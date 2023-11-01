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Twitchプロキシ

Twitchビューワーサービス向け専用IPv4プロキシ — SOCKS5対応、顧客間で共有されないクリーンIP、広告なしストリームのための東欧ロケーション。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Twitch向けプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Twitchの同時視聴セッション向けにEurope MixのデータセンターIPを5,000個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 利用中のプロキシサービスで選べる地域を表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

優れたプロキシです。このサービスを使い始めて約1か月になります。契約したことを後悔していません。比較的高速でラグもなく、使いやすいうえ、担当者の返答も速いです。仕事にも普通のネットサーフィンにも非常に役立ちます。私には価格が少し高すぎますが、少なくとも品質は優れています。このプロジェクトのプロキシには10点満点中9点を付けます。

KembyFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

非常に高速なプロキシで、利用体験も良好です。 カスタマーサポートの返答も速く、すぐに助けてくれます。

Omar ElhaqTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。

NemanjaDieg, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

このプロキシサービスを何度か試しましたが、本当に良いと分かりました。太鼓判を押します。

nasSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
視聴者サービスにはプロキシが何個必要ですか？閲覧者ごとに1つ

同時視聴セッションあたり最低1 IPが必要です。500人の同時視聴者には500 IPが必要になります。より大きなプールがあれば、ストリーム間でアドレスを短期間に再利用することなくローテーションする余裕が生まれます。FineProxy’のデータセンターパッケージは数千IPまでスケール可能で、レンタル期間中はすべてのアドレスがTwitch上でお客様専用となります。

視聴用にはデータセンタープロキシとISPプロキシのどちらが良い？両方とも利用可能

どちらも使えますが、特性が異なります。ISPプロキシは住宅用IPチェックを自動的にパスするため、より安全ですがIP単価は高めです。そのプラットフォームで未使用のクリーンなデータセンターIPも有効で、特に大量利用時のコストメリットが大きくなります。FineProxyのIPは自社ネットワーク独自のものです（リセラーではなく、プロバイダー本体です）。そのため、他のプロキシサービスの顧客によって汚染されていません。

他社のデータセンタープロキシはなぜすぐにブロックされるのか？共有プール

それらのプロバイダーは共有プールを転売しているからです。同じIPが複数の顧客によって同じプラットフォームで使用されます。お客様の手元に届く頃には、そのアドレスはすでにフラグ付けされています。当社のIPは専用です。Twitch用にレンタルした場合、当社の他のユーザーがそのIPをTwitchで使用することはできません。

SOCKS5は本当に違いを生みますか？はい

はい。TwitchのHLSストリーミングプロトコルは、動画を小さなチャンクに分割して送信します。HTTPプロキシはこの配信を妨げ、バッファリングや検出のトリガーとなります。SOCKS5なら問題なく処理できます。視聴、ブースト、モニタリングなど、Twitch関連の作業には必ずSOCKS5を使用してください。

Twitchのブロック解除用プロキシで広告を減らすことはできますか？地域次第

広告はストリーム自体に埋め込まれているため、ブロックすることはできません。ただし、広告の表示量は接続元のロケーションに依存します。東欧のプロキシ（ポーランド、ルーマニア、セルビア）を経由すると、広告が少ない、またはゼロになるケースが一貫して報告されています。保証はできませんが、長時間視聴セッション向けにこれらのロケーションをあえて選ぶユーザーがいるほど、違いは顕著です。

ガイド

Twitchプロキシ：視聴サービス、配信アクセス、アカウント管理

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Twitch視聴者サービスの要は、プラットフォームが未検出のクリーンIPです。2025年8月の検出アップデート後、プラットフォーム全体で視聴数が一夜にして5〜22%減少しました。使い回しのデータセンターIPを利用していたほとんどのサービスが一度の波で一掃されました。生き残ったのは、新鮮なアドレスを持っていたサービスだけです。

IPの品質がすべてを左右する理由

現在、プラットフォームはIPアドレスだけでなく、はるかに多くの要素をチェックしています。TLSフィンガープリント（JA3）、セッション持続パターン、接続タイミング、行動シグナル――これらすべてが分析対象です。しかし、最初のフィルターは依然としてIPレピュテーションです。そのアドレスが他の誰かによってブースト目的で使用済みであれば、あなたの最初の接続が完了する前にフラグされます。

ここが多くのプロキシプロバイダーが失敗するポイントです。共有プールを販売しているため、同じIPが同じプラットフォームを利用する数十の顧客間でローテーションされます。あなたがそのアドレスを受け取る頃には、すでに誰かが使い潰した後なのです。

FineProxyは他社とは根本的に異なります。私たちはリセラーではなく、プロバイダーそのものです。当社のIPは自社ネットワークにのみ存在し、他のプロキシサービスでは一切見つかりません。Twitch用パッケージをご購入いただくと、そのアドレスはレンタル期間中、お客様専用としてロックされます。レンタル中、当社プラットフォーム上の他のユーザーがそのIPをTwitchで使用することはできません。これはマーケティング上の謳い文句ではなく、システムの設計そのものです。

2025年8月のアップデートで実際に変わったこと

Twitchは2025年8月下旬に新しいボット検出システムを導入しました。その直後の影響として、プラットフォーム全体で視聴者数が減少。しかし8月25日までに数値は回復しました。つまり、適切なインフラを持つサービスは素早く対応できたということです。

現在プラットフォームがチェックしている項目：

  • IPの評判とタイプ（データセンター範囲のIPは即座にフラグ付けされます）
  • TLSフィンガープリント — 接続の「ハンドシェイク」には固有のシグネチャがあります
  • セッション行動 — 視聴者の滞在時間、参加・離脱のタイミング、そのパターンがオーガニックに見えるかどうか
  • チャットアクティビティの相関分析 — 一切やり取りしない視聴者は本物のユーザーとは異なるパターンを示します

視聴者サービスにおいて、データセンターIPだけではもう十分ではありません。ISPプロキシは住宅用アドレスを持ち、IPタイプチェックを通過しますが、単価は高くなります。データセンタープロキシは、IPが本当にクリーンでプラットフォーム上で未使用であれば問題なく機能します。これはまさにFineProxyの専用割り当てが提供するものです。

視聴者サービスのスケーリング

数百～数千の同時「視聴者」を運用するサービスにとって、計算はシンプルです。ユニークIPが多いほど、トラフィック分布がより自然に見えます。視聴セッションあたり1 IPが基本ラインです。同一ストリーム内のセッション間でアドレスを再利用するのはリスクが高く、プラットフォーム側はこれを追跡しています。

おすすめ：

  • IPのローテーションは配信間で行い、単一の配信内では行わない
  • セッションの長さを変える — すべての「視聴者」がまったく同じ時間接続しないようにする
  • 参加タイミングをずらす — 500人の視聴者が同じ秒に現れるのは明らかなパターンです
  • セットアップが対応している場合、チャットアクティビティを含むセッションを混ぜる

FineProxyで大規模パッケージ（500〜1,000+ IP）をご購入いただくと、トラフィックを自然に分散できるプールサイズを確保できます。すべてのアドレスがTwitch用としてお客様のアカウント専用となるため、IPの評価を自分でコントロールでき、他のユーザーにプラットフォーム上でIPを汚染されるリスクがありません。

SOCKS5 over HTTP — 常にこちらを選択

TwitchのストリームはHLSプロトコルを使用しています。HTTPプロキシでは動画チャンクの配信が途切れ、フラグ付けされることが多くあります。SOCKS5はより低いレベルで動作し、すべてのトラフィックタイプをクリーンに通過させます。視聴者サービスでは、配信中に切断されない安定した接続を実現します。

プロキシのロケーションで広告を削減する方法

2023年後半以降、TwitchはServer-Side Ad Injection（SSAI）を使用しています。広告が動画ストリームに直接統合される仕組みで、広告ブロッカーでは検出できません。しかし広告の頻度は地域によって異なり、ポーランド、セルビア、ウクライナ、ルーマニア経由の接続では、ミッドロール広告が少ないかゼロになる傾向があります。適切なロケーションのTwitch用プロキシを使えば、どんなブラウザ拡張機能よりも効果的に広告問題を解決できます。

制限地域からのストリームアクセス

制限のあるネットワークや国からTwitchを視聴する必要がある場合、セットアップはシンプルですが、細部が重要です。DNSレベルでプラットフォームをブロックするネットワークもあれば、ディープパケットインスペクションを使用するネットワーク、アクセスを完全に制限する国もあります。対応ロケーションの専用プロキシを1つ用意すれば、3つすべてのシナリオに対応できます。ブラウザまたはシステムレベルで設定すれば、ローカル接続と同様にストリームが読み込まれます。SOCKS5はここでもより適した選択肢です。HLSチャンクを含むすべてのトラフィックを干渉なしにトンネリングできるためです。ブラウザ、OS、ストリーミングデバイスごとの詳しいセットアップ手順は、当社のIntegration Hubをご覧ください。WindowsやmacOSからAndroid、ルーターレベルの設定まですべてカバーしています。