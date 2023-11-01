当社はIPプロバイダー（LIR）です
エンタープライズプロジェクトでは、特定のお客様向けにIPレンジを取得し、当社名義で登録の上、 データセンターでアナウンスすることが可能です。割り当て、ルーティング、インフラまで—— すべてのライフサイクルを当社の運用管理下に置きます。
法人向けソリューション
専用サーバー、プライベートIPプール、隔離ネットワーク、エンジニアによる直接サポートを運用要件に合わせて構成します。
私たちは、スケーラブルな運用に信頼性の高いエンタープライズプロキシサーバーを必要とする企業・組織・オンラインサービスと連携しています。ご利用を開始するには、要件を以下までお送りください。 support@fineproxy.org — 詳細を確認し、制約条件を調整した上で、お客様に最適なソリューションをご用意いたします。
契約書は商談時にご提供いたします（一般公開はしておりません）。法人のお客様には、エンジニアによる直接のテクニカルサポートおよびコンサルティングをご利用いただけます。
エンタープライズプロジェクトでは、特定のお客様向けにIPレンジを取得し、当社名義で登録の上、 データセンターでアナウンスすることが可能です。割り当て、ルーティング、インフラまで—— すべてのライフサイクルを当社の運用管理下に置きます。
当社のパブリックサービスとは完全に分離された、大規模専用プロキシソリューション。 お客様のワークフローと運用要件に合わせて、すべてをカスタマイズいたします。
プロジェクトで最大限のコントロールが必要な場合、データセキュリティに配慮したプロキシソリューションとして、独立したプロキシ環境を構築いたします。 専用サーバー、プライベートプール、独立したルーティングと制限、そしてオプションでクライアント固有のスクリプトをご用意できます。
一般的な公開SLAページの代わりに、ビジネスクライアントのお客様は弊社の技術チームと直接やり取りし、 要件のすり合わせ、トラブルシューティング、セットアップの最適化を行えます。
初回のお問い合わせから安定稼働まで、シンプルで明確なプロセスをご用意しています。
要件をsupport@fineproxy.orgまでお送りください。
制約条件、アクセスモデル、規模を確認・調整します。
条件を整理し、最適なご提案書を作成します。
パッケージの設定、または専用インフラの構築を行います。
継続的なサポートと必要に応じたスケーリング。
法人のお客様とは契約に基づいてお取引いたします。書類は交渉段階で個別にご提供いたします。 後払い条件は法人プロキシのお客様にご利用いただける場合があります（審査制）。
法人向け条件を以下にコンパクトな形式で掲載しています。最終的な条件は個別に協議のうえ、契約書にて確定いたします。
法人のお客様には銀行振込によるお支払いに対応しております。契約日時点の中央銀行レートに基づき、現地通貨での請求も可能です。
最低レンタル期間：6ヶ月（180日間）。契約ベースのクライアントの最低注文額：30日あたり$500。
ご利用パッケージでは、8日ごとに1回IPリストの更新が可能です。
初回契約締結時には、書類一式の作成費用として請求額の10%が加算されます。
契約ベースのご利用において、未使用期間分の返金は承っておりません。
ビジネスおよびエンタープライズプロジェクト（ビジネスプロキシやエンタープライズプロキシサーバーの構築を含む）については、適切な技術レビューを行うため、まずメールにてご要件を伺っております。 簡単なリクエストをお送りください。確認事項と技術的な概要をご返信いたします。
名称と1〜2行の概要。
ビジネスパッケージまたはエンタープライズインフラ。
IP数 / トラフィック量 / 期間（現在＋将来の成長見込み）。
必要な国または地域。
IPホワイトリストまたは認証情報（ログイン／パスワード）。
制限、ルーティング、分離、コンプライアンス要件（該当する場合）。