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セーシェルプロキシ

信頼性の高い静的セーシェルIPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、99.9%アップタイム、無制限トラフィック

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

セーシェルプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • セーシェルのデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • セーシェルのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxy.orgを数か月利用していますが、これ以上ないほどサービスに満足しています。接続速度は見事で、ダウンタイムの問題は一度もありません。世界各地のプロキシロケーションが幅広く用意されているため、どこにいても安全かつ匿名で簡単にインターネットへアクセスできます。 料金には非常に競争力があり、カスタマーサポートチームもいつでも対応が早く親切です。ブラウジング、ビジネス、そのほかどんな目的でプロキシが必要でも、FineProxy.orgは素晴らしい選択肢です。信頼性と効率性に優れたプロキシサービスを探している方には強くおすすめします！

nabeel72323SaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

高品質で信頼できるプロキシサービスを探しているなら、これまで利用した中でも最高のプロバイダーの一つであるFineProxyを強くおすすめします。プロキシの接続速度は安定しており、ダウンタイムはほぼありません。主に制限の回避に使っていますが、常に非常に優れた性能を発揮しています。 ウェブサイトのインターフェースはシンプルで直感的なため、プロキシを素早く手間なく購入できます。FineProxyには多種多様な料金プランがあり、どんなニーズや予算にも合うソリューションを簡単に見つけられます。カスタマーサポートは対応が早くプロフェッショナルで、問い合わせるたびに、迅速で知識に基づいた支援を受けられました。 特に評価しているのはサービスの透明性です。利用できるプロキシのロケーションと種類（匿名、エリートなど）に関する情報が、すべて明確かつ包括的に提示されています。 結論として、高速で安定し、安全なプロキシを必要とする方なら誰にでも、FineProxyを自信を持っておすすめできます。価格と品質のバランスは抜群で、市場でも有力な選択肢となっています。

ZeennsDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

限定プロキシパッケージです。優れた速度で、通信量の制限もありません。価格も手頃です。一言で言えば、素晴らしいサービスです。インターネット上でこのようなものに出会ったことはありません。質の高いコンテンツをありがとうございます。

Steven NicholsonFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyを利用して、とても良い体験ができています。プロキシの速度と安定性は抜群で、用途に応じた多種多様な選択肢も用意されています。設定は簡単で、カスタマーサポートはいつでも利用でき、効率的に対応してくれます。信頼できるプロキシソリューションを必要とする方には、FineProxyを強くおすすめします！

Tan NguyenProxyRate, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
これらのプロキシはベッティングサイトやカジノに適していますか？いいえ

いいえ。当社のセーシェルプロキシは、ベッティング、スポーツブック、オンラインカジノでの使用を目的としておりません。

レイテンシ（ping）は高いですか？はい

はい、レイテンシは高くなります（約500 ms）。これは島々の地理的な遠隔性と、この地域へのグローバルルーティングパスが原因です。ソフトウェアのタイムアウト設定時にこの遅延を考慮することをおすすめします。

暗号資産取引所でのアカウント登録に使用できますか？はい

はい、当社のプロキシは、セーシェルの管轄に対応した暗号資産プラットフォームでのアカウント登録・管理に適しています。

これらのプロキシはSEOモニタリングにどのように役立ちますか？中立的なSERP確認

セーシェルは、検索エンジン結果ページ（SERP）をチェックするための優れた“中立”ゾーンです。これらのIPを使用することで、主要国（米国やEUなど）に特有の強いローカライズやパーソナライズの影響を受けずに、GoogleやBingの検索結果を確認できます。これは“クリーン”なグローバルランキングの分析に非常に有用です。

対応プロトコルは何ですか？IPホワイトリスト認証

セキュリティはIPホワイトリストに基づいています。サービスごとに最大5つのIPアドレスを追加できます。以下の2つのモードが利用可能です： IPホワイトリストのみ。 IPホワイトリスト + ログイン/パスワード。 ホワイトリストにお客様のIPを追加しない限り、プロキシを使用することは技術的に不可能です。

プロキシはさまざまなツールとどの程度互換性がありますか?主要ツールに対応

当社のプロキシは、以下を含むすべての主要なソフトウェア ツールおよびプラットフォームと互換性があります。 ウェブスクレイピングフレームワーク ブラウザ自動化ツール データ収集ソフトウェア マーケティング分析プラットフォーム 研究アプリケーション

稼働中のセーシェルプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、セーシェルの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
9 オンライン·さらに必要ですか？ →
156.226.183.185:8080
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.57 Mbps
100.0%
6 時間前
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.61 Mbps
96.4%
1 時間前
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
4.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.73 Mbps
74.4%
1 時間前
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.67 Mbps
57.4%
1 時間前
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.27 Mbps
10.3%
2 時間前
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