Guia de integração
Configurações de proxy do Microsoft Edge
Configure seu proxy no Edge facilmente em poucos passos
Como definir as configurações de servidor proxy no Microsoft Edge
O Microsoft Edge é baseado no Chromium, então ele geralmente utiliza as configurações de proxy do seu sistema operacional (semelhante ao Google Chrome). Isso significa que o método de «proxy do sistema» funciona, mas pode ser limitado dependendo do tipo de proxy e dos requisitos de autenticação.
Neste guia, vamos abordar duas opções práticas para o Edge: 1. Configurar o proxy no nível do sistema (Windows/macOS). O Edge não gerencia proxies por conta própria — ele herda as configurações de proxy do seu sistema operacional. Isso pode funcionar bem no macOS, mas as configurações de proxy do sistema Windows são limitadas e frequentemente pouco confiáveis para proxies autenticados e configurações que não sejam HTTP. 2. Usar uma extensão de navegador para facilitar o gerenciamento de proxies (perfis, troca rápida). Essa geralmente é a melhor opção se você precisa de proxy apenas para navegação web no Edge.
Guias de proxy do sistema: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Você também pode instalar extensões da Chrome Web Store no Edge (talvez seja necessário ativar «Permitir extensões de outras lojas» no Edge primeiro).
A seguir, vamos focar na configuração do Proxy Switcher and Manager, já que é uma das formas mais simples e estáveis de gerenciar proxies no Microsoft Edge.
Extensão recomendada para o Edge
Instale a extensão ProxySwitcher
Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Obter extensões para o Microsoft Edge Pesquise por Proxy Switcher e acesse a página da extensão. Clique em Obter Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.
Configurar um proxy
Vá até a aba “Manual” → Ative “Proxy manual” Insira o endereço do proxy e a porta (8080 para HTTP) Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui.
Verificar o resultado
Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Configurações de proxy do Microsoft Edge?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Configurações de proxy do Microsoft Edge está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Configurações de proxy do Microsoft Edge não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.