저희는 IP 프로바이더(LIR)입니다
엔터프라이즈 프로젝트의 경우, 특정 고객을 위한 IP 대역을 확보하여 자사 명의로 등록하고 데이터센터에서 어나운스할 수 있습니다. 할당, 라우팅, 인프라 등 전체 라이프사이클이 저희의 운영 관리 하에 유지됩니다.
기업용 솔루션
운영 요구 사항에 맞게 구성된 전용 서버, 비공개 IP 풀, 격리 네트워크 및 엔지니어 직접 지원을 제공합니다.
안정적인 엔터프라이즈 프록시 서버를 통해 확장 가능한 운영이 필요한 기업, 조직, 온라인 서비스와 함께합니다. 시작하려면 요구 사항을 다음으로 보내주세요: support@fineproxy.org — 세부 사항을 확인하고, 제약 조건을 조율한 후 맞춤형 솔루션을 준비해 드립니다.
계약서는 협상 과정에서 제공되며 공개적으로 게시되지 않습니다. 기업 고객에게는 전담 기술 지원과 엔지니어 상담이 제공됩니다.
엔터프라이즈 프로젝트의 경우, 특정 고객을 위한 IP 대역을 확보하여 자사 명의로 등록하고 데이터센터에서 어나운스할 수 있습니다. 할당, 라우팅, 인프라 등 전체 라이프사이클이 저희의 운영 관리 하에 유지됩니다.
공용 서비스와 완전히 분리된 대량 프록시 전용 솔루션입니다. 모든 것이 고객의 워크플로와 운영 환경에 맞춰 설계됩니다.
프로젝트에 최대한의 제어가 필요하다면, 데이터 보안을 위한 프록시 솔루션으로 설계된 독립 프록시 환경을 구축해 드립니다. 전용 서버, 프라이빗 풀, 독립적인 라우팅 및 제한 설정, 그리고 클라이언트 맞춤 스크립트 옵션까지 지원합니다.
일반적인 공개 SLA 페이지 대신, 비즈니스 고객은 당사 기술팀과 직접 소통하여 요구 사항을 조율하고, 문제를 해결하며, 설정을 최적화할 수 있습니다.
첫 문의부터 안정적인 운영까지, 간단하고 예측 가능한 프로세스를 제공합니다.
support@fineproxy.org로 요구 사항을 보내주십시오.
제약 조건, 접근 모델, 규모를 조율합니다.
저희가 조건을 정리하고 맞춤형 제안서를 준비합니다.
저희가 패키지를 구성하거나 격리된 인프라를 구축해 드립니다.
필요에 따라 지속적인 지원과 확장을 제공합니다.
법인 고객과 계약 기반으로 협업합니다. 관련 서류는 협상 과정에서 개별 제공됩니다. 후불 결제 조건은 기업 프록시 고객에게 제공될 수 있습니다(승인 절차 필요).
기업 조건은 아래에 간략한 형식으로 안내되어 있습니다. 최종 조건은 개별 협의 후 계약서에 확정됩니다.
법인 대상 무통장 결제를 지원합니다. 계약일 기준 중앙은행 환율에 따라 현지 통화로 청구할 수 있습니다.
최소 임대 기간: 6개월(180일). 계약 기반 고객의 최소 주문 규모: 30일당 $500.
IP 목록 갱신은 패키지 기준 8일에 1회 가능합니다.
최초 계약 체결 시, 전체 서류 패키지 준비를 위해 청구 금액의 10%가 추가됩니다.
계약 기반 협력의 경우 미사용 서비스 기간에 대한 환불은 제공되지 않습니다.
비즈니스 및 엔터프라이즈 프로젝트(비즈니스 프록시, 엔터프라이즈 프록시 서버 구성 포함)의 경우, 정확한 기술 검토를 위해 이메일로 초기 요구사항을 수집합니다. 간단한 요청을 보내주시면 — 확인 질문과 기술 개요를 회신드리겠습니다.
이름과 1~2줄 설명.
비즈니스 패키지 또는 엔터프라이즈 인프라.
IP / 트래픽 / 기간 (현재 + 예상 증가량).
필요한 국가 또는 지역.
IP 화이트리스트 또는 자격증명 (로그인/비밀번호).
제한, 라우팅, 격리, 컴플라이언스 요구사항 (해당 시).