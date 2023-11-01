Twitch視聴者サービスの要は、プラットフォームが未検出のクリーンIPです。2025年8月の検出アップデート後、プラットフォーム全体で視聴数が一夜にして5〜22%減少しました。使い回しのデータセンターIPを利用していたほとんどのサービスが一度の波で一掃されました。生き残ったのは、新鮮なアドレスを持っていたサービスだけです。
IPの品質がすべてを左右する理由
現在、プラットフォームはIPアドレスだけでなく、はるかに多くの要素をチェックしています。TLSフィンガープリント（JA3）、セッション持続パターン、接続タイミング、行動シグナル――これらすべてが分析対象です。しかし、最初のフィルターは依然としてIPレピュテーションです。そのアドレスが他の誰かによってブースト目的で使用済みであれば、あなたの最初の接続が完了する前にフラグされます。
ここが多くのプロキシプロバイダーが失敗するポイントです。共有プールを販売しているため、同じIPが同じプラットフォームを利用する数十の顧客間でローテーションされます。あなたがそのアドレスを受け取る頃には、すでに誰かが使い潰した後なのです。
FineProxyは他社とは根本的に異なります。私たちはリセラーではなく、プロバイダーそのものです。当社のIPは自社ネットワークにのみ存在し、他のプロキシサービスでは一切見つかりません。Twitch用パッケージをご購入いただくと、そのアドレスはレンタル期間中、お客様専用としてロックされます。レンタル中、当社プラットフォーム上の他のユーザーがそのIPをTwitchで使用することはできません。これはマーケティング上の謳い文句ではなく、システムの設計そのものです。
2025年8月のアップデートで実際に変わったこと
Twitchは2025年8月下旬に新しいボット検出システムを導入しました。その直後の影響として、プラットフォーム全体で視聴者数が減少。しかし8月25日までに数値は回復しました。つまり、適切なインフラを持つサービスは素早く対応できたということです。
現在プラットフォームがチェックしている項目：
- IPの評判とタイプ（データセンター範囲のIPは即座にフラグ付けされます）
- TLSフィンガープリント — 接続の「ハンドシェイク」には固有のシグネチャがあります
- セッション行動 — 視聴者の滞在時間、参加・離脱のタイミング、そのパターンがオーガニックに見えるかどうか
- チャットアクティビティの相関分析 — 一切やり取りしない視聴者は本物のユーザーとは異なるパターンを示します
視聴者サービスにおいて、データセンターIPだけではもう十分ではありません。ISPプロキシは住宅用アドレスを持ち、IPタイプチェックを通過しますが、単価は高くなります。データセンタープロキシは、IPが本当にクリーンでプラットフォーム上で未使用であれば問題なく機能します。これはまさにFineProxyの専用割り当てが提供するものです。
視聴者サービスのスケーリング
数百～数千の同時「視聴者」を運用するサービスにとって、計算はシンプルです。ユニークIPが多いほど、トラフィック分布がより自然に見えます。視聴セッションあたり1 IPが基本ラインです。同一ストリーム内のセッション間でアドレスを再利用するのはリスクが高く、プラットフォーム側はこれを追跡しています。
おすすめ：
- IPのローテーションは配信間で行い、単一の配信内では行わない
- セッションの長さを変える — すべての「視聴者」がまったく同じ時間接続しないようにする
- 参加タイミングをずらす — 500人の視聴者が同じ秒に現れるのは明らかなパターンです
- セットアップが対応している場合、チャットアクティビティを含むセッションを混ぜる
FineProxyで大規模パッケージ（500〜1,000+ IP）をご購入いただくと、トラフィックを自然に分散できるプールサイズを確保できます。すべてのアドレスがTwitch用としてお客様のアカウント専用となるため、IPの評価を自分でコントロールでき、他のユーザーにプラットフォーム上でIPを汚染されるリスクがありません。
SOCKS5 over HTTP — 常にこちらを選択
TwitchのストリームはHLSプロトコルを使用しています。HTTPプロキシでは動画チャンクの配信が途切れ、フラグ付けされることが多くあります。SOCKS5はより低いレベルで動作し、すべてのトラフィックタイプをクリーンに通過させます。視聴者サービスでは、配信中に切断されない安定した接続を実現します。
プロキシのロケーションで広告を削減する方法
2023年後半以降、TwitchはServer-Side Ad Injection（SSAI）を使用しています。広告が動画ストリームに直接統合される仕組みで、広告ブロッカーでは検出できません。しかし広告の頻度は地域によって異なり、ポーランド、セルビア、ウクライナ、ルーマニア経由の接続では、ミッドロール広告が少ないかゼロになる傾向があります。適切なロケーションのTwitch用プロキシを使えば、どんなブラウザ拡張機能よりも効果的に広告問題を解決できます。
制限地域からのストリームアクセス
制限のあるネットワークや国からTwitchを視聴する必要がある場合、セットアップはシンプルですが、細部が重要です。DNSレベルでプラットフォームをブロックするネットワークもあれば、ディープパケットインスペクションを使用するネットワーク、アクセスを完全に制限する国もあります。対応ロケーションの専用プロキシを1つ用意すれば、3つすべてのシナリオに対応できます。ブラウザまたはシステムレベルで設定すれば、ローカル接続と同様にストリームが読み込まれます。SOCKS5はここでもより適した選択肢です。HLSチャンクを含むすべてのトラフィックを干渉なしにトンネリングできるためです。ブラウザ、OS、ストリーミングデバイスごとの詳しいセットアップ手順は、当社のIntegration Hubをご覧ください。WindowsやmacOSからAndroid、ルーターレベルの設定まですべてカバーしています。