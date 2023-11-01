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Serwer proxy YouTube

Proxy datacenter dla YouTube: do 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, statyczne IP, kompatybilne z FoxyProxy, Selenium i TubeBuddy.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla YouTube.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP do stabilnego odtwarzania YouTube
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Kupuję proxy do użytku osobistego od kilku miesięcy. Jestem zadowolony ze wszystkich. Serwer działa dobrze, bez przerw i zawieszeń, a cena jest całkiem przystępna.

George WeathersWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.

esta bazaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używałem proxy od 2 przez kilka miesięcy i jestem całkowicie zadowolony, czysty IP, nie zablokowany, dobre wsparcie. Bardzo odpowiednie do zarządzania wieloma kontami jednocześnie!

phuongheocon98Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Tania cena. Niska liczba zepsutych proxy <10%. Dużo geolokalizacji i podsieci. Stabilne połączenie, statyczne ip i darmowa zmiana puli co tydzień.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy mogę odblokować YouTube za pomocą Waszych proxy?Tak

Tak, możesz odblokować YouTube, konfigurując przeglądarkę do korzystania z serwera FineProxy. Zalecamy używanie rozszerzeń takich jak FoxyProxy lub ZeroOmega dla Chrome i Firefox — umożliwiają one szybkie przełączanie między profilami proxy. Po aktywacji proxy YouTube będzie ładowany przez IP wybranego regionu bez dodatkowej konfiguracji.

Dlaczego warto korzystać z proxy zamiast VPN lub przeglądarkowych stron proxy?Większa prędkość

Proxy zapewniają najwyższą prędkość połączenia w porównaniu z VPN czy proxy dostępnymi przez przeglądarkę. Ustanawiają bezpośrednią trasę między Twoim urządzeniem a serwerami YouTube, bez narzutu związanego z tunelowaniem. Choć konfiguracja zajmuje nieco więcej czasu, będziesz mógł oglądać filmy na YouTube ze stabilnym odtwarzaniem i pełną jakością wideo, bez problemów z buforowaniem.

Czy mogę oglądać filmy 4K lub UHD na YouTube, korzystając z Waszych proxy?Tak

Tak. Serwery FineProxy obsługują prędkości do 500 Mbit/s, zapewniając płynne odtwarzanie treści 4K, UHD i HDR. Infrastruktura datacenter i dedykowana przepustowość zapobiegają throttlingowi, dzięki czemu Twoje sesje na YouTube pozostają stabilne nawet w godzinach szczytu. To rozwiązanie sprawdza się również jako niezawodne proxy do odblokowania YouTube Shorts i innych krótkich materiałów wideo.

Czy te proxy działają z narzędziami do automatyzacji YouTube?Tak

Tak, FineProxy bezproblemowo integruje się z popularnymi narzędziami do automatyzacji i analityki YouTube. Możesz połączyć się za pomocą importowanych list proxy, adresów URL do pobrania lub bezpośredniej integracji API. Każde proxy obsługuje protokoły HTTP/HTTPS i SOCKS5, co zapewnia kompatybilność ze wszystkimi popularnymi rozwiązaniami programowymi.

Czy mogę używać wielu kont YouTube z serwerami proxy?Użyj statycznych IP

Tak, możesz. Dla najlepszej stabilności i spójności sesji zalecamy używanie jednego statycznego proxy na konto. Taka konfiguracja zapobiega konfliktom między sesjami i pomaga utrzymać zaufanie konta w czasie. Proxy rotacyjne mogą być stosowane do masowego zbierania danych lub symulacji wyświetleń, ale nie do zalogowanych sesji.

Czy mogę uzyskać dostęp do YouTube TV spoza USA?Użyj amerykańskiego IP

Tak. Dzięki proxy zlokalizowanemu w USA możesz odblokować YouTube TV i uzyskać dostęp do kanałów telewizji na żywo, transmisji sportowych oraz treści na żądanie dostępnych wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Użyj statycznego IP, aby zapewnić stabilność sesji.

Czy mogę używać proxy FineProxy ze smart TV?Tak

Tak. Jeśli Twój smart TV obsługuje ręczną konfigurację sieci (IP proxy i port), możesz kierować jego ruch bezpośrednio przez serwer FineProxy. Alternatywnie możesz skonfigurować proxy na poziomie routera, aby objąć nim wszystkie urządzenia w sieci — w tym smart TV, przystawki do streamingu i konsole do gier. Pozwala to odblokować YouTube na urządzeniach, które nie obsługują rozszerzeń przeglądarki.

Instrukcja

Proxy YouTube: praktyczny przewodnik po odblokowaniu i stabilnym odtwarzaniu

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

YouTube jest często blokowany w sieciach firmowych, na uczelniach wyższych oraz w instytucjach rządowych w celu egzekwowania polityk dopuszczalnego użytkowania, ograniczenia przepustowości lub spełnienia wymogów regulacyjnych. W niektórych regionach dostawcy ISP wdrażają blokady na poziomie krajowym na mocy przepisów prawnych. Skutkiem jest częściowe lub całkowite blokowanie żądań do YouTube i jego sieci CDN. Skuteczne odblokowanie filmów na YouTube wymaga przewidywalnej, kontrolowanej ścieżki dla Twojego ruchu sieciowego.

Praktyczne sposoby na odblokowanie YouTube przez proxy

1. VPN

VPN szyfruje cały ruch z urządzenia i kieruje go przez zdalny serwer. Zalety: start jednym kliknięciem, brak konfiguracji per aplikacja, pomaga z ograniczeniami geograficznymi. Wady: dodatkowy narzut związany z tunelowaniem często obniża prędkość; może powodować konflikty z firmowymi narzędziami bezpieczeństwa; punkty końcowe VPN są często blokowane.

2. Strony web proxy

Strony w przeglądarce, które ładują YouTube w swoim własnym oknie (ramce). Zalety: nic do instalowania. Wady: wolne, niestabilne wideo, ograniczone funkcje (logowanie, playlisty) i poważne zagrożenia prywatności — ruch przechodzi przez nieznanego pośrednika, który może wstrzykiwać reklamy lub skrypty.

3. Zewnętrzne aplikacje „unblocker

Różne aplikacje/rozszerzenia obiecujące szybkie obejście blokad. Zalety: minimalna konfiguracja. Wady: najniższy poziom bezpieczeństwa — nieprzejrzyści operatorzy, niejasne szyfrowanie, ryzyko gromadzenia danych, częste awarie pod obciążeniem.

4. Kupno dedykowanych proxy (zalecane dla stabilnego dostępu do YouTube)

Proxy kieruje tylko wybrany ruch aplikacji (np. przeglądarki) przez kontrolowane IP. Przekierowanie YouTube przez proxy zapewnia najwyższą praktyczną prędkość, precyzyjne ograniczenie ruchu (tylko YouTube), przewidywalny routing, kompatybilność z przeglądarkami, smart TV obsługującymi ręczne ustawienia sieci, automatyzację i analitykę oraz elastyczny wybór regionu. Wady: wstępna konfiguracja zajmuje minutę — wystarczy wpisać IP/port i dane uwierzytelniające (jeśli są wymagane).

Do odtwarzania 4K/UHD i stabilnego bitrate\'u dedykowane proxy zazwyczaj przewyższają VPN, proxy webowe i aplikacje typu nope let me redo this properly.

Jak skonfigurować YouTube przez proxy

Użyj rozszerzeń takich jak FoxyProxy lub ZeroOmega, aby przypisać proxy domen YouTube. Proxy są dostępne w formacie ip:port lub user:pass@ip:port, a listy można eksportować w TXT/CSV/JSON lub przez API. Jeśli Twój smart TV obsługuje ręczną konfigurację sieci (lub router obsługuje mapowanie ruchu wychodzącego), możesz przekierować ruch z telewizora przez proxy.

4K, UHD i duże obciążenie

Serwery FineProxy obsługują prędkości do 500 Mbit/s — szybkie proxy o wysokiej przepustowości do transmisji na żywo na YouTube, treści 4K/UHD i HDR. Jeśli występują zacięcia, sprawdź lokalne Wi-Fi/LAN, upewnij się, że reguła proxy dotyczy wyłącznie domen YouTube i utrzymuj stałe statyczne IP, aby uniknąć zmian ścieżek CDN.

Dlaczego warto wybrać FineProxy w celu uzyskania dostępu do YouTube?

Nasze proxy datacenter to najlepsze bezpieczne proxy do wyświetleń na YouTube, automatyzacji i zbierania danych.

  • 🚀 Serwery o niskim opóźnieniu dla płynnego ładowania wideo
  • 🛡️ Bez logów, bez limitów prędkości, bez ograniczeń
  • 🌍 Globalne pokrycie IP, w tym USA, Niemcy, Rosja i inne — użyj proxy, aby uzyskać dostęp do YouTube z różnych krajów
  • 🔒 Pełna obsługa SSL (szyfrowanie) proxy do odblokowania YouTube dla bezpiecznych połączeń
  • 🔄 Świeże statyczne IP — stabilne i mniej podatne na blokowanie
  • ⚙️ Współpracuje z narzędziami do automatyzacji YouTube jak TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Prawdziwe wsparcie 24/7 — jesteśmy tutaj, aby pomóc

Potrzebujesz proxy YouTube tylko dla USA lub dla wielu lokalizacji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie — po prostu zapytaj ([email protected])

Jeśli to wydaje się przesadą

Rozważ alternatywy, które mogą nie być blokowane:

  • Vimeo do wysokiej jakości treści kreatywnych/profesjonalnych.
  • Dailymotion do dużej, ogólnej biblioteki treści.
  • BitChute / Rumble jako alternatywne platformy pod względem polityki treści.
  • Khan Academy, Coursera, edX do treści akademickich.