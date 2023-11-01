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法人向けソリューション

エンタープライズプロキシ

専用サーバー、プライベートIPプール、隔離ネットワーク、エンジニアによる直接サポートを運用要件に合わせて構成します。

導入オンデマンド専用環境
管理プライベートIPプール
サポートエンジニアが直接対応

ビジネス & エンタープライズ向けプロキシインフラ

私たちは、スケーラブルな運用に信頼性の高いエンタープライズプロキシサーバーを必要とする企業・組織・オンラインサービスと連携しています。ご利用を開始するには、要件を以下までお送りください。 support@fineproxy.org — 詳細を確認し、制約条件を調整した上で、お客様に最適なソリューションをご用意いたします。

ビジネス提案を依頼するお問い合わせ

契約書は商談時にご提供いたします（一般公開はしておりません）。法人のお客様には、エンジニアによる直接のテクニカルサポートおよびコンサルティングをご利用いただけます。

フォーマットビジネス + エンタープライズ
インフラストラクチャオンデマンドで分離
サポートエンジニアと直接対応
制御プロバイダーグレードの構成

当社はIPプロバイダー（LIR）です

エンタープライズプロジェクトでは、特定のお客様向けにIPレンジを取得し、当社名義で登録の上、 データセンターでアナウンスすることが可能です。割り当て、ルーティング、インフラまで—— すべてのライフサイクルを当社の運用管理下に置きます。

構築可能なソリューション

当社のパブリックサービスとは完全に分離された、大規模専用プロキシソリューション。 お客様のワークフローと運用要件に合わせて、すべてをカスタマイズいたします。

  • 01専用サーバー
  • 02プライベートIPプール
  • 03重複のないサブネット
  • 04カスタム制限 & ルール
  • 05IPホワイトリスト / 認証情報
  • 06サーバー上のクライアントスクリプト

2つの導入方法

  • ビジネス：チーム向けの安定したプロキシパッケージと、中小企業のユースケースに対応する柔軟なプロキシサーバー。
  • エンタープライズ：完全カスタムのインフラ、隔離環境、エンジニアリングレベルの制御。

Infrastructure and support, built together.

01

専用 & カスタムインフラ

プロジェクトで最大限のコントロールが必要な場合、データセキュリティに配慮したプロキシソリューションとして、独立したプロキシ環境を構築いたします。 専用サーバー、プライベートプール、独立したルーティングと制限、そしてオプションでクライアント固有のスクリプトをご用意できます。

  • 専用のハードウェアと構成（共有サービスとの相互影響なし）
  • 柔軟なプールサイズとロケーションの組み合わせ
  • カスタムエクスポート形式と運用ワークフロー
  • お客様のスクリプトやロジックを弊社サーバー上で実行するオプション（合意に基づく）
02

ダイレクト技術サポート

一般的な公開SLAページの代わりに、ビジネスクライアントのお客様は弊社の技術チームと直接やり取りし、 要件のすり合わせ、トラブルシューティング、セットアップの最適化を行えます。

  • 購入前のコンサルテーション（要件・制約・導入計画）
  • 構成とスケーリングのサポート
  • 運用ガイダンスとインシデント対応
  • ビジネスプロジェクト向けの明確なコミュニケーションチャネル

協業の流れ

初回のお問い合わせから安定稼働まで、シンプルで明確なプロセスをご用意しています。

  1. 01リクエスト

    要件をsupport@fineproxy.orgまでお送りください。

  2. 02ヒアリング

    制約条件、アクセスモデル、規模を確認・調整します。

  3. 03お見積り

    条件を整理し、最適なご提案書を作成します。

  4. 04デプロイ

    パッケージの設定、または専用インフラの構築を行います。

  5. 05サポート

    継続的なサポートと必要に応じたスケーリング。

法務・書類

法人のお客様とは契約に基づいてお取引いたします。書類は交渉段階で個別にご提供いたします。 後払い条件は法人プロキシのお客様にご利用いただける場合があります（審査制）。

  • 法人向け契約ベースの協業
  • 請求書および経理書類
  • 承認済み法人クライアント向け後払いオプション

法人契約条件

法人向け条件を以下にコンパクトな形式で掲載しています。最終的な条件は個別に協議のうえ、契約書にて確定いたします。

お支払いと請求

法人のお客様には銀行振込によるお支払いに対応しております。契約日時点の中央銀行レートに基づき、現地通貨での請求も可能です。

最低契約期間と最低注文額

最低レンタル期間：6ヶ月（180日間）。契約ベースのクライアントの最低注文額：30日あたり$500。

IPリストの更新

ご利用パッケージでは、8日ごとに1回IPリストの更新が可能です。

書類作成手数料

初回契約締結時には、書類一式の作成費用として請求額の10%が加算されます。

法人契約の返金ポリシー

契約ベースのご利用において、未使用期間分の返金は承っておりません。

お見積りを依頼する

ビジネスおよびエンタープライズプロジェクト（ビジネスプロキシやエンタープライズプロキシサーバーの構築を含む）については、適切な技術レビューを行うため、まずメールにてご要件を伺っております。 簡単なリクエストをお送りください。確認事項と技術的な概要をご返信いたします。

メールに含めていただきたい内容 推奨

推奨
  1. 01会社名 / プロジェクト名

    名称と1〜2行の概要。

  2. 02サービスタイプ

    ビジネスパッケージまたはエンタープライズインフラ。

  3. 03スケール

    IP数 / トラフィック量 / 期間（現在＋将来の成長見込み）。

  4. 04ロケーション（GEO）

    必要な国または地域。

  5. 05アクセスモデル

    IPホワイトリストまたは認証情報（ログイン／パスワード）。

  6. 06要件

    制限、ルーティング、分離、コンプライアンス要件（該当する場合）。