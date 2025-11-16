Como configurar um servidor proxy no Windows 10 & 11

Antes de começar, decida para que você deseja usar o proxy — isso influencia o melhor método de configuração no Windows. 1. Se você estiver usando um computador corporativo com endereço IP estático e precisar apenas de suporte básico a proxy, é possível configurá-lo pelas configurações do Windows. Tenha em mente que essa opção é limitada e pode não funcionar de forma confiável para nada além de casos de uso HTTP simples. 2. Se o seu objetivo é navegação geral na web (sites, streaming de vídeo, mensageiros, etc.), a abordagem mais estável é configurar o proxy diretamente no seu navegador. Essa costuma ser a melhor opção para a navegação do dia a dia. Como configurar proxy no Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Se você precisa de controle granular — roteando aplicativos e navegadores específicos pelo proxy enquanto mantém os demais em conexão direta — a melhor solução no Windows é Proxifier. Ele oferece a configuração mais confiável para roteamento avançado, mas é um aplicativo pago.

⚠️ Atenção: as configurações de proxy nativas do Windows são limitadas e podem ser inconsistentes. Para uma configuração estável, recomendamos fortemente um gerenciador de proxy dedicado como Proxy Switcher, Proxifier ou ProxyCap — especialmente se você precisa de SOCKS5, autenticação por usuário/senha, UDP ou roteamento por aplicativo.

Configuração clássica de proxy

Step 1 Abrir as configurações de proxy do Windows Acesse: Configurações → Rede & Internet → Proxy Vá até Configuração manual de proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Insira os dados do seu proxy Ative a opção Usar um servidor proxy e insira: Endereço: o IP ou hostname do seu proxy Porta: a porta do seu proxy (use a porta 8080 para proxy HTTP) Click the image to view it in full size.

Essa é a única configuração em que as definições de proxy nativas do Windows tendem a funcionar de forma mais ou menos consistente. Infelizmente, o Windows não oferece suporte confiável a outras portas ou protocolos de proxy por meio das suas configurações nativas. Para uma experiência mais fluida e maior estabilidade, recomendamos fortemente o uso de um gerenciador de proxy dedicado — essas ferramentas facilitam muito a configuração do proxy e ajudam a evitar problemas de conexão.

Configuração recomendada: Proxifier (sistema completo + roteamento por aplicativo)

Se você precisa de SOCKS5, autenticação por nome de usuário/senha ou desempenho de proxy mais confiável, recomendamos configurar seu proxy através do Proxifier. Ele permite executar o proxy em todo o sistema e também escolher quais aplicativos devem usar o proxy e quais devem se conectar diretamente (sem proxy). Essa é a maneira mais fácil de obter funcionalidade completa e roteamento estável no Windows.

Step 1 Instalar e executar o Proxifier Baixe a versão mais recente do Proxifier no site oficial. Execute o instalador e conclua a configuração → Inicie o Proxifier Em seguida, vá para Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Adicionando um servidor proxy SOCKS5 Clique em Adicionar na janela de Servidores Proxy Preencha o campo Address com o IP ou hostname do seu proxy (use a porta 1080 para um proxy SOCKS5) Selecione o SOCKS5 protocolo e ativar Autenticação Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços na sua área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Habilitando o tunelamento em todo o sistema Para rotear todo o tráfego de saída pelo seu proxy SOCKS5, atualize a regra Padrão: Vá até Profile → Proxification Rules… Selecione a regra Default e escolha seu proxy no menu suspenso Action Clique em OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Roteando apenas aplicativos selecionados Você também pode usar o proxy apenas para determinados programas, mantendo os demais com conexão direta: Abra Profile → Proxification Rules… → Add Em Aplicativos, clique em Procurar e selecione o arquivo executável do aplicativo que você deseja rotear pelo proxy. Em Ação, escolha Proxy, selecione seu proxy SOCKS5 e clique em OK para salvar a regra. Click the image to view it in full size.