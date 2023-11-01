NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Twitch-proxy

Exclusieve IPv4-proxy's voor Twitch-viewerdiensten — SOCKS5, schone IP's die nooit worden gedeeld met andere klanten, Oost-Europese locaties voor advertentievrije streams.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor Twitch.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 5,000 Europese mix datacenter-IP’s voor concurrent Twitch kijkersessies
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon de locations beschikbaar voor mijn proxyservices
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Een uitstekende proxy. Ik heb gebruik gemaakt van deze dienst voor ongeveer een maand nu. Heeft geen spijt van het abonnement. Relatief snel, geen vertraging, het is handig om te gebruiken, de consultant antwoordt snel, is zeer nuttig voor het werk en gewoon voor het gebruikelijke surfen op het internet. Voor mij, de prijs is iets te duur, maar in ieder geval de kwaliteit is uitstekend. Ik zet het project 9 proxy uit 10

KembyIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Zeer snelle proxy en goede ervaring Ook snel reagerende klantenondersteuning die meteen helpt

Omar ElhaqTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.

NemanjaDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en het is gemakkelijk een van de beste proxy-diensten die ik tegenkom! De verbinding is stabiel, snel en veilig, waardoor surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud naadloos verloopt. FineProxy biedt een breed scala aan IP's, en schakelen tussen hen is snel en probleemloos. Hun klantenservice is responsief en behulpzaam, altijd klaar om te helpen wanneer ik een vraag heb. Plus, de prijzen zijn ongelooflijk concurrerend voor het niveau van de dienstverlening. Hoog aanbevolen FineProxy voor iedereen die behoefte heeft aan betrouwbare en efficiënte proxies!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Ik probeerde deze proxy service een paar keer en vond dat ze echt goed zou staan voor hen

nasSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoeveel proxy's heb ik nodig voor een viewerdienst?Eén IP per

Eén IP per gelijktijdige kijksessie, minimaal. Voor 500 gelijktijdige kijkers heeft u 500 IP's nodig. Grotere pools geven u ruimte om tussen streams te roteren zonder adressen te snel te hergebruiken. FineProxy's datacenterpakketten schalen op tot duizenden IP's — en elk adres is exclusief van u op Twitch gedurende de huurperiode.

Datacenter- of ISP-proxy's voor kijkers?Beide kunnen werken

Beide kunnen werken, maar op een andere manier. ISP-proxy's doorstaan de residentiële IP-controle automatisch — veiliger, maar duurder per IP. Schone datacenter-IP's die nog niet eerder op het platform zijn gebruikt, werken eveneens, vooral in grote hoeveelheden waar het kostenvoordeel ertoe doet. FineProxy's IP's zijn uniek voor ons netwerk (wij zijn de provider, geen reseller), dus ze zijn niet verbrand door klanten van andere proxydiensten.

Waarom worden datacenter-proxy's bij andere diensten zo snel geblokkeerd?Omdat die

Omdat die aanbieders gedeelde pools doorverkopen. Hetzelfde IP wordt door meerdere klanten op hetzelfde platform gebruikt. Tegen de tijd dat het bij u aankomt, is het adres al gemarkeerd. Onze IP's zijn exclusief — als u ze huurt voor Twitch, kan niemand anders op onze dienst ze daar gebruiken.

Maakt SOCKS5 echt een verschil?Ja

Ja. Het HLS-streamingprotocol van Twitch verstuurt video in kleine chunks. HTTP-proxy's verstoren deze levering, wat buffering of detectie veroorzaakt. SOCKS5 verwerkt het zonder problemen. Voor al het Twitch-gerelateerde werk — kijken, boosten, monitoren — gebruik altijd SOCKS5.

Kan een proxy voor gedeblokkeerde Twitch-content advertenties verminderen?Advertenties zijn

Advertenties zijn ingebed in de stream zelf, dus u kunt ze niet blokkeren. Maar het volume hangt af van de locatie van uw verbinding. Via Oost-Europese proxy's (Polen, Roemenië, Servië) zien gebruikers consequent minder of helemaal geen advertenties. Het is geen garantie, maar het verschil is significant genoeg dat mensen specifiek deze locaties kiezen voor lange kijksessies.

Handleiding

Twitch-proxy's: viewerdiensten, streamtoegang en accountbeheer

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Twitch-viewerdiensten draaien op één ding: schone IP's die het platform nog niet eerder heeft gezien. Na de detectie-update van augustus 2025 daalden de kijkcijfers platformbreed met 5–22% in één nacht — de meeste diensten die gerecyclede datacenter-IP's gebruikten werden in één golf weggevaagd. De diensten die het overleefden hadden verse adressen.

Waarom IP-kwaliteit allesbepalend is

Het platform controleert inmiddels veel meer dan alleen uw adres. TLS-fingerprints (JA3), sessieduurpatronen, verbindingstiming, gedragssignalen — dit alles wordt geanalyseerd. Maar het allereerste filter is nog steeds IP-reputatie. Als het adres al door iemand anders is gebruikt voor boosting, wordt het gemarkeerd voordat uw eerste verbinding zelfs is voltooid.

Dit is waar de meeste proxy-aanbieders falen. Ze verkopen gedeelde pools — dezelfde IP's worden gerouleerd over tientallen klanten die hetzelfde platform bezoeken. Tegen de tijd dat u het adres krijgt, heeft iemand anders het al verbrand.

FineProxy werkt anders. Wij zijn de provider, geen reseller. Onze IP's bestaan uitsluitend in ons netwerk — u vindt ze bij geen enkele andere proxydienst. Wanneer u een pakket voor Twitch koopt, worden die adressen voor de volledige huurperiode exclusief aan u gekoppeld. Niemand anders op ons platform kan ze op Twitch gebruiken zolang u ze huurt. Dat is geen marketingclaim — zo is het systeem gebouwd.

Wat de update van augustus 2025 daadwerkelijk heeft veranderd

Twitch heeft eind augustus 2025 nieuwe botdetectie uitgerold. Het directe effect: kijkcijfers daalden platformbreed. Op 25 augustus herstelden de aantallen zich — wat betekent dat diensten met een goede infrastructuur zich snel hadden aangepast.

Wat het platform momenteel controleert:

  • IP-reputatie en type (datacenter-ranges worden direct gemarkeerd)
  • TLS-fingerprints — de “handshake” van uw verbinding heeft een unieke signatuur
  • Sessiegedrag — hoe lang kijkers blijven, wanneer ze binnenkomen en vertrekken, en of het patroon er organisch uitziet
  • Chatactiviteitcorrelatie — kijkers die nooit interactie tonen, zien er anders uit dan echte gebruikers

Datacenter-IP's alleen volstaan niet meer voor viewerdiensten. ISP-proxy's dragen residentiële adressen die de IP-typecontrole doorstaan, maar kosten meer per eenheid. Datacenter-proxy's werken nog steeds wanneer de IP's werkelijk schoon en niet eerder op het platform gebruikt zijn — en dat is precies wat FineProxy's exclusieve toewijzing biedt.

Viewerdiensten opschalen

Voor diensten die honderden of duizenden gelijktijdige “viewers” draaien, is de berekening eenvoudig: meer unieke IP's betekent een geloofwaardigere verkeersspreiding. Eén IP per kijksessie is het minimum. Adressen hergebruiken binnen sessies van dezelfde stream is riskant — het platform houdt dit bij.

Wij raden aan:

  • Wissel IP's tussen streams, niet binnen één enkele stream
  • Varieer sessielengtes — laat niet elke “viewer” exact even lang verbonden zijn
  • Spreid de join-tijden — 500 kijkers die op exact dezelfde seconde verschijnen, is een duidelijk patroon
  • Voeg enkele sessies met chatactiviteit toe als uw setup dat ondersteunt

Een groot pakket kopen (500-1.000+ IP's) van FineProxy geeft u de poolgrootte om verkeer op natuurlijke wijze te verdelen. Aangezien elk adres exclusief aan uw account is toegewezen voor Twitch, beheert u zelf de reputatie — niemand anders kan uw IP's op het platform compromitteren.

SOCKS5 boven HTTP — altijd

Twitch-streams gebruiken het HLS-protocol. HTTP-proxy's verstoren vaak de levering van videochunks en worden gemarkeerd. SOCKS5 werkt op een lager niveau en laat al het verkeer probleemloos door. Voor viewerdiensten betekent dit stabiele verbindingen die niet halverwege de stream wegvallen.

Advertenties verminderen via proxylocatie

Sinds eind 2023 maakt Twitch gebruik van Server-Side Ad Injection (SSAI) — advertenties die rechtstreeks in de videostream worden samengevoegd. Adblockers kunnen ze niet onderscheppen. Maar de advertentiefrequentie verschilt per regio: verbindingen via Polen, Servië, Oekraïne en Roemenië leveren consequent minder of helemaal geen mid-roll advertenties op. Een proxy voor Twitch vanuit de juiste locatie lost het advertentieprobleem beter op dan welke browserextensie dan ook.

Streamtoegang vanuit geblokkeerde regio's

Als u Twitch wilt bekijken vanuit een beperkt netwerk of land, is de configuratie eenvoudig — maar details maken het verschil. Sommige netwerken blokkeren het platform op DNS-niveau, andere gebruiken deep packet inspection, en bepaalde landen beperken de toegang volledig. Een enkele dedicated proxy op een ondersteunde locatie alle drie de scenario's afdekt: configureer het in uw browser of op systeemniveau, en streams laden alsof u lokaal verbinding maakt. SOCKS5 is hier ook de betere keuze, omdat het al het verkeer inclusief HLS-chunks zonder interferentie tunnelt. Voor stapsgewijze installatie-instructies voor browsers, besturingssystemen en streamingapparaten kunt u onze Integratiehub — het behandelt alles, van Windows en macOS tot Android en configuratie op routerniveau.