NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy IPv4

Ponad 100 000 własnych adresów IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer, dostęp przez API, automatyczna dostawa. Stworzone z myślą o scrapingu, weryfikacji reklam i zarządzaniu kontami.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 proxy datacenter IPv4 w Europie
  • Eksportuj moją listę proxy IPv4 do formatu JSON
  • Filtruj moją listę proxy IPv4 według kraju lub podsieci
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy IPv4
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich planów proxy IPv4
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Rozpoczęcie pracy z Fineproxy było zaskakująco proste, nawet dla osoby, która nie jest ekspertem technicznym. Ich interfejs jest intuicyjny, a same proxy niezwykle łatwe do integracji. Wydajność była bezbłędna, co sprawiło, że moje zadania online były o wiele płynniejsze. Zdecydowanie świetny wybór!

PathanWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Używam usługi proxy FineProxy od kilku miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolony. Wysoka prędkość połączenia, niezawodna ochrona danych i szeroki wybór lokalizacji czynią ją doskonałym narzędziem do pracy w Internecie. Polecam to!

RobertSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy jest jakiś powód, aby używać proxy IPv6 zamiast IPv4?Serwisy wymagające IPv6

Tylko wtedy, gdy Twój cel wyraźnie obsługuje IPv6 ORAZ potrzebujesz ogromnego wolumenu przy najniższym możliwym koszcie za IP. Do scrapingu stron akceptujących IPv6 (niektóre wyszukiwarki, sieci CDN) adresy IPv6 są tańsze, ponieważ jest ich pod dostatkiem. W przypadku wszystkiego innego — media społecznościowe, e-commerce, systemy płatności, platformy reklamowe — IPv4 to jedyna opcja, która działa niezawodnie.

Ile adresów IPv4 posiada FineProxy?Ponad 100 000

Ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu podsieciach i ASN-ach. Wszystkie będące naszą bezpośrednią własnością — nie dzierżawione, nie pośredniczone. To ma znaczenie dla dywersyfikacji IP: jeśli Twój cel zablokuje jedną podsieć, pozostałe z innego zakresu nadal działają.

Czy proxy IPv4 staną się przestarzałe?Nie

Nic na to nie wskazuje w jakiejkolwiek przewidywalnej perspektywie czasowej. Adopcja IPv6 jest „tuż za rogiem

Instrukcja

Proxy IPv4: dlaczego typ adresu wciąż ma znaczenie

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każde proxy sprzedawane przez FineProxy to IPv4 — ponad 100 000 adresów będących bezpośrednią własnością, nie leasingowanych od brokera ani współdzielonych przez resellera. Kupując dostęp do serwera proxy IPv4 od FineProxy, otrzymujesz dedykowany adres IPv4 z obsługą SOCKS5 i HTTP/HTTPS, nielimitowanym transferem i bez opłat za GB. To wersja skrócona. Dłuższa wersja dotyczy tego, dlaczego konkretnie IPv4 i dlaczego źródło adresu ma równie duże znaczenie jak protokół.

IPv4 vs IPv6 — luka w kompatybilności

Proxy IPv6 istnieją i są tanie. Przestrzeń adresowa jest praktycznie nieskończona, więc dostawcy sprzedają miliony adresów IPv6 za grosze. Problem: większość stron docelowych nie obsługuje w pełni IPv6. Stan na 2026 rok — około 40% z 1 000 najpopularniejszych witryn prawidłowo obsługuje ruch IPv6.

Procesory płatności, platformy społecznościowe, sieci reklamowe, serwisy e-commerce — zdecydowana większość nadal opiera wykrywanie botów, geolokalizację i zarządzanie sesjami na IPv4.

Jeśli Twój cel nie obsługuje IPv6, połączenie albo po cichu zawodzi, albo przełącza się na IPv4 przez Twojego dostawcę (ujawniając Twój prawdziwy adres IP), albo zostaje zablokowane. Nie ma tu żadnej łagodnej degradacji — albo działa, albo nie. W przypadku scrapingu, zarządzania kontami, weryfikacji reklam i wszystkiego, co wiąże się z wykrywaniem botów, IPv4 to jedyny niezawodny wybór.

Tanie IPv4 nie oznacza złego IPv4

Adresy IPv4 są deficytowe — łącznie istnieje ich około 4,3 miliarda, a pula wolnych adresów wyczerpała się lata temu. Ten niedobór podbija ceny. Niektórzy dostawcy kupują adresy hurtowo z wycofanych sieci, inni podnajmują je od większych posiadaczy. Łańcuch własności wpływa na jakość: im więcej rąk, przez które przeszedł dany adres IP, tym większe prawdopodobieństwo, że niesie ze sobą historię — obecność na czarnych listach, w bazach spamu czy flagi reputacyjne.

FineProxy jest bezpośrednim właścicielem swojej puli IPv4. Bez pośredników, bez subleasingu. Gdy adres wykazuje oznaki spadku reputacji, jest wycofywany i zastępowany nowym. Tanie proxy datacenter IPv4 od bezpośredniego dostawcy w praktyce kosztuje mniej niż pozornie tańszy adres, który jest już oflagowany na połowie internetu.

SOCKS5 na każdym adresie IPv4

Każde proxy FineProxy obsługuje zarówno HTTP/HTTPS, jak i SOCKS5 bez dodatkowych opłat. Dostęp do proxy IPv4 SOCKS5 ma znaczenie w zadaniach wykraczających poza przeglądanie stron — gry, niestandardowe protokoły, ruch UDP czy narzędzia, które natywnie nie komunikują się po HTTP. SOCKS5 działa na niższym poziomie niż proxy HTTP, przekazując dowolny rodzaj ruchu bez jego interpretowania. Na infrastrukturze FineProxy — serwery AMD EPYC z łączami 80 Gb/s — wybór protokołu nie wpływa na szybkość, więc zarówno HTTP, jak i SOCKS5 zapewniają tę samą przepustowość i latencję.