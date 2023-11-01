기준일 2026년 1월 5일 인쇄

본 서비스는 모든 결함을 포함하여 “있는 그대로” 및 “이용 가능한 상태로” 제공됩니다. 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서, FineProxy 및 면책 당사자는 상품성, 특정 목적 적합성, 비침해성에 대한 묵시적 보증 및 서비스가 중단 없이, 오류 없이 또는 결함 없이 제공될 것이라는 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적, 묵시적 또는 법적 모든 종류의 보증을 부인합니다.

귀하는 서비스 이용이 전적으로 귀하의 책임 하에 이루어진다는 것을 인정하고 동의합니다. FineProxy는 서비스가 귀하의 요구사항을 충족하거나 서비스 운영이 안전하고 중단 없이 이루어질 것을 보증하지 않습니다. 귀하는 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 손상 또는 귀하의 정보에 대한 무단 접근을 포함하되 이에 국한되지 않는, 서비스 이용으로 인한 모든 손실 또는 손해에 대해 전적인 책임을 부담합니다.

일부 관할권에서는 특정 보증의 배제를 허용하지 않습니다. 해당 배제가 허용되지 않는 범위 내에서 위의 면책 조항은 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

책임의 제한#

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서, FineProxy 또는 면책 당사자는 본 약관 또는 서비스의 이용이나 이용 불능과 관련하여 발생하는 간접적, 부수적, 특별, 결과적 또는 징벌적 손해(이익 손실, 데이터 손실, 영업권 손실, 업무 중단, 컴퓨터 오작동을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 해당 손해의 가능성을 사전에 고지받았더라도 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 약관 또는 서비스와 관련하여 발생하는 FineProxy 및 면책 당사자의 총 누적 책임은 다음 금액을 초과하지 않습니다. USD 500 (미화 500달러).

일부 관할권에서는 부수적 또는 결과적 손해에 대한 책임의 제한 또는 배제를 허용하지 않습니다. 해당 제한이 허용되지 않는 범위 내에서 본 제한 조항은 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

면책 조항#

귀하는 다음 사항과 관련하여 발생하는 모든 제3자 청구, 손해, 손실, 책임, 비용 및 경비(합리적인 변호사 비용 포함)로부터 FineProxy, 그 계열사, 계약자, 라이선스 제공자, 파트너 및 이들 각각의 이사, 임원, 직원, 대리인(이하 통칭하여 “면책 당사자”)을 방어하고, 면책하며, 손해가 발생하지 않도록 할 것에 동의합니다: