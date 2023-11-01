Vigente em 28 de setembro de 2026 Imprimir

Bem-vindo ao FineProxy! Estes Termos de Serviço (“Termos”) regem o seu acesso e uso do FineProxy, bem como de qualquer software, serviço e documentação relacionados fornecidos por nós (coletivamente, os “Serviços”). Ao acessar ou utilizar os Serviços, você reconhece que leu, compreendeu e concorda em estar vinculado a estes Termos. Caso não concorde com qualquer parte destes Termos, você não deve acessar nem utilizar os Serviços.

Para acessar ou utilizar os Serviços, você deve ter no mínimo dezoito (18) anos de idade e possuir capacidade legal para celebrar um contrato vinculante com a FineProxy. Ao acessar ou utilizar os Serviços, você declara e garante que atende a esses requisitos de elegibilidade.

2. Regras do Serviço#

Você concorda em não se envolver em nenhuma das seguintes atividades proibidas:

2.1. copiar, distribuir ou divulgar qualquer parte do Serviço em qualquer meio;

2.2. transmitir spam, correntes ou outros e-mails não solicitados;

2.3. tentar interferir ou comprometer a integridade ou segurança do Serviço, ou tentar decifrar quaisquer transmissões de ou para os servidores que operam o Serviço;

2.4. realizar qualquer ação que imponha, ou possa impor (conforme determinado a nosso exclusivo critério), uma carga desproporcional ou excessiva sobre nossa infraestrutura ou a de qualquer site destino;

2.5. enviar dados inválidos, vírus, worms outros agentes de software malicioso por meio do Serviço;

2.6. coletar ou extrair quaisquer informações de identificação pessoal, incluindo nomes de conta, do Serviço;

2.7. se passar por outra pessoa, declarar falsamente sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade, cometer fraude, ou ocultar ou tentar ocultar sua identidade;

2.8. interferir no funcionamento adequado do Serviço;

2.9. acessar qualquer conteúdo do Serviço por meio de qualquer tecnologia ou método diferente daqueles fornecidos ou autorizados pelo Serviço;

2.10. contornar quaisquer medidas que possamos utilizar para impedir ou restringir o acesso ao Serviço, incluindo, sem limitação, recursos que impeçam ou restrinjam o uso ou a cópia de qualquer conteúdo ou que imponham limitações ao uso do Serviço ou do conteúdo nele contido;

2.11. revender ou redistribuir o Serviço (salvo acordo expresso em contrário com a FineProxy);

2.12. utilizar o Serviço para tentar obter acesso não autorizado (por exemplo, acessar qualquer servidor, rede, host ou conta para os quais você não possui autorização);

2.13. utilizar o Serviço para interromper ou tentar interromper comunicações na internet (por exemplo, um ataque de negação de serviço (DoS));

2.14. utilizar o Serviço para bots de compra de ingressos, fraude publicitária ou para coletar dados que não sejam publicamente disponíveis ou que sejam protegidos devido à sua sensibilidade; ou

2.15. utilizar o Serviço em violação de qualquer lei ou regulamento aplicável, quaisquer termos de serviço ou termos de uso, ou quaisquer direitos de terceiros.

Você concorda em concluir a verificação de identidade caso FineProxy suspeite razoavelmente que qualquer uma das atividades proibidas acima esteja sendo conduzida por meio de sua conta. A não conclusão da verificação de identidade poderá resultar na suspensão da conta.

3. Taxa de Processamento de Reclamações#

Visão geral.

Estamos comprometidos em fornecer serviços de alta qualidade em conformidade com as leis aplicáveis e nossos Termos de Serviço. Qualquer uso indevido do Serviço ou violação de nossas regras é tratado com seriedade.

Taxa de Processamento de Reclamações.

Devido ao aumento dos esforços administrativos e investigativos associados ao tratamento de reclamações, a partir de 22 de janeiro de 2024, uma taxa de $50 será cobrada pelo processamento de cada reclamação relacionada a uma violação de nossas regras. Essa taxa não substitui o cumprimento de nossos Termos e não isenta os usuários de responsabilidade. Ela é cobrada exclusivamente para cobrir os custos de análise e investigação da reclamação.

Procedimento de Análise de Reclamações.

Ao recebermos uma reclamação, analisaremos a atividade denunciada, criaremos um ticket de suporte para o cliente e emitiremos uma fatura referente à taxa de processamento da reclamação. O ticket descreverá a violação denunciada e poderá solicitar uma explicação ou informações adicionais. O cliente deverá interromper imediatamente a atividade identificada no ticket e cumprir as regras do Serviço nele mencionadas. O pagamento da taxa não autoriza o cliente a continuar a violação.

Condições de Pagamento.

A taxa de processamento da reclamação deverá ser paga no prazo de dois (2) dias corridos a partir da data da fatura. Se o pagamento não for recebido dentro desse prazo, o Serviço associado à reclamação poderá ser suspenso. Um Serviço suspenso somente poderá ser restabelecido após o pagamento da fatura, a interrupção da atividade proibida e desde que o restabelecimento esteja em conformidade com nossas regras, com o resultado de nossa análise e com a legislação aplicável.

Violações Graves ou Recorrentes.

Se a violação denunciada for grave, evidente ou ocorrer após reclamações anteriores, poderemos suspender os Serviços imediatamente quando o ticket de suporte for criado, sem aguardar o término do prazo de pagamento de dois dias. Normalmente, suspenderemos o Serviço específico identificado na reclamação. Caso a aparente violação seja particularmente grave ou possa envolver outros Serviços, poderemos suspender todos os Serviços ativos do cliente enquanto investigamos as circunstâncias. Não serão emitidos reembolsos pelos Serviços já prestados nem pelas taxas de processamento de reclamações incorridas.

Isenção de Taxa.

Em casos excepcionais, e a nosso exclusivo critério, podemos isentar a taxa de processamento de reclamação, especialmente quando o cliente demonstrar cooperação de boa-fé e adotar medidas razoáveis para prevenir futuras violações.

4. Assinaturas & Processamento de Pagamentos#

Cada conta possui uma única carteira interna no painel; não são mantidos saldos separados para faturas ou Serviços individuais. A carteira pode ser recarregada manualmente ou por meio da recarga automática opcional, e os Serviços e complementos são adquiridos com os fundos da carteira.

Os depósitos na carteira podem ser processados por provedores ou processadores de pagamento terceirizados, em conformidade com os padrões de segurança aplicáveis, incluindo o PCI-DSS, quando aplicável. A FineProxy não armazena nem processa diretamente os dados de cartões de pagamento.

O titular da conta controla as configurações de pagamento, incluindo a recarga automática, pelo painel. Reembolsos e cancelamentos são regidos e estão sujeitos à Política de Reembolso prevista na Seção 5.

5. Política de Reembolso#

Nos termos desta Política de Reembolso, a FineProxy concede um prazo de 24 horas a partir do momento da compra, durante o qual o cliente pode solicitar o reembolso para o método de pagamento original. As taxas do provedor de pagamento e demais taxas aplicáveis continuam sujeitas à Seção 5.2. O reembolso de 24 horas não se aplica a Serviços contratados pelo prazo pago de 48 horas.

Para cancelar um Serviço ativo, inclusive antes de solicitar um reembolso, o cliente deve usar o painel, selecionando o Serviço ativo, abrindo Gerenciamento e escolhendo “Cancelar este serviço”. O cancelamento devolve o valor não utilizado do Serviço à carteira interna da conta. Nas primeiras 24 horas após a compra, o cliente poderá então solicitar o reembolso para o método de pagamento original exclusivamente por meio do sistema de tickets de suporte disponível na conta do cliente. Solicitações de reembolso enviadas por qualquer outro canal de comunicação não serão consideradas.

O cancelamento de Serviços por conta própria no painel está disponível no máximo uma vez a cada três (3) dias. Se o cliente tiver um motivo justificado para cancelar um Serviço antes do fim desse prazo, poderá entrar em contato conosco pelo sistema de tickets e explicar por que o Serviço precisa ser cancelado. Essas solicitações são analisadas individualmente.

A FineProxy monitora a atividade de reembolsos. Em casos de solicitações excessivas — especificamente, mais de três (3) solicitações de reembolso em um único mês calendário — reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de negar futuras solicitações de reembolso.

Após o término do período de reembolso de 24 horas, o resultado disponível do cancelamento é o crédito do valor não utilizado do Serviço na carteira interna. O crédito na carteira pode ser utilizado em compras futuras.

Caso o cliente enfrente problemas técnicos com os proxies adquiridos, recomendamos fortemente que entre em contato com nossa equipe de suporte técnico por meio do sistema de tickets para analisar o problema antes de enviar uma solicitação de reembolso.

Ao adquirir qualquer produto ou serviço da FineProxy, você reconhece e concorda em estar vinculado a esta Política de Reembolso.

Cláusula Adicional sobre Violações.

Reembolsos não estão disponíveis em casos que envolvam reclamações ou violações dos nossos Termos de Serviço. Se for constatado que uma conta está em descumprimento das nossas regras, seja por violações graves ou recorrentes, nenhum reembolso será concedido para serviços já prestados ou para quaisquer taxas de processamento de reclamações incorridas.

5.1 Prazos de Processamento de Reembolso#

Após recebermos, por meio do sistema de tickets, sua solicitação de reembolso para o método de pagamento original, juntamente com os dados de pagamento necessários, enviaremos a solicitação de reembolso ao provedor de pagamento em até 24 horas.

Importante: os prazos de reembolso não começam a contar a partir do momento em que você nos envia uma mensagem. Eles começam a partir do momento em que enviamos as informações necessárias ao provedor de pagamento. Você receberá uma notificação separada por e-mail assim que as informações forem enviadas.

O prazo máximo para o envio das informações da nossa parte é de até 24 horas (normalmente de 2 a 6 horas). Após o envio, o prazo de reembolso depende exclusivamente do provedor de pagamento e/ou do seu banco. Os prazos aproximados são os seguintes:

Cartões bancários: 1 a 5 dias úteis. Na maioria dos casos, os reembolsos são processados no mesmo dia. Em alguns casos, podemos solicitar o número do seu cartão para realizar uma transferência manual (quando suportado pelo provedor).

1 a 5 dias úteis. Na maioria dos casos, os reembolsos são processados no mesmo dia. Em alguns casos, podemos solicitar o número do seu cartão para realizar uma transferência manual (quando suportado pelo provedor). Criptomoeda: em até 48 horas após o recebimento de um endereço de reembolso válido. Você deve fornecer o endereço da carteira utilizada para o pagamento e a rede/protocolo correspondente. Os reembolsos só podem ser enviados para a mesma carteira a partir da qual o pagamento foi realizado. Para blockchains não convencionais, o prazo pode chegar a 96 horas.

em até 48 horas após o recebimento de um endereço de reembolso válido. Você deve fornecer o endereço da carteira utilizada para o pagamento e a rede/protocolo correspondente. Os reembolsos só podem ser enviados para a mesma carteira a partir da qual o pagamento foi realizado. Para blockchains não convencionais, o prazo pode chegar a 96 horas. WebMoney: até 10 dias úteis. Observe que as taxas de reembolso podem ser elevadas. Para este método, o processamento pode eventualmente demorar mais, e os reembolsos podem ser concluídos próximos ao prazo limite.

até 10 dias úteis. Observe que as taxas de reembolso podem ser elevadas. Para este método, o processamento pode eventualmente demorar mais, e os reembolsos podem ser concluídos próximos ao prazo limite. Perfect Money e Alipay: até 10 dias úteis.

5.2 Taxas de Provedores de Pagamento e Blockchain#

Os preços exibidos no site não incluem taxas do provedor de pagamento e/ou taxas de rede blockchain cobradas para processar a transação. Essas taxas são pagas pelo cliente no momento do pagamento.

Qualquer taxa do provedor de pagamento cobrada para o processamento de um reembolso é paga pelo cliente e deduzida do valor do reembolso. Fazemos esforços razoáveis para minimizar esses custos e, quando possível, podemos sugerir opções de reembolso com taxas menores.

Para reembolsos em criptomoeda, a taxa total pode incluir tanto a taxa do provedor de pagamento quanto a taxa de rede blockchain.

Aviso sobre taxas de criptomoeda: os provedores de pagamento podem cobrar taxas mais altas para reembolsos via Bitcoin, Ethereum e USDT TRC20 (por exemplo, USD 3 para um reembolso via USDT TRC20). Considere essas taxas antes de realizar a compra caso pretenda solicitar um reembolso.

6.1 Limites de Velocidade#

O Serviço oferece tráfego ilimitado para todos os planos tarifários, salvo indicação explícita em contrário nos termos aplicáveis. Os seguintes limites de largura de banda se aplicam com base no número total de endereços IP incluídos em um Serviço ativo específico:

Até 300 IPs: até 100 Mbps

De 301 a 3.000 IPs: até 500 Mbps

3.001 a 5.000 IPs: até 1 Gbps

5.001 a 15.000 IPs: até 1,5 Gbps

15.001 a 25.000 IPs: até 2,5 Gbps

Acima de 25.000 IPs: até 5 Gbps

6.2 Limites de Conexões Simultâneas#

Além dos limites de largura de banda, os seguintes limites se aplicam ao número de conexões simultâneas (o que é isto) para um Serviço ativo específico, dependendo do tamanho do pacote de IPs:

Até 999 IPs: até 1500 conexões simultâneas

1.000 a 4.999 IPs: até 3× o número de IPs incluídos no Serviço

5.000 a 14.999 IPs: até 2× o número de IPs incluídos no Serviço

15.000 IPs ou mais: até 1× o número de IPs incluídos no Serviço (igual ao número de IPs)

Se o limite for excedido, o serviço é automaticamente alternado para o Modo Lento.

No Modo Lento, é permitida no máximo uma conexão simultânea por endereço IP.

A duração do Modo Lento depende de quantas violações de limite ocorrem em um período de 24 horas:

até 2 violações — 5 minutos

3 a 6 violações — 15 minutos

7 a 10 violações — 30 minutos

mais de 10 violações — 60 minutos

Após o término do período de restrição, o serviço retorna automaticamente à operação normal. Esse mecanismo ajuda a evitar carga excessiva de usuários individuais e garante uma qualidade de serviço estável para todos os clientes.

Se o limite atual de conexões simultâneas for insuficiente, conexões simultâneas adicionais poderão ser adquiridas para um Serviço específico no momento do pedido ou posteriormente pelo painel. O preço é de $30 por 1.000 conexões simultâneas adicionais por um período completo de 30 dias. Quando adicionadas a um Serviço ativo, a cobrança é proporcional aos dias restantes do período atual do Serviço. O limite ampliado é aplicado automaticamente, sem necessidade de ticket de suporte.

6.3 Regras Gerais, Notificações e Upgrades#

Essas limitações são introduzidas exclusivamente para manter a estabilidade, a confiabilidade e o uso justo do Serviço para todos os clientes.

Todos os limites descritos nas Seções 6.1 e 6.2 se aplicam ao Serviço como um todo (ou seja, ao pacote/pedido ativo específico), e não a cada endereço IP individual. Caso o cliente possua múltiplos Serviços ativos, os limites se aplicam separadamente a cada Serviço, e não à conta como um todo.

Quando um Serviço tiver múltiplas vinculações de IPs de origem incluídos na lista de permissões, o cliente poderá atribuir uma cota específica de conexões simultâneas a cada vinculação ao adicioná-la ou editá-la. A cota total distribuída entre todas as vinculações não poderá exceder o limite de conexões simultâneas desse Serviço.

O cliente pode monitorar o uso atual e os limites aplicáveis nos gráficos de carga da página do Serviço ativo no painel de controle. A FineProxy não envia um ticket de suporte apenas porque um limite foi excedido. Se a ultrapassagem for significativa e/ou recorrente e representar uma ameaça à estabilidade do Serviço ou de outros clientes, a Empresa reserva-se o direito de suspender imediatamente o Serviço afetado, sem aviso prévio.

7. Política de Substituição de Endereço IP#

Observe as seguintes regras importantes referentes à substituição de endereços IP.

Se um endereço IP for bloqueado em decorrência de ações realizadas pelo cliente durante o uso do Serviço (incluindo, mas não se limitando a, requisições excessivas, violação das políticas do site destino ou comportamento abusivo), a FineProxy não é obrigada a fornecer uma substituição imediata desse endereço IP.

Os clientes podem utilizar gratuitamente a substituição programada por conta própria uma vez a cada oito (8) dias após a compra inicial ou a última atualização da lista de proxies.

Para um Serviço não rotativo elegível, a substituição não programada, total ou parcial, de endereços IP está disponível mediante cobrança única de $10 por operação, debitada da carteira do painel. Serviços rotativos estão excluídos, pois seus endereços IP são alternados automaticamente.

Para iniciar uma substituição no painel, selecione o Serviço ativo, abra Mais ações e escolha Atualizar IPs. O cliente pode atualizar a lista inteira, endereços IP selecionados ou endereços IP por país, e pode aumentar ou reduzir a representação de um país quando permitido pelo plano aplicável e pelo estoque disponível.

Recomendamos fortemente que você revise antecipadamente as políticas e os limites de uso do site ou serviço onde os proxies serão utilizados, pois o uso excessivo ou inadequado pode resultar no bloqueio imediato do IP.

Caso detectemos bloqueios frequentes de endereços IP da FineProxy em sites específicos associados à atividade de um cliente, poderemos notificá-lo. Se os bloqueios persistirem, a FineProxy reserva-se o direito de congelar temporariamente o Serviço afetado para que o cliente realize os ajustes necessários e evite novos bloqueios de IP. Durante esse congelamento, o prazo do serviço será suspenso e não será reduzido.

8. Contas de Usuário#

Determinadas funcionalidades dos Serviços podem exigir que você crie uma conta. Você é responsável por manter a confidencialidade das credenciais da sua conta e por todas as atividades realizadas por meio dela. A FineProxy não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente da falha em proteger as informações da sua conta.

Chaves de API e segredos de webhook são credenciais confidenciais. Um segredo é exibido apenas uma vez, no momento da criação, e você deve copiá-lo e armazená-lo com segurança, restringir seu uso e rotacioná-lo ou revogá-lo imediatamente se ele estiver ou puder estar exposto. Use chaves separadas e com privilégios mínimos para integrações. Você é responsável pelas atividades realizadas por meio de credenciais de conta, chaves de API ou segredos de webhook válidos.

9. Uso Aceitável#

Você concorda em utilizar os Serviços apenas para fins lícitos e em conformidade com todas as leis, regulamentações e direitos de terceiros aplicáveis. Você não poderá utilizar os Serviços para qualquer finalidade ilegal, ilícita ou não autorizada, incluindo, sem limitação, fraude, assédio ou distribuição de malware ou outro código malicioso.

Respeitamos a sua privacidade. As informações sobre como coletamos, utilizamos e divulgamos dados pessoais estão descritas em nossa Política de Privacidade, que constitui parte integrante destes Termos.

11. Direitos de Propriedade Intelectual#

Todos os direitos, títulos e interesses relativos aos Serviços, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual associados, são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da FineProxy e de seus licenciadores. Nada nestes Termos concede a você qualquer direito de uso das marcas registradas, identidade visual ou propriedade intelectual da FineProxy, exceto quando expressamente permitido.

12. Alterações nos Termos#

Podemos modificar estes Termos periodicamente. As versões atualizadas serão publicadas em nosso site com a data de “Última Atualização” revisada. O uso continuado dos Serviços após tais alterações entrarem em vigor constitui a sua aceitação dos Termos revisados.

Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de suspender ou encerrar o seu acesso aos Serviços, total ou parcialmente, incluindo o bloqueio de acessos futuros, caso tenhamos motivos razoáveis para acreditar que você violou estes Termos ou a legislação aplicável. O encerramento poderá ocorrer com ou sem aviso prévio, conforme permitido por lei.

14. Lei Aplicável#

Estes Termos e quaisquer disputas ou reivindicações decorrentes ou relacionadas a eles serão regidos e interpretados de acordo com as leis da Estônia, sem considerar princípios de conflito de leis.

15. Isenção de Responsabilidade e Limitação de Responsabilidade#

Os Serviços são fornecidos “no estado em que se encontram” e “conforme disponibilidade”. Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a FineProxy se isenta de todas as garantias e limita sua responsabilidade conforme descrito na seção de Isenção de Responsabilidade e Limitação de Responsabilidade disponível em aqui.

16. Restrições de Acesso e Recursos Bloqueados#

A FineProxy aplica um conjunto de restrições no nível de infraestrutura. Essas restrições se aplicam a todos os clientes e todos os planos. Se um recurso estiver na lista de bloqueio, ele não estará acessível por meio dos nossos proxies, e o desbloqueio não está disponível.

16.1. Bloqueio total de serviços de e-mail e protocolos de correio#

Bloqueamos totalmente serviços de e-mail e protocolos de correio (SMTP, IMAP, POP3) — independentemente da finalidade de uso.

O que isso significa:

a restrição é aplicada em toda a nossa infraestrutura para todos os usuários;

a finalidade não importa: validação de e-mail, login em caixa de correio ou uso de APIs relacionadas a e-mail;

não é possível desbloquear serviços de e-mail — o acesso é restrito em todos os planos.

16.2. Bloqueio total da zona de domínio .gov#

Todos os sites no domínio .gov são bloqueados em nossos proxies. Recursos governamentais frequentemente restringem o acesso a partir de faixas de IP anônimas, e isso também está alinhado com nossa política interna voltada à prevenção de uso indevido do serviço. Essa restrição se aplica a todos os países e todos os planos.

16.3. Sites e serviços adicionais bloqueados#

Os seguintes recursos não estão acessíveis por meio de nossos proxies. Se um site está nesta lista, o desbloqueio não é possível.

Sites governamentais

todos os domínios .gov

Serviços financeiros

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Recursos governamentais e corporativos

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Plataformas de tecnologia e jogos

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Mecanismo de busca

Google Search (apenas a página de resultados de pesquisa é bloqueada; os demais serviços do Google permanecem disponíveis)

Streaming e entretenimento

filmax-tv.ru, fandango.com

Serviços anti-spam

spamhaus.org

Serviços de gerenciamento remoto e segurança

my-android.avast.com

Companhias aéreas e reservas online

singaporeair.com, ticketswap

Mídia e notícias

rappler.com

Sites comerciais e corporativos

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Lojas e catálogos (potpourrigroup.com e sites relacionados)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Outros recursos

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Se um recurso estiver nesta lista, ele não funcionará através dos nossos proxies.

16.4 Política de acesso ao Twitch#

Por padrão, o acesso ao Twitch está bloqueado em todos os serviços de proxy compartilhados (pacote). Essa restrição se aplica apenas ao Twitch e não afeta o acesso a outros sites ou plataformas. Todos os proxies de pacote permanecem totalmente funcionais para uso geral.

A restrição se deve às políticas rigorosas de moderação e controle de tráfego do Twitch. Quando vários clientes utilizam o mesmo IP de proxy para acessar o Twitch, esses endereços IP são rapidamente restringidos ou bloqueados, o que afeta negativamente todos os usuários que compartilham aquele IP.

Para oferecer acesso estável, disponibilizamos planos de proxy de pacote dedicados com acesso exclusivo ao Twitch, disponíveis em: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Com esses planos, os endereços IP de proxy continuam utilizáveis para todos os sites, enquanto o acesso ao Twitch é habilitado exclusivamente para um único cliente nesses IPs. Nenhum outro cliente pode utilizar o Twitch nos mesmos endereços de proxy. Devido a esse direito de acesso exclusivo, os planos de proxy de pacote dedicados têm um preço 50% superior ao dos proxies de pacote padrão.

A ativação do acesso ao Twitch é realizada manualmente. Para habilitá-lo, o cliente deve enviar uma solicitação pelo sistema de tickets na conta pessoal. A ativação automática não está disponível.

17. Suporte ao Protocolo UDP#

O suporte ao protocolo UDP está disponível apenas para Serviços não rotativos elegíveis; Serviços rotativos estão excluídos. Quando o suporte a UDP está habilitado, o custo do Serviço é acrescido em 50% do preço padrão do Serviço.

O cliente pode adicionar o suporte a UDP ao fazer o pedido ou posteriormente a partir do Serviço ativo no painel. Se for adicionado posteriormente, a cobrança adicional será proporcional aos dias restantes do período atual do Serviço. A ativação é feita por conta própria e não exige ticket de suporte, ativação manual nem período de espera.

A alteração ou atualização de endereços IP dentro do Serviço não desativa o suporte ao protocolo UDP. A funcionalidade UDP permanece disponível após atualizações da lista de IPs.

O preço aumentado do serviço associado ao suporte ao protocolo UDP se aplica durante toda a duração do período de serviço ativo, incluindo renovações, enquanto o suporte a UDP permanecer habilitado.

Se você tiver dúvidas sobre estes Termos ou precisar de assistência técnica, entre em contato com o Suporte da FineProxy por qualquer um dos seguintes canais: