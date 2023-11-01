NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla AI

Dedykowane proxy IPv4 do rotacji kluczy API dla AI: jeden IP na klucz, HTTP/HTTPS/SOCKS5, obejście limitów 429 w OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj proxy do dostępu do API AI.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP dla jednego zadania proxy AI
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Zastąp niesprawne IP dostępnym adresem zapasowym
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Warta uwagi usługa dla tych, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Używam jej od 10 dni i jestem całkowicie zadowolony z jej szybkości. A najprzyjemniejsze jest to, że nie ma limitów transferu przy tak niskiej cenie.

Alex D.Wewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!

omkaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy dostawcy AI blokują IP z datacenter?Nie

Nie. API platform AI jest zaprojektowane do komunikacji serwer-serwer — oczekuje zapytań z centrów danych, serwerów chmurowych i infrastruktury. Limity zapytań są powiązane z Twoim kluczem API i kontem, a nie z typem IP. Proxy datacenter sprawdza się tu idealnie.

Czy jedno proxy obsłuży wielu dostawców AI?Tak

Tak. Większość dostawców obsługuje teraz format OpenAI API, więc jedno proxy może kierować zapytania do OpenAI, Anthropic, Google i DeepSeek przez ten sam interfejs. Wystarczy skonfigurować różne klucze API i bazowe adresy URL dla każdego dostawcy.

Czym to się różni od VPN?Precyzyjna kontrola

VPN zmienia Twoje IP dla całego ruchu. Proxy pozwala przypisać różne adresy IP do różnych kluczy API lub zadań. W pracy z API AI potrzebujesz precyzyjnej kontroli — klucz A przechodzi przez IP 1, klucz B przechodzi przez IP 2. VPN tego nie potrafi.

Czy to narusza warunki świadczenia usług dostawców AI?Tylko legalne użycie

Prowadzenie wielu kont w celu omijania banów — tak, to narusza większość regulaminów. Używanie proxy do dystrybucji legalnego ruchu API między kontami, za które płacisz — to standardowa praktyka infrastrukturalna. Firmy robią to na dużą skalę każdego dnia.

Czy FineProxy rejestruje moje żądania API?Nie

Nie. FineProxy zapewnia łączność na poziomie IP — Twój ruch przechodzi przez nasze proxy, jednak nie analizujemy, nie przechowujemy ani nie rejestrujemy treści Twoich żądań ani odpowiedzi. Twoje prompty, klucze API i wyniki modeli pozostają wyłącznie między Tobą a dostawcą AI.

Czy to działa z LangChain, LlamaIndex i innymi frameworkami AI?Tak

Tak. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI i większość innych frameworków AI pozwala nadpisać bazowy URL dla wywołań API. Skieruj bazowy URL na swój serwer proxy zamiast bezpośrednio na endpoint dostawcy, a wszystkie żądania automatycznie będą kierowane przez przypisane Ci adresy IP. Nie wymaga to żadnych zmian w logice Twojej aplikacji.

Jakie opóźnienie dodaje proxy do zapytań AI API?15–30 ms

Dedykowane proxy datacenter dodaje zwykle 15–30 ms na zapytanie. Ponieważ samo generowanie przez model AI trwa 500–3000 ms w zależności od długości odpowiedzi, narzut proxy stanowi mniej niż 5% całkowitego czasu odpowiedzi — jest pomijalny przy przetwarzaniu wsadowym i ledwo zauważalny w czacie w czasie rzeczywistym.

Co się stanie, jeśli IP proxy zostanie zablokowane lub klucz osiągnie limit zapytań?Użyj mechanizmu failover

Twój serwer proxy powinien obsługiwać automatyczne przełączanie awaryjne. Monitoruj każdą parę klucz-IP za pomocą kontroli stanu co 60 sekund. Jeśli dany klucz regularnie zwraca błędy 429 lub 403, wycofaj go z aktywnej puli i przekieruj ruch przez zapasowy adres IP. Utrzymuj 1–2 rezerwowe adresy IP specjalnie na tę okoliczność.

Czy do wywołań AI API lepiej użyć HTTP/HTTPS czy SOCKS5?Zwykle HTTPS

HTTPS jest wystarczający w zdecydowanej większości konfiguracji AI API — wszyscy główni dostawcy korzystają z endpointów HTTPS, a każdy klient HTTP (httpx, requests, curl) obsługuje to natywnie. Używaj SOCKS5 tylko wtedy, gdy Twój klient lub framework nie wspiera HTTP CONNECT lub gdy musisz jednocześnie tunelować ruch inny niż HTTP. Wydajność jest identyczna w obu przypadkach — różnica dotyczy wyłącznie kompatybilności z klientem.

Instrukcja

Proxy dla platform AI: dlaczego same klucze API to za mało

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każda duża platforma AI ogranicza liczbę żądań, które możesz wysłać. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — wszystkie limitują Twoje użycie na konto, na minutę, na dzień. Kiedy budujesz produkty, uruchamiasz automatyzację lub przetwarzasz dane na dużą skalę, jedno konto z jednym adresem IP szybko osiąga limit. Otrzymujesz błędy 429, kolejka żądań rośnie, a Twój pipeline staje.

Serwer proxy AI znajduje się między Twoimi aplikacjami a dostawcą AI. Wysyłasz żądania do proxy, a ono rozkłada je na wiele kluczy API, z których każdy przechodzi przez własny adres IP. Dostawca widzi osobnych użytkowników zamiast jednego przeciążonego konta. Twoja całkowita przepustowość rośnie wielokrotnie, a każdy pojedynczy klucz bezpiecznie mieści się w limitach. W praktyce dobrze skonfigurowane proxy dodaje jedynie 15–30 ms opóźnienia na żądanie — pomijalne przy przetwarzaniu wsadowym i ledwo zauważalne nawet w aplikacjach czatu w czasie rzeczywistym, gdzie czas generowania modelu dominuje na poziomie 500–3000 ms.

To działa, ponieważ platformy AI przypisują limity zapytań do kont, a nie do adresów IP — ale monitorują wzorce IP. Jeśli jeden adres cyklicznie obsługuje 10 różnych kluczy API w krótkim czasie, to sygnał alarmowy. Osobne dedykowane proxy na każdy klucz sprawiają, że wszystko wygląda naturalnie. Potrzebujesz też strategii failover: monitoruj wskaźnik błędów każdego klucza, a jeśli dany IP zacznie zwracać ciągłe odpowiedzi 429 lub 403, automatycznie wycofaj go z puli i przekieruj ruch tego klucza przez zapasowy IP. Kontrola stanu co 60 sekund dla każdej pary klucz-IP wychwytuje problemy, zanim się rozprzestrzenią.

Jak wygląda konfiguracja w praktyce

Większość konfiguracji proxy dla AI API opiera się na tym samym schemacie, niezależnie od dostawcy. Uruchamiasz lekki serwer proxy (FastAPI, Node, Go — cokolwiek pasuje do Twojego stacka), który przechowuje pulę kluczy API. Gdy przychodzi zapytanie, proxy wybiera kolejny dostępny klucz, kieruje żądanie przez przypisany do tego klucza IP i zwraca odpowiedź. Jeśli dany klucz otrzyma błąd 429 (przekroczenie limitu zapytań), proxy przełącza się następny. Oto minimalny przykład w Pythonie z użyciem FastAPI i httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Uwaga: ten minimalny przykład wykorzystuje itertools.cycle dla uproszczenia, ale nie obsługuje automatycznego ponawiania przy błędach 429. W środowisku produkcyjnym dodaj logikę ponawiania, która pomija zdławiony klucz i próbuje następnej dostępnej pary klucz-IP, zanim zwróci błąd do wywołującego. Ponieważ niemal każdy dostawca AI obsługuje teraz format API OpenAI, jedno proxy może obsługiwać tłumaczenie formatu wymaganego przez każdego dostawcę AI — przekieruj do odpowiedniego dostawcy, a Twoja aplikacja nie musi znać różnicy. Podmień bazowy URL i pulę kluczy dla każdego dostawcy, a ten sam 20-liniowy serwer obsłuży OpenAI, Anthropic, Google i DeepSeek.

Ile adresów IP faktycznie potrzebujesz

To nie jest web scraping, gdzie potrzebujesz tysięcy adresów. Do pracy z API AI wystarczy 3–15 dedykowanych proxy. Jeden IP na klucz API lub na konto dostawcy. Płacisz za stabilność i czystość, nie za wolumen. Trzymaj 1–2 zapasowe IP w rezerwie na wypadek failoveru — jeśli klucz zostanie zdławiony lub IP oflagowany, Twoje proxy automatycznie przekieruje ruch na backup bez utraty zapytań.

Poradniki dla poszczególnych platform

Każdy dostawca AI ma własne limity żądań, specyficzne cechy i najlepsze praktyki. Szczegóły dla każdego z nich opisaliśmy osobno:

DeepSeek — brak opublikowanych limitów, dynamiczne throttling w zależności od obciążenia serwerów. Twoje zapytania mogą przekroczyć timeout bez ostrzeżenia w godzinach szczytu. Wiele kluczy rozłożonych na różne IP wygładza ten problem. → Proxy dla DeepSeek Google Gemini — darmowy tier obcięty o 50–80% pod koniec 2025 roku. Teraz to zaledwie 5–10 zapytań na minutę w zależności od modelu. Rotacja kluczy przez wiele projektów Google Cloud to standardowe obejście. → Proxy dla Gemini Anthropic Claude — wielopoziomowe limity (RPM, tokeny wejściowe/wyjściowe na minutę), które rosną wraz z wydatkami. Nagły ruch jest odrzucany, nawet jeśli Twoja średnia mieści się w limitach. → Proxy dla Claude OpenAI ChatGPT — limity RPM i tokenów na organizację. Najpopularniejszy cel proxy AI chat, z największą dostępnością narzędzi. → Proxy dla ChatGPT Janitor AI — „proxy

Każda platforma ma inne limity, inną logikę detekcji i inne optymalne ustawienia konfiguracji proxy. Zacznij od poradnika dla swojego głównego dostawcy, skonfiguruj monitoring stanu dla każdej pary klucz-IP i utrzymuj zapasową pojemność na wypadek awarii.