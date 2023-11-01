Twitch視聴者サービスの要は、プラットフォームが未検出のクリーンIPです。2025年8月の検出アップデート後、プラットフォーム全体で視聴数が一夜にして5〜22%減少しました。使い回しのデータセンターIPを利用していたほとんどのサービスが一度の波で一掃されました。生き残ったのは、新鮮なアドレスを持っていたサービスだけです。

IPの品質がすべてを左右する理由

現在、プラットフォームはIPアドレスだけでなく、はるかに多くの要素をチェックしています。TLSフィンガープリント（JA3）、セッション持続パターン、接続タイミング、行動シグナル――これらすべてが分析対象です。しかし、最初のフィルターは依然としてIPレピュテーションです。そのアドレスが他の誰かによってブースト目的で使用済みであれば、あなたの最初の接続が完了する前にフラグされます。

ここが多くのプロキシプロバイダーが失敗するポイントです。共有プールを販売しているため、同じIPが同じプラットフォームを利用する数十の顧客間でローテーションされます。あなたがそのアドレスを受け取る頃には、すでに誰かが使い潰した後なのです。

FineProxyは他社とは根本的に異なります。私たちはリセラーではなく、プロバイダーそのものです。当社のIPは自社ネットワークにのみ存在し、他のプロキシサービスでは一切見つかりません。Twitch用パッケージをご購入いただくと、そのアドレスはレンタル期間中、お客様専用としてロックされます。レンタル中、当社プラットフォーム上の他のユーザーがそのIPをTwitchで使用することはできません。これはマーケティング上の謳い文句ではなく、システムの設計そのものです。

2025年8月のアップデートで実際に変わったこと

Twitchは2025年8月下旬に新しいボット検出システムを導入しました。その直後の影響として、プラットフォーム全体で視聴者数が減少。しかし8月25日までに数値は回復しました。つまり、適切なインフラを持つサービスは素早く対応できたということです。

現在プラットフォームがチェックしている項目：

IPの評判とタイプ（データセンター範囲のIPは即座にフラグ付けされます）

TLSフィンガープリント — 接続の「ハンドシェイク」には固有のシグネチャがあります

セッション行動 — 視聴者の滞在時間、参加・離脱のタイミング、そのパターンがオーガニックに見えるかどうか

チャットアクティビティの相関分析 — 一切やり取りしない視聴者は本物のユーザーとは異なるパターンを示します

視聴者サービスのスケーリング

数百～数千の同時「視聴者」を運用するサービスにとって、計算はシンプルです。ユニークIPが多いほど、トラフィック分布がより自然に見えます。視聴セッションあたり1 IPが基本ラインです。同一ストリーム内のセッション間でアドレスを再利用するのはリスクが高く、プラットフォーム側はこれを追跡しています。

おすすめ：

IPのローテーションは配信間で行い、単一の配信内では行わない

セッションの長さを変える — すべての「視聴者」がまったく同じ時間接続しないようにする

参加タイミングをずらす — 500人の視聴者が同じ秒に現れるのは明らかなパターンです

セットアップが対応している場合、チャットアクティビティを含むセッションを混ぜる

FineProxyで大規模パッケージ（500〜1,000+ IP）をご購入いただくと、トラフィックを自然に分散できるプールサイズを確保できます。すべてのアドレスがTwitch用としてお客様のアカウント専用となるため、IPの評価を自分でコントロールでき、他のユーザーにプラットフォーム上でIPを汚染されるリスクがありません。

SOCKS5 over HTTP — 常にこちらを選択

TwitchのストリームはHLSプロトコルを使用しています。HTTPプロキシでは動画チャンクの配信が途切れ、フラグ付けされることが多くあります。SOCKS5はより低いレベルで動作し、すべてのトラフィックタイプをクリーンに通過させます。視聴者サービスでは、配信中に切断されない安定した接続を実現します。

プロキシのロケーションで広告を削減する方法

2023年後半以降、TwitchはServer-Side Ad Injection（SSAI）を使用しています。広告が動画ストリームに直接統合される仕組みで、広告ブロッカーでは検出できません。しかし広告の頻度は地域によって異なり、ポーランド、セルビア、ウクライナ、ルーマニア経由の接続では、ミッドロール広告が少ないかゼロになる傾向があります。適切なロケーションのTwitch用プロキシを使えば、どんなブラウザ拡張機能よりも効果的に広告問題を解決できます。