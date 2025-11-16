Instrukcja integracji
Ustawienia proxy systemu Windows
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować serwer proxy w Windows 10 & 11
Zanim zaczniesz, zdecyduj, do czego chcesz używać proxy — to wpływa na wybór najlepszej metody konfiguracji w Windows. 1. Jeśli korzystasz z komputera służbowego ze statycznym adresem IP i potrzebujesz jedynie podstawowej obsługi proxy, możesz skonfigurować proxy w ustawieniach Windows. Pamiętaj, że ta opcja jest ograniczona i może nie działać niezawodnie w przypadkach wykraczających poza proste zastosowania HTTP. 2. Jeśli Twoim celem jest ogólne przeglądanie sieci (strony internetowe, streaming wideo, komunikatory itp.), najbardziej stabilnym podejściem jest skonfigurowanie proxy bezpośrednio w przeglądarce. To zazwyczaj najlepsza opcja do codziennego przeglądania. Jak ustawić proxy w Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli — kierowania wybranych aplikacji i przeglądarek przez proxy, podczas gdy pozostałe łączą się bezpośrednio — najlepszym rozwiązaniem w systemie Windows jest Proxifier. Zapewnia najbardziej niezawodną konfigurację dla zaawansowanego routingu, ale jest to aplikacja płatna.
⚠️ Uwaga: wbudowane ustawienia proxy w Windows są ograniczone i mogą działać niestabilnie. Aby uzyskać niezawodną konfigurację, zdecydowanie zalecamy dedykowany menedżer proxy, taki jak Proxy Switcher, Proxifier lub ProxyCap — szczególnie jeśli potrzebujesz obsługi SOCKS5, uwierzytelniania nazwą użytkownika i hasłem, UDP lub routingu per aplikacja.
Klasyczna konfiguracja proxy
Otwórz ustawienia proxy w Windows
Przejdź do: Ustawienia → Sieć & Internet → Proxy Przejdź do sekcji Ręczna konfiguracja proxy
Wprowadź dane proxy
Włącz opcję Use a proxy server i wprowadź: Adres: IP Twojego proxy lub nazwa hosta Port: port Twojego proxy (dla proxy HTTP użyj portu 8080)
To jedyna konfiguracja, w której wbudowane ustawienia proxy w Windows działają mniej więcej stabilnie. Niestety Windows nie obsługuje niezawodnie innych portów ani protokołów proxy za pomocą swoich natywnych ustawień. Dla wygodniejszej i stabilniejszej pracy zdecydowanie zalecamy korzystanie z dedykowanego menedżera proxy — tego typu narzędzia znacznie ułatwiają konfigurację proxy i pomagają uniknąć problemów z połączeniem.
Zalecana konfiguracja: Proxifier (systemowe + routing aplikacji)
Jeśli potrzebujesz SOCKS5, uwierzytelniania za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub bardziej niezawodnego działania proxy, zalecamy skonfigurowanie proxy przez Proxifier. Pozwala uruchomić proxy na poziomie całego systemu, a jednocześnie wybrać, które aplikacje mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio (bez proxy). To najprostszy sposób na uzyskanie pełnej funkcjonalności i stabilnego routingu w Windows.
Zainstaluj i uruchom Proxifier
Pobierz najnowszą wersję Proxifier z oficjalnej strony. Uruchom instalator i dokończ instalację → Uruchom Proxifier Następnie przejdź do Profile → Proxy Servers…
Dodawanie serwera proxy SOCKS5
Kliknij Add w oknie Proxy Servers W polu Address wpisz adres IP lub nazwę hosta proxy (użyj portu 1080 dla proxy SOCKS5) Wybierz SOCKS5 protokół i włącz Uwierzytelnianie Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz w panelu klienta: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Włączanie tunelowania systemowego
Aby przekierować cały ruch wychodzący przez proxy SOCKS5, zaktualizuj regułę Default: Przejdź do Profile → Proxification Rules… Wybierz regułę Default, a następnie wskaż swoje proxy z listy rozwijanej Action Kliknij OK
Kierowanie ruchu tylko wybranych aplikacji
Możesz też używać proxy tylko dla wybranych programów, a resztę pozostawić na bezpośrednim połączeniu: Otwórz Profile → Proxification Rules… → Add W sekcji Applications kliknij Browse i wybierz plik wykonywalny aplikacji, którą chcesz kierować przez proxy. W polu Action wybierz Proxy, a następnie wskaż swoje proxy SOCKS5 i kliknij OK, aby zapisać regułę.
Możesz powtórzyć ten proces dla dowolnych aplikacji, które mają korzystać z proxy. Proxifier przetwarza reguły od góry do dołu. Umieść reguły specyficzne dla aplikacji powyżej reguły Default.
Jak wyłączyć proxy w Windows 10 & 11 i ustawić „Bez proxy
Jeśli szukasz sposobu na wyłączenie proxy w Windows 11, otwórz Ustawienia → Sieć & Internet → Proxy. Wyłącz opcję “Automatycznie wykrywaj ustawienia” i dezaktywuj “Użyj serwera proxy”. Spowoduje to całkowite wyłączenie proxy w Windows i przywrócenie bezpośredniego połączenia z internetem.
Windows could not automatically detect this network's proxy settings — jak to naprawić?
Błąd “system Windows nie może automatycznie wykryć ustawień proxy” zwykle pojawia się z powodu nieprawidłowej konfiguracji automatycznej. Otwórz Panel sterowania → Opcje internetowe → Połączenia → Ustawienia sieci LAN i wyłącz opcję “Automatycznie wykrywaj ustawienia”, a następnie zastosuj zmiany i uruchom ponownie połączenie sieciowe.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.