Usługi dodatkowe

Stan na dzień 17 sierpnia 2026 Drukuj

Oprócz standardowych pakietów proxy, FineProxy oferuje zestaw opcjonalnych usług dla klientów o niestandardowych wymaganiach technicznych. Usługi te obejmują tworzenie niestandardowych list IP, optymalizację GEO z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, weryfikację dostępu do określonych zasobów oraz rozszerzone limity połączeń.

Ta lista nie jest wyczerpująca — jesteśmy otwarci na inne dostosowania na życzenie.

Każdą usługę dodatkową można zamówić za pośrednictwem systemu zgłoszeń w Państwa panelu klienta.

Jeśli są Państwo klientem korporacyjnym i potrzebują w pełni spersonalizowanego rozwiązania klasy enterprise, oferujemy również rozwiązania proxy Business i Enterprise dostosowane do potrzeb Państwa firmy: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Optymalizacja pakietu proxy (własna lista IP) — $100 (jednorazowo)#

Usługa obejmująca wszelkie ręczne/niestandardowe prace z listami proxy zgodnie z wymaganiami klienta.

Najczęstsze przypadki: klient kupuje 2–3–5 pakietów, część adresów IP się pokrywa i potrzebuje w pełni unikalnych list w każdej usłudze. Inny częsty scenariusz: klient korzystał wcześniej z pewnych proxy i przesyła nam listę adresów IP, które nie mogą pojawić się w nowej usłudze.

Co obejmuje:

Usuwanie zduplikowanych adresów IP pomiędzy kilkoma zakupionymi pakietami

Tworzenie w pełni indywidualnych list IP dla każdego pakietu, tak aby nie było żadnych powtórzeń

Wykluczanie konkretnych adresów IP wskazanych przez klienta (np. wcześniej używanych IP)

Jednorazowe dostarczenie gotowej, niestandardowej listy IP zgodnej z wymaganiami klienta

Nie obejmuje:

Ponowna optymalizacja po zmianie lub odświeżeniu listy proxy przez klienta

Regularne/cykliczne korekty co miesiąc

Jakiekolwiek gwarancje dotyczące przyszłych zamówień (każde nowe zamówienie to osobna usługa)

2. Optymalizacja GEO na podstawie własnej bazy geolokalizacji — $100 (jednorazowo)#

Usługa przeznaczona dla klientów, którzy chcą dobierać adresy IP na podstawie własnej bazy GEO, innej niż standardowa baza geolokalizacyjna FineProxy.

Weryfikujemy naszą pulę proxy względem bazy GEO klienta i wybieramy wyłącznie adresy IP odpowiadające wymaganemu krajowi lub liście krajów. Możliwe jest również przygotowanie mieszanego pakietu GEO, np. 700 IP z USA i 300 IP z Europy w ramach jednej usługi.

Co obejmuje:

Pełna weryfikacja naszej puli IP w bazie GEO klienta

Dobór adresów IP dla jednego docelowego kraju

Dobór adresów IP dla kilku docelowych krajów

Tworzenie mieszanych pakietów GEO (np. N adresów IP z kraju A + M adresów IP z kraju B)

Nie obejmuje:

Bieżąca weryfikacja w bazie GEO klienta po dostarczeniu

Automatyczne ponowne sprawdzenia po aktualizacjach po stronie klienta

Jakiekolwiek przyszłe ponowne sortowanie tego samego pakietu (byłoby to nowe płatne zlecenie)

3. Dobór adresów IP pod konkretną stronę lub zasób — $60 (jednorazowo)#

Klient podaje stronę internetową lub konkretny adres URL. Uruchamiamy checker i sprawdzamy, które adresy IP proxy mają dostęp do tego serwisu. Na podstawie wyników przygotowujemy listę dla klienta.

Co obejmuje:

Jednorazowa automatyczna weryfikacja dostępu do wskazanej strony/witryny

Selekcja adresów IP, które w momencie testowania pomyślnie otwierają witrynę

Dostarczenie klientowi przefiltrowanej listy IP gotowej do użycia

Nie obejmuje:

Długoterminowy monitoring dostępności tej witryny

Ponowne sprawdzenia po zmianie zabezpieczeń witryny lub zablokowaniu części adresów IP

Gwarancje, że dostęp pozostanie niezmieniony w przyszłości

4. Podział pakietu — $80 (jednorazowo)#

Podział istniejącego pakietu proxy na kilka części.

Co obejmuje:

Podzielenie jednego istniejącego pakietu na 2, 3, 5 lub 10 części

Prace techniczne związane z podziałem i wydaniem osobnych list/usług

Zachowanie minimalnego rozmiaru każdej części — nie mniejszego niż najmniejszy pakiet dostępny na stronie

Nie obejmuje:

Późniejsze przegrupowanie lub zmiana podziału, jeśli klient zechce inny schemat

Ponowne łączenie pakietów lub konwersja na inne plany taryfowe

Ważne zasady dotyczące usług 1–4#

Wszystkie cztery usługi to niestandardowe zestawy IP przygotowywane na zamówienie.

Standardowa opcja „odświeżania listy proxy

Jeśli klient odświeży lub zmieni listę proxy w panelu, niestandardowa konfiguracja zostanie utracona.

Płatność jest jednorazowa za każdą operację.

5. Dedykowane proxy pod konkretny zasób — +50% do ceny pakietu (miesięcznie)#

Klient korzysta z proxy pakietowych, ale chce, aby konkretny zasób (np. Twitch lub Steam) na tych adresach IP był używany wyłącznie przez niego.

Co obejmuje:

Rezerwacja adresów IP, aby wskazany zasób nie był wykorzystywany przez innych klientów na tych samych IP

Miesięczne utrzymanie wyłączności dla wybranego zasobu

Nie obejmuje:

Pełny status „osobisty

Automatyczne przeniesienie tej opcji na nowe lub inne pakiety bez dodatkowego zamówienia

6. Obsługa UDP#

Obsługa protokołu UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) może zostać dodana do dowolnego planu usługi. Po włączeniu ruch UDP jest obsługiwany za pośrednictwem SOCKS5.

Włączenie obsługi protokołu UDP wiąże się ze wzrostem ceny usługi o 50%, który obowiązuje przez cały okres, w którym obsługa UDP pozostaje aktywna.

Obsługa protokołu UDP jest świadczona jako usługa dodatkowa i wymaga ręcznej aktywacji za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

7. Dodatkowe połączenia równoległe — $0.03 za połączenie (miesięcznie)#

Dodatkowe równoczesne połączenia powyżej standardowego limitu.

Co obejmuje:

Dodatkowe równoczesne połączenia w blokach po 500 połączeń

Przykładowa cena: $30 za 1 000 połączeń

Miesięczne rozliczanie łącznie z usługą główną

Usługi bezpłatne#

8. Wykluczenie adresu IP — bezpłatnie w ciągu 24 godzin od zakupu#

W ciągu 24 godzin od zakupu klient może przesłać:

Listę adresów IP do wykluczenia

lub

lub Listę adresów IP do zachowania

Wykluczone adresy IP są zastępowane innymi adresami IP z puli zgodnie z taryfą.

9. Wykluczenie podsieci (/24) — bezpłatnie w ciągu 24 godzin od zakupu#

W ciągu 24 godzin od zakupu klient może przesłać listę podsieci /24 do wykluczenia lub zachowania.

Wykluczone adresy IP są również zastępowane innymi z puli zgodnie z taryfą.

Limit: usługi 8 i 9 mogą być wykorzystane nie więcej niż 2 razy po zakupie.