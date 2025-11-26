Como definir as configurações de servidor proxy no Microsoft Edge

O Microsoft Edge é baseado no Chromium, então ele geralmente utiliza as configurações de proxy do seu sistema operacional (semelhante ao Google Chrome). Isso significa que o método de «proxy do sistema» funciona, mas pode ser limitado dependendo do tipo de proxy e dos requisitos de autenticação.

Neste guia, vamos abordar duas opções práticas para o Edge: 1. Configurar o proxy no nível do sistema (Windows/macOS). O Edge não gerencia proxies por conta própria — ele herda as configurações de proxy do seu sistema operacional. Isso pode funcionar bem no macOS, mas as configurações de proxy do sistema Windows são limitadas e frequentemente pouco confiáveis para proxies autenticados e configurações que não sejam HTTP. 2. Usar uma extensão de navegador para facilitar o gerenciamento de proxies (perfis, troca rápida). Essa geralmente é a melhor opção se você precisa de proxy apenas para navegação web no Edge.

Guias de proxy do sistema: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Você também pode instalar extensões da Chrome Web Store no Edge (talvez seja necessário ativar «Permitir extensões de outras lojas» no Edge primeiro).

A seguir, vamos focar na configuração do Proxy Switcher and Manager, já que é uma das formas mais simples e estáveis de gerenciar proxies no Microsoft Edge.

Extensão recomendada para o Edge

Step 1 Instale a extensão ProxySwitcher Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Obter extensões para o Microsoft Edge Pesquise por Proxy Switcher e acesse a página da extensão. Clique em Obter Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurar um proxy Vá até a aba “Manual” → Ative “Proxy manual” Insira o endereço do proxy e a porta (8080 para HTTP) Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Click the image to view it in full size.