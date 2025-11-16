Jak skonfigurować serwer proxy w Windows 10 & 11

Zanim zaczniesz, zdecyduj, do czego chcesz używać proxy — to wpływa na wybór najlepszej metody konfiguracji w Windows. 1. Jeśli korzystasz z komputera służbowego ze statycznym adresem IP i potrzebujesz jedynie podstawowej obsługi proxy, możesz skonfigurować proxy w ustawieniach Windows. Pamiętaj, że ta opcja jest ograniczona i może nie działać niezawodnie w przypadkach wykraczających poza proste zastosowania HTTP. 2. Jeśli Twoim celem jest ogólne przeglądanie sieci (strony internetowe, streaming wideo, komunikatory itp.), najbardziej stabilnym podejściem jest skonfigurowanie proxy bezpośrednio w przeglądarce. To zazwyczaj najlepsza opcja do codziennego przeglądania. Jak ustawić proxy w Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli — kierowania wybranych aplikacji i przeglądarek przez proxy, podczas gdy pozostałe łączą się bezpośrednio — najlepszym rozwiązaniem w systemie Windows jest Proxifier. Zapewnia najbardziej niezawodną konfigurację dla zaawansowanego routingu, ale jest to aplikacja płatna.

⚠️ Uwaga: wbudowane ustawienia proxy w Windows są ograniczone i mogą działać niestabilnie. Aby uzyskać niezawodną konfigurację, zdecydowanie zalecamy dedykowany menedżer proxy, taki jak Proxy Switcher, Proxifier lub ProxyCap — szczególnie jeśli potrzebujesz obsługi SOCKS5, uwierzytelniania nazwą użytkownika i hasłem, UDP lub routingu per aplikacja.

Klasyczna konfiguracja proxy

Step 1 Otwórz ustawienia proxy w Windows Przejdź do: Ustawienia → Sieć & Internet → Proxy Przejdź do sekcji Ręczna konfiguracja proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Wprowadź dane proxy Włącz opcję Use a proxy server i wprowadź: Adres: IP Twojego proxy lub nazwa hosta Port: port Twojego proxy (dla proxy HTTP użyj portu 8080) Click the image to view it in full size.

To jedyna konfiguracja, w której wbudowane ustawienia proxy w Windows działają mniej więcej stabilnie. Niestety Windows nie obsługuje niezawodnie innych portów ani protokołów proxy za pomocą swoich natywnych ustawień. Dla wygodniejszej i stabilniejszej pracy zdecydowanie zalecamy korzystanie z dedykowanego menedżera proxy — tego typu narzędzia znacznie ułatwiają konfigurację proxy i pomagają uniknąć problemów z połączeniem.

Zalecana konfiguracja: Proxifier (systemowe + routing aplikacji)

Jeśli potrzebujesz SOCKS5, uwierzytelniania za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub bardziej niezawodnego działania proxy, zalecamy skonfigurowanie proxy przez Proxifier. Pozwala uruchomić proxy na poziomie całego systemu, a jednocześnie wybrać, które aplikacje mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio (bez proxy). To najprostszy sposób na uzyskanie pełnej funkcjonalności i stabilnego routingu w Windows.

Step 1 Zainstaluj i uruchom Proxifier Pobierz najnowszą wersję Proxifier z oficjalnej strony. Uruchom instalator i dokończ instalację → Uruchom Proxifier Następnie przejdź do Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Dodawanie serwera proxy SOCKS5 Kliknij Add w oknie Proxy Servers W polu Address wpisz adres IP lub nazwę hosta proxy (użyj portu 1080 dla proxy SOCKS5) Wybierz SOCKS5 protokół i włącz Uwierzytelnianie Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz w panelu klienta: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Włączanie tunelowania systemowego Aby przekierować cały ruch wychodzący przez proxy SOCKS5, zaktualizuj regułę Default: Przejdź do Profile → Proxification Rules… Wybierz regułę Default, a następnie wskaż swoje proxy z listy rozwijanej Action Kliknij OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Kierowanie ruchu tylko wybranych aplikacji Możesz też używać proxy tylko dla wybranych programów, a resztę pozostawić na bezpośrednim połączeniu: Otwórz Profile → Proxification Rules… → Add W sekcji Applications kliknij Browse i wybierz plik wykonywalny aplikacji, którą chcesz kierować przez proxy. W polu Action wybierz Proxy, a następnie wskaż swoje proxy SOCKS5 i kliknij OK, aby zapisać regułę. Click the image to view it in full size.