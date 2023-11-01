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Proxy UE

Proxies estáticos IPv4 da Europa confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Europa e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu europeu tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Impressionante para jogos! Chega de geo-restrições e a velocidade é incrível. 5/5

Gamer_GalPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A variedade de locais oferecidos pela Fineproxy é fantástica. Permite-me acessar conteúdo e simular navegação de diferentes regiões sem problemas. Isto tem sido particularmente útil para testar sites localizados.

Asad JanDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Usar o Fineproxy há meses, sempre irá escolhê-los como meu serviço de proxy premium. Nunca tive um problema.

alexTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.

DJPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter ou ISP?O Allegro é

O Allegro é o mais rígido — IPs de datacenter de fora da Polônia são bloqueados instantaneamente. Proxies ISP com IP polonês passam. Zalando e Otto são menos agressivos, mas ainda sinalizam faixas de datacenter de provedores cloud (AWS, Hetzner). O Bol.com (Holanda) é moderado — datacenter funciona para consultas básicas de preço, ISP para scraping contínuo. Para monitoramento multiplataforma na UE, proxies ISP de cada país-alvo são a aposta segura. Com uma configuração de proxy anônimo da UE, cada IP recebe seu próprio certificado SSL e nenhum cabeçalho de encaminhamento — o site-alvo vê um usuário local comum.

Banners de consentimento de cookies quebram meu scraper — tem solução?A maioria dos

A maioria dos scrapers na UE esbarra nisso: um popup de consentimento bloqueia a página antes do conteúdo carregar. Apenas 15% dos sites da UE são minimamente conformes, o que significa que o restante possui fluxos de consentimento quebrados ou manipulativos. Navegadores headless precisam aceitar cookies programaticamente (clicar no botão correto) ou carregar a página ignorando o banner. Alguns CMPs (Consent Management Platforms) injetam um overlay que oculta o conteúdo via CSS — você precisa remover esse elemento antes do parsing. O proxy não resolve isso diretamente, mas um IP local da UE garante que você veja o mesmo banner que um usuário real veria, o que importa para testes de conformidade.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — catálogos diferentes?Sim

Sim. Os catálogos da Netflix variam por país devido ao licenciamento. O Regulamento de Portabilidade permite que residentes da UE viajem e mantenham seu catálogo de origem temporariamente, mas não unifica catálogos. Para ver o que está disponível na França, você precisa de um IP francês. Para comparar catálogos em 5 países da UE, você precisa de 5 IPs específicos por país. A FineProxy vende por país, não por região.

Qual é o melhor serviço de proxy europeu para monitoramento de preços?Depende da escala

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies ativos de Europa
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Europa, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
217 online·Precisa de mais? →
46.47.197.210:3128
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 h atrás
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 h atrás
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 h atrás
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentePoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h atrás
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 h atrás
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
942 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
972 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
998 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 h atrás
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 h atrás
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 h atrás
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
888 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRomania
881 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h atrás
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h atrás
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 h atrás
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h atrás
Exibindo 15 de 217

Guia

Lista Gratuita de Proxies da Europa

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Mesmo produto, preço diferente — por que proxies europeus importam

O IVA sobre serviços digitais varia de 17% em Luxemburgo a 27% na Hungria. Mesma assinatura, mesmo SaaS — preço final diferente dependendo de qual país você navega. Um proxy europeu da Alemanha mostra o preço com 19% de IVA. Um da Finlândia mostra 25,5% (aumentado em setembro de 2024). Empresas que fazem inteligência de preços na UE precisam de IPs de vários países — não um único IP \\\\\

Isso não é só sobre IVA. Companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos e softwares ajustam preços por geolocalização. Um IP francês vê resultados diferentes no Booking.com do que um polonês. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — três catálogos separados, três estruturas de preços, três conjuntos de vendedores.

Monitorar todos eles a partir de um único IP fora da UE entrega a versão de uri". O Regulamento de Portabilidade da UE (2017) permite que residentes acessem assinaturas de streaming entre países — mas usuários de fora da UE são bloqueados por completo, e os catálogos específicos de cada país (Netflix DE vs Netflix FR) ainda exigem o IP correto.

GDPR e scraping — o que você pode e o que não pode fazer

Disponibilidade pública não significa consentimento para scraping. Sob o GDPR, você precisa de uma base legal — o «interesse legítimo» exige um teste documentado em três partes: finalidade, necessidade e equilíbrio com os direitos de privacidade. Dados pessoais sob o GDPR incluem nomes, e-mails, nomes de usuário, fotos e endereços IP. A CNIL da França já multou empresas por fazer scraping de dados publicados publicamente.

Menor risco: preços de produtos, níveis de estoque, listagens comerciais públicas, vagas de emprego. Zona cinzenta: qualquer coisa com identificadores pessoais vinculados. Um servidor proxy da UE não altera o enquadramento legal, mas altera o que você vê — preços, disponibilidade e conteúdo mudam conforme o país. Para verificação de anúncios e monitoramento de conformidade, você precisa ver o que um usuário local vê, incluindo banners de consentimento de cookies. Apenas 15% dos sites da UE possuem interfaces de consentimento minimamente conformes (pesquisa de 2025 em 31 países). Verificar isso em diversos mercados exige IPs de cada país.

E-commerce europeu: anti-bot específico por país

O Allegro (Polônia) bloqueia IPs de datacenter na hora — exige proxy ISP ou residencial com IP polonês. Zalando, Otto e Bol.com operam proteções semelhantes com restrições geográficas por cima. Cada marketplace tem seu próprio WAF, limites de taxa e renderização de JavaScript. Fazer scraping do Allegro a partir de um IP de datacenter alemão não retorna nada.

O mercado de proxy Europa reflete isso: você não compra «proxies europeus» como um pool único. Você compra IPs alemães para Amazon.de, IPs holandeses para Bol.com, poloneses para Allegro. A FineProxy oferece datacenter e ISP IPv4 em países europeus. Datacenter em ASN próprio, taxa fixa por IP, tráfego ilimitado. ISP em operadoras locais — passa nas verificações de tipo de IP em plataformas que sinalizam faixas de datacenter. Um endereço IP europeu da FineProxy opera a até 500 Mbps. HTTP/HTTPS e SOCKS5. Após o pagamento, os IPs aparecem no seu painel — adicione seu IP de trabalho à whitelist, exporte como IP:porta ou API. Pedido mínimo: 100 IPs.