor fingerprint-isolatie.

Datacenter-proxy's zijn te riskant voor accountactiviteit op grote platformen — ze worden gemarkeerd bij het plaatsen van berichten en reageren. Prima voor het lezen en verzamelen van openbare data, maar niet voor acties die aan een account gekoppeld zijn.

Sneaker- en aankoopbots

AIO-bots, Nike SNKRS-bots, Supreme-bots — ze automatiseren het afrekenproces tijdens gelimiteerde releases. Eén proxy per bottaak, zonder uitzonderingen. Snelheid is net zo belangrijk als onzichtbaarheid.

ISP-proxy's voor wachtrijgebaseerde sites (Nike, Adidas). Datacenter-proxy's voor snelheidsgebaseerde Shopify-drops. Stem het land van de proxy af op de releaseregio — retailers controleren dit aan de hand van factuurgegevens.

API- en tradingbots

Crypto-tradingbots, AI API-wrappers, monitoringscripts. Deze maken verbinding met API's, niet met websites, dus de regels zijn anders. API's authenticeren op basis van een key, en de server maakt het niet uit of uw IP er residentieel uitziet.

Datacenter-proxy's werken uitstekend. Meerdere API-keys, elk gerouteerd via een eigen dedicated proxy, vermenigvuldigen uw rate limits evenredig. Voor API's die HTTPS vereisen biedt FineProxy proxy's met individuele SSL-certificaten per IP.

Ticket- en retailbots

Vergelijkbaar met sneakerbots: automatiseer aankopen voordat de voorraad op is. Ticketmaster, evenementensites, gelimiteerde productdrops. Anti-botbescherming varieert, maar het principe is hetzelfde — één IP per sessie, schone adressen en een overeenkomende geolocatie.

Een proxyserver voor bots moet passen bij de taak van uw bot, en geen one-size-fits-all-oplossing zijn. Het verkeerde type zorgt ervoor dat u sneller geblokkeerd wordt of meer betaalt dan nodig is.