Każda duża platforma AI ogranicza liczbę żądań, które możesz wysłać. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — wszystkie limitują Twoje użycie na konto, na minutę, na dzień. Kiedy budujesz produkty, uruchamiasz automatyzację lub przetwarzasz dane na dużą skalę, jedno konto z jednym adresem IP szybko osiąga limit. Otrzymujesz błędy 429, kolejka żądań rośnie, a Twój pipeline staje.
Serwer proxy AI znajduje się między Twoimi aplikacjami a dostawcą AI. Wysyłasz żądania do proxy, a ono rozkłada je na wiele kluczy API, z których każdy przechodzi przez własny adres IP. Dostawca widzi osobnych użytkowników zamiast jednego przeciążonego konta. Twoja całkowita przepustowość rośnie wielokrotnie, a każdy pojedynczy klucz bezpiecznie mieści się w limitach. W praktyce dobrze skonfigurowane proxy dodaje jedynie 15–30 ms opóźnienia na żądanie — pomijalne przy przetwarzaniu wsadowym i ledwo zauważalne nawet w aplikacjach czatu w czasie rzeczywistym, gdzie czas generowania modelu dominuje na poziomie 500–3000 ms.
To działa, ponieważ platformy AI przypisują limity zapytań do kont, a nie do adresów IP — ale monitorują wzorce IP. Jeśli jeden adres cyklicznie obsługuje 10 różnych kluczy API w krótkim czasie, to sygnał alarmowy. Osobne dedykowane proxy na każdy klucz sprawiają, że wszystko wygląda naturalnie. Potrzebujesz też strategii failover: monitoruj wskaźnik błędów każdego klucza, a jeśli dany IP zacznie zwracać ciągłe odpowiedzi 429 lub 403, automatycznie wycofaj go z puli i przekieruj ruch tego klucza przez zapasowy IP. Kontrola stanu co 60 sekund dla każdej pary klucz-IP wychwytuje problemy, zanim się rozprzestrzenią.
Jak wygląda konfiguracja w praktyce
Większość konfiguracji proxy dla AI API opiera się na tym samym schemacie, niezależnie od dostawcy. Uruchamiasz lekki serwer proxy (FastAPI, Node, Go — cokolwiek pasuje do Twojego stacka), który przechowuje pulę kluczy API. Gdy przychodzi zapytanie, proxy wybiera kolejny dostępny klucz, kieruje żądanie przez przypisany do tego klucza IP i zwraca odpowiedź. Jeśli dany klucz otrzyma błąd 429 (przekroczenie limitu zapytań), proxy przełącza się następny. Oto minimalny przykład w Pythonie z użyciem FastAPI i httpx:
import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])
@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)
Uwaga: ten minimalny przykład wykorzystuje itertools.cycle dla uproszczenia, ale nie obsługuje automatycznego ponawiania przy błędach 429. W środowisku produkcyjnym dodaj logikę ponawiania, która pomija zdławiony klucz i próbuje następnej dostępnej pary klucz-IP, zanim zwróci błąd do wywołującego. Ponieważ niemal każdy dostawca AI obsługuje teraz format API OpenAI, jedno proxy może obsługiwać tłumaczenie formatu wymaganego przez każdego dostawcę AI — przekieruj do odpowiedniego dostawcy, a Twoja aplikacja nie musi znać różnicy. Podmień bazowy URL i pulę kluczy dla każdego dostawcy, a ten sam 20-liniowy serwer obsłuży OpenAI, Anthropic, Google i DeepSeek.
Ile adresów IP faktycznie potrzebujesz
To nie jest web scraping, gdzie potrzebujesz tysięcy adresów. Do pracy z API AI wystarczy 3–15 dedykowanych proxy. Jeden IP na klucz API lub na konto dostawcy. Płacisz za stabilność i czystość, nie za wolumen. Trzymaj 1–2 zapasowe IP w rezerwie na wypadek failoveru — jeśli klucz zostanie zdławiony lub IP oflagowany, Twoje proxy automatycznie przekieruje ruch na backup bez utraty zapytań.
Poradniki dla poszczególnych platform
Każdy dostawca AI ma własne limity żądań, specyficzne cechy i najlepsze praktyki. Szczegóły dla każdego z nich opisaliśmy osobno:
DeepSeek — brak opublikowanych limitów, dynamiczne throttling w zależności od obciążenia serwerów. Twoje zapytania mogą przekroczyć timeout bez ostrzeżenia w godzinach szczytu. Wiele kluczy rozłożonych na różne IP wygładza ten problem. → Proxy dla DeepSeek Google Gemini — darmowy tier obcięty o 50–80% pod koniec 2025 roku. Teraz to zaledwie 5–10 zapytań na minutę w zależności od modelu. Rotacja kluczy przez wiele projektów Google Cloud to standardowe obejście. → Proxy dla Gemini Anthropic Claude — wielopoziomowe limity (RPM, tokeny wejściowe/wyjściowe na minutę), które rosną wraz z wydatkami. Nagły ruch jest odrzucany, nawet jeśli Twoja średnia mieści się w limitach. → Proxy dla Claude OpenAI ChatGPT — limity RPM i tokenów na organizację. Najpopularniejszy cel proxy AI chat, z największą dostępnością narzędzi. → Proxy dla ChatGPT Janitor AI — „proxy
Każda platforma ma inne limity, inną logikę detekcji i inne optymalne ustawienia konfiguracji proxy. Zacznij od poradnika dla swojego głównego dostawcy, skonfiguruj monitoring stanu dla każdej pary klucz-IP i utrzymuj zapasową pojemność na wypadek awarii.