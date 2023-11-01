프록시
위치를 선택하십시오.
국가별 프록시 풀을 살펴보십시오. 모든 위치에서 동일한 무제한 트래픽 요금제, 공통 도구, 대시보드 즉시 제공을 지원합니다.
필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 100 데이터센터 IP 선택한 국가에서 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
- 오늘 성공률 전체 프록시 위치 표시하십시오
- every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
- IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
- the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
위치 및 재고
몇 달째 FineProxy 프록시 서비스를 사용하고 있으며 매우 만족합니다. 빠른 연결 속도, 신뢰할 수 있는 데이터 보호, 폭넓은 위치 선택 덕분에 인터넷 작업을 위한 훌륭한 도구입니다. 추천합니다!
FineProxy를 오랫동안 사용해 왔는데 정말 훌륭했습니다! 서비스가 빠르고 안정적이며 선택할 수 있는 IP도 많습니다. 개인정보 보호가 목적이든 여러 지역의 콘텐츠에 접속하는 것이 목적이든, FineProxy는 늘 제 기대에 부응했습니다.
부하 상태의 속도
제가 사용해 본 프록시 중 정말 최고 수준입니다. 안정적이고 고객 지원이 정확하며 가격도 정말 저렴합니다. 앞으로도 반드시 계속 이용하겠습니다!
올해 초부터 이 서비스의 프록시를 사용하고 있습니다. 서비스의 안정성이 마음에 들었습니다. 사용하는 동안 심각한 장애나 기술적 문제가 단 한 번도 없었습니다. 또 다른 장점은 암호화폐로 결제할 수 있다는 것입니다.
무제한 트래픽
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.
매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.
프록시 네트워크의 규모는 어느 정도인가요?FineProxy의 프록시 네트워크는
FineProxy의 프록시 네트워크는 세계 최대 규모이자 가장 안정적인 네트워크 중 하나입니다. 모든 인프라와 IP 대역을 FineProxy가 직접 소유·운영하며, 제3자 장비를 재판매하지 않습니다. 다양한 국가에서 전용 프록시를 제공하며, 본 라인은 국가 단위 타겟팅만 지원합니다(도시 또는 ASN 타겟팅은 불가).
어떤 국가를 이용할 수 있으며, 지역 타겟팅은 어떻게 처리되나요?이 페이지에서 지원되는
이 페이지에서 지원되는 모든 국가를 확인하실 수 있습니다. 목록에 표시된 각 국가의 데이터센터 프록시를 제공합니다. 본 제품 라인의 타겟팅은 국가 단위이며, 도시 및 ASN 단위 타겟팅은 지원되지 않습니다.
서비스를 어떻게 시작할 수 있나요?두 가지 빠른
두 가지 빠른 방법이 있습니다. 대기 없이 무료 테스트를 이용하거나, 플랜을 구매하면 결제 즉시 프록시가 활성화됩니다. 어떤 방법이든 깔끔한 대시보드, 빠른 설정, 신속한 고객 지원을 경험하실 수 있습니다.
FineProxy만의 차별점은?자체 소유 인프라
자체 소유 인프라: 자사 하드웨어와 IP 대역을 직접 운영합니다 — 제3자 재판매 없음. 고성능 컴퓨팅: 최신 AMD 프로세서 기반 전용 서버로 안정적인 저지연 처리량을 보장합니다. 대규모 고정 IP 풀: 자사 보유 IPv4 대역을 통한 광범위한 국가 단위 타겟팅을 지원합니다. 완전한 무제한 트래픽: GB당 요금이나 숨겨진 제한 없음. 맞춤형 구성 가능: 고객별 전용 서브넷, 독립 하드웨어, 맞춤 라우팅을 구성해 드립니다.
고객의 성공을 어떻게 보장합니까?먼저 고객의 사용
먼저 고객의 사용 사례에 맞는 정적 데이터센터/ISP 또는 로테이팅 풀의 최적 조합을 설계한 후, 자사 하드웨어와 자체 보유 IP 대역에서 즉시 활성화합니다. 무제한 대역폭, 국가 단위 타겟팅, 유연한 인증 방식(IP 허용 목록 또는 사용자 이름/비밀번호), 직관적인 대시보드와 REST API, 그리고 99.9% 이상의 업타임을 제공합니다. 저희 엔지니어가 요청 속도 조절, 동의/쿠키 처리, 세션 전략 등 파이프라인 안정성을 위한 세부 사항까지 지원하여 데이터 수집이 원활하게 진행되도록 합니다. 추가 요구사항이 있으시면 전용 서브넷이나 독립 하드웨어 프로비저닝, 라우팅 모니터링 및 최적화, 대상 IP 교체까지 가능하며, 빠른 티켓 기반 지원이 함께 제공됩니다.
국가별로 어떤 프록시 유형을 구매할 수 있습니까?두 가지 정적
두 가지 정적 옵션이 있습니다: 데이터센터 IPv4와 가용한 지역의 정적 ISP(정적 레지덴셜) IPv4입니다. 두 옵션 모두 정적이며 IP 단위로 과금됩니다. 로테이팅 프록시는 별도 제품으로, 이 페이지에서는 판매하지 않습니다.
프록시 사용에 어떤 제한이 있나요?트래픽은 무제한이지만, 각
트래픽은 무제한이지만, 각 플랜에는 네트워크 안정성을 보호하기 위한 동시 접속 수 및 연결 속도 제한이 적용됩니다. 저희는 법규를 준수하는 합법적인 서비스입니다. 이메일 관련 포트(예: 25/465/587/110/143/993/995)는 차단되며, 정부 웹사이트는 프록시를 통해 접속할 수 없습니다. 사용 시 관련 법률 및 각 사이트의 이용 약관을 준수해야 하며, 스팸, 크리덴셜 스터핑, 포트 스캐닝, 악성코드 배포 등 악용 행위는 금지됩니다. 플랜 제한을 초과하거나 악용 패턴이 감지될 경우, 플랫폼 안정성 유지를 위해 해당 엔드포인트를 제한하거나 정지할 수 있습니다.
어떤 프로토콜과 인증 방식을 지원하나요?HTTP/HTTPS 및 SOCKS5(선택적
HTTP/HTTPS 및 SOCKS5(선택적 UDP 지원)를 지원합니다. SOCKS4도 지원됩니다(인증 없음). 여러 표준 포트를 동시에 사용할 수 있습니다. IP 허용 목록 등록이 필수이며, 사용자 이름/비밀번호 인증도 추가로 활성화할 수 있습니다. 최대 5개의 소스 IP를 허용 목록에 등록할 수 있습니다.
통신사급 안정성을 어떻게 보장하나요?저희의 전체 인프라는
저희의 전체 인프라는 자사에서 직접 구축 및 소유하고 있으며, 타사 서버나 IP를 임대하지 않습니다. 모든 프록시는 이중화 네트워크 연결, 지능형 로드 밸런싱, 자동 페일오버를 갖춘 엔터프라이즈급 AMD 하드웨어에서 운영되어 다운타임을 원천 차단합니다. 24시간 연중무휴 모니터링을 통해 높은 부하 상황에서도 안정적인 성능과 신속한 복구를 보장합니다.
플랜은 어떻게 구성되어 있나요? 트래픽은 무제한인가요?IP 단위 과금이며
IP 단위 과금이며 트래픽은 무제한입니다(GB당 추가 요금 없음). 기본 기간은 월 단위이며, 최대 1년까지 선불 결제가 가능합니다. 갱신 시 20% 할인이 적용됩니다. 결제 통화: USD.