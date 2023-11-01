最終更新日： 2026年1月5日 印刷

本サービスは「現状のまま」かつ「提供可能な状態で」、すべての欠陥を含めて提供されます。適用法で認められる最大限の範囲において、FineProxyおよび被補償当事者は、明示的、黙示的、または法定のいかなる種類の保証も否認します。これには、商品性、特定目的への適合性、非侵害に関する黙示の保証、および本サービスが中断なく、エラーなく、または欠陥なく提供されるという保証が含まれますが、これらに限定されません。

お客様は、本サービスのご利用がお客様自身の責任において行われることを承認し、同意するものとします。FineProxyは、本サービスがお客様の要件を満たすこと、または本サービスの運用が安全かつ中断されないことを保証しません。お客様は、本サービスのご利用に起因するいかなる損失または損害についても全責任を負うものとします。これには、ハードウェア、ソフトウェア、データへの損害、またはお客様の情報への不正アクセスが含まれますが、これらに限定されません。

一部の法域では、特定の保証の除外が認められていません。かかる除外が許可されない範囲において、上記の免責事項はお客様に適用されない場合があります。

適用法で認められる最大限の範囲において、FineProxyまたは被補償当事者は、いかなる場合も、間接的、偶発的、特別、結果的、または懲罰的損害（利益の損失、データの損失、のれんの喪失、事業の中断、コンピュータの故障を含みますがこれらに限定されません）について、本規約または本サービスの使用もしくは使用不能に起因または関連して、たとえそのような損害の可能性について通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

法律で義務づけられている場合を除き、本規約または本サービスに起因または関連するFineProxyおよび被補償当事者の総累積責任は、以下の金額を超えないものとします。 500米ドル（500アメリカドル）.

一部の法域では、偶発的または結果的損害に対する責任の制限または除外が認められていません。かかる制限が許可されない範囲において、本制限はお客様に適用されない場合があります。

お客様は、FineProxy、その関連会社、請負業者、ライセンサー、パートナー、ならびにそれぞれの取締役、役員、従業員、および代理人（以下、総称して「被補償当事者」といいます）を、以下に起因または関連する第三者からのあらゆる請求、損害、損失、責任、費用、および経費（合理的な弁護士費用を含む）に対して、防御し、補償し、免責することに同意するものとします：