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カナダ プロキシ

高信頼性のカナダ静的IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、稼働率99.9%、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

カナダプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • カナダのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加する
  • カナダのプロキシトラフィックの本日の成功率を表示する
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

Fineproxyは、広大なIPネットワークと柔軟なプランで知られる、信頼性の高いプロキシサービスです。HTTP、HTTPS、SOCKSなど非常に幅広いプロキシの選択肢があり、世界各地の多数のロケーションをカバーしているため、ウェブスクレイピング、匿名ブラウジング、地域制限コンテンツへのアクセスといったさまざまなオンライン作業に適しています。高速な接続と操作しやすいインターフェースに加え、共有プロキシかプライベートプロキシかを選べる点もユーザーから評価されています。Fineproxyのサポートチームは対応が早く、必要なときにはいつでも支援を受けられます。一部の代替サービスより多少高価かもしれませんが、その性能と安定性を考えれば、信頼できるプロキシサービスを必要とする個人や企業にとって有力な選択肢です。

hamouFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyは期待を上回りました！プロキシは高速かつ安全で、驚くほど信頼性があります。IPやロケーションの選択肢が幅広いため、自分のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。サポートチームは対応が早く親切で、どんな問題も迅速に解決してくれます。信頼できるプロキシサービスを探している方には強くおすすめします！

tan55633035gNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyは安定性とセキュリティを重視する方にとって優れたサービスです。プロキシは途切れることなく動作し、サポートチームにはいつでも連絡でき、どんな問題も素早く解決してくれます。料金もうれしいほど手頃です！

DarrelFaulknerSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

心から感動しました！速度が驚異的で、ブラウジングもストリーミングも途切れることなく楽しめます。ユーザーインターフェースは直感的で、サーバーの切り替えも簡単です。信頼できる高速プロキシが必要なら、これを選ぶべきです！

Nadeem KhanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！

hamzaerkoDieg, 今年英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
別の州のプロキシを使ったNHLブラックアウト回避は実際に機能しますか？条件次第

サービスによって異なります。Sportsnet+ StandardとTSNはIPを放送テリトリーと照合します。ブラックアウトゾーン外のIP（例：トロントのブラックアウト時にバンクーバーのIP）であれば、そのチェックを回避できます。Sportsnet+ Premium（$34.99/月）はブラックアウトを完全に解除するため、プロキシのコストとアップグレード費用を比較検討する方もいます。ストリーミングにはデータセンターよりISPプロキシの方が安定して動作します。TSNの検出は比較的緩く、Sportsnetはより厳格です。

国外からCBC GemやCraveを視聴できますか？両方とも地域制限あり

どちらもジオブロックされています。CBC Gemは国内IPに対してのみ広告付きの無料コンテンツを表示します。主な利用者は海外在住者や旅行者です。Crave（Bell Media）も同様です。ISPプロキシの方が安定して通過でき、特にCraveではデータセンターIPは早く検出されます。CBC自身のサポートページでも、トラブルシューティング時にはVPNやプロキシをオフにするよう案内しています。利用者がいることを把握しているのです。

PIPEDA下で現地サイトのスクレイピングは合法ですか？公開個人情報も保護

PIPEDAは、公開されている個人情報も保護対象として扱います。プライバシーコミッショナーは2024年に共同声明を発表し、組織は多層的なスクレイピング対策を講じなければならず、個人データの大量スクレイピングは報告義務のある違反となり得るとしています。非個人データ（商品価格、リスティングメタデータ、氏名を含まない求人情報など）については法的リスクは低くなりますが、カナダのサイトはアメリカのサイトよりも厳格に対処する傾向があります。

realtor.caからMLSリスティングをスクレイピングできますか？技術的には規約違反

厳密にはrealtor.caの利用規約に違反します。CREA’s DDFが公式チャネルですが、全国リスティングの60〜65%しかカバーしておらず、サスカチュワン州とケベック州は除外され、すべてのブローカーが参加しているわけではありません。APIアクセスにはCREA会員資格とブローカーライセンスが必要です。公開リスティングデータ用のスクレイピングツールは存在しますが、realtor.caは不正アクセスを監視しています。完全なリスティングを閲覧するには現地IPが必要です。

FineProxyが他のプロバイダーと異なる点は何ですか？自社ASN・定額制

カナダ（CA）プロキシサービスとして、FineProxyは独自のASNを運用しています。データセンターIPはクラウドホスティングではなく、IP単位の定額制でトラフィック無制限です。Shopifyモニタリング、Kijiji、IPタイプチェックのないサイトに最適です。ISP IPv4はRogers、Bell、Telus上で提供され、ストリーミングや接続タイプでフィルタリングするプラットフォームに対応します。プール内にCAを含むローテーション対応。国レベルのターゲティング。大量作業に最適なカナダIPアドレスプロバイダーとして、GB単位の課金はありません。

稼働中のカナダプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、カナダの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
505 オンライン·さらに必要ですか？ →
23.227.39.78:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 時間前
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.57 Mbps
99.9%
1 時間前
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 時間前
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 時間前
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 時間前
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 時間前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.66 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 時間前
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 時間前
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 時間前
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 時間前
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 時間前
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 時間前
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 時間前
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
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ガイド

カナダIPで実際に何が変わるか — Shopifyの価格からNHLブラックアウトまで

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

Shopifyは170万以上のストアを支えており、その多くがカナダのストアです。Shopifyの組み込みGeoIPはIPに基づいて訪問者をリダイレクトします。カナダのIPではCAD価格、国内配送オプション、場合によっては異なる商品ラインナップが表示されます。同じストアでもUSのIPではUSD、US配送、別のカタログが表示されることがあります。カナダのストアで競合の価格、在庫、配送時間をモニタリングする場合、カナダのプロキシサーバーがなければ間違ったデータを比較していることになります。

NHLの地域ブラックアウトは、カナダのプロキシを探すもう一つの大きな理由です。リーグの規定により、各チームの試合は特定のストリーミングで地元放送エリア内ではブラックアウトされます。Sportsnet+ Standard、TSN — いずれも適用されます。トロントではLeafsの一部の試合を全国配信で視聴できません。バンクーバーもCanucksについて同様です。別の州のIPを使えば、Sportsnet+ Premiumの月額$34.99を支払わずにローカルブラックアウトを回避できます。

現地IPはデータ収集においても重要です。Kijiji（カナダ版Craigslist、Adevinta傘下）はIPに基づいてリスティングを地域ごとにフィルタリングします。realtor.caはCREA’s DDFを通じてMLSデータを制限しており、公式APIで利用可能なリスティングは全体の60〜65%のみで、サスカチュワン州とケベック州は完全に除外されています。PIPEDA（連邦個人情報保護法）は公開されている個人情報も依然として保護対象として扱います。プライバシーコミッショナーは2024年にスクレイピングに関する共同声明を発表しました。個人データの大量スクレイピングは報告義務のある違反となり得ます。アメリカより厳格で、EUの基準に近い内容です。

FineProxyでカナダプロキシアクセスをご購入いただくと、データセンターおよびISP IPv4をご利用いただけます。データセンターは自社ASN上で運用され、IP単位の定額料金で、トラフィックは無制限です。ISPはRogers、Bell、Telusなどのプロバイダーに登録されており、ストリーミングサービスのIPタイプチェックを通過します。すべてのIPがカナダの匿名プロキシとして機能し、転送ヘッダーなし、個別のSSLプロキシ証明書を備えています。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応、国レベルです。