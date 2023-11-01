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HTTP 프록시

작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 HTTP 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 3,000 HTTP-compatible 데이터센터 IP 내 Europe 구매하십시오
  • HTTP 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 HTTP 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 HTTP 프록시 플랜 표시하십시오
  • HTTP 프록시 목록 when the next free swap is 사용 가능한 새로 고치십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

아주 괜찮은 서비스입니다. 초급 혼합 패키지를 이용했는데 만족했습니다. 속도는 설명과 완전히 일치합니다. 제가 필요한 모든 프로토콜을 지원합니다. 사용하는 동안 고장이나 ‘속도 저하’는 관찰되지 않았습니다. 전반적으로 네트워크 활동을 드러내고 싶지 않은 분들에게 훌륭한 선택입니다. 맡은 일을 잘하는 이분들을 추천할 수밖에 없습니다.

Denni RiggFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

한동안 FineProxy 서비스를 이용해 왔으며 품질에 매우 만족합니다. 연결이 매우 안정적이고 IP 주소도 아무 문제 없이 작동하며 속도도 꾸준히 빠릅니다. 필요할 때마다 고객 지원도 매우 신속하게 응답합니다. 신뢰할 수 있는 프록시를 찾는 분께 강력히 추천합니다.

KrzyszofNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!

omkaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.

Anonymous UserTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
HTTP와 HTTPS 프록시의 차이점은 무엇입니까?HTTP 프록시는

HTTP 프록시는 암호화되지 않은 웹 트래픽을 처리합니다 — 프록시는 전체 요청 및 응답을 보고 상호작용할 수 있습니다. HTTPS 프록시는 CONNECT 메서드를 사용하여 기기와 대상 사이트 간의 암호화된 터널을 설정합니다 — 프록시는 콘텐츠를 보지 않고 암호화된 데이터를 중계합니다. FineProxy에서는 각 IP가 기기에서 프록시 자체로의 연결을 암호화하는 개별 SSL 인증서도 가지고 있어서 첫 번째 홉에서 프록시 자격증명과 요청 메타데이터를 보호합니다.

무료 HTTP 프록시 목록을 사용해도 안전합니까?아니요

아니요. 30개월에 걸쳐 64만 개 이상의 무료 프록시를 분석한 학술 연구에 따르면 약 1만 7,000개가 통과 트래픽을 적극적으로 수정했습니다 — 광고 주입, 요청 리다이렉트, 파일을 악성코드로 대체. 작동하는 무료 프록시의 약 10%는 TLS 트래픽을 가로채거나 자격 증명을 수집합니다. 그리고 목록의 92%는 단순히 죽은 주소입니다. 자체 인프라를 보유한 공급자의 유료 서비스는 단순히 더 빠르고 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라 근본적으로 더 안전합니다.

"엘리트 익명성"은 무엇을 의미합니까?프록시가 존재를 드러낼

프록시가 존재를 드러낼 수 있는 모든 헤더를 제거한다는 뜻입니다. 투명 프록시는 X-Forwarded-For에서 실제 IP를 전송합니다. 익명 프록시는 IP를 숨기지만 Via 또는 기타 프록시 표시 헤더를 남깁니다. 엘리트 프록시는 모든 것을 제거합니다 — 대상 사이트는 프록시의 증거 없이 정상적인 연결을 봅니다. FineProxy는 모든 프록시 유형에서 엘리트 수준으로 작동합니다.

HTTP 또는 SOCKS5를 사용해야 하나요?웹 기반 작업

웹 기반 작업 — 스크래핑, 브라우저 세션, API 요청, 계정 관리 — 에는 HTTP가 더 간단하고 호환성이 높은 선택입니다. 모든 도구가 기본적으로 지원합니다. 웹이 아닌 트래픽(게임, VoIP, 토렌트, 커스텀 프로토콜)이거나 UDP 지원 및 원격 DNS 해석이 필요한 경우 SOCKS5를 사용하세요. FineProxy는 모든 프록시에서 둘 다 지원하므로 다른 제품을 구매하지 않고도 전환할 수 있습니다.

웹 스크래핑을 위해 몇 개의 프록시가 필요한가요?대상과 볼륨에 따라

대상과 볼륨에 따라 다릅니다. 보호되지 않은 사이트에서 중간 속도로는 50-100개 IP로 매일 수천 페이지를 처리합니다. 보호된 대상이나 대용량 수집의 경우 수백~수천 개의 IP가 요청 밀도를 낮게 유지하여 차단을 방지합니다. FineProxy는 개별 프록시와 볼륨 할인이 있는 벌크 패키지를 판매합니다.

동일한 프록시를 HTTP와 SOCKS5에 모두 사용할 수 있습니까?

예. 모든 FineProxy 프록시 — 전용, 데이터센터 또는 ISP — 는 동일한 IP 주소에서 HTTP, HTTPS 및 SOCKS5를 지원합니다. 추가 비용 없음, 별도의 등급 없음.

가이드

HTTP 프록시: 브라우저가 이미 사용하는 프로토콜

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

브라우저가 보내는 모든 웹 요청은 HTTP를 사용합니다. HTTP 프록시를 체인에 추가하면 트래픽이 이 프로토콜을 기본적으로 이해하는 서버를 통해 흐릅니다. 요청을 읽고, 올바른 대상으로 라우팅하고, 응답을 다시 전달할 수 있습니다. 번역 계층도 없고, 프로토콜 변환도 없습니다. 웹이 작동하는 언어를 직접 처리할 뿐입니다.

이것이 HTTP가 가장 널리 지원되는 프록시 프로토콜로 남아 있는 이유입니다. 모든 브라우저, 모든 스크래핑 프레임워크, 모든 자동화 도구, 모든 운영 체제에는 내장된 HTTP 프록시 지원이 있습니다. 구성은 한 줄일 뿐입니다: IP 주소와 포트.

HTTP 프록시가 트래픽을 처리하는 방식

일반 HTTP 요청의 경우 프록시가 전체 URL을 받으면 대상 서버에서 콘텐츠를 가져와 사용자에게 반환합니다. 프록시는 헤더, 콘텐츠, 쿠키를 모두 보게 됩니다. HTTP 트래픽은 설계상 암호화되지 않기 때문입니다.

HTTPS 트래픽의 경우 프로세스가 달라집니다. 브라우저가 대상 호스트와 포트를 지정하여 CONNECT 요청을 프록시로 보냅니다. 프록시는 해당 호스트에 대한 TCP 터널을 열고, 그 시점부터 양방향으로 암호화된 바이트를 단순히 중계합니다. 콘텐츠를 볼 수 없습니다. 사용자와 대상 간에 연결이 존재한다는 것만 알 수 있습니다.

이 이중 동작은 이해하는 것이 중요합니다. HTTP에서는 프록시가 완전한 가시성을 가집니다. HTTPS에서는 블라인드 중계가 됩니다. 두 모드 모두 작업에 따라 유용합니다.

익명성 수준: 프록시가 귀하에 대해 노출하는 것

모든 HTTP 프록시가 동일한 수준의 보호를 제공하지는 않습니다. 업계는 이들을 세 가지 등급으로 분류하며, 그 차이는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다.

투명 프록시(Transparent Proxies)는 요청을 전달하지만 X-Forwarded-For 헤더에 실제 IP 주소를 포함합니다. 대상 사이트는 귀하가 누구인지, 그리고 프록시를 사용 중인지 정확히 알 수 있습니다. 이들은 개인정보 보호가 필요한 용도에는 쓸모없으며 — 기업 캐싱 및 콘텐츠 필터링을 위해 설계되었으며, 보호를 위한 것이 아닙니다.

익명 프록시(Anonymous Proxies)는 실제 IP를 숨기지만 여전히 자신의 존재를 드러냅니다. Via 또는 X-Forwarded-For 같은 헤더에는 프록시 관련 정보가 포함됩니다. 대상 사이트는 사용자의 주소를 모르지만 프록시가 관여하고 있다는 것을 압니다. 연구에 따르면 이러한 연결의 78%는 헤더 분석만으로도 식별 가능합니다 (litport.net).

엘리트(고도 익명) 프록시(Elite High-Anonymity Proxies)는 모든 프록시 관련 헤더를 제거합니다. 대상 사이트는 프록시가 존재한다는 징후 없이 깨끗한 연결을 봅니다. 실제 IP는 숨겨지며, 프록시의 존재는 HTTP 헤더 수준에서 보이지 않습니다.

FineProxy의 HTTP 프록시는 엘리트 수준에서 작동합니다. X-Forwarded-For, Via, Proxy-Connection 헤더는 없습니다. 웹사이트가 요청을 검사할 때, 프록시의 IP 주소로부터의 표준 연결만 봅니다 — 그 이상도 그 이하도 아닙니다.

무료 HTTP 프록시 목록이 실제로 위험한 이유

“무료 HTTP 프록시 리스트”를 검색하면 수백만 건의 결과가 나옵니다. 수천 개의 주소를 무료로 사용할 수 있는데 왜 비용을 지불해야 하는지 — 그 매력은 분명합니다. 하지만 그 이유가 있습니다.

640,000개 이상의 무료 프록시 서버를 분석한 30개월 학술 연구에 따르면, 이 중 16,923개가 통과하는 콘텐츠를 적극적으로 수정했습니다 (HAL/arxiv, 2024). 이것은 버그가 아닙니다 — 의도적입니다. 운영자들은 광고를 삽입하고, 트래픽을 리디렉션하며, 다운로드된 파일을 악성코드 버전으로 대체합니다. 동일한 연구는 무료 프록시 IP에서 4,452개의 서로 다른 보안 취약점을 식별했으며, 이 중 1,755개는 연결된 기기에서 원격 코드 실행을 허용했습니다.

별도로, 연구는 기능하는 무료 프록시의 약 10%가 명시적으로 악의적인 행동을 보임을 발견했습니다: TLS 인터셉션(가짜 인증서를 발급하여 암호화된 트래픽 읽기), 광고 삽입, 자격증명 수집. 그리고 무료 프록시 목록의 92%는 작동하지 않습니다 — 위험한 것들을 마주치기 전에 시간을 낭비하는 죽은 IP입니다.

자체 인프라를 소유한 제공자의 프리미엄 유료 HTTP 프록시는 이 모든 것을 제거합니다. FineProxy는 고객님의 트래픽으로 수익을 창출하지 않습니다 — 저희는 서비스로 수익을 창출합니다. 고객님의 데이터는 변조 없이, 기록 없이 통과합니다.

HTTP가 올바른 프로토콜인 경우

HTTP 프록시는 웹 중심 작업의 기본 선택입니다. 스크래핑, 브라우저 자동화, API 호출, SEO 모니터링, 광고 검증, 브라우저를 통한 계정 관리 — 작업이 HTTP 또는 HTTPS를 통해 발생하면, HTTP 프록시는 가장 넓은 호환성과 가장 간단한 구성으로 기본적으로 처리합니다.

비웹 트래픽 — 게임, VoIP, FTP, 커스텀 TCP/UDP 프로토콜 — SOCKS5가 올바른 도구입니다. FineProxy에서는 모든 프록시가 둘 다 지원합니다: HTTP, HTTPS(완전한 첫 번째 홉 암호화를 위해 IP당 개별 SSL 인증서 포함), 그리고 UDP가 있는 SOCKS5. 동일한 주소, 동일한 구독, 작업당 프로토콜을 선택하세요.

FineProxy의 HTTP 프록시에 포함된 것

모든 프록시는 헤더 유출 없는 최고 수준의 익명성, 최대 500 Mbps 속도의 무제한 대역폭, IP 화이트리스트 또는 로그인/비밀번호를 통한 유연한 인증을 제공하며, 전용, 데이터센터ISP 프록시 전 유형에서 이용 가능합니다. 전체 네트워크는 저희가 직접 소유한 인프라와 클린 ASN 내 자체 IP 주소로 운영되며, Spamhaus를 통해 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 따라서 고객님의 트래픽은 첫 번째 홉부터 마지막 홉까지 저희가 완전히 관리하는 하드웨어에서 처리됩니다.