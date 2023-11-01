Amazonスクレイピング用プロキシ
Amazonスクレイピングおよびアカウント管理向けIPv4プロキシ：HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、大規模データ収集用のリクエストごとのIPローテーション、マルチアカウント分離のための専用IP — 自動配信およびAPIアクセス付き。
プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ローテーティング.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|こちらがおすすめローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- Amazonのデータ収集用に500万クレジットのローテーティングプランを購入
- Amazon向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONでエクスポート
- 本日エラー率が最も高かったプロキシサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
海外サーバーへ接続することが多い熱心なMMORPGプレイヤーとして、世にあるほぼすべてのVPNとプロキシのソリューションを試してきました。何時間にも及ぶレイド中、ラグの急増なしに安定したpingを実現してくれた唯一のサービスがFineProxy.orgです。私にとって決定的だったのは、Steamキーの地域制限を回避するため、特定の都市からクリーンなIPアドレスを選べることでした。アドレスがホスティング用としてフラグ付けされていないため、アンチチートシステムやストアから不適格と見なされることもありません。取引は電光石火の速さで、支払いの決済直後にはプロキシが有効になりました。ようやく仮想世界でのゲームプレイがスムーズになりました。
FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。
アカウント運用
高品質で高速、安定して動作するプロキシで、とても満足しています。まさに必要としていたものです。私の国（ウクライナ）では多くのサイトやソーシャルネットワークがブロックされていますが、今ではこの問題が解決しました。価格もうれしい設定で、膨大な数のプロキシ（1000超）に対してわずか20ドルしか払っていません。これより安くて速いプロキシはどこにもないので、このサービスをおすすめします。
このプロキシサイトは、これまで試した中で一番です。どこでもブロックされず、完全にプライベートです。とても気に入っています。
ロケーションと在庫
FineProxyのサービスは、正直かなり良いです。サポートは速く、さまざまなロケーションが多数あります。このサービスの唯一の欠点は、プロキシリクエスト数が600に制限されていることです。人によってはこれでは足りず、もっと増やしてほしいと思うでしょうが、会社は「これが当社の方針です」と言っています。
Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。
Amazonに最適なプロキシはどれですか？タスク次第
住宅用プロキシとISPプロキシは、信頼レベルが高いため、ショッピング、アカウント管理、マーケティングに最適です。モバイルプロキシは、IPレピュテーションが重要な場面で最大限の匿名性を提供します。データセンタープロキシは、高速で安定した接続と大規模なIPプールを備えており、自動データ収集に適しているため、Amazonスクレイピング用プロキシとしてよく利用されています。大規模スクレイピングでは、リクエストごとにIPローテーションを行う大規模なプロキシプールの使用が推奨されます。
Amazon Primeに最適なプロキシはどれですか？レジデンシャルまたはISP
Amazon Primeに最適なプロキシは、通常、必要な地域のIPアドレスを持つ住宅用プロキシまたはISPプロキシです。これらのプロキシは、Primeコンテンツ、サブスクリプション、地域限定機能への適切なアクセスを確保しながら、エラーやアクセス制限を最小限に抑えます。
Amazonで無料プロキシは使えますか？非推奨
技術的には無料プロキシをAmazonで使用することは可能ですが、強くお勧めしません。ほとんどの無料IPはすでに大量に使用されており、プラットフォームによってすぐにブロックされるため、CAPTCHA、制限、不安定なパフォーマンスにつながります。クリーンなIPレピュテーションを持つ有料プロキシの方が、はるかに安全で信頼性の高い選択肢です。
1つのAmazonアカウントに複数のプロキシIPを使用できますか？いいえ
いいえ。各Amazonアカウントには、単一の固有プロキシIPと一貫したブラウザフィンガープリントを使用する必要があります。1つのアカウントに複数のプロキシを使用したり、IPを頻繁に変更したりすると、不審なアクティビティとしてフラグが立てられ、制限やアカウント停止につながる可能性があります。推奨されるプラクティスは、1アカウントにつき1プロキシです。
プロキシはどのくらいの頻度で更新されますか？また、交換は可能ですか？はい
当社はプロキシプールを継続的に更新・拡張し、新しいIPの追加と地理的カバレッジの拡大により、高い信頼性と多様性を維持しています。万が一IPが汚染されたりパフォーマンスが低下した場合は、サポートチームへのリクエストにより無料での交換が可能です。追加費用なくプールをクリーンかつ効果的に保つことができます。当社の目標は、Amazonスクレイピングやアカウント管理といった高負荷なユースケースに適した、常にフレッシュで高レピュテーションなIPアドレスを提供することです。