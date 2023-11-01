Każde proxy sprzedawane przez FineProxy to IPv4 — ponad 100 000 adresów będących bezpośrednią własnością, nie leasingowanych od brokera ani współdzielonych przez resellera. Kupując dostęp do serwera proxy IPv4 od FineProxy, otrzymujesz dedykowany adres IPv4 z obsługą SOCKS5 i HTTP/HTTPS, nielimitowanym transferem i bez opłat za GB. To wersja skrócona. Dłuższa wersja dotyczy tego, dlaczego konkretnie IPv4 i dlaczego źródło adresu ma równie duże znaczenie jak protokół.
IPv4 vs IPv6 — luka w kompatybilności
Proxy IPv6 istnieją i są tanie. Przestrzeń adresowa jest praktycznie nieskończona, więc dostawcy sprzedają miliony adresów IPv6 za grosze. Problem: większość stron docelowych nie obsługuje w pełni IPv6. Stan na 2026 rok — około 40% z 1 000 najpopularniejszych witryn prawidłowo obsługuje ruch IPv6.
Procesory płatności, platformy społecznościowe, sieci reklamowe, serwisy e-commerce — zdecydowana większość nadal opiera wykrywanie botów, geolokalizację i zarządzanie sesjami na IPv4.
Jeśli Twój cel nie obsługuje IPv6, połączenie albo po cichu zawodzi, albo przełącza się na IPv4 przez Twojego dostawcę (ujawniając Twój prawdziwy adres IP), albo zostaje zablokowane. Nie ma tu żadnej łagodnej degradacji — albo działa, albo nie. W przypadku scrapingu, zarządzania kontami, weryfikacji reklam i wszystkiego, co wiąże się z wykrywaniem botów, IPv4 to jedyny niezawodny wybór.
Tanie IPv4 nie oznacza złego IPv4
Adresy IPv4 są deficytowe — łącznie istnieje ich około 4,3 miliarda, a pula wolnych adresów wyczerpała się lata temu. Ten niedobór podbija ceny. Niektórzy dostawcy kupują adresy hurtowo z wycofanych sieci, inni podnajmują je od większych posiadaczy. Łańcuch własności wpływa na jakość: im więcej rąk, przez które przeszedł dany adres IP, tym większe prawdopodobieństwo, że niesie ze sobą historię — obecność na czarnych listach, w bazach spamu czy flagi reputacyjne.
FineProxy jest bezpośrednim właścicielem swojej puli IPv4. Bez pośredników, bez subleasingu. Gdy adres wykazuje oznaki spadku reputacji, jest wycofywany i zastępowany nowym. Tanie proxy datacenter IPv4 od bezpośredniego dostawcy w praktyce kosztuje mniej niż pozornie tańszy adres, który jest już oflagowany na połowie internetu.
SOCKS5 na każdym adresie IPv4
Każde proxy FineProxy obsługuje zarówno HTTP/HTTPS, jak i SOCKS5 bez dodatkowych opłat. Dostęp do proxy IPv4 SOCKS5 ma znaczenie w zadaniach wykraczających poza przeglądanie stron — gry, niestandardowe protokoły, ruch UDP czy narzędzia, które natywnie nie komunikują się po HTTP. SOCKS5 działa na niższym poziomie niż proxy HTTP, przekazując dowolny rodzaj ruchu bez jego interpretowania. Na infrastrukturze FineProxy — serwery AMD EPYC z łączami 80 Gb/s — wybór protokołu nie wpływa na szybkość, więc zarówno HTTP, jak i SOCKS5 zapewniają tę samą przepustowość i latencję.