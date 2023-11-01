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Proxy HTTP

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy HTTP.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 3,000 compatível com HTTP IPs de datacenter em Europa
  • Exporte meu HTTP lista de proxies como JSON
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu HTTP serviço de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu HTTP planos de proxy
  • Atualize minha lista de proxies HTTP quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Serviço muito decente, tomou um pacote misto de nível primário, foram satisfeitos. A velocidade é totalmente consistente. Todos os protocolos que eu preciso são suportados. Quebras e abrandamentos . para todo o tempo de uso não foi observado. Em geral, uma grande opção para aqueles que não gostam de exibir sua atividade na rede. Eu só posso recomendar os caras fazendo seu trabalho.

Denni RiggPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Fornecem APIs para os utilizadores obterem proxies a partir do seu site. Embora o apoio ao cliente não falasse inglês muito bem, esforçou-se bastante para me ajudar. Também disponibilizam a troca de IP após sete dias.

Anonymous UserTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a diferença entre proxy HTTP e HTTPS?Um proxy

Um proxy HTTP gerencia tráfego web não-criptografado — o proxy pode ver e interagir com a solicitação e resposta completas. Um proxy HTTPS estabelece um túnel criptografado entre seu dispositivo e o site destino usando o método CONNECT — o proxy retransmite dados criptografados sem ver o conteúdo. No FineProxy, cada IP também carrega um certificado SSL individual que criptografa a conexão de seu dispositivo ao proxy em si, protegendo suas credenciais de proxy e metadados de solicitação no primeiro salto.

As listas de proxy HTTP gratuitas são seguras de usar?Não

Não. Pesquisas acadêmicas analisando mais de 640.000 proxies gratuitos ao longo de 30 meses descobriram que quase 17.000 modificavam ativamente o tráfego — injetando anúncios, redirecionando solicitações ou substituindo arquivos por malware. Cerca de 10% dos proxies gratuitos funcionais interceptam tráfego TLS ou roubam credenciais. E 92% dos endereços listados simplesmente estão inativos. Um serviço pago de um provedor que possui sua própria infraestrutura não é apenas mais rápido e confiável — é fundamentalmente mais seguro.

O que significa "anonimato elite"?Significa que o

Significa que o proxy remove todos os headers que poderiam revelar sua presença. Proxies transparentes enviam seu IP real em X-Forwarded-For. Proxies anônimos ocultam seu IP, mas deixam headers Via ou outros que indicam proxy. Proxies elite removem tudo — o site destino vê uma conexão normal sem qualquer evidência de proxy. FineProxy opera no nível elite em todos os tipos de proxy.

Devo usar HTTP ou SOCKS5?Para qualquer coisa

Para qualquer coisa baseada na web — scraping, sessões de navegador, requisições de API, gerenciamento de contas — HTTP é a escolha mais simples e compatível. Todas as ferramentas a suportam nativamente. Para tráfego não-web (jogos, VoIP, torrents, protocolos customizados) ou quando você precisa de suporte UDP e resolução remota de DNS, use SOCKS5. FineProxy suporta ambos em todo proxy, para que você possa mudar sem comprar um produto diferente.

Quantos proxies eu preciso para web scraping?Depende do alvo

Depende do alvo e do volume. Para sites desprotegidos em ritmo moderado, 50-100 IPs processam vários milhares de páginas diariamente. Para alvos protegidos ou coleta em alto volume, centenas a milhares de IPs mantêm a densidade de solicitações baixa o suficiente para evitar bloqueios. FineProxy vende proxies individuais e pacotes em lote com descontos por volume.

Posso usar o mesmo proxy para HTTP e SOCKS5?Sim

Sim. Todo proxy FineProxy — dedicado, datacenter ou ISP — suporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 no mesmo endereço IP. Sem custo adicional, sem tier separado.

Guia

Proxy HTTP: O Protocolo que Seu Navegador Já Fala

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Toda requisição web que seu navegador faz usa HTTP. Quando você adiciona um proxy HTTP à cadeia, seu tráfego passa por um servidor que entende nativamente este protocolo — ele pode ler a requisição, roteá-la para o destino correto e devolver a resposta. Sem camadas de tradução, sem conversão de protocolo, apenas manipulação direta da linguagem em que a web funciona.

É por isso que HTTP permanece o protocolo proxy mais amplamente suportado. Todo navegador, todo framework de scraping, toda ferramenta de automação, todo sistema operacional tem suporte integrado a proxy HTTP. A configuração é uma única linha: um endereço IP e uma porta.

Como um proxy HTTP gerencia seu tráfego

Para requisições HTTP comuns, o proxy recebe a URL completa, busca o conteúdo do servidor destino e o retorna. O proxy vê tudo — cabeçalhos, conteúdo, cookies — porque o tráfego HTTP é não-criptografado por design.

Para tráfego HTTPS, o processo muda. Seu navegador envia uma requisição CONNECT ao proxy, especificando o host destino e a porta. O proxy abre um túnel TCP para esse host, e a partir desse ponto ele simplesmente retransmite bytes criptografados em ambas as direções. Ele não consegue ver o conteúdo — apenas que uma conexão existe entre você e o destino.

Esse comportamento duplo é importante de entender. Em HTTP, o proxy tem visibilidade total. Em HTTPS, ele se torna uma retransmissão cega. Ambos os modos são úteis dependendo da tarefa.

Níveis de anonimato: o que seu proxy revela sobre você

Nem todos os proxies HTTP o protegem igualmente. A indústria os classifica em três níveis, e a diferença é muito mais relevante do que a maioria das pessoas percebe.

Proxies transparentes encaminham sua solicitação, mas incluem seu endereço IP real no cabeçalho X-Forwarded-For. O site destino sabe exatamente quem você é e que está usando um proxy. Estes são inúteis para qualquer coisa que exija privacidade — foram projetados para cache corporativo e filtragem de conteúdo, não para proteção.

Proxies anônimos ocultam seu IP real, mas ainda se anunciam. Cabeçalhos como Via ou X-Forwarded-For contêm informações relacionadas ao proxy. O site destino não conhece seu endereço, mas sabe que um proxy está envolvido. Pesquisas mostram que 78% dessas conexões são identificáveis apenas através de análise de cabeçalhos (litport.net).

Proxies Elite (alto anonimato) removem todos os cabeçalhos relacionados a proxy. O site destino vê uma conexão limpa, sem indicação de que um proxy existe. Seu IP real está oculto e a presença do proxy é invisível no nível de cabeçalho HTTP.

Os proxies HTTP do FineProxy operam em nível elite. Sem X-Forwarded-For, sem Via, sem cabeçalhos Proxy-Connection vazando. Quando um site examina sua solicitação, vê uma conexão padrão a partir do endereço IP do proxy — nada mais.

Por que listas de proxies HTTP gratuitas são genuinamente perigosas

Pesquisar por «free HTTP proxy list» retorna milhões de resultados. O apelo é óbvio — por que pagar quando existem milhares de endereços disponíveis de graça? Eis o motivo.

Um estudo acadêmico de 30 meses analisando mais de 640.000 servidores proxy gratuitos descobriu que 16.923 deles modificavam ativamente o conteúdo passando por eles (HAL/arxiv, 2024). Isso não é um bug — é intencional. Operadores injetam anúncios, redirecionam tráfego e substituem arquivos baixados por versões carregadas de malware. O mesmo estudo identificou 4.452 vulnerabilidades de segurança distintas em IPs proxy gratuitos, incluindo 1.755 que permitiam execução remota de código em dispositivos conectados.

Separadamente, pesquisas descobriram que aproximadamente 10% dos proxies gratuitos funcionais exibem comportamento explicitamente malicioso: interceptação TLS (leitura de seu tráfego criptografado através da emissão de certificados falsos), injeção de anúncios e roubo de credenciais. E 92% dos endereços em listas de proxies gratuitos não funcionam — são IPs inativos que desperdiçam seu tempo antes mesmo de você encontrar os perigosos.

Um proxy HTTP pago premium de um provedor que possui sua infraestrutura elimina tudo isso. FineProxy não monetiza seu tráfego — monetizamos o serviço. Seus dados passam intocados e não registrados.

Quando HTTP é o protocolo certo

Proxies HTTP são a escolha padrão para trabalho orientado à web. Scraping, automação de navegador, chamadas de API, monitoramento SEO, verificação de anúncios, gerenciamento de contas através de navegador — se a tarefa acontece sobre HTTP ou HTTPS, um proxy HTTP a trata nativamente com a compatibilidade mais ampla e configuração mais simples.

Para tráfego não-web — games, VoIP, FTP, protocolos TCP/UDP customizados — SOCKS5 é a ferramenta correta. No FineProxy, cada proxy suporta ambos: HTTP, HTTPS (com um certificado SSL individual por IP para criptografia de primeiro salto completa) e SOCKS5 com UDP. Mesmo endereço, mesma assinatura, escolha o protocolo por tarefa.

O que os proxies HTTP do FineProxy incluem

Todo proxy oferece anonimato de nível elite com vazamento zero de cabeçalhos, largura de banda ilimitada com velocidades de até 500 Mbps e autenticação flexível via whitelist de IP ou login/senha — tudo disponível em proxies dedicados, de datacenter e ISP. Toda a rede opera em nossa própria infraestrutura e nossos próprios endereços IP dentro de um ASN limpo que monitoramos continuamente via Spamhaus, garantindo que seu tráfego permaneça em hardware que controlamos totalmente, do primeiro ao último salto.